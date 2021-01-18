Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит

Кабмин Дениса Шмыгаля ищет выход из тарифного кризиса (Фото: пресс-служба Кабмина)

Власти приняли политическое решение снизить тарифы на газ. Перед этим по всей стране начались протесты против роста цен на коммунальные услуги, что в конечном счете повлияло на позицию президента и Кабмина. Грозит ли это откату реформы газового рынка и переговорам с МВФ – в материале РБК-Украина.

Начало года для власти выдалось непростым. Кроме проблем, связанных с эпидемией COVID-19 и карантином, начал набирать обороты тарифный кризис. С 1 января подорожали почти все коммунальные услуги, но по большей части "народное возмущение" коснулось повышения цены на газ – приблизительно на 15-20%.

В нескольких регионах люди вышли на протесты, перекрывали дороги, а в Житомире даже "штурмовали" облсовет. На горизонте замаячил риск массовых неплатежей. В ситуацию вмешался лично президент Владимир Зеленский. По его инициативе с февраля Кабинет министров вводит "потолок" цены на газ для населения – не больше 6,99 гривен за кубометр.

"И тут проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена пошла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газсбыты до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", – объяснил РБК-Украина глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус ("Слуга народа").

Рыночная история

Почему выросла цена? С августа 2020 года в Украине работает свободный газовый рынок. То есть поставщик может, по сути, выставить любую цену на свой ресурс. Но теперь каждый украинец имеет право сам выбрать компанию, у которой покупать газ, с удобными для него условиями и подходящей ценой. Правда, на деле такой возможностью воспользовались всего 3% потребителей.

"У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует "Нафтогаз", на розничных – облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая – в принципе очень рискованна", – заявил Герус.

Такое положение дел на рынке нардеп считает одной из причин тарифного кризиса. По его словам, это умножилось на то, что в Европе резко выросли цены на газ. К тому добавился фактор холодной зимы, из-за которой вырастут расходы населения на отопление. Ну и перманентный карантин, в ходе которого многие потеряли работу и доход, потому не смогут потянуть оплату подорожавшей "коммуналки".

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что подорожание газа было ожидаемым. Однако население не получило достаточно информации, как вести себя в новых рыночных условиях. Один из вариантов – это договор с фиксированной ценой на год или сезон, тогда как сейчас большинство потребителей платят по контрактам, где расценки на газ меняются каждый месяц.

"Момент первый – это информирование, момент второй – мониторинг рынка должен происходить постоянно и не зависеть от указаний правительства или улицы. Нужно постоянно отслеживать какую маржу себе выставляют поставщики, не слишком ли она высокая, и тогда уже на это реагировать", – добавил эксперт.

Кроме расчета конкретно за газ, теперь отдельно оплачивается и его доставка. Тариф на распределение газа определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). На 2021 год в среднем по стране он увеличился на 40%.

Собеседник издания в Кабмине считает, что именно плата за доставку газа стала первоначальной причиной протестов в регионах. Он отметил, что волнения начались в небольших городах, где этот тариф завышен местными газсбытами. В правительстве полагают, что с этой ситуацией должны разбираться Антимонопольный комитет и Служба безопасности Украины, так как речь идет о критической инфраструктуре.

"Вторая составляющая протестов возникла чуть позже. Включились местные депутаты. Тему взяли все, начиная от "Батькивщины" и заканчивая ОПЗЖ, это абсолютно понятно и это их работа. Когда цена на газ снизится, протестов не будет и ситуация сама себя исчерпает", – убежден источник.

Что предлагает правительство? Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что с 1 февраля газ для населения не может стоить больше 6,99 гривен за кубометр – это самая низкая цена на рынке в январе. Такое постановление Кабмин планирует принять уже сегодня, 18 января. Оно будет действовать до конца карантина или до 31 марта. А вот наценку за доставку газа, как ожидается, НКРЭКУ снизит до 1,79 гривен за кубометр.

Такие шаги позволят быстро выйти из кризиса в краткосрочной перспективе. Но могут создать и новые проблемы в будущем. Во-первых, установленный "потолок" тарифа потенциально нивелирует конкуренцию. Во-вторых, эта ситуация идет вразрез с договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ). В-третьих, такая регуляция подрывает веру в рынок, ведь нет никаких гарантий, что "льготную" цену не продлят и после 31 марта.

"Даже если говорят, что это временная мера – до конца карантина или отопительного сезона, это шаг назад. Мы понимаем, что многие вещи, которые у нас вводили временно, могут быть постоянными. Первое ПСО (специальные обязательства по продаже газа населению по фиксированной цене, – ред.) тоже было временным, но растянулось на долгие пять лет. И оно привело к негативным последствиям для рынка в целом, формированию долгов, манипуляциям с газом, который предназначен для разных потребителей. Это все может вернуться", – объяснил Ницович.

Искусство убеждения

Даже временный отказ от рыночной цены и переход на ручное регулирование может подпортить отношения между украинской властью и западными кредиторами. Тем более что реформа газового рынка была одной из ключевых на протяжении последних программ Международного валютного фонда для Украины.

