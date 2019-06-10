Солідарність по-новому: як партія Порошенка готується до дострокових виборів

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Петро Порошенко представив першу десятку списку "Європейської солідарності", яку він поведе до парламенту на дострокових виборах. Разом з ним на вибори в парламент підуть керівники Верховної ради — спікер Андрій Парубій і перший віце-спікер Ірина Геращенко, волонтери, ветерани АТО, члени уряду, чинні народні депутати з БПП і НФ. Водночас партія Порошенка позбулася одного зі своїх давніх союзників — мера Києва Віталія Кличка та депутатів від його партії УДАР, які на минулих виборах балотувалися в Раду за списком БПП. Завдання максимум у "Солідарності" — провести до наступного парламенту приблизно 40 народних депутатів, не рахуючи тих, хто будет боротися за перемогу в мажоритарних округах. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Екс-президент Петро Порошенко на вчорашньому з'їзді своєї партії "Європейська солідарність" (ЄС) представив першу десятку кандидатів парламентського списку.

Другим номером оновленого "Блоку Петра Порошенка" став спікер Верховної ради Андрій Парубій, який на минулих виборах балотувався від "Народного фронту". Слідом за ним йдуть перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, ветеран АТО й командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський, співачка і громадський діяч Софія Федина.

Із шостого по десяте місце в списку партії Порошенка — уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Мустафа Джемілєв, доброволець, волонтер, начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич, голова Львівської ОДА Олег Синютка та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Замикає десятку віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Інших кандидатів як за партійним списком, так і в мажоритарних округах у партії пообіцяли оприлюднити після з'їзду, "в неділю-понеділок".

Порошенко заявив, що ЄС йде в парламент "не за посадами", а "щоб забезпечувати просування до Євросоюзу і НАТО". Водночас, відповідаючи на питання РБК-Україна про те, чи буде він претендувати на посаду глави уряду від "Європейської солідарності", заявив: "Якщо ми переможемо — так".

Старі і нові друзі

Останнє соцопитування групи "Рейтинг", проведене наприкінці травня, свідчить, що за БПП на парламентських виборах були готові проголосувати 8% респондентів серед тих, хто визначився. Відповідно, прохідна частина списку "Солідарності" становить приблизно 25-30 осіб.

Але поставлена планка — отримати на парламентських виборах результат, близький до показника Порошенка під час першого туру президентських перегонів, зазначає один з близьких соратників екс-президента.

"У нас стоїть завдання — набрати 15%. Якщо розрахувати прохідну частину, то, з урахуванням премії у 25% під час розподілу голосів, виходить приблизно 42-45 людей", — говорить співрозмовник.

Це завдання ускладнюється тим, що партії Порошенка доведеться змагатися на одному електоральному полі ще принаймні з двома партіями зі схожою проєвропейською риторикою — "Українською стратегією" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і "Голосом" Святослава Вакарчука.

Соцопитування показують, що у політичної сили Гройсмана шанси опинитися в наступному скликанні парламенту невеликі, що, втім, не заважає їй "відкусити" частину електорату "Європейської солідарності". Тоді як партія Вакарчука балансує на межі п'ятивідсоткового прохідного бар'єру. Причому ще в середині травня соціологи фіксували підтримку ще тоді не створеної партії Вакарчука на рівні 0,9%.

Щоб отримати якомога більше мандатів у наступному парламенті, "Солідарність", по-перше, буде робити ставку на переформатування партії та оновлення її складу. Багатьох людей як для списку, так і для висунення в мажоритарних округах ЄС відбирала на базі праймеріз, розповів РБК-Україна керівник секретаріату партії, народний депутат Максим Саврасов.

"З праймеріз до нас надійшло 77 осіб. З них приблизно п'ятдесят осіб або ввійдуть у список, або підуть кандидатами в мажоритарних округах. Також ми брали в список керівників територіальних організацій, чинних народних депутатів", — зазначив Саврасов.

Розширювати свою фракцію в новому парламенті ЄС планує якраз завдяки перемозі своїх кандидатів у мажоритарних округах. До того ж частина представників партії буде балотуватися як самовисуванці для того, щоби мінімізувати потенційну критику на адресу "Європейської солідарності" під час кампанії.

"Солідарність" планує висунути своїх кандидатів у понад 120 округах", — сказав РБК-Україна Саврасов, уточнивши, що в окремих округах політсила може підтримати кандидатів-самовисуванців або представників інших партій.

Крім того, до списку партії увійде близько десятка депутатів із "Народного фронту", про що раніше вже писало РБК-Україна. "Велика кількість депутатів від "Народного фронту" також буде з нами — і в списку, і на округах", — підтвердив РБК-Україна керівник виборчого штабу ЄС Сергій Березенко.

Окрім Андрія Парубія, з'їзд "Солідарності" з числа "фронтовиків" учора відвідали Тетяна Чорновіл, Микола Княжицький, Андрій Левус, Сергій Висоцький, Микола Величкович і Хвича Мепарішвілі.

