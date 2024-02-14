Страхування життя та майна під час війни: скільки коштує поліс та кому його не продадуть

При підготовці матеріалу використовувалась інформація, отримана від страхових компаній України.

Ризики, пов’язані з війною, традиційно були виключенням зі стандартних договорів страхування життя, здоров’я або майна фізичних осіб. Проте тривала повномасштабна війна внесла свої корективи в роботу страхових компаній, і вони почали пропонувати відповідні страхові продукти.

Щоправда, є певні загальні обмеження в роботі страховиків - вони категорично не страхують від воєнних ризиків будь-яке майно, що знаходиться на окупованій території або близько до зони активних бойових дій (30-50 км). Як саме визначаються такі зони, треба уточнювати у конкретної страхової компанії. Крім того, зі страховиками варто узгоджувати заїзд транспортних засобів до таких зон, наприклад, якщо страхувальник буває там у відрядженні або у волонтерських справах.

Майже завжди у страхових компаній є ліміт за сумою та у відсотках до загальної страхової суми за договором, який покриває воєнні ризики.

Що стосується страхування життя та здоров’я, то деякі страховики життя навіть без додаткової оплати додали до своїх довгострокових договорів розширення щодо воєнних ризиків. Але це діє лише для цивільних осіб, які не перебувають близько до зон бойових дій, зазначає генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський.

Для демінерів та волонтерів страховики пропонують окремі спеціальні програми страхування, які враховують високі ризики для їхнього життя та здоров’я.

А от на військовослужбовців подібні страхові програми, на жаль, не розповсюджуються.

Що стосується страхування майна, то страхові компанії можуть запропонувати покриття часткового пошкодження або навіть повного руйнування квартири чи будинку внаслідок воєнних дій.

Конкретні розміри відшкодування залежать від продукту та умов договору. Зазвичай покривається 20-50% від вартості нерухомості, або від 200 тисяч до 2 млн грн. Додатковий страховий платіж – невеликий, приблизно 1-2 тисячі грн на рік для умовно стандартної квартири чи будинку.

Житель Херсона, постраждалий внаслідок російського обстрілу (фото: Getty Images)

Що стосується страхування автомобілів, то тут важливо розуміти, що покриття воєнних ризиків може здійснюватись лише за договорами КАСКО. Договори ОСЦПВ (відповідальності власників автотранспорту перед третіми особами) опцію страхування від військових ризиків не передбачають.

Приблизно третина з усіх страхових компаній, які мають ліцензію на страхування КАСКО, пропонують опцію покриття воєнних ризиків, яку можна додати до стандартних варіантів покриття.

"За моїми приблизними оцінками, десь 5-10% автовласників замовляють додаткову опцію страхування воєнних ризиків до договорів КАСКО, точної статистики за цим ризиком не ведеться", - зазначає В’ячеслав Черняховський.

Зазвичай за воєнними ризиками страхові компанії готові покривати 10-20%, рідше – до 50% від загальної вартості, на яку автомобіль застрахований по КАСКО.

Щоб застрахувати воєнні ризики на 10% вартості автомобіля, додаткова сума до вартості полісу складатиме приблизно 2-5% від загального страхового платежу по комплексу інших ризиків. Якщо ж ліміт за воєнними ризиками підняти до 30% від вартості авто, то необхідно буде сплатити на 6-15% дорожче, ніж за звичайне страхування.

На яких умовах можна застрахуватись від воєнних ризиків

Національна асоціація страховиків України на запит РБК-Україна надала загальні по ринку умови страхування від воєнних ризиків життя/здоров’я, нерухомого майна і автомобілів.

Страхування життя/здоров’я

Максимальна страхова сума за воєнними ризиками, яку пропонують ризикові страхові компанії, досягає 300 тисяч грн. Страхова сума у лайфових страховиків залежить від обраної програми. Франшиза за подібними договорами як правило відсутня.

При цьому покриваються стандартні для договорів добровільного медичного страхування ризики - смерть, ушкодження, травми. Ліміти залежать від страхової суми.

