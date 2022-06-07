Соучастники войны. Как Россия обходит западные санкции и продолжает импорт оружия и комплектующих

Украина четвертый месяц ожесточенно сопротивляется полномасштабному российскому вторжению. Власть надеется, что старые и новые пакеты санкций со стороны ЕС и США помогут ограничить способность Москвы обеспечивать свои войска дополнительными боеприпасами и техникой.

Впрочем, предприятия военно-промышленного комплекса РФ (ВПК РФ) находили в течение восьми лет (после аннексии Крыма) и далее находят "лазейки" и схемы, чтобы сотрудничать с европейскими поставщиками деталей для изготовления оружия, которая каждый день уносит жизни украинцев.

О том, насколько такое "сотрудничество" с агрессором является распространенным, какие чаще всего схемы используют российские компании и почему санкции Запада фактически не действуют – в спецпроекте РБК-Украина.

В 2014 году, когда Россия аннексировала украинской Крым, страны Запада ввели против страны-агрессора первые санационные ограничения, в том числе, на экспорт оружия и технологий для военного использования в РФ.

В Кремле тогда отреагировали заявлением, что все, что касается продукции военного назначения, будет производиться исключительно на территории России и даже пообещали "спрыгнуть" из импортных комплектующих для российского вооружения и перейти на отечественные аналоги уже за три года.

Через восемь лет, когда Россия развязала в Украине полномасштабную войну, стало понятно, что российская армия применяет технику, работа которой по-прежнему невозможна без импортных составляющих.

С того времени РФ так и не смогла запустить массовое производство из своих комплектующих, даже наиболее передовых и расхваленных российской пропагандой вооруженных систем, таких как истребитель "Сухой", танк Т-14 "Армата" и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100.

Более того, многие известные европейские компании сознательно продолжают сотрудничать с подсанкционными бизнесами РФ, пренебрегая и моралью, и законом.

Как (не)дружественный Запад помогал армии РФ стать "второй" в мире

По данным Министерства обороны Украины (МОУ), с начала войны общие потери военных сил России в технике перевалили за 4000 единиц. Вооруженные силы Украины уничтожают большинство вражеской техники, а те образцы, которые целыми попадают к нашим военным, дают возможность изучать их реальные характеристики и комплектацию.

В частности, стало очевидно, что почти во всех видах вооружения Россия полагается на важные комплектующие из "недружественных стран" Запада.

Так, по данным Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), крылатая ракета 9М727, запускаемая из ракетного комплекса "Искандер-К" и являющаяся образцом одной из ведущих систем вооружения России, обеспечивает свою работу с помощью американской электроники. Из семи точек подключения к установленному на ракете компьютеру, лишь одна разработана в советское время и изготавливается в России. Остальные шесть — продукция компаний США. Детали, соединяющие печатные платы с корпусом компьютера и сами печатные платы тоже сделаны в Штатах.

По данным Генштаба, российские войска вновь разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в Беларуси за 50 км от границы Украины (фото: Виталия Кузьмина)

Снаряды 9М949 для реактивной системы залпового огня "Торнадо"тоже используют волоконно-оптический гироскоп американского производства для системы навигации.

Российская система противовоздушной обороны "ТОР-М2"— одна из самых мощных систем ПВО малой дальности в мире — использует разработанный Великобританией осциллятор в компьютере, который управляет радаром платформы. То же касается и крылатых ракет "Калибр", Х-101 и многих других.

От западных компонентов зависит не только российское оружие, но и тактическое боевое снаряжение. Например, анализ российских военных радиостанций "Акведу", которые обеспечивают связь между военными, показал, что для их создания Россия использует важнейшие электронные компоненты, произведенные в США, Германии, Нидерландах, Южной Корее и Японии.

Еще один пример — комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"(используется, чтобы влиять на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки, — ред.). Аналитики насчитали более 60 электронных компонентов западного производства, которые использованы при создании комплекса. Большинство их произведено в США, Великобритании и Германии.

В коммуникационном комплексе транспортного самолета Ил-76 также было обнаружено около 80 компонентов, которые не могут быть заменены на детали российского производства.

24 февраля именно 18 транспортных самолетов Ил-76 вылетели в направлении Киева для высадки десанта (фото: УНИАН)

То же самое касается навигационных систем. Так, российские истребители Су-30СМ имеют навигационные системы французской компании Thales. Именно такие истребители ВСУ сбивали в марте в небе над Киевской областью. Эта же компания Thales поставляла России тепловизоры Catherine FC для создания прицельных комплексов "Эсса", "Плисса" и "Сосна-У". Они стоят на модифицированных танках Т-80, Т-90, Т-72 и других боевых машинах.

Что касается российских беспилотников, то российскими они являются разве что на бумаге. Например, беспилотный комплекс "Орлан-10" состоит из GPS-модуля швейцарской компании U-blox, двигателя японской SAITO, стартера-генератора американской Texas Instruments Incorporated и полетного контроллера франко-итальянской STMicroelectronics.

Дрон "Форпост", который выпускает российский "Оборонпром" совместно с израильской Israel Aerospace Industries, собирают из американских и немецких запчастей. По данным Conflict Armament Research, Израиль поставлял комплектующие в обход санкций по меньшей мере до 2018 года.

В целом же, отмечают аналитики, почти вся современная военная техника России зависит от сложной импортной электроники из Великобритании, Германии, Нидерландов, Японии, Израиля, США и других стран. В некоторых случаях эти компоненты могут быть классифицированы как "электроника двойного назначения", которую можно приобрести на коммерческой основе.

