Радник голови ОП: Корупціонерів вистачає не тільки на митниці

Микола Беззубенко – колишній начальник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ. У 2020 році покинув службу та почав займатися бізнесом. Але юрист за фахом не до кінця розірвав зв’язки з державою і зараз виконує обов’язки позаштатного радника керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше його ім’я було широко відомо в колах чиновників та представників правоохоронних структур, але після декількох резонансних публікацій в медіа про Беззубенка дізналася й широка громадськість. Сьогодні, серед іншого, йому приписують кураторство митниці від ОП. Про те, яке він має відношення до митниці, чим колишній посадовець СБУ допомагає Офісу президента та звідки в його сім’ї коштовне майно – в інтерв'ю РБК-Україна.

– Зараз ви радник Андрія Єрмака, а раніше працювали в СБУ. Чому пішли зі служби?

– Я пропрацював в СБУ понад 15 років, починаючи з посади оперуповноваженого, який виконує усю чорнову роботу, та закінчуючи на посаді начальника управління головного управління СБУ. Працював багато і багато чому навчився. А коли ти вмієш працювати, тобі не обов’язково триматися за посаду, для роботи посада не потрібна, робота тебе сама знайде. Я продовжую працювати, зібрав професійну команду, якою пишаюсь. Результативна робота, робочі місця й податки так само потрібні державі.

– Ще у 2015 році вас та вашого колегу топ-менеджер компанії "Діавіта" Сергій Христинченка звинуватив у здирництві: начебто ви вимагали 250 тисяч доларів в бізнесу. Чи пов'язано якось із тим, що ви пішли з роботи в органах?

– Особисто з громадянином Христинченко я не знайомий, тому вимагати будь-які кошти я не міг навіть теоретично. Звинувачення Христинченка пролунали у 2018-му році. Саме тоді, зараз вже про це можна говорити, коли обвинувальний акт щодо нього направлявся до суду.

Обвинувачення на адресу працівників СБУ – стратегія захисту пана Христинченка, такими діями він намагався дискредитувати працівників СБУ, які здійснювали оперативний супровід у цьому кримінальному провадженні.

Було зруйновано монополію на постачання матеріалів для перитонеального діалізу, що дало змогу зменшити вартість цих матеріалів приблизно у 2 рази та зекономити близько 150 млн грн щороку бюджетних грошей.

У таких випадках поведінка монополістів є типовою. А всі звинувачення пана Христинченка перевірялись у рамках кримінальних проваджень, однак жодних підтверджень його слів здобуто не було.

– Згідно з декларацією у вашої родини доволі коштовні активи – земельні ділянки, нерухомість, автомобілі. Зокрема у дружини та її батька. Звідки такі статки?

– Перш за все хочу наголосити, що усе, підкреслюю – абсолютне усе, майно, доходи, витрати відображались у моїх деклараціях.

Мені немає чого приховувати, дружина є успішним приватним підприємцем, вона – співвласник групи юридичних компаній, які надають юридичні послуги у різних галузях. До того ж вона особисто надає послуги з бухгалтерського обліку, консультування у сфері оподаткування, дослідження ринку тощо. Як ви розумієте, дружина уважна до норм і правил сплачування податків.

Щодо батька дружини, то він все життя працював та працює понині, попри наші прохання вже відпочити та пожити для себе. Він є співвласником низки компаній і так само сплачує податки як приватний підприємець, що легко прослідкувати.

– Повертаючись до вашої співпраці з Офісом президента, чим саме ви допомагаєте Андрію Єрмаку?

– Як я зазначав раніше, я пройшов шлях від рядового оперуповноваженого до начальника управління головного управління СБУ. Цей шлях дав мені неоціненний досвід та розуміння, як повинні, і як не повинні працювати правоохоронні органи, як забезпечити їхню ефективну взаємодію та координувати їхню діяльність.

Крім того, ділюсь своїм баченням з питань економічної безпеки та протидії корупційних ризиків. Власне цим я і ділюсь з Андрієм Борисовичем.

Я думаю, що йому, як людині такого рівня відповідальності, важливо глибоко занурюватися, чути різні думки й погляди, та на їх підставі формувати стратегію.

– В ЗМІ є ряд публікацій, які говорять про те, що ви є відповідальним за "сірі" схеми на митниці. Як можете прокоментувати цю інформацію?

– Тут взагалі немає про що говорити. Це з анекдоту: "Ви чули, що в сусіда донька низької соціальної відповідальності? Так у нього ж два сини, доньки немає. Ну і що, нехай тепер доводить".

Як у часи роботи в СБУ, так і сьогодні я не мав і не маю жодного відношення до митниці. І це легко зрозуміти навіть із цих пустопорожніх дописів. Думаю, ці чутки поширюються умисно та сплановано з метою кинути тінь на Андрія Борисовича та, відповідно, Володимира Олександровича.

Але, до мене це важко приклеїти, до жодної схеми на митниці (сірої, чорної, білої, червоної) я не маю жодного відношення.

– Чи маєте ви зв’язки з людьми, які сьогодні очолюють ключові митниці країни?

– Нічого спільного, крім того, що ми могли служити в одному органі – СБУ, в якому працюють близько 27 тисяч осіб, мене з керівниками ключових митниць не пов’язує.

– Є інформація, що ви мали безпосереднє відношення до того, що Артем Гузь виграв конкурс на посаду начальника Волинської митниці. Можете це прокоментувати?

– Я й не знав, що такий могутній (сміється). Впливати на конкурсну комісію, яку організовують із залученням міжнародних експертів, я навіть не знаю, хто може. Конкурси на такі посади досить прозорі. Тут немає що коментувати.

– Проти вас в публічному просторі велика кількість негативних матеріалів. Чи цікавились цим в ОП, залучаючи вас до консультацій?

– Велика кількість брехливих сюжетів, статей та чуток щодо мене є частиною спланованої компанії. Однак, жодних репутаційних ризиків, які б упливали на мій бізнес, я не маю.

Думаю, тут цілять у тих, хто бореться проти схем у державі. І тоді досить очевидно, кому це вигідно. Очевидно, що такий галас свідчить, що шлях обрано правильно. Очевидно, що це вигідно усім, хто реально займається схемами як на митниці, так і в інших сферах.

– Як ви бачите розвиток сфери, в якій консультуєте Андрія Єрмака?

– Створення сучасного, ефективного та об’єктивного правоохоронного блоку в України. Корупціонерів вистачає не тільки на митниці. Необхідно завершити реформи, які були розпочаті президентом України, зокрема, мова йде про створення БЕБ України, та забезпечення його ефективного функціонування.

Налагодження взаємодії між правоохоронними органами та розмежування повноважень між ними. Розвиток правоохоронного блоку має забезпечити дотримання найголовнішого постулату у кримінальному праві: жоден злочинець не має уникнути справедливого покарання, що жоден невинуватий не може бути покараний.