Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам

Несмотря на то, что вакцинация по всему миру медленно, но уверенно набирает ход – сейчас сделано уже более 300 миллионов прививок – о свободе перемещения между странами речь пока не идет. Пытаясь как-то решить эту проблему, в мире и в Евросоюзе в частности, всерьез занялись внедрением "ковидных паспортов", они же "сертификаты вакцинации" или "иммунные паспорта".

Такой документ потенциально может дать своему обладателю сразу два вида привилегий. Первый – более свободное посещение баров-кинотеатров-спортзалов в условиях введенного в стране карантина. Второй – возможность поехать в другие страны.

Впрочем, уже на этапе предзапуска европейская инициатива столкнулась с большим количеством трудностей. Решение которых наверняка займет еще несколько месяцев. Потому отпускной сезон-2021, очевидно, снова сильно будет отличаться от привычных по докоронавирусным временам.

Европа подождет

Первые шаги в этом направлении начала делать и Украина. Так, как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, между странами ведутся переговоры о взаимном признании документов о вакцинации. Но проблема в том, что Израиль не сертифицировал вакцину CoviShield, которую как раз и колют украинцам – следовательно и о "признании" украинских прививок речь пока, очевидно, идти не может.

На момент выхода этого материала РБК-Украина не получило ответа от МИД на предмет того, с какими еще странами мира ведутся подобные двусторонние консультации.

Как минимум, речь идет о Греции, сообщили в министерстве туризма этой страны. Греция уже договорилась с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации, аналогичные переговоры идут еще с десятком стран, в частности и Украиной.

Среди европейских стран летний отдых для украинцев будет возможен в ряде государств, не входящих в Шенген, в частности, в Болгарии и Хорватии. Ожидается открытие для украинцев и достаточно популярного кипрского направления, хотя дату сдвинули с 1 марта на более поздний срок.

Смогут ли украинцы получить ковид-паспорт образца ЕС - большой вопрос (фото: GettyImages)

А вот отдых в странах западной Европы пока под большим вопросом. Сейчас въезд в Шенгенскую зону возможен только при наличии существенных причин, например, учебы или работы.

"Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное – Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т.д.", – сказал РБК-Украина вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

По его прогнозам, этот сезон все равно пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу.

"Те страны, которые уже сейчас открыты – вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться опять", – отметил Дереза.

Впрочем, многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны западной Европы. Как рассказали РБК-Украина в компании Azur Air, которая в частности предлагает рейсы в испанскую Барселону с конца апреля, там надеются, что к этому времени проблему с ограничениями на въезд удастся решить. Если нет, то пассажиру предложат другую, более позднюю дату или компенсацию средств за билет – привычная для авиакомпаний практика.

С тем, когда в Украине могут появиться ковид-паспорта и как они будут работать, определенности еще меньше. "Дискуссии о так называемых "паспортах вакцинации" продолжаются и в Европе, и в целом мире. Наше правительство также к ним привлечено. Пока что нет единого мнения и модели", – ответил премьер-министр Денис Шмыгаль на вопрос РБК-Украина о перспективах национальных ковид-паспортов.

По словам премьера, стоит задача уже этим летом облегчить украинцам зарубежный туризм, передавая излишки вакцины для коммерческой продажи. А за техническим воплощением ковид-паспортов, заверил глава правительства, дело не станет, они будут основаны на реестре вакцинированных граждан, который ведется в Украине с 1 марта.

Ранее о готовности быстро реализовать ковид-паспорт в цифровом виде в интервью РБК-Украина рассказывал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Как уточнили изданию в Минцифры, пока что задача разработать иммунный паспорт к ним не поступала.

Иммунное неравенство

В Европейском союзе к запуску ковид-паспортов уже приступили. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, проект решения о паспорте вакцинации должен быть готов 17 марта. В документ будет включаться информация не только о прививке, но и о негативном результате ПЦР-теста и перенесенном коронавирусе.

Впрочем, не стоит ожидать, что запуск "Digital Green Pass", как будет называться документ, беспроблемно состоится уже этой весной.

"До выдачи иммунных сертификатов Евросоюзу еще осталось несколько месяцев, что повышает риск еще одного потерянного туристического сезона для авиационной и гостиничной индустрии ЕС", – пишет Bloomberg.

Издание ссылается на документ, распространенный среди национальных делегаций в Брюсселе. В нем идет речь о том, что техническая разработка цифровой платформы для идентификации здоровья путешественника займет три-четыре месяца.

Но проблема еще и в отсутствии единого видения ковид-паспорта на общеевропейском уровне и политических разногласиях. Активнее всего его продвигают южные страны, для которых туризм является важнейшей частью экономики: Греция, Испания, Кипр и т.д. Их поддержали и многие другие страны ЕС, чьи граждане активно ездят на южноевропейские курорты.

