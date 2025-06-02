Не словами, а делами. Как бизнес в Украине внедряет устойчивое развитие

РБК-Украина рассказывает о компаниях, которые уже интегрировали принципы устойчивого развития в ежедневную деятельность. И получили от этого не только репутационные, но и ощутимые бизнес-результаты.

Приоритеты устойчивого развития "Аптеки 9-1-1": восстановление, доступность, поддержка украинцев

Во времена вызовов для Украины "Аптека 9-1-1" естественно сформировала свои приоритеты устойчивого развития: обеспечить непрерывный доступ к жизненно необходимым лекарствам, особенно на территориях, пострадавших от войны. Для компании социальная ответственность — не просто корпоративная политика, а ежедневная миссия, которая определяет все ее действия.

"Аптека 9-1-1" первой в Украине запустила мобильный аптечный пункт (МАП) — сначала на Харьковщине, а затем и на Херсонщине и Сумщине. Сейчас четыре таких пункта обслуживают более 220 населенных пунктов в разных громадах. Каждый такой пункт — это полноценная аптека на колесах с холодильным оборудованием, системой кондиционирования, генератором и Starlink, что позволяет реализовывать лекарства по электронным рецептам и государственным программам даже в самых отдаленных селах.

За год работы услугами МАПов воспользовались более 28 000 пациентов, через них реализовано более 5000 рецептов по программе "Доступные лекарства". Для многих жителей прифронтовых территорий эти мобильные аптеки стали своеобразными пунктами несокрушимости, куда люди приходят не только для приобретения медикаментов, но и для того, чтобы получить совет и поддержку.

Также "Аптека 9-1-1" была среди первых, кто возвращался на деоккупированные территории, демонстрируя, что жизнь продолжается вопреки всем вызовам. В первые недели после освобождения территорий команда компании разработала программу экстренной фармацевтической помощи — мобильные группы привозили специально сформированные аптечки с самыми необходимыми медикаментами, которые бесплатно распределялись среди местных жителей, особенно пожилых людей и тех, кто не имел возможности приобрести лекарства.

Параллельно компания организовала телемедицинские консультации. Понимая, что в освобожденных населенных пунктах часто отсутствуют не только аптеки, но и медицинские учреждения, "Аптека 9-1-1" разворачивала мобильные телемедицинские пункты со Starlink и необходимым оборудованием. В партнерстве с ООО "Украинский центр телемедицины" обеспечивались бесплатные онлайн-консультации с врачами для местных жителей.

В условиях экономических вызовов, компания продолжает создавать рабочие места по всей Украине, в том числе и на прифронтовых территориях. Компания инвестирует в развитие фармацевтов через комплексную образовательную экосистему "UPTEKA: Академия развития 9-1-1", которая охватывает весь карьерный путь специалиста — от первой должности до руководящих позиций. За десятилетия работы Учебного центра компании подготовку прошли более 12 000 специалистов, которые ежедневно обеспечивают людей жизненно необходимыми лекарствами.

Образовательная программа также включает системные возможности карьерного роста через проекты "Карьерный лифт" и "Высшая Лига". Для компании важно поддерживать экономику Украины через сохранение рабочих мест и обеспечение достойных условий труда для сотрудников во всех регионах страны.

Важной составляющей стратегии компании является партнерство с 45+ учебными заведениями и создание инновационных пространств, таких как PHARM-HUB в Харькове и Учебных аптек в партнерстве с учреждениями высшего образования. Этот целостный подход способствует не только развитию персонала, но и повышению престижа фармацевтической профессии в Украине в целом.

В планах на 2025 год - дальнейшее совершенствование существующих социальных проектов и внедрение новых инициатив, ориентированных на поддержку украинцев. "Аптека 9-1-1" продолжит развивать программы поддержки своих работников, обеспечивая им достойные условия труда и возможности профессионального роста.

"Аптека 9-1-1" последовательно поддерживает государственные инициативы и активно участвует в общенациональных программах развития. Компания демонстрирует, что даже в самые сложные времена можно обеспечить устойчивое развитие бизнеса, который прежде всего призван служить своей стране и ее гражданам, делает все возможное для поддержки и восстановления Украины.

