Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными

Всеобъемлющий режим тишины на Донбассе стартовал 27 июля прошлого года. Пока это самое длинное перемирие за все время войны на Востоке Украины. Но боевики все же нарушают договоренности. По официальным данным, в результате обстрелов за это время погибло пятеро украинских военных.

Перемирие должно было способствовать прогрессу на дипломатическом фронте, в том числе в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Однако представители России использовали, по сути, любую возможность, чтобы затянуть переговоры и заблокировать принятие важных решений.

К примеру, им не понравилось постановление Верховной рады о проведении местных выборов. В итоге политическая подгруппа так и не смогла согласовать "дорожную карту" для выполнения Минских соглашений. Договоренность об открытии новых КПВВ выполнила только Украина, а оккупанты в ТКГ продолжают спорить о местах для разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения.

Осенью удалось договориться о разведении войск на четырех новых участках, но оно так и не состоялось. Однако, пожалуй, самый сложный вопрос – это освобождение и передача удерживаемых лиц. Украина подала списки на обмен по четырем категориям еще летом, но в ответ ничего не получила. Перед Крещением боевики внезапно заявили, что готовы передать девять пленных в одностороннем порядке. Но только при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука.

Гибридные переговоры

Урегулирование конфликта на Донбассе проходит на двух площадках. Главная – это Нормандский формат. Там лидеры государств-участников: Украины, России, Германии и Франции договариваются о принципиальных вещах. На промежуточном уровне им помогают политические советники в рамках отдельных консультаций. А вот уже техническая реализация достигнутых соглашений лежит на минской ТКГ.

С момента последних переговоров на уровне лидеров "нормандской четверки" в Париже прошло уже больше года. Решения того саммита, по большей части, до сих пор не выполнены. Даже в ОБСЕ подтвердили, что не по вине Украины. Главные достижения с тех пор это обмен пленными еще в апреле 2020 года и режим прекращения огня, который начался летом. После этого особых прорывов в мирном процессе не наблюдалось.

Дать новый импульс переговорам мог бы реалистичный план дальнейших шагов – "дорожная карта". Но Россия представила заведомо невыполнимые предложения боевиков и отмахнулась от "плана Кравчука". Попытки ТКГ найти компромисс и выработать один общий документ успехом пока не увенчались. Заявления сторон после первой за несколько месяцев встречи политических советников "нормандской четверки" оптимизма также не внушают.

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, который представляет Украину в политической подгруппе ТКГ, все же не считает переговорный процесс безнадежным. По его словам, есть прогресс по гуманитарным и экономическим вопросам, а также в сфере безопасности.

"Сложнее всего ситуация в политической подгруппе. В прошлом году Россия фактически заблокировала процесс. Украина постоянно показывает свою добрую волю в плане имплементации Минских соглашений и принятия соответствующего законодательства, чтобы провести в конце концов местные выборы", – сказал нардеп в комментарии РБК-Украина.

Камень преткновения в этих переговорах все так же нерушим. Украина согласна на выборы в ОРДЛО только после вывода незаконных вооруженных формирований и, самое главное, возврата контроля над своей восточной границей. Оккупантов же это не устраивает.

Более того, представитель ОРДЛО в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш утверждает, что Россия до сих пор отказывается признавать себя участником конфликта. Вместо этого на первые роли в переговорах выдвигают людей из оккупационных администраций. Но Украина, по его словам, не может договариваться с теми, кто реально не принимает решения.

"Представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" не заинтересованы в разрешении конфликта, потому что тогда они перестанут быть "министрами", "полномочными представителями" и так далее. Добавилось деструктива. Переговорный процесс пытаются довести до абсурда. Но меня радует, что более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны", – объяснил изданию Гармаш.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в своих оценках еще более категоричен. Он считает, что с 22 июля 2020 года, когда договорились о всеобъемлющем режиме тишины, никаких сдвигов или серьезных решений по выполнению Минских соглашений сделано не было.

Кравчук в комментарии РБК-Украина отметил, что Россия и подконтрольные ей "приглашенные" из ОРДЛО делают все, чтобы заблокировать мирный процесс. Мол, политические моменты, по типу постановления о местных выборах или "дорожной карты", искусственно привязывают к решению практических вопросов, которые могли бы уже сейчас улучшить жизнь населения неподконтрольных территорий.

"Это означает, что Россия и ее подчиненные намерены удерживать ситуацию в текущем состоянии. Скажу откровенно, что у меня нет оснований надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", – заявил Кравчук.

