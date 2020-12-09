Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе

Через год после саммита в Париже мирные переговоры заблокированы (фото: kremlin.ru)

Прошел уже год после саммита глав государств "нормандской четверки" в Париже, посвященного урегулированию ситуации на Донбассе. О том, что удалось сделать за это время, а что нет, и чего стоит ожидать от переговоров по Донбассу в обозримом будущем – в материале РБК-Украина.

Парижский саммит "нормандской четверки" 9 декабря прошлого года стал первым мероприятием такого высокого уровня, начиная с 2016 года. Тогда президент Владимир Зеленский и члены его команды в целом позитивно оценивали итоги переговоров и высказывали надежду на то, что мирный процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Но в итоге, за год удалось добиться не так уж и много. Главная проблема – отсутствие реального прогресса в ключевом вопросе, восстановлении контроля Украины над оккупированными территориями Донбасса.

Домашнее задание

На парижском саммите стороны договорились работать дальше по нескольким направлениям. В первую очередь, это прекращение огня уже до конца 2019 года. Далее – подготовка нового плана разминирования, трех новых участков для разведения войск и обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". Предполагалось также открыть новые пункты пересечения линии разграничения и обеспечить лучшие условия для работы миссии ОБСЕ.

В политическом плане должна была продолжаться работа над законом об "особом статусе" Донбасса. Кроме того, в украинском законодательстве надо было закрепить "формулу Штайнмайера", которая описывает порядок его вступления в силу в контексте местных выборов в ОРДЛО.

Наконец, спустя четыре месяца после саммита в Париже главы государств "нормандской четверки" должны были снова встретиться, чтобы обсудить достигнутые успехи и условия проведения выборов на Донбассе.

В сухом остатке, за прошедший год удалось организовать два обмена, в декабре 2019-го и в апреле текущего года.

В ноябре Госпогранслужба открыла два новых пункта пропуска: "Золотое" и "Счастье". Но фактически они не работают, как и все остальные КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и, частично, "Новотроицкого" – боевики не пропускают людей на свою сторону.

Боевики не пропускают людей через линию разграничения (фото: loga.gov.ua)

Похожая ситуация с планом по разминированию и четырьмя новыми участками для разведения войск – украинские предложения по этим пунктам Россия отказывается согласовывать в Трехсторонней контактной группе.

Самым заметным успехом за последний год, безусловно, стало введение с конца июля режима прекращения огня. Как всегда подчеркивала украинская власть, без устойчивого перемирия говорить о каком-то прогрессе в политических вопросах просто не было бы смысла.

С июля перемирие более-менее сохраняется, хотя обстрелы и провокации со стороны боевиков и стали привычным делом. Они приводят к жертвам с украинской стороны, но общее число потерь в последние месяцы все же значительно сократилось.

Новый саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств за это время так и не состоялся. Несколько раз проводились переговоры "нормандской четверки" на уровне политических советников или министров, по итогам которых Киев и Москва нередко делали прямо противоположные выводы. В середине лета в РФ даже заговорили о прекращении контактов на уровне советников, хотя позже к ним все же вернулись.

Как объясняли РБК-Украина участники переговоров с украинской стороны, логика Кремля довольно понятна. В нормандском процессе им приходится работать в формате один против трех – ведь Францию и особенно Германию стоит относить к союзникам Украины, а не РФ. Тогда как в минской ТКГ Россия "усилена" подконтрольными ей представителями так называемых "республик". А прямой диалог между Киевом и лидерами боевиков остается одной из ключевых целей Кремля.

До лучших времен

После многомесячных маневров в конце октября-начале ноября стороны представили свои планы или "дорожные карты" дальнейших переговоров.

План России, внесенный от имени боевиков, ложится в общую концепцию, которую Кремль продвигает все время, пока идут минские переговоры. Сначала Украина должна пойти на серьезные политические уступки и только потом получит обратно контроль над границей и территорией ОРДЛО в целом. И то, контроль довольно призрачный.

Россия стремится оставить за собой максимум рычагов влияния на ситуацию в регионе и Украине в целом, де-факто трансформировав нынешние оккупационные администрации. Но в своей нынешней "дорожной карте" россияне идут еще дальше, выходя даже за рамки своей привычной трактовки минских соглашений.

К примеру, они требуют, чтобы размещение Вооруженных сил Украины в ОРДЛО происходило только с согласия донецкого и луганского облсоветов. И даже чтобы жители других частей Украины могли собраться на этой территории количеством более ста человек, им тоже потребуется "разрешение". Кроме того, Россия требует, чтобы эта дорожная карта была одобрена Верховной радой, и только после этого могут начаться дальнейшие шаги, в том числе и освобождение удерживаемых лиц.

Россия требует, чтобы Рада одобрила "дорожную карту" боевиков (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

О том, что боевики и Москва на самом деле уже давно не имеют ни малейшего желания вытаскивать "своих" людей, РБК-Украина много рассказывали участники переговоров по обмену. Сейчас же шантаж со стороны боевиков прямо прописывается во внесенном ими "документе". Таким образом, перспективы следующего обмена становятся все более туманными.

Ни о каком одобрении со стороны ВР или даже согласии всерьез обсуждать такие предложения речь не идет. Украинская делегация предложила ответный план действий, получивший название "план Кравчука".

Он предусматривает выведение российских войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с Донбасса в начале следующего года. Власти РФ должны отменить ряд своих решений, в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям ОРДЛО.

