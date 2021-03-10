Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах

Незважаючи на те, що вакцинація по всьому світу повільно, але впевнено набирає хід – зараз зроблено вже більше 300 мільйонів щеплень – про свободу переміщення між країнами мова поки не йде. Намагаючись якось вирішити цю проблему, у світі і в Євросоюзі зокрема, всерйоз зайнялися впровадженням "ковідних паспортів", вони ж "сертифікати вакцинації" або "імунні паспорти".

Такий документ потенційно може дати своєму власникові відразу два види привілеїв. Перший – вільніше відвідування барів-кінотеатрів-спортзалів в умовах введеного в країні карантину. Другий – можливість поїхати в інші країни.

Втім, вже на етапі передзапуску європейська ініціатива зіткнулася з великою кількістю труднощів. Вирішення яких напевно займе ще кілька місяців. Тому відпускний сезон-2021, очевидно, знову буде сильно відрізнятися від звичних за докоронавірусними часами.

Європа почекає

Перші кроки в цьому напрямку почала робити і Україна. Так, як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, між країнами ведуться переговори про взаємне визнання документів про вакцинацію. Але проблема в тому, що Ізраїль не сертифікував вакцину CoviShield, яку якраз і колють українцям – отже і про "визнання" українських щеплень мова поки, очевидно, йти не може.

На момент виходу цього матеріалу РБК-Україна не отримало відповіді від МЗС щодо того, з якими ще країнами світу ведуться подібні двосторонні консультації.

Як мінімум, мова йде про Грецію, повідомили в міністерстві туризму цієї країни. Греція вже домовилася з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації, аналогічні переговори йдуть ще з десятком країн, зокрема й Україною.

Серед європейських країн літній відпочинок для українців буде можливим в ряді держав, що не входять в Шенген, зокрема, в Болгарії та Хорватії. Очікується відкриття для українців і досить популярного кіпрського напрямку, хоча дату зсунули з 1 березня на більш пізній термін.

Чи зможуть українці отримати ковід-паспорт зразка ЄС - велике питання (фото: GettyImages)

А от відпочинок у країнах західної Європи поки під великим питанням. Зараз в'їзд в Шенгенську зону можливий тільки при наявності істотних причин, наприклад, навчання або роботи.

"Туристичний ринок України не чекає Європу в цьому році, більше орієнтується на Туреччину, яка може скласти до 80-90% від загального потоку туристів. Решта – Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Грузія і т. д.", – сказав РБК-Україна віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

За його прогнозами, цей сезон все одно пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкривати свої кордони дуже обережно і не для всіх.

"Ті країни, які вже зараз відкриті – ось на них і варто розраховувати, вони вже працювали в минулому році, сплеску заражень не було, можна запускатись знову", – зазначив Дереза.

Втім, багато авіакомпаній вже активно продають квитки і в країни західної Європи. Як розповіли РБК-Україна в компанії Azur Air, яка зокрема пропонує рейси в іспанську Барселону з кінця квітня, там сподіваються, що до цього часу проблему з обмеженнями на в'їзд вдасться вирішити. Якщо ні, то пасажиру запропонують іншу, пізнішу дату або компенсацію коштів за квиток – звична для авіакомпаній практика.

З тим, коли в Україні можуть з'явитися ковід-паспорти і як вони будуть працювати, визначеності ще менше. "Дискусії про так звані "паспорти вакцинації" тривають і в Європі, і в цілому світі. Наш уряд також до них залучений. Поки що немає єдиної думки й моделі", – відповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на питання РБК-Україна про перспективи національних ковід-паспортів.

За словами прем'єра, стоїть завдання вже цього літа полегшити українцям зарубіжний туризм, передаючи надлишки вакцини для комерційного продажу. А за технічним впровадженням ковид-паспортів, запевнив глава уряду, справа не стане, вони будуть засновані на реєстрі вакцинованих громадян, що ведеться в Україні з 1 березня.

Раніше про готовність швидко реалізувати ковід-паспорт у цифровому вигляді в інтерв'ю РБК-Україна розповідав глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Як уточнили виданню в Мінцифри, поки що завдання розробити імунний паспорт до них не надходило.

Імунна нерівність

В Європейському союзі до запуску ковід-паспортів вже приступили. Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, проект рішення про паспорт вакцинації повинен бути готовий 17 березня. В документ буде включатися інформація не тільки про щеплення, але про негативний результат ПЦР-тесту і перенесений коронавірус.

Втім, не варто очікувати, що запуск "Digital Green Pass", як буде називатися документ, безпроблемно відбудеться вже цієї весни.

"До видачі імунних сертифікатів Євросоюзу ще залишилося кілька місяців, що підвищує ризик ще одного втраченого туристичного сезону для авіаційної і готельної індустрії ЄС", – пише Bloomberg.

Видання посилається на документ, розповсюджений серед національних делегацій в Брюсселі. У ньому йдеться про те, що технічна розробка цифрової платформи для ідентифікації здоров'я мандрівника займе три-чотири місяці.

