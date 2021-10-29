Советник главы ОП: Коррупционеров хватает не только на таможне

Николай Беззубенко – бывший начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ. В 2020 году покинул службу и начал заниматься бизнесом. Но юрист по специальности не до конца разорвал связи с государством и сейчас исполняет обязанности внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее его имя было широко известно в кругах чиновников и представителей правоохранительных структур, но после нескольких резонансных публикаций в СМИ о Беззубенко узнала и широкая общественность. Сегодня, среди прочего, ему приписывают кураторство таможни от ОП. О том, какое он имеет отношение к таможне, чем бывший чиновник СБУ помогает Офису президента и откуда в его семье ценное имущество – в интервью РБК-Украина.

– Сейчас вы советник Андрея Ермака, а раньше работали в СБУ. Почему ушли со службы?

– Я проработал в СБУ более 15 лет, начиная с должности оперуполномоченного, который выполняет всю черновую работу, и заканчивая на должности начальника управления главного управления СБУ. Работал много и многому научился. А когда ты умеешь работать, тебе необязательно держаться за должность, для работы должность не нужна, работа тебя сама найдет. Я продолжаю работать, собрал профессиональную команду, которой горжусь. Результативная работа, рабочие места и налоги так же нужны государству.

– Еще в 2015 году вас и вашего коллегу топ-менеджер компании "Диавита" Сергей Христинченко обвинил в вымогательстве: якобы вы требовали 250 тысяч долларов у бизнеса. Связано ли как-то с тем, что вы ушли с работы в органах?

– Лично с гражданином Христинченко я не знаком, поэтому требовать любые средства я не мог даже теоретически. Обвинения Христинченко прозвучали в 2018-м году. Именно тогда, сейчас уже об этом можно говорить, когда обвинительный акт в отношении него направлялся в суд.

Обвинения в адрес работников СБУ – стратегия защиты господина Христинченко, такими действиями он пытался дискредитировать работников СБУ, которые осуществляли оперативное сопровождение в этом уголовном производстве.

Было разрушено монополию на поставку материалов для перитонеального диализа, что позволило уменьшить стоимость этих материалов примерно в 2 раза и сэкономить около 150 млн грн ежегодно бюджетных денег.

В таких случаях поведение монополистов является типичным. А все обвинения господина Христинченко проверялись в рамках уголовных производств, однако никаких подтверждений его слов добыто не было.

– Согласно декларации у вашей семьи довольно ценные активы – земельные участки, недвижимость, автомобили. В частности у жены и ее отца. Откуда такое состояние?

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что все, подчеркиваю – абсолютно все, имущество, доходы, расходы отражались в моих декларациях.

Мне нечего скрывать, жена является успешным частным предпринимателем, она – совладелец группы юридических компаний, которые оказывают юридические услуги в различных отраслях. К тому же она лично предоставляет услуги по бухгалтерскому учету, консультированию в сфере налогообложения, исследованию рынка и тому подобное. Как вы понимаете, жена внимательна к нормам и правилам уплаты налогов.

Что касается отца жены, то он всю жизнь работал и работает поныне, несмотря на наши просьбы уже отдохнуть и пожить для себя. Он является совладельцем ряда компаний и так же платит налоги как частный предприниматель, что легко проследить.

– Возвращаясь к вашему сотрудничеству с Офисом президента, чем именно вы помогаете Андрею Ермаку?

– Как я отмечал ранее, я прошел путь от рядового оперуполномоченного до начальника управления главного управления СБУ. Этот путь дал мне неоценимый опыт и понимание, как должны и как не должны работать правоохранительные органы, как обеспечить их эффективное взаимодействие и координировать их деятельность.

Кроме того, делюсь своим видением по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупционным рискам. Собственно этим я и делюсь с Андреем Борисовичем.

Я думаю, что ему, как человеку такого уровня ответственности, важно глубоко погружаться, слышать разные мнения и взгляды, и на их основе формировать стратегию.

– В СМИ есть ряд публикаций, которые говорят о том, что вы являетесь ответственным за "серые" схемы на таможне. Как можете прокомментировать эту информацию?

– Тут вообще не о чем говорить. Это из анекдота: "Вы слышали, что у соседа дочь низкой социальной ответственности? Так у него же два сына, дочери нет. Ну и что, пусть теперь доказывает".

Как во времена работы в СБУ, так и сегодня я не имел и не имею никакого отношения к таможне. И это легко понять даже из этих пустых сообщений. Думаю, эти слухи распространяются умышленно и спланировано с целью бросить тень на Андрея Борисовича и, соответственно, Владимира Александровича.

Но, ко мне это трудно приклеить, ни к какой схеме на таможне (серой, черной, белой, красной) я не имею никакого отношения.

– Имеете ли вы связи с людьми, которые сегодня возглавляют ключевые таможни страны?

– Ничего общего, кроме того, что мы могли служить в одном органе – СБУ, в котором работают около 27 тысяч человек, меня с руководителями ключевых таможен не связывает.

– Есть информация, что вы имели непосредственное отношение к тому, что Артем Гузь выиграл конкурс на должность начальника Волынской таможни. Можете это прокомментировать?

– Я и не знал, что такой могучий (смеется). Влиять на конкурсную комиссию, которую организуют с привлечением международных экспертов, я даже не знаю, кто может. Конкурсы на такие должности достаточно прозрачны. Тут нечего комментировать.

– Против вас в публичном пространстве большое количество негативных материалов. Интересовались ли этим в ОП, привлекая вас к консультациям?

-– Обилие лживых сюжетов, статей и слухов в отношении меня является частью спланированной компании. Однако никаких репутационных рисков, которые бы влияли на мой бизнес, у меня нет.

Думаю, здесь целят в тех, кто борется против схем в государстве. И тогда довольно очевидно, кому это выгодно. Очевидно, что такая шумиха свидетельствует, что путь выбран правильно. Очевидно, что это выгодно всем, кто реально занимается схемами как на таможне, так и в других сферах.

– Как вы видите развитие сферы, в которой консультируете Андрея Ермака?

– Создание современного, эффективного и объективного правоохранительного блока в Украине. Коррупционеров хватает не только на таможне. Необходимо завершить реформы, которые были начаты президентом Украины, в частности, речь идет о создании БЭБ Украины, и обеспечении его эффективного функционирования.

Налаживание взаимодействия между правоохранительными органами и разграничение полномочий между ними. Развитие правоохранительного блока должно обеспечить соблюдение самого главного постулата в уголовном праве: ни один преступник не должен избежать справедливого наказания, и ни один невиновный не может быть наказан.