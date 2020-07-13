Тень перевыборов: есть ли "монобольшинство" в Верховной раде

Год назад "Слуга народа" отпраздновала разгромную победу на досрочных выборах, получив небывалую для украинского парламента фракцию в 254 человека. Сторонние наблюдатели тогда полагали, что этот десант станет послушным инструментом для реализации идей Банковой.

Поначалу президентская фракция действительно работала как отлаженный механизм, призванный воплощать прикладные законодательные задачи. В первые несколько недель монобольшинство безоговорочно голосовало за все инициативы, подготовленные командой Зеленского.

Но со временем "Слуга народа" стала все больше напоминать типичную коалицию. Внутренние конфликты, возникающие между депутатами, зачастую становятся достоянием общественности. Руководителям фракции приходится договариваться и искать голоса под провластные решения. Но и это не всегда срабатывает.

Нельзя сказать, что в монолите президентской фракции произошел тектонический разлом. Но собирать минимальные 226 голосов в поддержку собственных инициатив "Слуге народа" стало сложнее. И все чаще в таких случаях им на помощь приходят внекоалиционные фракции и группы.

Группы по интересам

Во многом эта расшатанность – результат того, как в считанные месяцы "Слуга народа" формировала списки для досрочных парламентских выборов. Из-за нехватки кадров партия не особо разбрасывалась кандидатами в округах, иногда выбирать было почти не из кого. Но в этом есть и обратная сторона медали: команда "Слуги народа" собрала под куполом Рады фракцию, состоящую из людей с разными взглядами и связями. И эта пестрота периодически дает о себе знать.

Одни разбились на неформальные группы по интересам. Другие наотрез отказываются голосовать за непопулярные инициативы, опасаясь за свое политическое будущее. Мажоритарщики все меньше боятся разгневать партийное руководство, и все больше – своих избирателей в округах.

Так, например, было с законом о рынке земли. Несмотря на наставления президента, в "Слуге народа" эту инициативу поддержали только 206 депутатов. Недостающие голоса обеспечили "Европейская солидарность", "Голос", группа "Довира" и внефракционные.

Замглавы президентской фракции Евгения Кравчук признает, что по некоторым вопросам действительно возникают дискуссии.

"Вообще в любом большом коллективе всегда бывает, что кто-то вышел, кто-то болеет, кто-то в командировке, кто-то думает не так, как другие. Но если посмотреть на конкретные голосования, то можно увидеть, что наша фракция действительно в большинстве случаев дает 226 и больше. Но и когда фракция дает меньше, результат на табло все равно положительный: решения принимаются", – рассказала она РБК-Украина.

Когда Рада голосовала за банковский закон, необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ, президентская фракция дала только 200 голосов. Тогда "спасали ситуацию" все те же "Европейская солидарность", "Голос", "Довира" и внефракционные. Против этого документа почти в полном составе выступила неформальная группа депутатов, которых принято считать близкими к Игорю Коломойскому.

Она, по разным оценкам, насчитывает около 20 человек. Это – экс-сотрудники телеканала "1+1", принадлежащего олигарху, Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, а также часть бывших "укроповцев". В отличие от остальных, они не стесняются открыто критиковать отдельные инициативы партии, Кабмина и даже президента.

"Координация есть между разными группами и внутренними организованными структурами внутри фракции. Первая – это подгруппа, в которую вхожу я, ею руководит Роман Мулик. У нас есть объединение "Киевщина". Есть группа депутатов, у которых нет координации – это выходцы из "1+1", их достаточно много. Является она группой Коломойского или нет – пусть дает оценку общество", – объяснила изданию Василевская-Смаглюк.

Сама она назвала себя "командным игроком" и "человеком президента". Но к голосованиям относится с осторожностью и старается все законопроекты изучать внимательно, говорит депутат.

"После моего неголосования за банковский закон меня не включили в новый неофициальный чат фракции, как и других депутатов, у которых было свое мнение по поводу этого документа. Можно ли назвать эту группу, имевшую особенное мнение по поводу банковского законопроекта, группой Коломойского – я думаю, что нет. Потому что туда входили разные люди, которые вряд ли знакомы или имеют какое-то отношение к Игорю Валерьевичу", – пояснила Василевская-Смаглюк.

Вторая, не менее численная группа во фракции ориентируется на черновицкого бизнесмена Илью Павлюка, который помогал Зе-команде еще во время президентской гонки. Прошлой осенью число депутатов, связанных с этой группой, доходило до 70 депутатов.

Собеседники РБК-Украина говорят, что усиление "павлюковцев" озадачило Банковую после того, как там заподозрили их в сговоре с Ринатом Ахметовым. Разбирался в ситуации лично президент, позвав представителей этой группы на разговор. Вскоре после встречи с Зеленским поплатился своей должностью замглавы фракции Дмитрий Соломчук, которого его коллеги называют близким к Павлюку.

Но через некоторое время это напряжение сошло на нет. По информации издания, люди Павлюка участвуют в подготовке "Слуги народа" к местным выборам. Хотя из-за того, что многих из них недавно исключили из руководства региональными ячейками, обиды вспыхнули снова, рассказал РБК-Украина источник в высшем совете партии.

