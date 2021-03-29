Старая история. Как конфликт вокруг "Нефтегаздобычи" может отразиться на власти Зеленского

Иногда складывается впечатление, что политико-экономическая жизнь Украины бесконечно бежит по дорожкам олимпийского стадиона. Причем есть очень яркие маркеры захода на очередной круг. Один из них – история, о которой я регулярно пишу заметки в течение всей своей журналистской карьеры. Это ситуация вокруг крупнейшей частной газодобывающей компании в стране – "Нефтегаздобыча".

В феврале 2021 года, судя по всему, начался заход на очередной круг. Вокруг компании опять активизировался конфликт, в той или иной форме продолжающийся уже 20 лет. В нем фигурируют политики, бизнесмены, силовые структуры, откровенный криминал и экс-президенты. С приходом каждой новой власти можно ожидать, что скандалы вокруг "Нефтегаздобычи" перейдут в активную фазу.

Для понимания. В 2020 году эта компания добыла 1,8 млрд кубометров газа, инвестируя по 4 млрд гривен в год и являясь одним из крупнейших налогоплательщиков страны. По некоторым оценкам, "Нефтегаздобыча" покрывает около 10% потребностей Украины в импорте газа.

Но история этой компании достойна романа. В кратком изложении выглядит она примерно следующим образом.

От Кучмы, Медведчука и Порошенко до "Слуги народа"

"Нефтегаздобыча" была создана в конце 1990-х годов на мощностях государственного предприятия "Полтаванафтогазгеология", имевшего разрешения на разработку и добычу на Семиренковском и Мачухском месторождениях в Полтавской области. Происходило ее создание в те годы, когда туркменский газ Украина получала по бартеру, и цена ему была до 20 долларов за тысячу кубометров. А государственные скважины были, мягко говоря, не идеальны.

Созданием компании занимался Николай Рудьковский, который к тому времени успел поработать в администрации президента Леонида Кучмы, Госинвесте и "Нафтогазе". В проект он также привлек Петра Порошенко, состоявшего в те годы в СДПУ(о), возглавляемой Виктором Медведчуком, тогда вице-спикером парламента, а позднее – главой администрации Кучмы.

Но случилось так, что Петр Порошенко перешел в политическую команду другого экс-президента – Виктора Ющенко. И лишился доли в "Нефтегаздобыче". С тех пор компанией стали владеть Рудьковский и Нестор Шуфрич, один из ближайших соратников Медведчука. Газ стал дорожать год от года, прибыли компании росли, гремели "газовые войны" с Россией.

Николай Рудьковский (Фото: УНИАН)

Правда, одновременно гремели и конфликты между актуальными и бывшими акционерами, а также многочисленные скандалы вокруг их персон. Например, по информации СМИ, в 2005 году, когда Порошенко возглавил Совет национальной безопасности и обороны при президентстве Виктора Ющенко, прокуратура завела дело против топ-менеджеров компании, а юристы пытались лишить "Нефтегаздобычу" лицензий. Но Порошенко в те годы проиграл политическую конкуренцию и вопрос заглох.

В конце нулевых дело дошло до драки между актуальными акционерами – Шуфричем и Рудьковским. Оба с завидной регулярностью попадали в скандалы и не могли поделить доли в прибыли компании. На которую претендовал еще один участник – экс-директор "Нефтегаздобычи" Олег Семинский. Формально компания принадлежала акционерам 50/50. Но Семинский утверждает, что ему было обещано 10%.

В свою очередь Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону говорит, что в те годы Семинский получал чуть ли не полмиллиона долларов в месяц зарплаты и совместно с Шуфричем изымал солидную часть причитавшейся Рудьковскому прибыли, а десятки миллионов долларов были "вымыты" из компании.

Как водится, акционеры начали искать того, кто установит справедливость между ними. В Украине в этих случаях обычно употребляется эвфемизм "поиск стратегического инвестора". Первым на эту роль, как утверждали источники, претендовали члены Семьи экс-президента Виктора Януковича. В 2011-м году зашла речь о продаже компании близким к этой группе бизнесменам.

Но в том же году в один из зимних вечеров директор компании Семинский выехал на своей машине из столичного офиса "Нефтегаздобычи" и исчез на долгих три года. При нем якобы были бумаги по продаже компании. Утверждается, что все это время похитители держали его на цепи и пытали, требуя отдать долги.

Семинский обвиняет в организации похищения Рудьковского. Рудьковский же, со ссылкой на слова Нестора Шуфрича, говорит, что Семинский якобы все это время находился в Испании. Стоит отметить, что Семинского тогда называли близким к Шуфричу человеком.

Конфликт продолжался, у компании были весьма ощутимые проблемы – добыча сокращалась, компания несла убытки, налоговая выставляла претензии по миллионным недоимкам. К 2013 году акционеры нашли другого стратегического инвестора – Рината Ахметова. Его корпорация ДТЭК выкупила 75% акций "Нефтегаздобычи" и завела новый менеджмент. 25% акций остались у компании, близкой к Рудьковскому, а Шуфрич продал всю свою долю.

Дела пошли в гору – убыток в 381 млн гривен в 2012 году сменился чистой прибылью в 797 млн гривен в 2013-м. В "Нефтегаздобычу" пошли миллиардные инвестиции, к 2015-му году компания показала рост добычи на 73%.

