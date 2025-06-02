Не словами, а справами. Як бізнес в Україні впроваджує сталий розвиток

РБК-Україна розповідає про компанії, які вже інтегрували принципи сталого розвитку у щоденну діяльність. І отримали від цього не лише репутаційні, а й відчутні бізнес-результати.

Пріоритети сталого розвитку "Аптеки 9-1-1": відновлення, доступність, підтримка українців

У часи викликів для України "Аптека 9-1-1" природно сформувала свої пріоритети сталого розвитку: забезпечити безперервний доступ до життєво необхідних ліків, особливо на територіях, що постраждали від війни. Для компанії соціальна відповідальність — не просто корпоративна політика, а щоденна місія, яка визначає всі її дії.

"Аптека 9-1-1" першою в Україні запустила мобільний аптечний пункт (МАП) — спочатку на Харківщині, а згодом і на Херсонщині та Сумщині. Нині чотири такі пункти обслуговують понад 220 населених пунктів у різних громадах. Кожен такий пункт — це повноцінна аптека на колесах із холодильним обладнанням, системою кондиціонування, генератором та Starlink, що дозволяє реалізовувати ліки за електронними рецептами та державними програмами навіть у найвіддаленіших селах.

За рік роботи послугами МАПів скористалися понад 28 000 пацієнтів, через них реалізовано більш ніж 5000 рецептів за програмою "Доступні ліки". Для багатьох мешканців прифронтових територій ці мобільні аптеки стали своєрідними пунктами незламності, куди люди приходять не тільки для придбання медикаментів, а й для того, щоб отримати пораду та підтримку.

Також "Аптека 9-1-1" була серед перших, хто повертався на деокуповані території, демонструючи, що життя продовжується всупереч всім викликам. У перші тижні після звільнення територій команда компанії розробила програму екстреної фармацевтичної допомоги — мобільні групи привозили спеціально сформовані аптечки з найнеобхіднішими медикаментами, які безкоштовно розподілялися серед місцевих мешканців, особливо літніх людей та тих, хто не мав можливості придбати ліки.

Паралельно компанія організувала телемедичні консультації. Розуміючи, що у звільнених населених пунктах часто відсутні не лише аптеки, а й медичні заклади, "Аптека 9-1-1" розгортала мобільні телемедичні пункти із Starlink та необхідним обладнанням. У партнерстві з ТОВ "Український центр телемедицини" забезпечувались безкоштовні онлайн-консультації з лікарями для місцевих жителів.

В умовах економічних викликів, компанія продовжує створювати робочі місця по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях. Компанія інвестує у розвиток фармацевтів через комплексну освітню екосистему "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1", яка охоплює весь кар’єрний шлях фахівця — від першої посади до керівних позицій. За десятиліття роботи Навчального центру компанії підготовку пройшли понад 12 000 спеціалістів, які щодня забезпечують людей життєво необхідними ліками.

Освітня програма також включає системні можливості кар'єрного росту через проєкти "Кар'єрний ліфт" та "Вища Ліга". Для компанії важливо підтримувати економіку України через збереження робочих місць та забезпечення гідних умов праці для співробітників у всіх регіонах країни.

Важливою складовою стратегії компанії є партнерство з 45+ навчальними закладами та створення інноваційних просторів, як-от PHARM-HUB у Харкові та Навчальних аптек в партнерстві з закладами вищої освіти. Цей цілісний підхід сприяє не лише розвитку персоналу, але й підвищенню престижу фармацевтичної професії в Україні загалом.

У планах на 2025 рік — подальше вдосконалення існуючих соціальних проєктів та впровадження нових ініціатив, орієнтованих на підтримку українців. "Аптека 9-1-1" продовжить розвивати програми підтримки своїх працівників, забезпечуючи їм гідні умови праці та можливості професійного зростання.

"Аптека 9-1-1" послідовно підтримує державні ініціативи та активно долучається до загальнонаціональних програм розвитку. Компанія демонструє, що навіть у найскладніші часи можна забезпечити сталий розвиток бізнесу, який перш за все покликаний служити своїй країні та її громадянам, робить усе можливе для підтримки та відновлення України.

Комплексний підхід JTI Україна до сталого розвитку

Сталий розвиток — основа стратегії компанії JTI і частина щоденних управлінських рішень. Компанія визначає п’ять ключових пріоритетів — від кліматичних дій і відповідального управління водними ресурсами до розвитку людського капіталу, інклюзії та етичного ланцюга постачання.