Але проблема ще й у відсутності єдиного бачення ковід-паспорту на загальноєвропейському рівні і політичних розбіжностях. Найактивніше його просувають південні країни, для яких туризм є важливою частиною економіки: Греція, Іспанія, Кіпр і т. д. Їх підтримали і багато інших країн ЄС, чиї громадяни активно їздять на південноєвропейські курорти.

В Євросоюзі тривають суперечки про необхідність введення ковід-паспортів (фото: GettyImages)

У той же час європейські важковаговики в особі Німеччини і Франції ставляться до цієї ідеї набагато прохолодніше.

"Я не сприйму систему, яка ставить можливість доступу в ту чи іншу країну в залежність від сертифікату (вакцинації, – ред.)", – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, документ не повинен давати вакцинованим людям ніяких додаткових прав. А канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що ковід-паспорт не повинен стати єдиною можливістю для подорожей.

Досить категорично про цю ініціативу висловилася і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес. "Повага до принципу недискримінації є більш важливою, ніж коли-небудь, оскільки вакцинація не є обов'язковою і поки ще немає загального доступу до вакцини", – заявила вона.

У разі, якщо до літа узгодити загальноєвропейський підхід до ковід-паспортів так і не вдасться, що виглядає досить імовірно, туристичні країни будуть робити ставку на двосторонні угоди. Крім Греції, про такі наміри заявили вже в Чехії, а також на Кіпрі, куди, приміром, хочуть пускати вакцинованих британців (альтернативою може стати свіжий негативний ПЦР-тест).

Але це, в свою чергу, може стати джерелом нових конфліктів. Грецька активність вже викликала певне невдоволення загальноєвропейської влади. Адже країна входить в Шенгенську зону, отже, будь-хто, хто потрапив на її територію, по ідеї, зможе швидко опинитися в будь-якій іншій країні Шенгену.

До того ж, будь-які двосторонні угоди в обхід офіційного Брюсселя руйнують загальноєвропейську стратегію по боротьбі з пандемією, яку з усіх сил намагається вибудовувати керівництво ЄС. При цьому вона і так дає тріщини. Адже країни-члени Євросоюзу вже безпосередньо закуповують незареєстровані в ЄС вакцини, на кшталт російського "Спутника V" або китайської Sinovac.

Чи будуть видавати сертифікат загальноєвропейського зразка щепленим цими вакцинами? "Є великі сумніви щодо цього – навіть у країнах, які використовують "Спутник V" для своїх громадян", – пише Politico.

І це тільки одне з багатьох спірних питань, які супроводжують розробку ковід-паспорту. Адже досі незрозуміло, чи можуть вакциновані люди бути розповсюджувачами коронавірусу. Якщо так, то сама ідея паспортів імунізації багато в чому втрачає сенс.

Як довго щеплена людина буде захищена від COVID-19, також невідомо. А саме цим, по ідеї, повинен визначатися строк його дії ковід-паспорту. Залишається актуальним і питання збереження персональних даних власників таких паспортів і захисту від шахрайства.

Але найбільше дебатів у Європі, мабуть, викликає етична сторона питання. Далеко не всім припадає до душі досвід Ізраїлю, де власники ковід-паспортів вже можуть ходити в спортзали, театри, на концерти тощо, на відміну від своїх нещеплених співгромадян.

Можлива формалізація нерівності між людьми за ознакою імунітету турбує багатьох європейців. Зокрема, є ризик того, що окремі національні меншини, більш критично налаштовані до вакцинації, у разі введення національних ковід-паспортів будуть ще сильніше виключені із суспільного життя. У нерівному становищі опиняться і ті, кому щеплення не можна робити з медичних міркувань.

Втім, згідно з лютневим опитуванням YouGov, 65% жителів Великобританії, одного з світових лідерів за темпами вакцинації, вважають, що щеплені люди в цілому повинні мати пріоритетне право повернутися на свої робочі місця або подорожувати. А 76% вважають, що від тих, хто в'їжджає в країну, потрібно якомога швидше вимагати доказів вакцинації.

Половина британців виступає за те, щоб ковід-паспорт був потрібен для відвідування спортзалу (проти – 38%), 48% – для відвідування пабу (проти – 41%).

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Впровадження ковід-паспортів парадоксальним чином може призвести ще й до зростання антивакцинаторських настроїв, зазначає The New York Times.

"Скептицизм щодо вакцин, і так високий у багатьох спільнотах, демонструє ознаки різкого зростання, якщо щеплення будуть сприйматися як щось обов'язкове з боку влади", – пише видання.

Очевидно, отримають додатковий аргумент особливо абсурдні конспірологічні теорії, які трактують всю пандемію і карантин як проект "влади", спрямований на "контроль над суспільством". Втім, тих, хто заради можливості сходити в бар або злітати за кордон все-таки зробить щеплення, напевно, буде більше.

У будь-якому випадку, всі ці проблеми актуальні для Євросоюзу, в якому до кінця літа збираються прищепити 75% дорослого населення. І це при тому, що темпи вакцинації піддаються жорсткій критиці всередині самого ЄС. Що стосується України, де лік щеплених поки йде лише на десятки тисяч, поки вони стоять не так гостро.