За інформацією РБК-Україна, заступник голови фракції НФ в Раді Вікторія Сюмар, яка була присутня на з'їзді, буде в списку і відповідає за технологічну частину передвиборчої кампанії "Солідарності". "Я допомагаю колегам", — прокоментувала Сюмар РБК-Україна свою роботу в штабі ЄС. З командою Петра Порошенка Вікторія Сюмар вже працювала на місцевих виборах у 2015 році, а потім співпрацювала з його штабом на старті президентської кампанії. Втім, влітку минулого року головним стратегом гонки був обраний Ігор Гринів. Зараз він більше не консультує штаб Порошенка, стверджують співрозмовники РБК-Україна в оточенні екс-президента.

Ще один із технологів, який, за інформацією видання, працює над підготовкою "Солідарності" до парламентських виборів — Георгій Вашадзе – колишній радник президента Порошенка і один з авторів закону про Вищий антикорупційний суд.

Імовірно, у списку "Солідарності", крім Климпуш-Цинцадзе, можуть опинитися й інші члени уряду Володимира Гройсмана. Зокрема, присутні на з'їзді партії перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, віце-прем'єр Павло Розенко і міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.

Кожен при своєму

Цього разу "Солідарності" Петра Порошенка і партії УДАР мера Києва Віталія Кличка так і не вдалося домовитися про спільну участь у дострокових виборах. Незважаючи на те, що Кличко підтримав Порошенка на старті президентської кампанії, вже після другого туру Кличко заявив, що поведе УДАР в новий парламент як самостійну політсилу. Проте брак часу на підготовку до дострокових виборів на тлі невисокого рейтингу УДАРу змусили столичного градоначальника переглянути свої плани. За даними опитувань, партію Кличка наприкінці травня підтримувало менше ніж один відсоток респондентів.

РБК-Україна вже розповідало, що в намаганні зміцнити позиції своєї партії мер Києва вів переговори про об'єднання з партією "Голос" Святослава Вакарчука, "Сила і честь" Ігоря Смешка та "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Крім того, кілька співрозмовників видання з різних парламентських фракцій і груп стверджують, що такі переговори УДАР проводив і з партією УКРОП.

Втім, знайти союзників Віталію Кличку так і не вдалося. Наприкінці травня, за інформацією РБК-Україна, "Солідарність" і УДАР уже домовилися про спільний похід на парламентські вибори. Але через кілька днів столичний мер записав відеозвернення, в якому заявив, що УДАР буде брати участь у позачергових виборах до Верховної ради і запропонував очолити його партію Міхеілу Саакашвілі. Саакашвілі спочатку відповів, що такий союз можливий за умови "очищення" і повного переформатування УДАРу, а потім публічно відмовився від спільного походу в Раду.

В команді Порошенка дії Віталія Кличка вважають нелогічними.

"Ми, безумовно, хотіли, щоби Віталій Кличко прийняв рішення і інтегрувався в "Європейську Солідарність", — сказав в інтерв'ю РБК-Україна Сергій Березенко. — Це було б логічно, оскільки вся команда Кличка працювала в команді Петра Порошенка на президентських виборах. Нелогічно було б після всього цього розділитися, але Віталій Володимирович прийняв інше рішення. При цьому з більшою частиною команди Кличка ми продовжуємо працювати, і вони будуть інтегровані у виборчий процес на дострокових парламентських виборах".

До речі, серед гостей з'їзду був один із народних депутатів з "ударівського" крила всередині БПП Сергій Алексєєв. Березенко підтвердив РБК-Україна, що він піде на вибори разом з "Європейської солідарністю".

За інформацією РБК-Україна, домовленості між "Солідарністю" і УДАРом передбачали дві головні умови. Перше — у першу "сороковку" списку ЄС будуть включені 13 "ударівців". При цьому в команді Порошенко в списку не повинно бути людей з близького оточення Кличко, зокрема, діючих народних депутатів Артура Палатного та Валерія Іщенко, зазначає співрозмовник, знайомий з ходом переговорів. Друга умова полягала в тому, що або сам Кличко, або його брат Володимир повинні увійти в першу п'ятірку партії екс-президента. "Ми досягли згоди. Але після цього він зібрав "ударівців" і спочатку повідомив, що УДАР йде окремо. Потім — що УДАР і зовсім нікуди не йде, а тільки підтримає своїх мажоритарників. Потім, через кілька днів, не радячись з УДАРом, він записує відео, де Саакашвілі запропонував очолити УДАР на виборах", — розповідає один з депутатів від "Солідарності".

У результаті вчора Віталій Кличко заявив, що його політсила не буде висувати кандидатів на позачергові вибори у Верховну раду за партійним списком, а піде на парламентські вибори лише по мажоритарних округах.

"Я провів багато переговорів про об'єднання зусиль з різними демократичними силами. На жаль, в силу ряду причин, такого великого об'єднання не відбулося", — написав лідер Удару на своїй сторінці в Facebook.