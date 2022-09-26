Стальной фронт. Как Ринат Ахметов поставил бизнес на военные рельсы

РБК-Украина начинает серию материалов о том, как большой бизнес помогает Украине во время войны. Еще вначале полномасштабного вторжения России в Украину, самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов обещал помогать стране всеми силами остановить российскую военную агрессию. Какую реально помощь получила Украина от Ахметова и его бизнесов за 7 месяцев войны – в материале РБК-Украина.

Потери бизнеса

Главные активы Рината Ахметова находятся на Востоке и Юге Украины. С начала войны он потерял две трети своего состояния: это утраченные металлургические, энергетические и аграрные мощности.

Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе были основой металлургического бизнеса Ахметова. Другие же металлургические предприятия, "Запорожсталь" и "Каметсталь", существенно сократили свое производство.

Компания ДТЭК потеряла 70% зеленой генерации (частично зеленые станции разрушены, частично находятся на временно оккупированных территориях) и 30% тепловой генерации.

Всего оккупанты разрушили около 70 предприятий Рината Ахметова.

При этом любые подсчеты весьма приблизительны: управляющая компания Рината Ахметова SCM сообщает, что оценить потери в полном объеме сейчас невозможно, в частности, из-за отсутствия доступа к активам на временно оккупированных врагом территориях. Но общая сумма может составлять десятки миллиардов долларов США.

Несмотря на такие существенные потери, есть основания утверждать, что милитарный вклад бизнесов Ахметова на данный несопоставим с другими бизнесами по объему – и финансовому, и материальному.

Металлурги делают бронежилеты и переносные убежища

С начала полномасштабной войны заводы "Метинвеста" оперативно начали изготавливать и передавать фронту противотанковые и противодесантные ежи, а также шипованные цепи против колесной техники.

Но вскоре пошли дальше: когда весной Украина столкнулась с нехваткой бронежилетов для военных, в "Метинвесте" разработали уникальный сплав стали, из которого начали производить защитные пластины. Эксперты Ахметова самостоятельно разработали технологию по выплавке, обработке давлением, порезке и термообработке готовых пластин. Бронепластины из стали "Метинвеста" прошли все необходимые исследования, испытания, сертификацию: и их сразу же отдали военным, тро и другим украинским силовикам – только в первой партии уже было 90 тысяч штук.

Последняя авторская разработка специалистов "Метинвеста", которую отметили Bloomberg, – это модульные укрытия для блиндажей. Это спецукрытия для укрепления окопов, которые представляют собой полноценное полевое жилье. В ней есть зона для отдыха военных, а также для обустройства минимального быта. Также есть место для буржуйки и выход для трубы, в полу продуманы стоки для воды, есть запасной выход с лестницей.

Металлоконструкция изготовлена так, чтобы ее можно было доставить на место укрытия в разобранном виде, без использования грузовых кранов. При этом укрытие может выдержать удар 150-миллиметровых снарядов после погружения на полтора метра под землю, а её производство обходится в 200 000 гривен ($5450). Как и всё другое оборудование и экипировку, "Метинвест" передает модульные укрытия военным бесплатно.

Также компания передала первые 6 тонн металлопродукции для Укртрансгаза. Из этого металла уже изготовили и передали военным 80 турбопечек, 170 саперных кошек для дистанционного разминирования территорий и 120 планшетных минипечек. В целом специалисты Укртрансгаза планируют изготовить 5 тысяч изделий из металла, который и дальше будет предоставлять "Метинвест".

Однако, производство для фронта – это не вся помощь "Метинвества" армии. Общая сумма, направленная за полгода войны на милитарную помощь и поддержку мирных – более 1.9 млрд грн. Среди покупок это еще и автомобили, дроны, турникеты, аптечки. Для обустройства блокпостов и укрепления объектов социальной инфраструктуры "Метинвест" выделил около 3 тысяч тонн песка и щебня, 2,4 тысяч железобетонных блоков и плит, предоставил металл для мобильных минибастионов и других оборонных сооружений.

Также "Метинвест" передал Сухопутным войскам и подразделениям ГУР 300 беспилотников на общую сумму более 1,4 млн дол.

"Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 минут", - сообщили в компании.

Кроме того, группа поддерживает гражданских и переселенцев, включая мариупольцев. Впрочем, мы сосредоточены именно на помощи бизнесов Ахметова армии, а о поддержке мирных можно прочитать в отчетах компании.

ДТЭК: бесплатная электроэнергия и восстановление света

С начала войны украинские энергетики оказались на передовой в буквальном смысле слова. Они восстанавливали (и восстанавливают) разрушенную инфраструктуру под обстрелами, максимально приближаясь к фронту, попадая под огонь врага и рискуя жизнями. После оккупации Киевщины, энергетики ДТЭК восстановили свет во всем регионе за 45 дней, несмотря на то, что во многих населенных пунктах сети необходимо было не ремонтировать, а строить заново.

За полгода войны ДТЭК вернул свет 3,8 млн домохозяйств в Киеве и 4 областях Украины. В сентябре российские захватчики начали особенно активно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, но энергетики ДТЭК оперативно возвращают свет в населенные пункты.

После того как Россия ударила ракетами по украинским электростанциям и подстанциям в Харьковской и Днепропетровской областях, оставив без света потребителей пяти областей, Ринат Ахметов и группа ДТЭК приняли решение помогать восстанавливать свет по всей Украине, даже в тех регионах, где нет сетей ДТЭК.

Кроме сетей, российские военные регулярно обстреливают ТЭС ДТЭК на Востоке и в Центре страны. Детальная информация по прилетам не обнародуется в целях безопасности.

С начала войны группа ДТЭК предоставила военным и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию более чем на 178 млн грн.

ДТЭК обеспечил бесплатной электроэнергией учреждения критической инфраструктуры: государственные и коммунальные больницы, военные и силовые структуры (за 5 месяцев общее количество энергии, предоставленной им составило 31,57 млн ​​кВт∙ч). Всего электроэнергию от ДТЭК получает более 100 медицинских и военных учреждений. В частности, бесплатной энергией обеспечили Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова, Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу, Киевскую городскую клиническую больницу №8 и другие. Во все эти больницы, в том числе, поступают раненые защитники Украины.

"В военное время наша компания работает в военном режиме. Сейчас наша главная цель – помочь украинцам выжить и выстоять", – сказал Ринат Ахметов

Анализируя помощь самых крупных украинских бизнесменов, можно отметить, что на сегодня Ринат Ахметов со своим “стальным фронтом” предоставляет защитникам Украины действительно самую масштабную поддержку.

К тому же это помощь “из своего кармана” – большинство бизнесменов (даже из топа Forbes) создают краундфандиговые платформы для сбора денег, которые потом передают защитникам. Например, так работает “Фонд Возрождения Днепра” Виктора Пинчука, Фонд Юрия Косюка «МХП-Громаді». Бизнесы и именной Фонд Ахметова не занимаются сбором денег, передавая на милитарную помощь собственные средства.

Таким образом, несмотря на существенные потери, которые принесла Ринату Ахметову война, он передал помощь защитникам Украины, эквивалентную более 3 млрд грн (или 100 млн дол).