В Евросоюзе продолжаются споры о необходимости введения ковид-паспортов (фото: GettyImages)

В то же время европейские тяжеловесы в лице Германии и Франции относятся к этой идее гораздо прохладнее.

"Я не приму систему, которая ставит возможность доступа в ту или другую страну в зависимость от сертификата (вакцинации, – ред.)", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, документ не должен давать вакцинированным людям никаких дополнительных прав. А канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ковид-паспорт не должен стать единственной возможностью для путешествий.

Достаточно категорично об этой инициативе высказалась и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес. "Уважение к принципу недискриминации является более важным, чем когда-либо, поскольку вакцинация не является обязательной и пока еще нет всеобщего доступа к вакцине", – заявила она.

В случае, если к лету согласовать общеевропейский подход к ковид-паспортам так и не удастся, что выглядит весьма вероятно, туристические страны будут делать ставку на двусторонние соглашения. Помимо Греции, о таких намерениях заявили уже в Чехии, а также на Кипре, куда, к примеру, хотят пускать вакцинированных британцев (альтернативой может стать свежий негативный ПЦР-тест).

Но это, в свою очередь, может стать источником новых конфликтов. Греческая активность уже вызвала определенное недовольство у общеевропейских властей. Ведь страна входит в Шенгенскую зону, следовательно, любой попавший на ее территорию, по идее, сможет быстро оказаться в любой другой стране Шенгена.

К тому же любые двусторонние соглашения в обход официального Брюсселя разрушают общеевропейскую стратегию по борьбе с пандемией, которую изо всех сил пытается выстраивать руководство ЕС. При этом она и так дает трещины. Ведь страны-члены Евросоюза уже напрямую закупают незарегистрированные в ЕС вакцины, вроде российского "Спутника V" или китайской Sinovac.

Будут ли выдавать сертификат общеевропейского образца привитым этими вакцинами? "Есть большие сомнения на этот счет – даже в странах, которые используют "Спутник V" для своих граждан", – пишет Politico.

И это только один из многих спорных вопросов, сопровождающих разработку ковид-паспорта. Ведь до сих пор непонятно, могут ли вакцинированные люди быть переносчиками коронавируса. Если да, то сама идея паспортов иммунизации во многом теряет смысл.

Как долго привитый человек будет защищен от COVID-19, также неизвестно. А именно этим, по идее, должен определяться срок действия его ковид-паспорта. Остается актуальным и вопрос сохранности персональных данных обладателей таких паспортов и защиты от мошенничества.

Но больше всего дебатов в Европе, пожалуй, вызывает этическая сторона вопроса. Далеко не всем приходится по душе опыт Израиля, где обладатели ковид-паспорта уже могут ходить в спортзалы, театры, на концерты и т.д., в отличие от своих непривитых сограждан.

Возможная формализация неравенства между людьми по признаку иммунитета беспокоит многих европейцев. В частности, есть риск того, что отдельные национальные меньшинства, более критично настроенные к вакцинации, в случае введения национальных ковид-паспортов будут еще сильнее исключены из общественной жизни. В неравном положении окажутся и те, кому прививку нельзя делать по медицинским соображениям.

Впрочем, согласно февральскому опросу YouGov, 65% жителей Великобритании, одного из мировых лидеров по темпам вакцинации, считают, что привитые люди в целом должны иметь приоритетное право вернуться на свои рабочие места или путешествовать. А 76% считают, что от въезжающих в страну нужно как можно скорее требовать доказательств вакцинации.

Половина британцев выступает за то, чтобы ковид-паспорт требовался для посещения спортзала (против – 38%), 48% – для посещения паба (против этого – 41%).

Самые читаемые новости Солнечно по всей стране и морозы: прогноз погоды на сегодня

Внедрение ковид-паспортов парадоксальным образом может привести еще и к росту антивакцинаторских настроений, отмечает The New York Times.

"Скептицизм в отношении вакцин, и так высокий во многих сообществах, демонстрирует признаки резкого роста, если прививки будут восприниматься как что-то обязательное со стороны властей", – пишет издание.

Очевидно, дополнительный аргумент получат особо абсурдные конспирологические теории, которые трактуют всю пандемию и карантин как проект "властей", направленный на "контроль над обществом". Впрочем, тех, кто ради возможности сходить в бар или слетать за рубеж все-таки сделает прививку, наверняка будет больше.

В любом случае, все эти проблемы актуальны для Евросоюза, в котором к концу лета собираются привить 75% взрослого населения. И это при том, что темпы вакцинации подвергаются жесткой критике внутри самого ЕС. Что касается Украины, где счет привитых пока идет лишь на десятки тысяч, они пока стоят не так остро.