Сейчас так называемая группа Павлюка "поредела" до около пятнадцати человек. Это, в частности, супруг его сестры – Олег Марусяк, и племянник – Максим Павлюк.

Третью – активную группу депутатов внутри "Слуги народа" называют "соросята". Название и состав этой группы весьма условны, потому как к ней иногда относят и выходцев из грантовых организаций, и нескольких депутатов, близких к Виктору Пинчуку, и десяток людей, которых в партию привел экс-глава ОП Андрей Богдан. Эту группу собеседники во фракции называют "самой конструктивной" и "наименее организованной".

Кроме того, еще десяток депутатов в "Слуге народа" относят к орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова. Мол, только глава МВД может заставить некоторых нардепов прийти на комитет или же нажать кнопку "за".

"Системного саботажа всех инициатив со стороны какой-то из этих групп нет. Но иногда у них есть какие-то свои причины не голосовать, которые сказываются на исходе голосования. И в каждом случае эти причины разные. Хотя сейчас подготовка к выборам больше сплотила депутатов и многие вопросы стали проще проходить через зал", – пояснил изданию один из собеседников в так называемой "малой фракции".

Кнутом или пряником

Временами между всеми этими группами разгораются непримиримые споры, когда речь заходит о каких-либо идеологических или неоднозначных законопроектах. Но иногда их ситуативные интересы совпадают – так, как это было во время провального голосования за программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Президентская фракция дала всего лишь 176 голосов.

С одной стороны, влиятельные собеседники в "Слуге народа" объясняют эту цифру оценкой действий Кабмина и "хромающей" коммуникацией с депутатами. С другой – не обошлось без неприязни к отдельным министрам – Арсену Авакову, министру экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову. По словам нескольких собеседников внутри большинства, часть их коллег не пожелала предоставлять им годовой иммунитет.

Но куда большую роль сыграл бойкот группы депутатов, связанных с Коломойским и Пинчуком. Они отказались поддерживать программу, считая премьера и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец ставленниками ДТЭК.

Попутно "черную метку" Кабмину послала группа депутатов, близких к Андрею Богдану, из-за обысков у его товарища, застройщика Андрея Ваврыша. Не поддержали правительство один из замов главы фракции Вадим Струневич и глава аграрного комитета Николай Сольский.

Демарш, устроенный "Слугой народа", показал, что для депутаты становятся все более самостоятельными. Этот сигнал не прошел мимо Зеленского и руководства его Офиса. Неслучайно сразу после голосования в политических кругах прошел слух о вероятных досрочных выборах в Раду. Собеседники издания в президентской фракции к этим разговорам относятся со скепсисом и кивают в сторону главы ОП Андрея Ермака.

Его советник Михаил Подоляк не видит ничего плохого в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям. По его словам, это свидетельство того, что "в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп". В нормальном парламенте адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, "независимо от их идеологий или ситуативной политической игры", считает советник Ермака.

"С другой стороны, в самой партии власти образовались некоторые группы, которые иногда тяготеют к шантажному типу диалога. По разным причинам. Что, конечно же, неправильно. Тем не менее пока нет ни малейших причин говорить о переформатировании коалиции. Ситуативные совместные голосования – это одно. Новая коалиция – это уже нечто совсем иное, требующее переформатирования того же Кабинета министров и многого прочего. Зачем?" – сказал РБК-Украина Подоляк.

Сам он не видит причин для досрочного прекращения полномочий Рады, считая нынешний парламент "явно работоспособным".

"Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем 4-5 месяцев назад. Но это же нормально. А вот следующий состав парламента вполне может оказаться куда более конфликтным, мелкофрагментированным и шантажным. Так или иначе, базовых политических предпосылок для роспуска прямо сейчас нет. Но это не отменяет идеи о том, чтобы более жестко дисциплинировать депутатский корпус", – отметил Подоляк.

Сейчас Зеленский решил налаживать коммуникацию с депутатами и хочет до конца сессии провести серию встреч с каждой из 14 внутрифракционных групп. По словам собеседников в команде президента, эта идея пришла ему в голову после того, как он несколько раз встретился с депутатами по теме местных выборов и увидел, что у них накопилось немало вопросов. Эти встречи зачастую длятся по несколько часов. Кто-то поднимает более глобальные вопросы, кто-то просит помочь отремонтировать что-то на округе.

"На одной из таких встреч депутаты спросили у президента о вероятности роспуска Рады. Он сказал, что это неразумно и то же самое, что самим себе выстрелить в ногу", – сказал изданию один из присутствовавших во время этой беседы.

В команде Зеленского не могут не осознавать, что, разогнав парламент, они вряд ли вновь получат на выборах единоличное большинство. Тогда "Слуге народа" придется выкраивать коалицию, а значит – и Кабмин на двоих. Судя по последним рейтингам, их потенциальным партнером может стать либо "Батькивщина", либо, что маловероятно – ОПЗЖ и "Европейская солидарность".

Однако с трудом верится, что Зеленский готов разделить власть с кем-то из представителей "старой политической элиты". Ведь именно им он противопоставлял себя и свою команду на выборах год назад.