Страхование жизни и имущества во время войны: сколько стоит полис и кому его не продадут

При подготовке материала использовалась информация, полученная от страховых компаний Украины.

Риски, связанные с войной, традиционно являлись исключением из стандартных договоров страхования жизни, здоровья или имущества физических лиц. Однако продолжающаяся полномасштабная война внесла свои коррективы в работу страховых компаний, и они начали предлагать соответствующие страховые продукты.

Правда, есть определенные общие ограничения в работе страховщиков – они категорически не страхуют от военных рисков какое-либо имущество, находящееся на оккупированной территории или близко к зоне активных боевых действий (30-50 км). Как именно определяются такие зоны, следует уточнять в конкретной страховой компании. Также со страховщиками следует согласовывать заезд транспортных средств в такие зоны, например, если страхователь бывает там в командировке или по волонтерским делам.

Почти всегда страховые компании имеют лимит по сумме и в процентах к общей страховой сумме по договору, покрывающему военные риски.

Что касается страхования жизни и здоровья, то некоторые страховщики жизни даже без дополнительной оплаты добавили в свои долгосрочные договора расширение относительно военных рисков. Но это действует только для гражданских лиц, не находящихся вблизи зон боевых действий, отмечает генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

Для деминеров и волонтеров страховщики предлагают отдельные специальные программы страхования, учитывающие высокие риски для их жизни и здоровья.

А вот на военнослужащих подобные страховые программы, к сожалению, не распространяются.

Что касается страхования имущества, то страховые компании могут предложить покрытие частичного повреждения или даже полного разрушения квартиры или дома в результате военных действий.

Конкретные размеры возмещения зависят от страхового продукта и договора. Обычно покрывается 20-50% от стоимости недвижимости или от 200 тысяч до 2 млн грн. Дополнительный страховой платеж – небольшой, примерно 1-2 тысячи гривен в год для условно стандартной квартиры или дома.

Житель Херсона, пострадавший в результате российских обстрелов (фото: Getty Images)

Что касается страхования автомобилей, то важно понимать, что покрытие военных рисков может осуществляться только по договорам КАСКО. Договоры ОСАГО (ответственности владельцев автотранспорта перед третьими лицами) опцию страхования от военных рисков не предусматривают.

Приблизительно треть всех страховых компаний, имеющих лицензию на страхование КАСКО, предлагают опцию покрытия военных рисков, которую можно добавить к стандартным вариантам покрытия.

"По моим приблизительным оценкам, 5-10% автовладельцев заказывают дополнительную опцию страхования военных рисков к договорам КАСКО, точной статистики по этому риску не ведется", - отмечает Вячеслав Черняховский.

Обычно по военным рискам страховые компании готовы покрывать 10-20%, реже – до 50% от общей стоимости, на которую автомобиль застрахован по КАСКО.

Чтобы застраховать военные риски на 10% стоимости автомобиля, дополнительная сумма стоимости полиса будет составлять примерно 2-5% от общего страхового платежа по комплексу других рисков. Если же лимит по военным рискам поднять до 30% стоимости авто, то необходимо будет оплатить на 6-15% дороже, чем за обычное страхование.

На каких условиях можно застраховаться от военных рисков

Национальная ассоциация страховщиков Украины по запросу РБК-Украина предоставила общие по рынку условия страхования от военных рисков жизни/здоровья, недвижимого имущества и автомобилей.

Страхование жизни/здоровья

Максимальная страховая сумма по военным рискам, которую предлагают рисковые страховые компании, достигает 300 тысяч грн. Страховая сумма у лайфовых страховщиков зависит от выбранной программы. Франшиза по схожим договорам как правило отсутствует.

При этом покрываются стандартные для договоров добровольного медицинского страхования риски – смерть, повреждения, травмы. Лимиты зависят от страховой суммы.

Исключением являются лица, участвующие в боевых действиях или несущие военную службу. Это же касается гражданских лиц, находящихся на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий.

Страхование имущества

Максимальная страховая сумма по договорам страхования имущества от военных рисков – 4 млн грн; по договорам страхования ответственности – 2 млн грн. Франшиза зависит от рисков, но в среднем не превышает 2 тыс. грн.

Покрываются следующие риски: потеря или повреждение застрахованного имущества исключительно в результате прямого или опосредованного влияния ракет, беспилотных летательных аппаратов любых типов или их обломков, летательных боеприпасов, средств ПВО, ПРО. Также покрываются стандартные риски для имущества – повреждение, уничтожение конструктивных элементов и т.п.

Лимиты определяются в рамках индивидуального андеррайтинга в пределах 25-70% от страховой суммы.

Страхование имущества не производится на временно оккупированных территориях Украины.

Страхование автомобилей

Страховая сумма зависит от текущей стоимости транспортного средства, но как правило не превышает 5 млн грн для автомобилей не старше 15 лет. Франшиза за повреждение в среднем составляет около 5%, ТОТАЛ – 10%.

Покрываемые риски - это повреждение или уничтожение авто вследствие военных действий из-за применения оружия или боеприпасов.

