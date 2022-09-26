Сталевий фронт. Як Рінат Ахметов поставив бізнес на військові рейки

РБК-Україна розпочинає серію матеріалів про те, як великий бізнес допомагає Україні під час війни. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбагатший український бізнесмен Рінат Ахметов обіцяв допомагати країні всіма силами зупинити російську військову агресію. Яку реальну допомогу отримала Україна від Ахметова та його бізнесів за 7 місяців війни – у матеріалі РБК-Україна.

Втрати бізнесу

Головні активи Ріната Ахметова знаходяться на Сході та Півдні України. З початку війни він втратив дві третини свого статку: це втрачені металургійні, енергетичні та аграрні потужності.

Азовсталь та ММК ім. Ілліча у Маріуполі були основою металургійного бізнесу Ахметова. Інші ж металургійні підприємства, "Запоріжсталь" та "Каметсталь", суттєво скоротили своє виробництво.

Компанія ДТЕК втратила 70% зеленої генерації (частково зелені станції зруйновані, частково знаходяться на тимчасово окупованих територіях) та 30% теплової генерації.

Загалом окупанти зруйнували близько 70 підприємств Ріната Ахметова.

При цьому будь-які підрахунки є дуже приблизними: керуюча компанія Ріната Ахметова SCM повідомляє, що оцінити втрати в повному обсязі зараз неможливо, зокрема через відсутність доступу до активів на тимчасово окупованих ворогом територіях. Але загальна сума може становити десятки мільярдів доларів.

Попри такі суттєві втрати, є підстави стверджувати, що мілітарний внесок бізнесів Ахметова зараз не можна порівняти з іншими бізнесами за обсягом – і фінансовим, і матеріальним.

Металурги роблять бронежилети та переносні притулки

З початку повномасштабної війни заводи "Метінвесту" оперативно почали виготовляти та передавати фронту протитанкові та протидесантні їжаки, а також шиповані ланцюги проти колісної техніки.

Але незабаром пішли далі: коли навесні Україна зіткнулася з нестачею бронежилетів для військових, у "Метінвесті" розробили унікальний сплав сталі, з якого почали виробляти захисні пластини. Експерти Ахметова самостійно розробили технологію з виплавки, обробки тиском, різання та термообробки готових пластин. Бронепластини зі сталі "Метінвесту" пройшли всі необхідні дослідження, випробування, сертифікацію: і їх одразу ж віддали військовим, тро та іншим українським силовикам – лише у першій партії вже було 90 тисяч штук.

Остання авторська розробка фахівців "Метінвесту", яку відзначили Bloomberg – це модульні укриття для бліндажів. Це спецприкриття для зміцнення окопів, які є повноцінним польовим житлом. У ній є зона відпочинку військових, а також для облаштування мінімального побуту. Також є місце для буржуйки та вихід для труби, у підлозі продумані стоки для води, є запасний вихід зі сходами.

Металоконструкція виготовлена так, щоб її можна було доставити на місце укриття в розібраному вигляді без використання вантажних кранів. При цьому укриття може витримати удар 150-міліметрових снарядів після занурення на півтора метри під землю, а її виробництво коштує 200 000 гривень ($5450). Як і все інше обладнання та екіпірування, "Метінвест" передає модульні укриття військовим безкоштовно.

Також компанія передала перші 6 тонн металопродукції для Укртрансгазу. З цього металу вже виготовили та передали військовим 80 турбопечок, 170 саперних кішок для дистанційного розмінування територій та 120 планшетних мініпечок. Загалом фахівці Укртрансгазу планують виготовити 5 тисяч виробів із металу, який і надалі надаватиме "Метінвест".

Однак, виробництво для фронту – це не вся допомога "Метінвіства" армії. Загальна сума, спрямована за півроку війни на мілітарну допомогу та підтримку мирних – понад 1,9 млрд грн. Серед покупок це ще й автомобілі, дрони, турнікети, аптечки. Для облаштування блокпостів та зміцнення об'єктів соціальної інфраструктури "Метінвест" виділив близько 3 тисяч тонн піску та щебеню, 2,4 тисячі залізобетонних блоків та плит, надав метал для мобільних мінібастіонів та інших оборонних споруд.

Також "Метінвест" передав Сухопутним військам та підрозділам ГУР 300 безпілотників на загальну суму понад 1,4 млн дол.

"Дрони обладнані тепловізорами та оптичним зумом, що дозволяє відстежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть уночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км і бути в повітрі близько 40 хвилин", – повідомили в компанії.

Крім того, група підтримує цивільних та переселенців, включаючи маріупольців. Втім, ми зосереджені саме на допомозі бізнесів Ахметової армії, а про підтримку мирних можна прочитати у звітах компанії.

ДТЕК: безкоштовна електроенергія та відновлення світла

З початку війни українські енергетики опинилися на передовій у буквальному значенні слова. Вони відновлювали (і відновлюють) зруйновану інфраструктуру під обстрілами, максимально наближаючись до фронту, потрапляючи під вогонь ворога та ризикуючи життям. Після окупації Київщини, енергетики ДТЕК відновили світ у всьому регіоні за 45 днів, попри те, що у багатьох населених пунктах мережі потрібно було не ремонтувати, а будувати заново.

За півроку війни ДТЕК повернуло світло 3,8 млн домогосподарств у Києві та 4 областях України. У вересні російські загарбники почали особливо активно руйнувати енергетичну інфраструктуру України, але енергетики ДТЕК оперативно повертають світло до населених пунктів.

Після того, як Росія вдарила ракетами по українських електростанціях та підстанціях у Харківській та Дніпропетровській областях, залишивши без світла споживачів п'яти областей, Рінат Ахметов та група ДТЕК ухвалили рішення допомагати відновлювати світло по всій Україні, навіть у тих регіонах, де немає мереж ДПЕК.

Окрім мереж, російські військові регулярно обстрілюють ТЕС ДТЕК на Сході та в Центрі країни. Детальна інформація про прильоти не оприлюднюється з метою безпеки.

З початку війни група ДПЕК надала військовим та медичним установам у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовну електроенергію на понад 178 млн грн.

ДТЕК забезпечив безкоштовною електроенергією установи критичної інфраструктури: державні та комунальні лікарні, військові та силові структури (за 5 місяців загальна кількість енергії, наданої їм становила 31,57 млн ​​кВт·год). Загалом електроенергію від ДТЕК отримує понад 100 медичних та військових установ. Безкоштовною енергією забезпечили Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І.І.Мечникова, Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню, Київську міську клінічну лікарню №8 та інші. До всіх цих лікарень, зокрема, надходять поранені захисники України.

"У воєнний час наша компанія працює у військовому режимі. Зараз наша головна мета – допомогти українцям вижити та вистояти", – сказав Рінат Ахметов.

Аналізуючи допомогу найбільших українських бізнесменів, можна відзначити, що на сьогодні Рінат Ахметов зі своїм "сталевим фронтом" надає захисникам України справді наймасштабнішу підтримку.

До того ж це допомога “зі своєї кишені” – більшість бізнесменів (навіть із топу Forbes) створюють краундфандигові платформи для збирання грошей, які потім передають захисникам. Наприклад, так працює "Фонд Відродження Дніпра" Віктора Пінчука, Фонд Юрія Косюка "МХП-Громаді". Бізнеси та іменний Фонд Ахметова не займаються збиранням грошей, передаючи на мілітарну допомогу власні кошти.

Таким чином, попри суттєві втрати, які завдала Рінату Ахметову війна, він передав допомогу захисникам України, еквівалентну понад 3 млрд грн (або 100 млн дол.).