Як розповідає заступник генерального директора з корпоративних питань і комунікацій JTI Україна Андрій Фіта, для кожного з цих пріорітетів встановлені цілі в межах JT Group Materiality та Sustainability Targets, зокрема — досягнення вуглецевої нейтральності у власних операціях до 2030 року та Net-Zero викидів парникових газів по всьому ланцюгу створення вартості до 2050-го.

JTI Україна адаптує глобальні цілі до локального контексту, фокусуючись на трьох стратегічних напрямах: екологічна відповідальність (зменшення викидів CO₂, повторне використання ресурсів, впровадження енергоефективних рішень), соціальна відповідальність (підтримка працівників, ветеранів, людей похилого віку та локальних громад), прозоре корпоративне управління відповідно до міжнародних стандартів.

У 2024 році на фабриці в Кременчуці вдалося скоротити викиди CO₂ на понад третину, збільшити частку перероблених відходів до 60%, а обсяг утилізації — зменшити на 10%. Компанія впроваджує технології повторного використання води (наразі близько 4%), сортує відходи на всіх етапах, утилізує батарейки.

В офісах використовуються сенсорні крани для зменшення споживання води та екологічний багаторазовий посуд. Кожен з цих кроків — елемент цілісної екостратегії, яка реалізується як на виробництві, так і в повсякденному житті команди. У 2025 році компанія зосереджується на зменшенні енергозалежності через впровадження інноваційних джерел енергії та технологій збереження — особливо актуальних в умовах енергетичної вразливості країни.

У JTI Україна напрямок соціальної відповідальності охоплює два ключові напрями — турботу про працівників та інвестиції у розвиток місцевих громад. Рішення, які стосуються працівників, дозволяють JTI Україна стабільно займати перші рядки рейтингів найкращих роботодавців країни. Зокрема, увійти до ТОП-50 за версією NV і Odgers Berndtson, отримати відзнаку за підтримку добробуту, а також посісти 5 місце серед 106 учасників у Ukrainian Corporate Equality Index, що оцінює практики DEI.

Соціальний пакет компанії враховує 100% оплату відпусток і лікарняних, страхування здоров’я та життя, премії, допомогу при переїзді, народженні дитини, виході на пенсію. JTI Україна постійно інвестує у професійний розвиток та well-being, а 5 з 7 топ-посад в компанії обіймають жінки.

Компанія розвиває працівників всіх рівнів – від програм Executive MBA, менторингу, коучингу до онлайн-платформи для вивчення мов. У 2024 році запропоновано 25 тренінгів та 37 навчальних годин для кожного працівника. А сервісом психоемоційної підтримки скористалися 16% команди. Всі ці ініціативи — внесок у поточний і майбутній добробут працівників.

У Кременчуці, де працює фабрика, компанія допомагає людям похилого віку, загалом підтримку у регіоні отримують більш як 10 000 людей. У Києві у цьому напрямку JTI Україна співпрацює з благодійним фондом "Карітас-Київ". Разом з фондом Let’s Help компанія опікується геріатричними пансіонатами по всій Україні: у 2024 році додаткове обладнання отримав 21 будинок для людей літнього віку, де проживають понад 1600 мешканців.

Інший напрямок допомоги — люди, що постраждали від війни: від реабілітації і протезування ветеранів разом з фондом Superhumans до постійнодіючої психологічної та юридичної підтримки. Також компанія працює у напрямку реінтеграції — соціальної та економічної.

Як компанія з японським корінням, JTI Україна підтримує ініціативи, пов’язані з цією країною. Минулого року у Києві було відновлено Сад Каменів та підтримано фестиваль "Японська осінь", який відвідало понад 6000 гостей. Загалом у 2024 році понад 14 000 людей отримали підтримку в межах проєктів з інвестицій у розвиток громад.

Третій напрямок сталого розвитку — корпоративне управління. У JTI Україна впроваджені міжнародні стандарти управління, що передбачають щорічний аудит, чіткі процеси та відповідальність за дотримання як міжнародного, так і локального законодавства. Стратегічне планування та R&D діяльність здійснюється з Женеви, а реалізація інновацій і виробничих рішень — в Україні. Компанія першою на ринку отримала статус авторизованого економічного оператора (АЕО), щороку нарощує обсяги сплати податків, та зобов’язує партнерів дотримуватися стандартів прозорого й етичного ведення бізнесу.