Но в том же 2015 году восстали тени прошлого. Президентом был Петр Порошенко, и Генпрокуратура внезапно "побежала" по делу об исчезновении Семинского, которое к тому времени уже стало делом об убийстве.

Скандально известный следователь тех времен Дмитрий Сус инициировал аресты активов "Нефтегаздобычи", а не менее известный судья киевской апелляции Антон Чернушенко эти аресты снимал. Потом силовики пришли с обыском к самому судье Чернушенко, который как раз держал в руках проект очередного решения о снятии арестов.

Нестор Шуфрич (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Злые языки говорили, что тогда экс-президент опять вспомнил о прошлой несправедливости, когда он лишился доли в "Нефтегаздобыче". Судья Чернушенко утверждал, что испытывал давление со стороны Администрации президента по вопросу снятия арестов. Но в этот раз акционером уже был Ринат Ахметов, а в развитие компании были вложены сумасшедшие деньги. Правда, история достаточно быстро заглохла, говорят, стороны нашли точки соприкосновения.

Но тогда же нашелся и Олег Семинский. Информированные собеседники рассказывали, что следователи даже не сразу поверили, что к ним пришел пропавший три года назад директор компании.

Так "дело Семинского" и лежало на полках следственных органов. Пока в 2019 году бывший директор "Нефтегаздобычи" не избрался депутатом парламента от "Слуги народа". А в феврале 2021-го СБУ и Офис генпрокурора отчитались о раскрытии резонансного дела о похищении нынешнего нардепа. Заказчиком преступления был объявлен один из акционеров компании Николай Рудьковский.

Правда, это дело до сих почему-то квалифицируется, в том числе, по статье за убийство. Разгадка такой квалификации может быть в полномочиях, которые такая статья предоставляет правоохранителям в расследовании, а также в истечении сроков давности по статье за похищение.

Олег Семинский (Фото: facebook.com)

Доложить вопрос "первому"

Рудьковский, кстати сказать, последние пару лет просидел в российской тюрьме по обвинению в том, что бросил камень в посольство РФ в Киеве во время одной из акций протеста. После освобождения из тюрьмы он уехал в Эмираты, но вернулся в Украину после прозвучавших от силовиков обвинений в похищении Семинского.

Сейчас в интервью Рудьковский утверждает, что в 2018 году его выманили в Россию, а российские силовики якобы предлагали урегулировать вопрос с уголовными обвинениями, если он найдет общий язык со своими партнерами по "Нефтегаздобыче" Семинским и Шуфричем. Которые, по словам Рудьковского, в последние годы пытаются получить часть оставшейся у него доли в компании. Да и сам Семинский публично утверждает, что ему полагалось 10% компании.

Недавно "потекли" в СМИ даже аудиозаписи разговоров якобы Рудьковского и Семинского, на которых идет речь о неправомочном изъятии прибыли компании и готовности заплатить 7 миллионов долларов за мандат народного депутата.

Сейчас же Рудьковский утверждает, что Семинский пользуется статусом народного депутата от правящей партии, чтобы получить либо 150 миллионов долларов, либо 10% акций "Нефтегаздобычи". По словам акционера компании, Семинский якобы нашел общий язык с лидером фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. В разговорах вокруг очередного скандала, связанного с "Нефтегаздобычей", зашла речь о желании участников мероприятия доложить вопрос президенту Владимиру Зеленскому.

Собственно, президентство Зеленского – это уже четвертое президентство, при котором развивается драма крупнейшего частного газодобытчика страны. Гремели революции и началась война, но при каждой власти в той или иной форме всплывает одна и та же история – разборки акционеров "Нефтегаздобычи".

Теперь один из участников конфликта – обладатель депутатского мандата "Слуги народа". Для партии это уже стало публичной проблемой. Потому что ее глава вынужден оправдываться, что никаких 7 миллионов долларов за мандат никто не платил, и вообще речь шла о выборах 2012 года.

И, само собой, в каждой власти находятся сравнительно влиятельные люди, которые что-то слышали об этом вкусном горячем пирожке, которым можно неплохо поживиться и себе, и на партию. Но, как правило, эти люди плохо понимают глубину проблем, связанных с этим конфликтом.

Петр Порошенко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый раз начинаются уголовные дела, громкие обыски и подозрения, брифинги и героические доклады о раскрытии древних преступлений. Но заканчивается все появлением самозваных "медиаторов", предлагающих за сиротскую дольку решить вопрос, зайти к "первому", объяснить и передать команду. Результат – шлейф коррупционных обвинений. Хотя бы потому, что в Украине никто и никогда не поверит в участие политических персон в решении бизнесового конфликта "за просто так".

Общественная поддержка президента Зеленского за два года власти показывает рекорды для современной истории Украины. Одним из главнейших составляющих безусловного успеха, убежден, является отсутствие коррупционных обвинений, во всяком случае, в отношении лично президента. Грубо говоря, в общественном сознании – это первый президент, который не ворует.

Проблема в том, что это – очень хрупкий материал. Одним неосторожным движением можно зарезать все политические достижения в один миг. Особенно, когда эти неосторожные движения совершаются таким острым инструментом, как конфликт вокруг "Нефтегаздобычи".

Куда лучше для власти этот инструмент не то, что не брать в руки, а отойти подальше. Предоставив участникам мероприятия заниматься друг другом самим, не вовлекая не первых лиц, ни бренд правящей партии. А преступления отдать на откуп незаангажированному суду. И рейтинг целее будет, и страна, возможно, по кругу бегать перестанет.