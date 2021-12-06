Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова

За первый пандемический год "серый" импорт бытовой техники и электроники (БТЭ) в Украину уменьшился, несмотря на общий рост спроса на эти товары. Но произошло это лишь благодаря карантинным ограничениям и их влиянию на рынок. Волею обстоятельств власть получила бесплатный мастер-класс о том, какие ингридиенты у блюда "детенизация импорта" на 2022 год.

О том, как менялась структура и механизмы нелегального импорта БТЭ в Украину, почему после окончания пандемии может случиться взрывной рост контрабанды, и как этого не допустить – подробнее в спецпроекте РБК-Украина.

Еще в прошлом году подобный опрос GFK-2020 зафиксировал высокую тенизацию рынка электроники в Украине, где каждый 4 смартфон продавался как нелегальный импорт без фискального чека. Отрасль попала в списки рисковых, а закон обязал выдавать фискальный чек всех, кто продает товары с гарантийным талоном.

Карантинные ограничения в 2021 году стали лакмусовой бумажкой, показавшей необходимость системных действий по детенизации отрасли. Вдруг оказалось, что на фоне необходимости работать и отдыхать дома, а также естественным образом увеличившемся спросе населения на различную бытовую технику и электронику – на 12% обвалился уровень тени (новое исследование GFK-2021).

Список ингридиентов

Согласно исследованию компании GfK, рост рынка составил 10% в единицах товара или 24% – в гривне (разница объясняется девальвацией национальной валюты), за период с апреля 2020-го по март 2021-го года. Поскольку всеобщий карантин в Украине впервые был введен во второй половине марта прошлого года, исследование показывает изменения на рынке БТЭ как раз за первый год пандемии. Всего было оценено 14 категорий товаров – десктопы, ноутбуки, планшеты, пылесосы и прочая домашняя техника, телевизоры, смартфоны и т.д. – в сумме 80% продаж всей бытовой техники и электроники в Украине.

Вполне ожидаемо, что с учетом перехода на удаленную работу, больше всего за первый год карантина выросли продажи персональных компьютеров и мониторов – на 75% в гривневом выражении. На 50% увеличились продажи ноутбуков, на 45% увеличились продажи планшетов. Больше стали покупать и другие бытовые товары – от пылесосов до холодильников. Лишь продажи фототехники остались на прежнем уровне.

В фото-сегменте увеличилась доля "серого" импорта, по сравнению с 2019 годом – с 33 до 37 процентов. Немного выросла доля нелегальных товаров и в сегменте аксессуаров, вроде наушников – с 31% до 33%. А во всех остальных категориях за время пандемии "серых" товаров продавалось или столько же, или меньше. В гривневом выражении "серый" импорт сократился на 12%.

Впрочем, его объем и так впечатляет – почти 18 миллиардов гривен. По словам гендиректора ассоциации "Украинские импортеры бытовой техники" Софии Араслановой, госбюджет на этом теряет около 5 млрд грн неуплаченных налогов: таможенной пошлины и импортного НДС. Самые популярные "серые" товары – смартфоны (объем нелегального импорта – около 3,2 млрд грн) и телевизоры (0,6 млрд грн).

Взятки вместо "пиджаков"

Как показало исследование GfK, сокращение "серого" импорта не связано с эффективными действиями властей, например, по борьбе с контрабандой или реформами на таможне. Оно было вызвано исключительно ситуативными факторами, спровоцированными самой же пандемией коронавируса. Так, из-за карантинных ограничений значительно сократились перемещение людей через границу Украины – треть опрошенных участников рынка БТЭ указали на это как на причину сокращения "серого" импорта. Другие факторы – дефицит самих товаров и нехватка комплектующих, когда многие заводы останавливались на локдаун, а также эффективные действия самих производителей БТЭ, снижающие спрос на "серую" технику.

Новые условия изменили и структуру "серого" импорта. Так, значительно уменьшился удельный вес работы через "пиджаков" – когда крупная партия товаров дробится на много мелких, физлица перевозят их через границу под видом личного имущества, а потом возвращаются за новой партией. В связи с закрытием границ такая схема утратила популярность.

Впрочем, нелегальные импортеры быстро приспособились к ситуации. И, как показывает исследование GfK, новые методы работы могут быть еще опаснее для справедливой конкуренции на рынке, чем старые. Так, существенно выросла, с 66 до 78%, популярность другой схемы – недостоверного декларирования ввозимого товара. Речь о занижении таможенной стоимости, подмены одной категории товаров другой или неверном указании их характеристик. Чаще стали использовать и схему оформления заполненного продукцией транспорта как пустого.

Реализация таких схем невозможна без "содействия" со стороны таможни. В таком случае можно говорить о своеобразной институционализации "серого" импорта, когда в организацию нелегальных поставок вовлечены государственные органы. Одно дело организовать группу "пиджаков" из числа местных жителей приграничных районов и установить график их поездок за товаром через границу. И другой уровень вовлечь чиновников таможни и других госорганов в системный нелегальный импорт.

По сути, в Украине укрепляется своего рода взаимовыгодная коррупционная "экосистема": нелегальные импортеры зарабатывают большие деньги за счет нечестных конкурентных преимуществ над легальными, часть этих денег потом уходит на коррумпирование чиновников, которые поддерживают и улучшают функционирование "серых" схем. Лучше работают схемы – растут нечестные доходы – появляется больше денег на коррупцию, и так по замкнутому кругу.

