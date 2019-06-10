Солидарность по-новому: как партия Порошенко готовится к досрочным выборам

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Петр Порошенко представил первую десятку списка "Европейской солидарности", которую он поведет в парламент на досрочных выборах. Вместе с ним на выборы в парламент пойдут руководители Верховной рады — спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко, волонтеры, ветераны АТО, члены правительства, дествующие народные депутаты из БПП и НФ. При этом партия Порошенко лишилась одного из своих давних союзников — мэра Киева Виталия Кличко и депутатов от его партии УДАР, которые на прошлых выборах баллотировались в Раду по списку БПП. Задача максимум у "Солидарности" — провести в следующий парламент примерно 40 народных депутатов, не считая тех, кто будет бороться за победу в мажоритарных округах. Подробности – в материале РБК-Украина.

Экс-президент Петр Порошенко на вчерашнем съезде своей партии "Европейская солидарность" (ЕС) представил первую десятку кандидатов парламентского списка.

Вторым номером обновленного "Блока Петра Порошенко" стал спикер Верховной рады Андрей Парубий, который на прошлых выборах баллотировался от "Народного фронта". Следом за ним идут первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, ветеран АТО и командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, певица и общественный деятель София Федына.

С шестого по десятое место в списке партии Порошенко — уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, действующий народный депутат от БПП Мустафа Джемилев, доброволец, волонтер, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич, глава Львовской ОГА Олег Синютка и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Замыкает десятку вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Остальных кандидатов как по партийному списку, так и в мажоритарных округах в партии пообещали обнародовать после съезда, "в воскресенье-понедельник".

Порошенко заявил, что ЕС идет в парламент "не за должностями", а "чтобы обеспечивать продвижение в Евросоюз и НАТО".

При этом отвечая на вопрос РБК-Украина о том, будет ли он претендовать на должность главы правительства от "Европейской солидарности", заявил: "Если мы победим — да".

Старые и новые друзья

Последний соцопрос группы "Рейтинг", проведенный в конце мая, свидетельствует, что за БПП на парламентских выборах были готовы проголосовать 8% респондентов из числа определившихся. Соответственно, "проходная часть" списка "Солидарности" составляет примерно 25-30 человек.

Но поставленная планка — получить на парламентских выборах результат, сопредельный c показателем Порошенко во время первого тура президентской гонки, отмечает один из близких соратников экс-президента.

"У нас стоит задача — набрать 15%. Если рассчитать проходную часть, то, с учетом премии в 25% при распределении голосов, получается примерно 42-45 человек", — говорит собеседник.

Эта задача осложняется тем, что партии Порошенко придется соревноваться на одном электорательном поле с еще по крайней мере двумя партиями со схожей проевропейской риторикой — "Украинской стратегией" премьер-министра Владимира Гройсмана и "Голосом" Святослава Вакарчука.

Соцопросы показывают, что у политической силы Гройсмана шансы оказаться в следующем созыве парламента невелики, что, впрочем, не мешает ей "откусить" часть электората "Европейской солидарности". В то же время партия Вакарчука балансирует на грани проходного пятипроцентного барьера. Причем еще в середине мая социологи фиксировали поддержку еще тогда не созданной партии Вакарчука на уровне 0,9%.

Чтобы получить как можно больше мандатов в следующем парламенте, "Солидарность", во-первых, будет делать ставку на переформатирование партии и обновление ее состава. Многих людей как для списка, так и для выдвижения в мажоритарных округах ЕС отбирала на основании праймериз, рассказал РБК-Украина руководитель секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов.

"С праймериз к нам поступило 77 человек. Из них примерно пятдесят человек либо войдут в список, либо пойдут кандидатами в мажоритарных округах. Также мы брали в список руководителей территориальных организаций, действующих народных депутатов", — отметил Саврасов.

Расширять свою фракцию в новом парламенте ЕС планирует как раз за счет победы своих кандидатов в мажоритарных округах. К тому же часть представителей партии будет баллотироваться в качестве самовыдвиженцев для того, чтобы минимизировать потенциальную критику в адрес "Европейской солидарности" во время кампании.

"Солидарность" планирует выдвинуть своих кандидатов в более 120 округах", — сказал РБК-Украина Саврасов, уточнив, что в некоторых из них политсила может поддержать кандидатов-самовыдвиженцев или представителей других партий.

Кроме того, в список партии войдет около десятка депутатов из "Народного фронта", о чем ранее уже писало РБК-Украина. "Большое количество депутатов от "Народного фронта" также будет с нами — и в списке, и на округах", — подтвердил РБК-Украина глава избирательного штаба ЕС Сергей Березенко.

