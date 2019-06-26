Страшный суд Вены: от кого зависит судьба Дмитрия Фирташа

Во вторник в Вене состоялось очередное рассмотрение вопроса выдачи украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Верховный суд Австрии разрешил его экстрадицию по обвинениям в коррупции, выдвинутым американскими правоохранителями.

Эти обвинения касаются сговора с целью дачи взяток при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. По версии ФБР, Фирташ и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро. На прошлой неделе федеральный судья Ребекка Палмаер в Чикаго отказалась снять с Фирташа эти обвинения. А значит, американские правоохранители все еще хотят получить бизнесмена на свою территорию.

Напомним, Фирташ был задержан в Австрии еще в 2014 году и вышел под рекордный залог в 125 миллионов евро, который внес его друг, российский бизнесмен Василий Анисимов.

В 2015 году Земельный суд Вены решил, что Фирташ не должен быть выдан США. Судья Кристоф Бауэр, среди прочего, постановил, что американские силовики не предоставили достаточных данных по обвинениям и пришел к выводу, что "дело имеет политическую подоплеку". Стоит отметить, что на политической составляющей дела особый акцент делала и защита бизнесмена.

Прокуратура Австрии обжаловала решение, и Фирташ не мог покинуть эту страну до рассмотрения апелляции. А после и подавно - в феврале 2017-го суд Вены удовлетворил требования прокуратуры и решил, что экстрадиция Фирташа в США допустима.

В том же году защита Фирташа обратилась в Верховный суд Австрии. Эта инстанция признала апелляцию защиты не лишенной оснований, и остановила экстрадицию до ее рассмотрения. Но во вторник суд не пошел навстречу защитникам бизнесмена.

Однако есть существенный нюанс. В Австрии суд не решает вопрос самой экстрадиции. Суд только определяет допустимость выдачи, а окончательное решение принимает министр юстиции Австрии, если суд признает ее законной. Но ничего не обязывает министра юстиции поступать каким-либо образом. Более того, министр должен в этом вопросе руководствоваться интересами Австрии.

Так что сейчас дальнейшая судьба Фирташа зависит от Клеменса Яблонера, который 3 июня возглавил Минюст во временном правительстве Австрии. Это правительство будет действовать до сентябрьских выборов.

Как известно, недавно в Австрии разгорелся политический скандал, результатом которого стала отставка правительства Себастьяна Курца и объявление выборов. Скандал был связан с публикацией немецкой прессой видеозаписи, где уже бывший вице-канцлер Австрии и глава парламентской фракции Австрийской партии свободы обсуждают финансирование этой политической силы с некой россиянкой.

Эта женщина представлялась племянницей российского миллиардера Игоря Макарова, основателя известной газовой компании "Итера". Сам Макаров официально заявил, что у него нет никаких племянниц. Интересно то, что еще в средине 2000-х Макаров вел совместный бизнес с Фирташем, хотя потом их пути разошлись.

Если верить материалам сайта Wikileaks, Фирташ сам рассказывал о своих взаимоотношениях с Макаровым послу США в Украине Уильяму Тейлору в 2008 году. Кстати, 18 июня Тейлор прибыл в Украину в качестве временного руководителя посольства.

Кроме того, важно помнить, что все суды по делу Фирташа в Австрии не были рассмотрением по сути вопросов, заданных правоохранителями США. Они касались исключительно вопросов экстрадиции, а не конкретных правонарушений. Суд по выдвинутым обвинениям возможен только в том случае, если олигарх окажется на американской территории.

Но этот сценарий для него самый печальный. Санкция по обвинениям, выдвинутым против Фирташа в Штатах, предусматривает лишение свободы на десятки лет и конфискацию имущества. Если, конечно, в суде будет доказано, что бизнесмен преступил закон.

Впрочем, если министр юстиции Австрии решит выдать Фирташа, с высокой долей вероятности быстро США он не покинет. Человек с богатой биографией, попадающий в шестеренки американской бюрократической и правоохранительной машины, может быть зафиксирован в США всерьез и надолго. Павел Лазаренко может подтвердить.

Но история Фирташа показательна в другом. Пять лет бизнесмен находится в Австрии. Пять лет судебная система этой страны решает его судьбу. Похоже, не в его пользу в итоге, но тем не менее. Происходит настоящий процесс, где обеспечены права и обязанности сторон. Где суд принимает во внимания существенные обстоятельства, а в стране сформирована система сдержек и противовесов. Одной из таких сдержек, кстати, является время.

Грубо говоря, происходящее в Вене далеко от практики Барышевского суда Киевской области. Это у нас можно дать гражданство, забрать гражданство, выслать и вернуть обратно в течении пары тройки лет. А на Западе так не принято. Как не принято и прорываться с боем через границу, а нарушить приказ суда – смерти подобно.

Пару лет назад, в очередной "межсудебный" период, появилась информация, что Фирташ возвращается в Украину. Дошло до того, что Украина даже вводила особые условия допуска частных самолетов. Как рассказывали тогда информированные люди, обсуждался план не дать посадку борту, на котором будет Фирташ, и вынудить его сесть на территории сопредельных стран, где действовал бы американский запрос на выдачу. Фирташ в Украину так и не полетел.

Хотя родина для него является самым безопасным местом, и не по сентиментальным соображениям. Конституция Украины прямо запрещает выдачу своих граждан другим странам. Теоретически, США могут разве что запросить правовую помощь у украинских силовиков в привлечении Фирташа к ответственности по их обвинениям, но на территории Украины. Что произойдет в таком случае – более-менее очевидно. Возвращаемся к тезису о практике Барышевского суда Киевской области.

Но позволить ему вернуться в Украину может только Клеменс Яблонер. Именно члену временного правительства предстоит решить, каковы в этом вопросе интересы Австрийской республики. Если он вообще будет что-то решать, а не подвесит ситуацию еще на несколько лет.