Лимиты определяются в пределах страховой суммы, а в продуктах, где военные риски являются опцией, – в пределах определенного процента.

Исключением по договорам страхования авто есть временно оккупированные территории Украины, а также случаи применения оружия массового поражения.

Что предлагают конкретные страховые компании

РБК-Украина обратилась в ряд страховых компаний относительно условий предоставления ими услуг страхования жизни, здоровья, жилой недвижимости и автомобилей во время войны. Приводим примеры условий страхования от конкретных СК.

Страхование жизни и здоровья

Страховая компания "ИНГО" покрывает военные риски по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Компания организует и оплатит медицинскую помощь для застрахованного гражданского лица, если человек будет ранен в результате военных действий на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

Для застрахованных от несчастного случая компания не организует медицинскую помощь, а производит страховую выплату. Страховая сумма, на которую может быть застрахован человек, составляет 30 тысяч – 100 тысяч грн по риску смерти и инвалидности 1-2 группы. Подобное покрытие доступно только как дополнительное в комплексе со стандартными программами страхования от несчастных случаев, что увеличивает его стоимость на 2,25%. Защита от военных рисков распространяется только на гражданских лиц и ограничена территорией вне 30-км зоны активных боевых действий.

Страховая компания "ARX" предлагает украинцам страховой продукт, покрывающий, в частности, травмы и повреждения, полученные в результате прямого или косвенного воздействия оружия, кроме оружия массового поражения. Программа не распространяется на территории ведения активных боевых действий и находящиеся во временной оккупации.

Страхование доступно гражданским лицам младше 75 лет. Программа действует от 1 до 12 месяцев, а страховая сумма варьируется от 100 до 300 тысяч гривен. Стоимость полиса – от 125 грн до 4500 грн.

НАСК "Оранта" предлагает полис страхования от несчастных случаев для гражданских лиц, по которому страховая выплата производится в случае смерти или травмы в результате несчастного случая (в том числе вследствие военных действий) в пределах страховой суммы с максимальным лимитом 200 тысяч грн.

Действует страховое покрытие по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий проведения активных боевых действий. Минимальная стоимость страхового полиса – от 47 грн в месяц, отмечает директор по продакт-менеджменту НАСК "Оранта" Татьяна Терещенко.

Страхование жилья

Программа страхования жилья в СК "ИНГО" дает возможность застраховать квартиру или дом от широкого спектра опасных ситуаций, включая повреждения окон, балконов и лоджий, а также военные риски, ранее традиционно не включавшиеся в программы имущественного страхования граждан.

Страховую сумму можно выбирать по своему усмотрению в диапазоне от 125 тысяч грн до 2 млн грн. При этом ущерб, являющийся следствием военных рисков, возмещается на условиях договора в пределах страховой суммы без дополнительных сублимитов.

Оформить страховой полис можно на короткий срок от 1 месяца или на стандартный период – 1 год. Страхователями могут быть физические и юридические лица – владельцы квартиры или арендаторы. Для заключения договора не нужно производить предварительный осмотр. Небольшие убытки до 30 тыс. грн регулируются по упрощенной процедуре, которая требует минимум документов.

"Наибольшее количество запросов – из прифронтовых регионов. Однако, к сожалению, у нас есть либо ограничение по покрытию в этих областях, либо полный отказ в страховании. Мы не принимаем на страхование жилье, расположенное на границе с Россией и Беларусью, а также в пределах 50 км от линии столкновения", – объясняет директор департамента правления страховой компании "ИНГО" Николай Матыка.

Примерная стоимость страхового покрытия от компании "ARX" стартует от 100 тысяч грн в зависимости от типа объекта и его месторасположения. Максимальная страховая сумма – 20 млн грн. Максимальная сумма страхового возмещения устанавливается в пределах страховой суммы, но не более 10 млн грн.

Последствия российских обстрелов Киева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

НАСК "Оранта" для страхования квартир в ближайшее время запустит страховой продукт, который помимо стандартных рисков будет покрывать и военные. В частности, речь идет о падении ракет, БПЛА, дронов и их обломков, взрыве боеприпасов, мин, бомб, влиянии других средств войны, кроме ядерного, биологического и химического оружия.

В покрытие полиса будет входить даже страхование домашнего питомца, рассказывает замначальника управления методологии НАСК "Оранта" Анна Седун.

По классическим рискам возмещаются убытки в размере затрат на восстановление. По военным рискам – в пределах расходов на восстановление с лимитом 600 тыс. грн. В зависимости от площади квартиры, региона и качества ремонта стоимость страхового полиса составляет от 2000 грн в год.

Страхование авто

Страховая компания "ПЗУ Украина" предоставляет покрытие военных рисков при страховании авто исключительно по КАСКО. Предусмотрены два варианта покрытия.

1. Безвозмездное покрытие рисков, связанных с войной, в пределах лимита 12% стоимости авто, но не более 200 тыс. грн. При этом не покрывается тотальное уничтожение транспортного средства (ТС).