Он добавил, что 22 января запланированы очередные консультации советников лидеров Нормандского формата. Первый президент уверен, что они должны дать реальную оценку сложившейся ситуации и предложить новые подходы к "дорожной карте" – иначе переговорный процесс в ближайшем будущем с места не сдвинется.

Фактор Медведчука

Одним из главных своих достижений за время президентства Владимир Зеленский не один раз называл возвращение украинских граждан из застенков боевиков и российских тюрем. Видимо, этот месседж считали и в Кремле. Обмен пленными в последнее время стал чуть ли не главным козырем в переговорах по Донбассу. И в этот расклад, судя по всему, пытаются вернуть "джокера".

Перед Крещением боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" заявили, что готовы в одностороннем порядке вернуть на подконтрольную территорию нескольких пленных. Особых деталей оккупанты не предоставили, известно лишь, что речь идет о людях, которые не принимали участие в войне на стороне Украины: женщинах, пожилых людях и страдающих тяжелыми заболеваниями. Главное условие – их передадут только при посредничестве Виктора Медведчука.

При прошлой власти он входил в Трехстороннюю контактную группу и курировал вопрос обмена пленными. Медведчук – кум Владимира Путина, по словам тогдашнего президента Петра Порошенко, именно президента РФ он представлял на переговорах. Как бы то ни было, но с приходом к власти Владимира Зеленского от "услуг" Медведчука решили отказаться.

Тем не менее уже в статусе народного депутата он не оставляет попыток выступить посредником между Кремлем и Банковой по ряду вопросов. Так Медведчук несколько раз летал в Москву на газовые переговоры, на которые, по официальной информации, его никто не уполномачивал.

Недавно нардеп сообщил, что харьковская компания готова начать производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и обратилась с заявкой на регистрацию в Минздрав Украины. Теперь же появилась история с передачей пленных в обход ТКГ и отработанной за шесть лет процедуры. Примечательно, что сам Медведчук публично заявления боевиков по этому поводу не комментирует.

В то же время его однопартиец, глава молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За життя" Артем Марчевский написал, что для Медведчука вопрос возвращения пленных – это "гражданский долг". Мол, он продолжает вести переговоры и "добивается результата", что скорее всего не нравится власти.

"Медведчуку могут передать граждан Украины, которых удерживают в ОРДЛО. Я задаю вопрос: Медведчук – это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно. Но что касается обмена людьми – не нужно спекулировать на человеческом горе", – сказал изданию руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук.

Глава комитета Верховной рады Александр Мережко уточнил, что у Медведчука есть только один вариант, как попасть в Трехстороннюю контактную группу – если Россия включит его в свою делегацию и официально подтвердит его полномочия. Нардеп добавил, что команда Зеленского даже теоретически не рассматривает возможность привлечь его к переговорам в рамках ТКГ.

"Думаю, что с ужесточением позиции России и пониманием того, что договориться с Путиным не удастся, позиция украинской власти в отношении Медведчука станет более жесткой. Потому что раньше мы сильно на что-то закрывали глаза в надежде не раздражать Путина и что-то получить за это – тот же обмен или мирное урегулирование", – заявил представитель ОРДЛО Сергей Гармаш.

Опрошенные изданием участники минских переговоров называют эту ситуацию провокацией и утверждают, что Украина на нее не поведется. Россию же обвиняют в пренебрежении договоренностями "нормандской четверки". В украинской делегации ТКГ предупредили, что освобожденным придется пройти обсервацию и полную проверку спецслужб – ведь до сих пор неизвестно входят ли эти люди в верифицированные списки на обмен.

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В сложившейся ситуации ожидать существенного прорыва в переговорах, в том числе по обмену пленными, очевидно, не приходится. Россия продолжает "играть в долгую" и, похоже, не собирается отказываться от дестабилизации ситуации в Украине, чтобы хоть так сохранять свое влияние. С другой стороны и украинская власть, судя по всему, уже поняла, что ее доброй воли недостаточно для успеха в мирном процессе.

Остаются надежды на то, что сложная экономическая ситуация в РФ, усиленная санкционным режимом, сподвигнет Кремль идти на уступки. В украинском политикуме считают, что приход к власти в США администрации Джо Байдена ускорит развитие событий. Но, по словам Мережко, к рациональному завершению конфликта не готов прежде всего лично президент России.

"Пока президентом является Путин, эту проблему решить будет сложно. Он уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и Крыма. Оккупированный Донбасс он использует в качестве рычага давления на Украину, согласится ли он его выпустить из рук – это большой вопрос", – резюмировал нардеп.