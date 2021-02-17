Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами

В начале пандемии коронавируса крупный бизнес стал важным публичным союзником власти. По инициативе Владимира Зеленского целые области отдали под "кураторство" отдельных олигархов.

Зеленский по итогу первого года президентства заявлял, что пытается выстраивать с олигархами конструктивные отношения, но без лоббизма. "Я хочу, чтобы они (олигархи, - ред.) жили и работали по закону", – говорил глава государства.

Позже его риторика несколько изменилась. В январском интервью Axios он прямо заявил о необходимости ограничить влияние олигархата на происходящие в стране процессы.

"Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку, и лишить их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине", – отметил Зеленский.

Безусловно, свою роль здесь играют и другие факторы: рейтинги и перетоки электората, борьба с российским информационным влиянием, позиция западных партнеров Украины.

Безопасность и газ

С введением санкций против трех информационных телеканалов в начале февраля проблемы у одного из лидеров "Оппозиционной платформы "За життя" Виктора Медведчука не закончились. Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины 11 февраля вручили подозрение бывшему замглавы госпредприятия "УкрГИАП".

Дело касается экспертного вывода, на основании которого в 2017 году часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" оказалась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Это предприятие связывают с окружением Медведчука. Оппоненты политика давно называют контроль над этим активов одним из главных ресурсов, благодаря которому Медведчук в последние годы смог серьезно усилить свое влияние в Украине.

Виктор Медведчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Весьма вероятно, что новая порция новостей появится после заседания СНБО, запланированного на 19 февраля. По сообщению Офиса президента, там стоит ждать "жестких решений", направленных на борьбу с "угрозами национальной безопасности государства".

В политических кулуарах это восприняли как знак того, что санкции против Медведчука и его окружения могут расширить. На это в своем Facebook туманно намекнул и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"В итоге оно (заседание СНБО, - ред.) обязательно спровоцирует очередную нервную реакцию у определенней части политико-бизнесовой элиты страны", – написал Подоляк.

"Могу предположить, что будет попытка расширения круга оппозиционных политиков, которых постараются подвести под санкции, а также будет расширен список блокировки активов", – сказал РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Многие из украинских олигархов, уверен нардеп, уже "примерили на себя костюм санкций образца 2 февраля".

Планы взяться и за других украинских олигархов действительно есть, уверяют собеседники издания на Банковой и в руководстве "Слуги народа". Кроме того, по их информации, стоит задача ограничить влияние других неформальных групп, например, Окружного админсуда Киева, полномочия которого собираются сократить. Но о ликвидации ОАСК как такового, речь, судя по всему, пока не идет.

Два источника во власти рассказали РБК-Украина, что следующим олигархом, который рискует попасть под удар, может оказаться Дмитрий Фирташ. С 2014 года он находится в Австрии. Правоохранители США выдвинули ему обвинения в крупной взятке для получения доступа к месторождениям титана в Индии. В 2019 году Верховный суд Австрии разрешил его экстрадицию в США, но процесс затягивается из-за ходатайств адвокатов олигарха.

В Украине Фирташу принадлежит сеть облгазов, объединенных в группу "Региональная газовая компания". Антимонопольный комитет регулярно обвиняет "РГК" в злоупотреблении монопольным положением на рынке и выписывает многомиллионные штрафы, которые, впрочем, не без успеха оспариваются в судах.

Тема тарифов на газ стала особенно актуальной в начале этого года, после очередного повышения цен для населения, приблизительно на 15-20%. В команде Зеленского уверены, что это стало одной главных причин снижения рейтингов власти в последнее время.

Решать проблему там собираются, в том числе законодательным путем, через инициативы по укрупнению облгазов, возможности введения временных администраций и т.д.

"На 100% исключать возможность каких-то санкций нельзя, но информации о том, что СНБО будет этим заниматься, нет. Скорее, тут все может реализоваться через законопроекты", – сказал РБК-Украина информированный источник на газовом рынке.

Дмитрий Фирташ (Фото: dmitryfirtash.com)

Собеседник издания в руководстве СН упомянул и о том, что может пойти речь о принадлежащей Фирташу доле в телеканале "Интер" – якобы там есть какие-то правовые нюансы с правом собственности. Но эта история пока выглядит крайне туманной. Тем более что после введения санкций против 112, ZIK и NewsOne Зеленский встретился с руководителями ряда каналов, в том числе "Интера", заверив, что эта ситуация не имеет к ним никакого отношения.

"В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", – сказал президент. Источник в окружении одного из совладельцев "Интера" в недавнем разговоре с РБК-Украина также не упоминал о возможности каких-то резких движений вокруг канала.

Свои люди

В контексте отношений между президентом и олигархами чаще всего вспоминают имя Игоря Коломойского, которого в 2019 году нередко называли главным бенефициаром победы Зеленского на выборах. РБК-Украина недавно писало о запутанных отношениях между главой государства и олигархом. И за истекшие пару месяцев в них особо ничего не изменилось.

Хотя повод для начала открытого противостояния все же был. 1 февраля из фракции СН исключили Александра Дубинского, которого считали фронтменом всей "группы Коломойского" в рядах "слуг". Одним из возможных сценариев тогда называли выход всех ориентирующихся на олигарха депутатов из СН, распад монобольшинства, вынужденный поиск партнеров по коалиции, с перспективой глубокого политического кризиса, вплоть до досрочных выборов парламента. Но всего этого, как известно, так и не случилось.

Отношения между Зеленским и Коломойским собеседники издания описывают как прохладные. "Если Коломойский будет наглеть, то будет соответствующая реакция. Если нет, то нет", – сказал один из них.

Но, по информации РБК-Украина, существование "группы Коломойского" во фракции СН и его влияние на партию власти весьма беспокоит американских партнеров Украины. Ведь эти 30-40 голосов нередко оказываются решающими при голосованиях.

Недавно депутатов из этой группы вызывали в Офис президента, предлагая определиться, на чьей стороне они все-таки играют. Но эти беседы вряд ли принесут большой эффект.

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"Если не будет принципиальных голосований, эта группа будет голосовать вместе со всеми. А если будут опять рассматривать назначение Витренко (речь о вероятной третьей попытке назначить Юрия Витренко министром энергетики, против чего выступает "группа Коломойского", - ред.) и, тем более, какие-то шкурные вопросы, то тут никакие разговоры на Банковой не помогут, конечно", – сказал собеседник в руководстве СН.

Игорь Коломойский (Фото: УНИАН)

Может ли потенциально возможное обострение в отношениях между Зеленским и Коломойским затронуть телеканал "1+1"? Здесь собеседники РБК-Украина в разных органах власти дают неоднозначные прогнозы. Один из них назвал такой вариант вполне реальным, другой сравнил это с "выстрелом в ногу", с учетом истории взаимоотношений Зеленского и "Квартала-95" с "плюсами".

Интересы других топ-игроков – Рината Ахметова и Виктора Пинчука, по информации РБК-Украина, пока находятся в безопасности. Оба бизнесмена смогли выстроить вполне конструктивные отношения с властью, и у обоих есть свои небольшие группы влияния внутри "Слуги народа".

Зеленский – не первый украинский президент, декларирующий необходимость деолигархизации. Но все предыдущие попытки закончились ничем, во многом из-за того, что каждый глава государства нуждается в ресурсах тех же олигархов, в частности медийных. И в случае слишком резких действий рискует получить мощную коллективную "ответку". А потому каждый раз с олигархами было выгоднее договариваться, чем воевать.