2. За дополнительную плату предусмотрено покрытие рисков, связанных с прямым или опосредованным воздействием ракет, беспилотных летательных аппаратов любых типов или их обломков, летательных аппаратов, средств противовоздушной обороны. Страховое покрытие осуществляется в пределах стоимости ТС, но не более 3 млн грн. Покрывается тотальное уничтожение авто.

Для подавляющего большинства страховых продуктов СК "ИНГО" покрытие военных рисков – дополнительная опция, существенно влияющая на стоимость полиса. Поэтому автоматически включена только в отдельные продукты и имеет определенные лимиты. В стандартном договоре КАСКО опция покрытия военных рисков существует условно за дополнительную плату 1 грн и позволяет получить возмещение в размере 30 тыс. грн один раз в течение срока действия договора.

Другое дело – специальное покрытие военных рисков. Соответствующий страховой продукт позволяет получить выплату за поврежденное обстрелами авто на сумму до 3 млн грн при страховании одного автомобиля. При страховании двух автомобилей предел составляет 4 млн грн. Если страховать автопарк, то предел может быть еще выше.

Застраховать можно любое легковое транспортное средство (или парк легковых ТС) со сроком эксплуатации до 12 лет (включительно) и стоимостью до 6 млн грн. Стоит такой полис от 1,65% страховой суммы в зависимости от размера франшизы.

На страхование не принимаются автомобили, эксплуатируемые на временно оккупированной территории и в зонах, где ведутся активные боевые действия.

СК "ARX" летом 2022 года ввела возможность застраховать авто от повреждения оружием и боеприпасами с лимитом в 10% от страховой суммы по договорам КАСКО и возможность компенсации без предоставления документов компетентных органов.

Осенью 2023 года компания запустила продукт КАСКО, защищающий автомобили от влияния ракет, беспилотников и их обломков на полную стоимость. Приобрести его можно даже не являясь клиентом ARX или имея полис КАСКО у других компаний – это совершенно автономный продукт.

Для физических лиц тарифы на упомянутый страховой продукт одинаковы для всех. Цена полиса зависит только от стоимости авто и срока страхования: 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 1,5%, 1 год – 2%.

Страховое покрытие не предусматривает лимита ответственности, но имеет ограничение: по возрасту авто (до 15 лет), по страховой сумме (в пределах стоимости авто, но не более 5 млн грн).

Урегулирование происходит по стандартной процедуре, как и по другим программам КАСКО. При этом обязательным требованием страховой выплаты является предоставление оригинала выписки из ЕРДР по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" по заявленному случаю и с указанием застрахованного транспортного средства. Такой документ уполномочены предоставлять полиция или военная администрация по месту, где произошло событие поражения ракетой или беспилотником.

Страховая группа "ТАС" покрывает военные риски в рамках существующих договоров КАСКО. В зависимости от продукта максимальный размер выплаты по указанному риску составляет 250 тыс. грн, но не более 20% от страховой суммы. Кроме того, в отдельных случаях лимит может быть увеличен до 3 млн грн, но не больше действительной стоимости авто и в соответствии с условиями договора страхования.

СК "VUSO" предлагает страховой продукт КАСКО, также покрывающий последствия военных действий. Исключением являются случаи применения ядерного, биологического, химического оружия, в том числе тактического назначения.

Клиенты могут оформить полис только для защиты от последствий войны или в комплексе с полным КАСКО. Наличие полного пакета страхования VUSO дает клиенту более выгодные условия оформления.

Стоимость страхования составляет: 1,5% от стоимости автомобиля – это тариф для страхования в комплексе со страхованием базовых рисков; 1,7% - тариф для клиентов, которые страхуют военные риски отдельно.

Для регионов с повышенным риском, в частности г.Днепр и г.Харьков – тариф несколько выше: 1,7% в случае комплексного страхования и 1,9% для страхования военных рисков отдельно.

Последствия российских обстрелов Харькова (фото: Getty Images)

СК "Экспресс Страхование" предлагает покрытие военных рисков в рамках всех договоров страхования КАСКО. В каждом договоре бесплатно для клиентов заложено покрытие военных рисков в лимите 10% от страховой суммы. При желании клиент может увеличить этот предел до 25% или 100% от страховой суммы за отдельную доплату.

"Наибольшей популярностью среди наших клиентов пользуется предел покрытия именно в 100%, тариф по которому сегодня составляет 1,75% от страховой суммы авто. Очень часто наши клиенты, уже имея покрытие в 10% в своем договоре, просят его увеличить до 100%", - рассказывает директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева.

Для защиты авто НАСК "Оранта" предлагает страховой продукт, по которому автовладелец может получить страховую выплату за повреждение автомобиля из-за военных действий. Сюда относятся взрывы мин, ракет, бомб, снарядов и их обломков, наезд военной техники, действие звуковой (ударной) волны, падение военных самолетов, беспилотных аппаратов, их частей и обломков, а также ДТП с блокпостами, хаотично и без предупреждения установленными средствами ограничения движения, взорванными мостами.

Выплата по таким убыткам гарантирована в размере до 300 тыс. грн, страховое покрытие предоставляется на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, которые находятся ближе 50 км от зоны возможных или активных боевых действий.