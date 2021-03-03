Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК

В середине февраля миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Власти и представители фонда обсуждали в том числе и реформирование судебной системы страны. Но по итогу переговоров стороны не договорились о пересмотре кредитной программы, а миссия обнародовала заявление, в котором заявила о "необходимости большего прогресса".

Через день после отъезда миссии Зеленский внес в Верховную раду и попросил безотлагательно рассмотреть три законопроекта, которые касаются переформатирования органов судебной власти. Два из них касаются работы Высшего совета правосудия, один – полномочий ОАСК.

Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти. Эти нормы были прописаны в Меморандуме с МВФ, который украинское правительство заключило еще в середине прошлого года.

"Маяки" на выполнение этих обязательств были выставлены еще на осень 2020 года, но долгое время в парламенте не было ни одной провластной законодательной инициативы, касающейся этих вопросов. И этом несмотря на постоянную критику и даже акции протеста у стен Окружного суда, чьи решения по судьбе Приватбанка, переименованию улиц в Киеве и восстановлению уволенных чиновников не раз вызывали резонанс в обществе.

Влияние МВФ

Источник РБК-Украина в правительстве, имеющий отношение к переговорам с МВФ, признает, что внесение Зеленским законопроектов по ОАСК и ВСП вполне может быть его реакцией на "критические" замечания, озвученные представителями Фонда.

"Почему сейчас внесены эти законопроекты? Вполне возможно, что это ответ на публичную реакцию, что мы якобы тормозим переговоры с МВФ. Мол, вот вам, нате все необходимые реформаторские законопроекты. Учитывая, что медлительность была на их стороне, то мы этими законопроектами пытаемся их ускорить", – уверен он.

Собеседник подчеркивает, что эти проекты законов украинские власти подготовили достаточно давно, учли в них все пожелания МВФ, но миссия Фонда неожиданно "замедлила" процесс согласования и по итогу взяла еще полтора месяца для анализа. Он уверяет, что в ходе переговоров не было никакого "негатива" в адрес украинской стороны.

"Впервые в моей практике картинка в медиа получилась печальней, чем она есть на самом деле. Вы помните, (советник главы ОП, – ред.) Милованов написал, что МВФ "обкакался". Так вот, да, это очень плохой коммуникационный месседж, но по факту Тимофей был прав, ведь задержка была на стороне МВФ, а не у нас", – сказал источник.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман (фото: openukraine.org)

Впрочем, в президентской фракции "Слуга народа" говорят, что идея о реформе ОАСК уже больше года "витала в воздухе" и просто совпала с позицией международных партнеров.

"Да, эта идея совпадает с мнением международных партнеров. Эта идея не новая, она обсуждалась давно, и в данной ситуации президент взял на себя лидерскую роль, чтобы урегулировать эту ситуацию. Это очень важный сигнал и для общества, и для парламента и для фракции монобольшинства", – сказал в комментарии РБК-Украина глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин ("СН").

По его мнению, Зеленский, внеся указанные проекты законов, показал наличие политической воли для "повышения доверия к судебной системе в части рассмотрения резонансных, судьбоносных для страны дел".

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк, свою очередь, называет решение главы государства политически мотивированным. Он уверен, что Зеленский сделал это, находясь "под определенным давлением". Об этом Вовк заявил "Суспільному". Впрочем в комментарии РБК-Украина глава суда отметил, что "нейтрально относится" к инициативе, которую президент внес на рассмотрение Рады.

Проблемы и альтернативы

Что же президент предлагает изменить в работе киевского Окружного суда? Изменение, фактически, состоит в одном – все жалобы на центральные органы исполнительной власти, которые раньше рассматривал ОАСК, перейдут в ведение Верховного Суда, а точнее его палаты – Кассационного админсуда.

Таким образом, у столичных судей хотят забрать все "политические" дела, касающиеся законности актов Национального банка, Кабинета министров, всех министерств, Национальной полиции, Офиса генпрокурора и так далее.

Именно в этих сферах Окружной админсуд Киева выносил самые громкие свои решения в последние годы. Так, в 2019 году коллегия ОАСК отменяла национализацию Приватбанка, в 2018 году – восстанавливала в должности экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского и бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, обвиняемых в коррупции. Кроме того, именно этот суд лишал полномочий и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун и массово восстанавливал на службе люстрированных экс-чиновников.

Окружной административный суд города Киева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В случае принятия закона все эти дела вынуждены будут рассматривать судьи Кассационного админсуда, а апелляцию – судьи Большой палаты Верховного Суда.