Just business по-европейски

Когда Европейский союз в 2014 году ввел санкции против России, ограничения распространились, в первую очередь, на поставки оружия и товаров двойного назначения: оптики, электроники и других запчастей, которые можно использовать в военно-промышленном комплексе.

Впрочем, страны ЕС не прекращали импорт оружия и комплектующих в Россию, охотно используя "лазейки" в тексте решения Совета ЕС по санкциям против РФ.

Например, эмбарго не касалось контрактов, заключенных до аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистских группировок на Донбассе. Заключение дополнительных соглашений к предыдущим контрактам с РФ позволило многим производителям оружия и компонентов к оружию получать экспортные лицензии и продолжать поставки продукции.

По данным британского The Telegraph поставки в РФ по этой схеме включало бомбы, ракеты и пушки. 10 стран-членов ЕС осуществляли такой экспорт. Около 78% от общего объема на 350 миллионов евро поставляли немецкие и французские фирмы.

Еще одна "удобная" для России формулировка в тексте санкций образца 2014 года касается товаров двойного назначения. Их запретили поставлять российским военным предприятиям, однако европейские запчасти регулярно попадали на заводы российского ВПК, с помощью фирм-прокладок.

Немецкие фирмы продали в Россию товаров "двойного использования" на сумму 121 миллион евро. Правительство утверждало, что их обманули российские покупатели, уверявшие в мирном использовании товаров. "Если были признаки любого военного использования, экспортные лицензии не предоставлялись", — заявил представитель министерства экономики страны.

Франция продала для вооружения РФ больше всего — на 152 млн евро в рамках 76 экспортных лицензий. Правительство разрешило продавать россиянам бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры для более чем 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Почему санкции не работают

По словам экс-председателя правления "Приватбанка", банковского эксперта Александра Дубилета, по инициативе которого группа юристов собирает доказательства нарушения санкций со стороны иностранных компаний и обращается в соответствующие правоохранительные органы для привлечения их к ответственности, примеров работы европейских фирм на армию России очень много. Речь идет по меньшей мере о сотне компаний.

"Санкции ЕС сами по себе не работают. Наш анализ показывает, что Россия использует не очень сложные схемы, которые в результате позволяют компаниям из санкционного списка спокойно получать от европейских производителей необходимые комплектующие", – комментирует Александр Дубилет.

Один из самых ярких кейсов, жалобы по которому Дубилет уже направил в прокуратуру Бельгии и ряд других, определенных его юридическими советниками, учреждений, – это поставка бельгийской компании New Lachaussée оборудования для изготовления боеприпасов российским АО "Концерн "Калашников".

С переписок руководства завода, которые обнародовала хакерская группировка Anonymous, стало известно, что представители Липецкого механического завода вели переговоры с иностранными производителями от имени концерна "Калашников", который на тот момент уже находился под санкциями ЕС.

В частности, менеджмент завода помогал "Калашникову" искать линию для производства патронов, и бельгийский производитель предоставил россиянам коммерческое предложение.

Менеджмент концерна "Калашников" нашел способ обойти западные санкции (фото: kalashnikovgroup.ru)

Еще одним громким кейсом, который сейчас есть в работе у Александра Дубилета, является схема с участием российского государственного производителя "Алмаз-Антей", который, в частности, производит "Буки", которыми обстреливают украинские города. Концерн находится под санкциями с 2014 года. С ним запрещено торговать как прямо, так и опосредованно (через дилеров).

Однако, по словам Дубилета, предприятия из состава концерна открыто проводят тендеры на покупку продукции иностранных производителей через официальный сайт zakupki.gov.ru.

К тому же, часто продукция, которую покупают через тендеры, очень похожа на товары двойного назначения, которые в Россию не можно было поставлять любым компаниям. Это означает, что компании нарушали сразу и персональные санкции, и секторальные.

В целом же, официальная информация дала основания юристам утверждать, что санкции обходили и, вероятно, продолжают обходить стороной компании из США, Германии, Швейцарии, Польши, Словении, Люксембурга и других стран.

Например, компания ISCAR Metalworking, принадлежащая Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, приняла участие в тендере по поставке металлорежущей техники через своего официального дилера ООО "Санкт-Петербургская инструментальная техника". Немецкое высокоточное измерительное оборудование производителя Zoller вообще закупалось на тендере уже в марте этого года, после того весь мир увидел, с какой целью Россия накапливала военный арсенал.

Отдельные компании поставляли товары для военных нужд даже без получения специальных лицензий. Например, немецкая Bosch утверждала, что продает автомобильное оборудование включительно для гражданских, впрочем ее аппаратуру находили на захваченных ВСУ российских боевых машинах.

"Проанализированная нами информация дает утверждать, что поставки часто осуществлялись через официальных дилеров и дистрибьюторов. Это говорит о том, что компании сознательно закрывали глаза на санкции. В некоторых случаях речь идет также о нарушении корпоративного законодательства, в работе с ценными бумагами, что в США, например, наказывается строго", – объясняет банковский эксперт.

Именно выявлением таких случаев, юридическим обоснованием их правонарушения и информированием региональных и международных правоохранительных органов и других соответствующих органов занимается сейчас Дубилет с командой юридических советников. В рамках этого уже было отправлено несколько первых обращений, в частности, в бельгийскую прокуратуру по деятельности New Lachaussée.

"Привлеченные к ответственности за противоправное сотрудничество со страной-агрессором компании станут ярким примером токсичности России. Наша цель – чтобы даже после войны глобальные компании-производители оружия или компонентов для нее еще очень долго не сотрудничали со страной, которая производит ракеты не для защиты, а нападения на гражданское население другой мирной страны", – резюмирует Александр Дубилет.