Комплексный подход JTI Украина к устойчивому развитию

Устойчивое развитие — основа стратегии компании JTI и часть ежедневных управленческих решений. Компания определяет пять ключевых приоритетов — от климатических действий и ответственного управления водными ресурсами до развития человеческого капитала, инклюзии и этической цепи поставок. Как рассказывает заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Андрей Фита, для каждого из этих приоритетов установлены цели в рамках JT Group Materiality и Sustainability Targets, в частности — достижение углеродной нейтральности в собственных операциях до 2030 года и Net-Zero выбросов парниковых газов по всей цепи создания стоимости до 2050-го.

JTI Украина адаптирует глобальные цели к локальному контексту, фокусируясь на трех стратегических направлениях: экологическая ответственность (уменьшение выбросов CO₂, повторное использование ресурсов, внедрение энергоэффективных решений), социальная ответственность (поддержка работников, ветеранов, пожилых людей и локальных общин), прозрачное корпоративное управление в соответствии с международными стандартами.

В 2024 году на фабрике в Кременчуге удалось сократить выбросы CO₂ более чем на треть, увеличить долю переработанных отходов до 60%, а объем утилизации — уменьшить на 10%. Компания внедряет технологии повторного использования воды (сейчас около 4%), сортирует отходы на всех этапах, утилизирует батарейки.

В офисах используются сенсорные краны для уменьшения потребления воды и экологическая многоразовая посуда. Каждый из этих шагов — элемент целостной экостратегии, которая реализуется как на производстве, так и в повседневной жизни команды. В 2025 году компания сосредотачивается на уменьшении энергозависимости через внедрение инновационных источников энергии и технологий сохранения — особенно актуальных в условиях энергетической уязвимости страны.

В JTI Украина направление социальной ответственности охватывает два ключевых направления — заботу о работниках и инвестиции в развитие местных общин. Решения, касающиеся работников, позволяют JTI Украина стабильно занимать первые строчки рейтингов лучших работодателей страны. В частности, войти в ТОП-50 по версии NV и Odgers Berndtson, получить награду за поддержку благосостояния, а также занять 5 место среди 106 участников в Ukrainian Corporate Equality Index, который оценивает практики DEI.

Социальный пакет компании учитывает 100% оплату отпусков и больничных, страхование здоровья и жизни, премии, помощь при переезде, рождении ребенка, выходе на пенсию. JTI Украина постоянно инвестирует в профессиональное развитие и well-being, а 5 из 7 топ-позиций в компании занимают женщины.

Компания развивает работников всех уровней — от программ Executive MBA, менторинга, коучинга до онлайн-платформы для изучения языков. В 2024 году предложено 25 тренингов и 37 учебных часов для каждого работника. А сервисом психоэмоциональной поддержки воспользовались 16% команды. Все эти инициативы — вклад в текущее и будущее благосостояние работников.

В Кременчуге, где работает фабрика, компания помогает пожилым людям, в целом поддержку в регионе получают более 10 000 человек. В Киеве в этом направлении JTI Украина сотрудничает с благотворительным фондом "Каритас-Киев". Вместе с фондом Let's Help компания занимается гериатрическими пансионатами по всей Украине: в 2024 году дополнительное оборудование получил 21 дом для людей пожилого возраста, где проживают более 1600 жителей.

Другое направление помощи — люди, пострадавшие от войны: от реабилитации и протезирования ветеранов вместе с фондом Superhumans до постоянно действующей психологической и юридической поддержки. Также компания работает в направлении реинтеграции - социальной и экономической.

Как компания с японскими корнями, JTI Украина поддерживает инициативы, связанные с этой страной. В прошлом году в Киеве был восстановлен Сад Камней и поддержан фестиваль "Японская осень", который посетило более 6000 гостей. Всего в 2024 году более 14 000 человек получили поддержку в рамках проектов по инвестициям в развитие общин.

Третье направление устойчивого развития — корпоративное управление. В JTI Украина внедрены международные стандарты управления, предусматривающие ежегодный аудит, четкие процессы и ответственность за соблюдение как международного, так и локального законодательства. Стратегическое планирование и R&D деятельность осуществляется из Женевы, а реализация инноваций и производственных решений — в Украине. Компания первой на рынке получила статус авторизованного экономического оператора (АЭО), ежегодно наращивает объемы уплаты налогов, и обязывает партнеров придерживаться стандартов прозрачного и этичного ведения бизнеса.