Контроль над границей ОРДЛО и России переходит к миссии ОБСЕ, численность которой увеличивается на 1500 человек. И уже после этого может начаться подготовка к проведению там выборов, которые должны состояться не позже 31 марта 2021 года.

Вполне ожидаемо, "план Кравчука" вызвал категорическое неприятие со стороны России. И в целом, остается непонятным, как можно найти хоть какой-то компромисс между столь различными позициями.

О том, в какой атмосфере проходят переговоры на уровне ТКГ, изданию рассказал член делегации Денис Казанский.

"Например, они (представители боевиков, – ред.) показывают на 10 пункт минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они – это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО – это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность", – сказал Казанский.

При фундаментальных отличиях в политических подходах к решению ситуации на Донбассе, стороны нередко не могут договориться и о более прикладных вещах. Например, участники ТКГ могут часами спорить о совершенно третьестепенных вопросах, вроде порядка проезда пассажирского автобуса-"челнока" через КПВВ: какой дорогой проедет автобус, где он выгрузит пассажиров, через сколько метров он потом развернется, поедет налево или направо.

Российская сторона блокирует обсуждение "плана Кравчука" (фото: Ковальчук Виктор / УНИАН)

С тем, что на минских переговорах в принципе можно решать лишь тактические вопросы, согласен и глава украинской делегации Леонид Кравчук.

"Мы достигаем не мира как такового, а решаем частично какие-то вопросы, вроде прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами, то есть вопросы, порожденные войной. Но причина этого – война – остается. И пока она остается, никаких прорывов в переговорах не будет", – сказал Кравчук в разговоре с РБК-Украина.

По словам главы делегации, на следующем заседании ТКГ он также предложит отложить украинскую и российскую дорожные карты "до лучших времен", а пока сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений, достигнутых на уровень выше, в нормандском формате. В частности, Кравчук предлагает сосредоточиться на подготовке к выборам, для чего нужно провести демилитаризацию, вывести из ОРДЛО российские войска и т.д.

Если же россияне откажутся и от этого, он предлагает перейти к более решительным мерам давления на Кремль. "Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", – сказал глава делегации.

Один из таких шагов Кравчук уже анонсировал ранее – это предложение наложить на РФ новые санкции, в виде отключения от международной платежной системы SWIFT. Но на этом перечень мер не исчерпывается.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", – заявил изданию Кравчук.

Замкнутый круг

О том, каким будет этот "план Б" и когда он может быть введен, разговоры ведутся уже не первый год. После парижского саммита президент Зеленский отвел себе один год на решение ситуации. "Я не потрачу пять лет, которые мне дал украинский народ, на работу в Минске", – заявил он в мартовском интервью The Guardian.

"В этом году уже кардинально изменились условия, так что говорить о планах Б, В в чистом виде, в виде абсолютно новых "нулевых" идей не совсем корректно. Это же было в логике ноября прошлого года", – сказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, к сегодняшнему дню уже удалось "существенно исправить" гуманитарную ситуацию в регионе (в том, что касается безопасных КПВВ), продолжить транзит газа через территорию Украины, получить от "Газпрома" деньги, выигранные в Стокгольмском арбитраже, установить режим прекращения огня на востоке, который в целом соблюдается.

При этом советник главы ОП снова подчеркнул, что нынешней власти приходится иметь дело с договоренностями, которые подписали их предшественники – в частности о том, что граница передается под контроль Киева уже после выборов в ОРДЛО.

"Главное в том, что не существует препятствий для России, чтобы выполнить как минимум обязательства, взятые на себя на прошлом саммите "нормандской четверки". Для этого не нужны никакие наши законы или отдельные нормы наших законов, для этого нужна только воля России", – подчеркнул Подоляк.

Россияне не выполнили договоренности Парижского саммита (фото: kremlin.ru)

А согласие России пересмотреть минские соглашения в части контроля над границей, как предлагает Украина, советник главы ОП называет возможным "поворотным моментом" во всем переговорном процессе. Но пока что РФ даже не признает себя участником конфликта, называя себя лишь "посредником".

"Пока РФ не признает себя участником конфликта и стороной минских соглашений и не возьмет на себя соответствующие обязательства, прогресс просто невозможен", – сказал РБК-Украина замглавы украинской делегации в ТКГ, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко.

Как говорил РБК-Украина Дмитрий Кулеба, минский и нормандский процессы – одни из самых непредсказуемых в его дипломатической практике. Тем не менее пока видимых предпосылок к изменению текущего положения вещей не видно.

"Возможно, некий "план Б" уже по факту и реализуется, причем не украинской стороной: угасание военного конфликта и цементирование текущей политической и экономической ситуации. Поэтому россияне и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье", – сказал изданию Денис Казанский.

Впрочем, по его словам, с Донбассом ситуация хуже, чем с Приднестровьем, поскольку у ОРДЛО есть общая граница с РФ. К тому же, оккупированные части Донбасса давно превратились в "черную дыру" и источник неконтролируемых доходов для политической и силовой верхушки РФ.

"Пока не будет big deal, большой сделки, можно сколько угодно обсуждать какие-то мелкие детали, никакого прогресса не будет", – сказал изданию один из участников переговоров по Донбассу. Такой прогресс возможен, только если РФ снимет условия, на которых она хочет оставить свое фактическое присутствие в ОРДЛО и рычаги давления на украинскую власть.

А это, в свою очередь, в корне противоречит основной цели, с которой Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. И выхода из этого замкнутого круга пока не наблюдается.