Виключенням є особи, які беруть участь у бойових діях або несуть військову службу. Це ж стосується цивільних осіб, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій.

Страхування майна

Максимальна страхова сума за договорами страхування майна від воєнних ризиків - 4 млн грн; за договорами страхування відповідальності – 2 млн грн. Франшиза залежить від ризиків, але в середньому не перевищує 2 тис. грн.

Покриваються наступні ризики: втрата або пошкодження застрахованого майна виключно в результаті прямого або опосередкованого впливу ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів або їх уламків, літальних боєприпасів, засобів ППО, засобів ПРО. Також покриваються стандартні ризики для майна - пошкодження, знищення конструктивних елементів, тощо.

Ліміти визначаються в рамках індивідуального андеррайтингу в межах 25%-70% від страхової суми.

Страхування майна не здійснюється на тимчасово окупованих територіях України.

Страхування автомобілів

Страхова сума залежить від поточної вартості транспортного засобу, але як правило не перевищує 5 млн грн для автомобілів, що не старші 15 років. Франшиза за пошкодження в середньому складає близько 5%, ТОТАЛ – 10%.

Ризики, які покриваються, - це пошкодження або знищення авто внаслідок військових дій через застосування зброї або боєприпасів.

Ліміти визначаються в межах страхової суми, а в продуктах, де воєнні ризики є опцією, – в межах певного проценту.

Виключенням за договорами страхування авто є тимчасово окуповані території України, а також випадки застосування зброї масового ураження.

Що пропонують конкретні страхові компанії

РБК-Україна звернулась до низки страхових компаній щодо умов надання ними послуг страхування життя, здоров’я, житлової нерухомості та автомобілів під час війни, що триває. Тож наводимо приклади умов страхування від конкретних СК.

Страхування життя і здоров’я

Страхова компанія "ІНГО" покриває воєнні ризики за договорами добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків. Компанія організує та сплатить медичну допомогу для застрахованої цивільної особи, якщо людина буде поранена внаслідок військових дій на територіях, де не ведуться активні бойові дії.

Для застрахованих від нещасного випадку компанія не організовує медичну допомогу, а проводить страхову виплату. Страхова сума, на яку може бути застрахована людина, складає 30 тисяч - 100 тисяч грн за ризиком смерті та інвалідності 1-2 групи. Подібне покриття доступне лише як додаткове в комплексі зі стандартними програмами страхування від нещасних випадків, що збільшує його вартість на 2,25%. Захист від воєнних ризиків поширюється лише на цивільних осіб та обмежений територією поза 30-км зоною активних бойових дій.

Страхова компанія "ARX" пропонує українцям страховий продукт, який покриває, зокрема, травми та ушкодження, отримані внаслідок прямого або опосередкованого впливу зброї, крім зброї масового ураження. Програма не розповсюджується на території ведення активних бойових дій та території, які перебувають в тимчасовій окупації.

Страхування доступне цивільним особам віком до 75 років. Програма діє від 1 до 12 місяців, а страхова сума варіюється від 100 до 300 тисяч грн. Вартість полісу - від 125 грн до 4500 грн.

НАСК "Оранта" пропонує поліс страхування від нещасних випадків для цивільних осіб, за яким страхова виплата здійснюється у випадку смерті або травми внаслідок нещасного випадку (в тому числі внаслідок воєнних дій) у межах страхової суми з максимальним лімітом 200 тисяч грн.

Діє страхове покриття на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та територій проведення активних бойових дій. Мінімальна вартість страхового полісу - від 47 грн на місяць, зазначає директорка з продакт-менеджменту НАСК "Оранта" Тетяна Терещенко.

Страхування житла

Програма страхування житла в СК "ІНГО" дає можливість застрахувати квартиру або будинок від широкого спектру небезпечних ситуацій, включаючи пошкодження вікон, балконів та лоджій, а також воєнні ризики, які раніше традиційно не включались до програм майнового страхування громадян.