Однако, проблема может возникнуть с тем, что 47 судей Кассационного админсуда и так загружены больше, чем их коллеги из других палат. Так, по состоянию на 1 января текущего года у них в производстве был "остаток" из почти 18 тысяч нерассмотренных дел.

"Мне кажется, у общества сложилось ложное представление о том, что дела, которые планируются передать в Верховный Суд – это десяток политических и резонансных исков, но это не так. Это тысячи исков к центральным органам власти касательно восстановления нарушенных прав физических или юридических лиц", – утверждает Павел Вовк в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркивает, после принятия закона все эти истцы будут иметь только один шанс на обжалование судебного решения – в Большой Палаты ВС. Перспективы кассационного обжалования (следующая стадия после апелляции, – ред.) у них не будет вовсе.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская в комментарии РБК-Украина спрогнозировала, что в случае принятия инициативы Зеленского ее суд только в первой инстанции будет получать ежегодно до 5 тысяч дел. Скорее всего, в 100% случаях по ним также будут поданы апелляции.

"Для Кассационного административного суда это означает увеличение нагрузки как минимум на четверть, а для Большой палаты – в три раза, что полностью заблокирует ее деятельность", – считает она.

Учитывая это, глава суда призывает рассмотреть несколько альтернатив к президентскому законопроекту. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.

Председатель правового комитета Рады Андрей Костин не согласен с тем, что большое количество дел может заблокировать работу Верховного Суда. По его мнению, для государства намного важнее, чтоб такие чувствительные дела рассматривались судебным органом "с большим уровнем ответственности за принимаемые решения"

В то же время, проблемы с президентским законопроектом могут возникнуть еще на стадии его принятия. "С голосами пока что не очень", – признается не под запись собеседник издания в монобольшинстве.

Показательно, что через пару дней после регистрации в парламенте законопроекта Зеленского был внесен альтернативный проект за подписью двух членов фракции "СН" – Александра Ткаченко и Владимира Кабаченко. По их мнению, нецелесообразно "нагружать" Верховный суд таким большим количеством дел. Они предлагают передать дела ОАСК в апелляционный админсуд Киева (Шестой апелляционный административный суд, – ред.).

Еще один альтернативный законопроект с почти аналогичными предложениями зарегистрировал представитель "ОПЗЖ" Григорий Мамка. Он предлагает отдать апелляционному админсуду Киева право рассматривать не только жалобы на Кабмин и министерства, но и также на действия президента и парламента.

Сейчас такую категорию исков рассматривает исключительно Верховный Суд. Мотивация, прописанная в пояснительной записке к его проекту закона, почти слово в слово повторяет тезис "слуг" Ткаченко и Кабаченко о "нецелесообразности нагружать Верховный Суд".

В Раде появились альтернативы предложению Зеленского (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В Совете судей также поддерживают именно такой вариант. "По моему мнению, более логичным было бы передать эти полномочия не Верховному Суду, а апелляционному админсуду Киева", – сказал РБК-Украина глава Совета судей Богдан Монич.

Он отметил, что при таком варианте удалось бы сохранить всю процедуру рассмотрения дела, а именно, первой инстанцией был бы Апелляционный админсуд, апелляционное обжалование происходило бы в КАС ВС, а кассационное – в Большой Палате ВС.

Союзников для принятия своего закона президентская команда, видимо, может найти только во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос". В "ЕС" называют Окружной админсуд Киева "антиукраинским" и "несущим угрозу государственности". В "Голосе" же критикуют многие решения Вовка и его коллег и говорят о необходимости выполнять договоренности с МВФ.

Самые читаемые новости Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

"Мы можем поддержать этот законопроект. Конечно, остаются вопросы по персональной ответственности Вовка и других судей, но это уже работа правоохранительных органов", – отметил в беседе с агентством представитель фракции Ярослав Юрчишин.

В комитете правовой политики настроены оптимистично относительно перспектив принятия закона. Андрей Костин считает возможным проголосовать в Раде законопроект по ОАСК в первом чтении в течение ближайшего месяца.

Более серьезную "битву" он прогнозирует при попытке принять второй президентский законопроект – о реформе Высшего совета правосудия. В нем предлагаются революционные нормы о создании специального Этического совета для проверки добропорядочности членов ВСП. Оценивать ее будут, в том числе и представители международных организаций.

"Там дискуссия будет "немного громче", чем по первому законопроекту об ОАСК", – считает глава комитета.

Шлейф уголовных процессов и политических обвинений оставляет Окружному админсуду Киева мало шансов на сохранение "статуса кво". Более того, именно к реформе этого суда проявляют особое внимание международные партнеры Украины. Но власти предстоит найти ответ на важный вопрос: как реформировать скандальный суд и при этом не развалить всю систему административной юстиции в стране.