Помимо Андрея Парубия, съезд "Солидарности" из числа "фронтовиков" вчера посетили Татьяна Чорновол, Николай Княжицкий, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович и Хвича Мепаришвили.

По информации РБК-Украина, замглавы фракции НФ в Раде Виктория Сюмар, присутствовавшая на съезде, будет в списке и отвечает за технологическую часть предвыборной кампании "Солидарности". "Я помогаю коллегам", — прокомментировала Сюмар РБК-Украина свою работу в штабе ЕС. С командой Петра Порошенко Виктория Сюмар уже работала на местных выборах в 2015 году, а затем сотрудничала с его штабом на старте президентской кампании. Впрочем, летом прошлого года главным стратегом гонки был избран Игорь Грынив. Сейчас он больше штаб Порошенко не консультирует, утверждают собеседники РБК-Украина в окружении экс-президента.

Еще один из технологов, который, по информации издания, работает над подготовкой "Солидарности" к парламентским выборам — Георгий Вашадзе – бывший советник президента Порошенко и один из авторов закона о Высшем антикоррупционном суде.

Предположительно, в списке "Солидарности", кроме Климпуш-Цинцадзе, могут оказаться и другие члены правительства Владимира Гройсмана. В частности, присутствующие на съезде партии первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер Павел Розенко и министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Каждый при своем

В этот раз "Солидарности" Петра Порошенко и партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко так и не удалось договориться о совместном участии в досрочных выборах. Несмотря на то, что Кличко поддержал Порошенко на старте президентской кампании, уже после второго тура Кличко заявил, что поведет УДАР в новый парламент как самостоятельную политсилу. Впрочем, нехватка времени на подготовку к досрочным выборам на фоне невысокого рейтинга УДАРа могут эти планы серьезно осложнить. Пока данным опросов, партию Кличко в мае поддерживало не более одного процента респондентов.

РБК-Украина уже сообщало, что пытаясь укрепить позиции своей партии мэр Киева вел переговоры об объединении с партией "Голос" Вакарчука, "Сила и честь" Игоря Смешко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Кроме того, несколько собеседников издания из разных парламентских фракций и групп утверждают, что такие переговоры УДАР проводил и партией УКРОП.

Впрочем, найти союзников Виталию Кличко так и не удалось. В конце мая, по информации РБК-Украина, "Солидарность" и УДАР уже договорились о совместном походе на парламентские выборы. Но, спустя несколько дней, столичный мэр записал видеообращение, в котором заявил, что УДАР будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду и предложил возглавить его партию Михаилу Саакашвили. Саакашвили сначала ответил, что такой союз возможен при условии "очищения" и полного переформатирования УДАРа, а затем публично отказался от совместного похода в Раду.

В команде Порошенко действия Виталия Кличко считают нелогичными.

"Мы безусловно хотели, чтобы Виталий Кличко принял решение и интегрировался в "Европейскую Солидарность", — сказал в интервью РБК-Украина Сергей Березенко. — Это было бы логично, поскольку вся команда Кличко работала в команде Петра Порошенко на президентских выборах. Нелогично было бы после всего этого разделиться, но Виталий Владимирович принял другое решение. При этом с большей частью команды Кличко мы продолжаем работать, и они будут интегрированы в избирательный процесс на досрочных парламентских выборах"

К слову, среди гостей съезда был один из народных депутатов из "ударовского" крыла в БПП Сергей Алексеев. Березенко подтвердил РБК-Украина, что он пойдет на выборы вместе с "Европейской солидарностью".

По информации РБК-Украина, договоренности между "Солидарностью" и УДАРом предполагали два главных условия. Первое — в первую "сороковку" списка ЕС будут включены 13 "ударовцев". При этом в команде Порошенко в списке не должно быть людей из близкого окружения Кличко, в частности, действующих народных депутатов Артура Палатного и Валерия Ищенко, отмечает собеседник, знакомый с ходом этих переговоров. Второе условие заключалось в том, что либо сам Кличко, либо его брат Владимир должны войти в первую "пятерку" партии экс-президента. "Мы достигли согласия. Но после этого он собрал "ударовцев" и сначала сообщил, что УДАР идет отдельно. Потом — что УДАР и вовсе никуда не идет, а только поддержит своих мажоритарщиков. Затем, несколько дней спустя, не советуясь с УДАРом, он записывает видео, где предложил Саакашвили возглавить УДАР на выборах", — рассказывает один из депутатов от "Солидарности".

В результате вчера Виталий Кличко заявил, что его политсила не будет выдвигать кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду по партийному списку, а пойдет на парламентские выборы только по мажоритарным округам.

"Я провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло", — написал лидер УДАРа на своей странице в Facebook.