Комплексний ESG-підхід дозволяє JTI Україна бути відповідальним корпоративним громадянином й не втрачати прибутковості. Компанія стала не лише одним з найбільших платників податків у 2024 році, а й продовжує інвестувати у людей, виробництво, технології та розвиток. З 1999 року сума інвестицій склала понад 430 млн доларів (з них 60 млн доларів заплановано у 2024–2026 рр).

Компанія усвідомлює, що життя людей, діяльність бізнесу та суспільства — частина єдиної екосистеми, тому прагне системно вирішувати соціальні виклики, забезпечуючи сталий вплив на довгі роки.

"Сталий розвиток для нас — це не гасло, а частина повсякденних управлінських рішень. Ми адаптуємо глобальні цілі до українських реалій і впроваджуємо їх системно — від скорочення CO₂ до підтримки громад, ветеранів, працівників. Наші принципи — рівність, етика, прозорість — працюють не лише у звітах, а й у кожному проєкті. Бізнес, суспільство і довкілля — це єдина екосистема, і ми відчуваємо відповідальність за те, щоб залишити її сильнішою для наступних поколінь", — підкреслює Андрій Фіта, заступник генерального директора з корпоративних питань і комунікацій JTI Україна.

Метінвест: сталий розвиток в умовах війни

Група Метінвест залишається одним із ключових промислових гравців, які навіть у складних умовах повномасштабної війни не лише підтримують економіку, а й послідовно реалізують принципи сталого розвитку.

Компанія з 2010 року є учасником Глобального договору ООН і зосереджена на п’яти цілях сталого розвитку: гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктура, сталий розвиток міст, відповідальне споживання та пом’якшення наслідків зміни клімату.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія переорієнтувала соціальні програми на гуманітарну допомогу та підтримку армії, але при цьому зберегла сталу присутність у містах і громадах. У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Метінвест виробляє броню, протимінні трали, захист для техніки, мобільні укриття, обладнання для ЗСУ та допомагає будувати фортифікації. На допомогу армії компанія спрямувала 4,4 млрд грн.

У рамках гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" допомогу отримали 516 тисяч мирних мешканців. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням, доставлено понад 4 тисячі тонн продуктів та товарів першої потреби. Компанія також стала ініціатором створення першого в Україні підземного шпиталю.

У напрямку соціальної відповідальності Метінвест інвестує у технічну освіту: у 2020 році створено недержавний університет Метінвест Політехніка. Вже у 2024 році відбувся випуск перших магістрів. Університет реалізує понад 40 програм підготовки, працює з ветеранами та захисниками Маріуполя, проводить курси підвищення кваліфікації.

Також компанія створила екосистему для реінтеграції ветеранів — з програмами перекваліфікації, психологічною підтримкою, фінансовою допомогою, підготовкою керівників. У 2023 році на цю ініціативу спрямовано $250 000, у 2024-му — вже $550 000. У Кам’янському, Кривому Розі та Запоріжжі діють ветеранські хаби та спортивні програми на підтримку адаптації військових.

Паралельно Метінвест інвестує у розвиток соціальної інфраструктури міст. За 2022–2024 роки вкладено $25 млн у відновлення лікарень, шкіл, укриттів, житла та доріг у Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі, Покровську. У 2024 році компанія інвестує ще 70 млн грн у модернізацію медичних закладів Кам’янського й оновлення міського транспорту.

Попри війну, компанія зберігає курс на екологічну модернізацію: у 2024 році виділено $170 млн на зелений перехід, включно з проєктом згущення відходів Північного ГЗК. Ведеться підготовка до масштабного переходу на енергонезалежність — встановлення газопоршневих генераторів і сонячних електростанцій на підприємствах у 2025–2026 роках.

Окремий проєкт — будівництво заводу з виробництва «зеленої» сталі в Італії у партнерстві з Danieli. Це флагманський приклад для подальшої модернізації українських металургійних комбінатів. Загальна вартість проєкту — 2,5 млрд євро.

Метінвест також активно долучається до повоєнного відновлення: ініціатива "Сталева мрія" передбачає готові рішення для будівництва житла та інфраструктури, а участь у проєкті Mariupol Reborn — розробку планів відновлення Маріуполя та освітні програми для громад.

"Сталий підхід — це не просто тренд, а нова норма, яка формує майбутнє бізнесу. Для Метінвесту це означає глибокі зміни у всіх сферах: від інвестицій у зелену металургію до підтримки працівників, ветеранів і громад. Ми віримо, що лише відповідальний бізнес може бути ефективним, сильним і довготривалим — як в Україні, так і за її межами", — зазначають у прес-службі компанії.