Страхову суму можна обирати на власний розсуд у діапазоні від 125 тисяч грн до 2 млн грн. При цьому збитки, що є наслідком воєнних ризиків, відшкодовуються на умовах договору в межах страхової суми без додаткових сублімітів.

Оформити страховий поліс можна на короткий термін від 1 місяця або на стандартний період - 1 рік. Страхувальниками можуть бути фізичні та юридичні особи – власники квартири або орендарі. Для укладання договору не потрібно проводити попередній огляд. Невеликі збитки до 30 тис грн врегульовуються за спрощеною процедурою, яка вимагає мінімум документів.

"Найбільше запитів – з прифронтових регіонів. Проте, на жаль, у нас є або обмеження по покриттю в цих областях, або повна відмова у страхуванні. Ми не приймаємо на страхування житло, розташоване на кордоні з Росією та Білоруссю, а також в межах 50 км від лінії зіткнення", - пояснює директор департаменту правління страхової компанії "ІНГО" Микола Матика.

Орієнтовна вартість страхового покриття від компанії "ARX" стартує від 100 тисяч грн залежно від типу обʼєкту та його місцерозташування. Максимальна страхова сума – 20 млн грн. Максимальна сума страхового відшкодування встановлюється в межах страхової суми, але не більше ніж 10 млн грн.

Наслідки російського обстрілу Києва (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

НАСК "Оранта" для страхування квартир найближчим часом запустить страховий продукт, який окрім стандартних ризиків покриватиме ще й воєнні. Зокрема йдеться про падіння ракет, БПЛА, дронів та їх уламків, вибух боєприпасів, мін, бомб, вплив інших засобів війни, крім ядерної, біологічної та хімічної зброї.

До покриття полісу входитиме навіть страхування домашнього улюбленця, розповідає заступник начальника управління методології НАСК "Оранта" Ганна Седун.

За класичними ризиками відшкодовуються збитки в розмір витрат на відновлення. За воєнними ризиками – в межах витрат на відновлення з лімітом 600 тис грн. В залежності від площі квартири, регіону та якості ремонту, вартість страхового полісу складає від 2000 грн на рік.

Страхування авто

Страхова компанія "ПЗУ Україна" надає покриття воєнних ризиків при страхування авто виключно по КАСКО. Передбачено два варіанти покриття.

1. Безоплатне покриття ризиків, пов’язаних з війною, в межах ліміту 12% від вартості авто, але не більше 200 тис. грн. При цьому не покривається тотальне знищення транспортного засобу (ТЗ).

2. За додаткову плату передбачено покриття ризиків, пов’язаних з прямим або опосередкованим впливом ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів або їх уламків, літальних апаратів, засобів протиповітряної оборони. Страхове покриття відбувається в межах вартості ТЗ, але не більше 3 млн грн. Покривається тотальне знищення авто.

Для переважної більшості страхових продуктів СК "ІНГО" покриття воєнних ризиків – додаткова опція, яка суттєво впливає на вартість полісу. Тому автоматично вона включена лише до окремих продуктів і має певні ліміти. У стандартному договорі КАСКО опція покриття воєнних ризиків існує умовно за додаткову плату 1 грн і дозволяє отримати відшкодування у розмірі 30 тис грн один раз протягом дії договору.

Інша справа - спеціальне покриття воєнних ризиків. Відповідний страховий продукт дає можливість отримати виплату за пошкоджене обстрілами авто на суму до 3 млн грн при страхуванні одного автомобіля. При страхуванні двох автомобілів ліміт становить 4 млн грн. Якщо страхувати автопарк, то ліміт може бути ще вищим.

Застрахувати можна будь-який легковий транспортний засіб (або парк легкових ТЗ) зі строком експлуатації до 12 років (включно) та вартістю до 6 млн гривень. Коштує такий поліс від 1,65% від страхової суми в залежності від розміру франшизи.

На страхування не приймаються автомобілі, що експлуатуються на тимчасово окупованій території та в зонах, де ведуться активні бойові дії.