Комплексный ESG-подход позволяет JTI Украина быть ответственным корпоративным гражданином и не терять прибыльности. Компания стала не только одним из крупнейших налогоплательщиков в 2024 году, но и продолжает инвестировать в людей, производство, технологии и развитие. С 1999 года сумма инвестиций составила более 430 млн долларов (из них 60 млн долларов запланировано в 2024-2026 гг).

Компания осознает, что жизнь людей, деятельность бизнеса и общества - часть единой экосистемы, поэтому стремится системно решать социальные вызовы, обеспечивая устойчивое влияние на долгие годы.

"Устойчивое развитие для нас — это не лозунг, а часть повседневных управленческих решений. Мы адаптируем глобальные цели к украинским реалиям и внедряем их системно — от сокращения CO₂ до поддержки общин, ветеранов, работников. Наши принципы — равенство, этика, прозрачность — работают не только в отчетах, но и в каждом проекте. Бизнес, общество и окружающая среда — это единая экосистема, и мы чувствуем ответственность за то, чтобы оставить ее сильнее для следующих поколений", — подчеркивает Андрей Фита, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина.

Метинвест: устойчивое развитие в условиях войны

Группа Метинвест остается одним из ключевых промышленных игроков, которые даже в сложных условиях полномасштабной войны не только поддерживают экономику, но и последовательно реализуют принципы устойчивого развития.

Компания с 2010 года является участником Глобального договора ООН и сосредоточена на пяти целях устойчивого развития: достойный труд и экономический рост, инновации и инфраструктура, устойчивое развитие городов, ответственное потребление и смягчение последствий изменения климата.

С начала полномасштабного вторжения компания переориентировала социальные программы на гуманитарную помощь и поддержку армии, но при этом сохранила постоянное присутствие в городах и общинах. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Метинвест производит броню, противоминные тралы, защиту для техники, мобильные укрытия, оборудование для ВСУ и помогает строить фортификации. На помощь армии компания направила 4,4 млрд грн.

В рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизни" помощь получили 516 тысяч мирных жителей. Больницы обеспечены медикаментами и оборудованием, доставлено более 4 тысяч тонн продуктов и товаров первой необходимости. Компания также стала инициатором создания первого в Украине подземного госпиталя.

В направлении социальной ответственности Метинвест инвестирует в техническое образование: в 2020 году создан негосударственный университет Метинвест Политехника. Уже в 2024 году состоялся выпуск первых магистров. Университет реализует более 40 программ подготовки, работает с ветеранами и защитниками Мариуполя, проводит курсы повышения квалификации.

Также компания создала экосистему для реинтеграции ветеранов — с программами переквалификации, психологической поддержкой, финансовой помощью, подготовкой руководителей. В 2023 году на эту инициативу направлено $250 000, в 2024-м — уже $550 000. В Каменском, Кривом Роге и Запорожье действуют ветеранские хабы и спортивные программы в поддержку адаптации военных.

Параллельно Метинвест инвестирует в развитие социальной инфраструктуры городов. За 2022-2024 годы вложено $25 млн в восстановление больниц, школ, укрытий, жилья и дорог в Запорожье, Каменском, Кривом Роге, Покровске. В 2024 году компания инвестирует еще 70 млн грн в модернизацию медицинских учреждений Каменского и обновление городского транспорта.

Несмотря на войну, компания сохраняет курс на экологическую модернизацию: в 2024 году выделено $170 млн на зеленый переход, включая проект сгущения отходов Северного ГОКа. Ведется подготовка к масштабному переходу на энергонезависимость — установке газопоршневых генераторов и солнечных электростанций на предприятиях в 2025-2026 годах.

Отдельный проект — строительство завода по производству "зеленой" стали в Италии в партнерстве с Danieli. Это флагманский пример для дальнейшей модернизации украинских металлургических комбинатов. Общая стоимость проекта - 2,5 млрд евро.

Метинвест также активно включается в послевоенное восстановление: инициатива "Стальная мечта" предусматривает готовые решения для строительства жилья и инфраструктуры, а участие в проекте Mariupol Reborn — разработку планов восстановления Мариуполя и образовательные программы для громад.

"Устойчивый подход — это не просто тренд, а новая норма, которая формирует будущее бизнеса. Для Метинвеста это означает глубокие изменения во всех сферах: от инвестиций в зеленую металлургию до поддержки работников, ветеранов и громад. Мы верим, что только ответственный бизнес может быть эффективным, сильным и долговременным — как в Украине, так и за ее пределами", — отмечают в пресс-службе компании.