Участники таких махинаций, безусловно, остаются в выигрыше, зато проигрывают все остальные. Государство – из-за недополученных налогов и коррупции, "белые" импортеры – из-за неравных условий на рынке, невозможности создавать легальные рабочие места. Наконец, проигрывает и конечный потребитель – ведь в сервисном обслуживании "серого" товара ему, скорее всего, откажут (по данным GfK, в 70% случаев).

Помимо возможности "договориться" с таможенниками нелегальных импортеров прельщает и возможность безрискового сбыта завезенной БТЭ в Украине. Причем, речь даже не о торговле через сомнительные интернет-магазины. Как показывает исследование, за время пандемии существенно выросли и оффлайн-продажи таких товаров в магазинах и киосках на базарах, в том числе и с выдачей покупателю чека.

Спокойствие нелегальных импортеров вполне объяснимо, ведь за первый год пандемии лишь 3% "серых" товаров были выявлены при проверках правоохранителей (в доковидные времена этот показатель составлял 23%). Очевидно, это связано с мораторием на проверки и тем, что борьба с "серым" импортом во времена карантина не была среди приоритетов правоохранительных органов. Потому бороться с нечестными конкурентами приходится легальным импортерам за счет внутренних проверок и контрольных закупок – благодаря этим методам удалось выявить 70% "серых" товаров.

"Серые" товары особенно популярны в премиум-сегменте БТЭ. Так, часть премиальных товаров в "сером" импорте планшетов составляет 76%, фототехники – 57%, ноутбуков – 52%, смартфонов – 38%. Интерес нелегальных импортеров к более дорогой продукции понятен – она приносит более высокую маржу и доходы. Тогда как для бюджета несет еще большие потери, а "белые" участники рынка страдают от нечестной конкуренции.

Таким образом, общее снижение "серого" импорта БТЭ, которое наблюдалось в первый год пандемии – явление ситуативное и временное. Если в обозримой перспективе пандемию удастся обуздать (или, как минимум, восстановить бесперебойное движение через границу), то Украину может, напротив, ожидать взрыв нелегального импорта. Ведь восстановятся старые схемы, те же "пиджаки". А новые, основанные на коррупционных связях и попустительстве контролирующих органов заработают на более высоких оборотах.

Потому государству, как с точки зрения бюджета, так и в интересах бизнеса и рядовых покупателей, стоит озаботиться борьбой с нелегальным импортом уже сейчас, не дожидаясь всеобщей отмены карантинных ограничений. Впрочем, борьба с "серым" импортом тоже должна вестись разумно.

Не переборщить с криминализацией

Так, по мнению опрошенных GfK участников рынка, предлагаемые государством меры, вроде криминализации товарной контрабанды, не будут иметь должного эффекта. 86% игроков согласились с тезисом о том, что криминализация – это частичная и неэффективная мера, а для реальной борьбы с контрабандой нужна полномасштабная реформа таможенных органов. 58% считают, что криминализация только повысит давление на легальных импортеров БТЭ.

В то же время лишь 19% считают, что такая мера позволит добиться заявленных целей: сократить поток нелегального импорта, обеспечить расследование и наказание участников и бенефициаров контрабандных схем. С тем, что создание реестра легальных IMEI-кодов на мобильных устройствах (и блокирование нелегальных) как-то поможет бороться с нелегальным ввозом соответствующих товаров, согласны менее трети игроков рынка.

По сложившейся в Украине практике, контролирующие структуры активнее всего проверяют именно находящийся у всех на виду, легально работающий бизнес. Тогда как участники контрабандных схем оказываются вне поля зрения проверяющих, продолжая успешно работать в "тени". Такое неравное отношение может лишь усугубить проблемы на рынке БТЭ.

Онлайн РРО – смена парадигмы в фиксации расчетных операций

В то же время, есть другие способы, которые действительно позволят эффективно бороться с "серым" импортом на украинском рынке. Главный из них – расширение использования РРО, в том числе программных, и использования электронных чеков. В поддержку такой меры выступили 73% участников рынка.

Другой инструмент – дальнейшая фискализация, в том числе расширение перечня мелкой бытовой техники и аксессуаров, при продаже которых надо выдавать фискальный чек (за это выступили 55% опрошенных GfK). А 63% позитивно оценили уже введенные в августе прошлого года меры по фискализации: обязательный товарный учет ФОПами, которые продают БТЭ и штрафы за невыдачу фискального чека.

Как ранее писало РБК-Украина, в конечном итоге от фискализации выигрывают все без исключения: продавцы, покупатели и государство. А усовершенствование программных РРО, улучшение интернет-покрытия на территории Украины облегчает предпринимателям внедрение этой технологии.

В любом случае главный рецепт борьбы с "серым" импортом – контроль всех участников рынка. И смысловое ударение здесь должно стоять на слове "всех": легальные импортеры не должны подвергаться абсурдному дополнительному давлению со стороны государства, тогда как их нечестные конкуренты успешно "не замечаются" контролирующими и правоохранительными органами. Конечно, без масштабной реформы таможенных органов такую задачу реализовать не получится.