СК "ARX" влітку 2022 року запровадила можливість застрахувати авто від пошкодження зброєю та боєприпасами з лімітом в 10% від страхової суми за договорами КАСКО та можливість компенсації без надання документів компетентних органів.

Восени 2023 року компанія запустила продукт КАСКО, який захищає автівки від впливу ракет, безпілотників та їх уламків на повну вартість. Придбати його можна навіть не будучи клієнтом ARX або маючи поліс КАСКО в іншій компаній – це абсолютно автономний продукт.

Для фізичних осіб тарифи на згаданий страховий продукт є однаковими для всіх. Ціна поліса залежить лише від вартості авто та строку страхування: 3 місяці – 1%, 6 місяців – 1,5%, 1 рік – 2%.

Страхове покриття не передбачає ліміту відповідальності, але має обмеження: за віком авто (до 15 років), за страховою сумою (в межах вартості авто, але не більше 5 млн грн).

Врегулювання відбувається за стандартною процедурою, що й за іншими програмами КАСКО. При цьому обов’язковою вимогою для страхової виплати є надання оригіналу витягу з ЄРДР за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" щодо заявленого випадку та із зазначенням застрахованого транспортного засобу. Такий документ уповноважені надавати поліція або військова адміністрація за місцем, де трапилась подія ураження ракетою або безпілотником.

Страхова група "ТАС" покриває воєнні ризики в рамках існуючих договорів КАСКО. В залежності від продукту максимальний розмір виплати за вказаним ризиком становить 250 тис. грн, але не більше 20% від страхової суми. Крім того, в окремих випадках ліміт може бути збільшено до 3 млн грн, але не більше дійсної вартості авто та відповідно до умов договору страхування.

СК "VUSO" пропонує страховий продукт КАСКО, який також покриває наслідки воєнних дій. Винятками є випадки застосування ядерної, біологічної, хімічної зброї, в тому числі тактичного призначення.

Клієнти можуть оформити поліс лише для захисту від наслідків війни або ж в комплексі з повним КАСКО. Наявність повного пакета страхування від VUSO дає клієнту вигідніші умови оформлення.

Вартість страхування складає: 1,5% від вартості автомобіля — це тариф для страхування у комплексі зі страхуванням базових ризиків; 1,7% — тариф для клієнтів, які страхують воєнні ризики окремо.

Для регіонів з підвищеним ризиком, зокрема м.Дніпро та м.Харків – тариф дещо вищий: 1,7% у разі комплексного страхування та 1,9% для страхування воєнних ризиків окремо.

Наслідки російського обстрілу Харкова (фото: Getty Images)

СК "Експрес Страхування" пропонує покриття воєнних ризиків в рамках всіх договорів страхування КАСКО. В кожному договорі безкоштовно для клієнтів закладено покриття воєнних ризиків в ліміті 10% від страхової суми. При бажанні клієнт може збільшити цей ліміт до 25% або 100% від страхової суми за окрему доплату.

"Найбільшою популярністю серед наших клієнтів користується ліміт покриття саме у 100%, тариф за яким сьогодні складає 1,75% від страхової суми авто. Дуже часто наші клієнти, вже маючи покриття у 10% в своєму договорі, просять його збільшити до 100%", - розказує директорка СК "Експрес Страхування" Тетяна Щучьєва.

Для убезпечення авто НАСК "Оранта" пропонує страховий продукт, за яким автовласник може отримати страхову виплату за пошкодження авто через воєнні дії. Сюди відносяться вибухи мін, ракет, бомб, снарядів та їх уламків, наїзд воєнної техніки, дія звукової (ударної) хвилі, падіння військових літаків, безпілотних апаратів, їх частин та уламків, а також ДТП з блокпостами, хаотично та без попередження встановленими засобами обмеження руху, підірваними мостами.

Виплата за такими збитками гарантована в розмірі до 300 тис грн, страхове покриття надається на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, які знаходяться ближче, ніж 50 км від зони можливих або активних бойових дій.