Фонд видел проблему в том, что, имея две цены – низкую для населения и высокую для промышленности, власти закрывают глаза на манипуляции с дешевым газом. Были основания считать, что топливо, предназначенное для бытовых потребителей, поставщики продавали крупным предприятиям. И все бы ничего, но дешевый газ дотировался за счет госбюджета, а суммы компенсаций для покрытия дефицита "Нафтогаза" составляли десятки миллиардов гривен в год.

К рынку шли несколько лет, начиная с 2014 года, поэтапно пересматривая тарифы и вводя систему субсидий для малообеспеченных граждан. За это время едва ли не каждое правительство, независимо от фамилии премьера, нарушало обязательства перед фондом, снова и снова идя на попятную в газовом вопросе.

И вот когда казалось, что проблема с газом уже в прошлом, инициатива президента вернуть ценовой потолок может навредить переговорам с ключевым кредитором о новых траншах. Министр финансов Сергей Марченко на прошлой неделе заявил, что Фонд "обеспокоен пересмотром ранее взятых обязательств". И напомнил, что без денег от МВФ правительству будет крайне трудно платить по долгам и другим расходам.

Публично МВФ пока избегал комментариев по этому поводу. А премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщив о встрече с экспертами Фонда, ограничился общими формулировками. Но, как пояснил изданию источник, знакомый с подробностями переговоров, пока сложно оценить, как газовый вопрос скажется на работе миссии МВФ, ее результатах и сроках.

"Марченко правильно подытожил, назвав реакцию Фонда обеспокоенностью. Пока продолжаются консультации, идет обмен мнениями. Выводы делать рано, как и говорить о том, что все пропало", – отметил собеседник.

В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что Фонд должен понимать, какая ситуация сейчас сложилась в Украине с учетом карантина, "коронакризиса", холодной зимы и роста цены на ресурс.

"Таких пиковых скачков не было давно, с весны по январь цена газа в Европе выросла почти в пять раз. Были бы большие неплатежи. У многих людей не хватало бы денег", – уточнил он.

Идея временно ограничить цену на газ не должна восприниматься, как отказ власти от рынка газа, говорит советник президента по вопросам экономики Олег Устенко. Ведь есть объективные причины, чтобы поступить именно так, как решили глава государства и правительство. К таким причинам Устенко отнес удар по экономике из-за коронавируса, необходимость ужесточения карантина и неопределенность с его продлением, а также непростую ситуацию с вакцинами.

"Все эти факторы неопределенности на фоне турбулентной экономической ситуации точно не играют в плюс для доходов населения. И потому увеличение тарифов на газ может привести к возможному росту задолженности по оплате коммунальных услуг и рискам неэкономического характера", – разъяснил экономист.

Устенко в ходе разговора с РБК-Украина несколько раз акцентировал на том, что власть остается приверженцем рынка газа. Вместе с тем, по его мнению, недавно открытому рынку нужна корректировка, поскольку есть признаки злоупотреблений ценами со стороны отдельных компаний.

"Понятно, что ты должен идти к рынку. Но ты не можешь давать возможность обогащаться ограниченному количеству финансово-промышленных групп за счет всех остальных. Рынок нуждается в корректировке, которая уже назрела. МВФ находится в такой же логике: рынок нужен, он необходим, корректировка нужна. По крайней мере, в таком раскладе это обсуждается с ними", – сказал советник Зеленского.

Источник РБК-Украина в правительстве также уверен, что сложившаяся ситуация не пока привела к серьезному кризису в отношениях с Международным валютным фондом. По его словам, миссию Фонда прежде всего интересовало, почему для поддержки людей не расширили и не использовали инструмент субсидий.

"Теперь они в курсе ситуации на нашем рынке. Что тут есть монополист, и что есть риск того, что он будет бесконтрольно повышать цены, тогда как государство будет вынуждено покрывать это субсидиями. Потери бюджета были бы колоссальными. Они знают, что государство не будет отказываться от рынка и не будет возвращать тарифы. Им объяснили, что это экстренные меры. Миссия работает, они изучают ситуацию", – добавил собеседник.

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Ни политики, ни тем более сами граждане, похоже, все еще не готовы жить по правилам рыночных цен, особенно когда речь идет о коммунальных услугах. Первым это чревато падением рейтингов, вторым – затягиванием поясов из-за роста цифр в платежках.

И не выгодно это им до тех пор, пока стоимость того же газа на мировых рынках растет. Только тем и справедлив рынок, что одни и те же правила работают, как на росте, так и на спаде цен. Нравится это кому-то или нет, но так привыкли жить во многих западных странах.

Уже в ближайшее время цены на газ неизбежно упадут, поскольку в североазиатском регионе ожидается потепление до температур выше средних показателей за несколько лет, пояснил РБК-Украина глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

"Цены будут продолжать стремительно снижаться и далее, по мере приближения лета, а также роста поставок LNG (сжиженный газ, – ред.), который начался уже сейчас. В результате, к середине года цены на газ на европейском рынке могут снизиться до 100-130 долларов/тыс куб.м", – предположил аналитик.

А уже с приближением следующего отопительного сезона, по мнению Мартыненко, цены могут достичь уровня 200 долларов и выше. Вопрос в том, удастся ли Кабмину выработать действенный и приемлемый для МВФ механизм потребления населением накопленного в хранилищах дешевого летнего газа. Иначе включение очередного ручного режима будет неизбежно.