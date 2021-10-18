"Скрутки" НДС. Каковы масштабы крупнейшей схемы уклонения от уплаты налогов

Согласно прогнозам инвестаналитиков из JP Morgan, до конца года Украина может получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда в размере до $1,5 млрд. Эта сумма сопоставима с потерями, которые понес бюджет Украины из-за одной из наиболее масштабных схем, связанной со "скрутками" налога на добавленную стоимость. Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что "скрутки", ответственность за которые лежит на вице-премьер-министре и министре экономики Алексее Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или $1,5 млрд).

Гость из прошлого

На пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы. Это ведомство чиновник возглавил сначала на временной основе, без конкурса в связи с карантином, а затем закрепился в кресле на постоянной основе.

Еще во время обсуждения его кандидатуры у общественности вызывали вопросы его "заслуги" перед правительством Николая Азарова, где Любченко был заместителем руководителя фискального ведомства. Из-за этого Минюст даже устроил "чехарду" с люстрационными документами — сначала подтвердив, что Любченко подпадает под люстрацию, а затем отозвав этот вывод.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы "скруток" НДС. Речь о практике формирования фиктивного налогового кредита за счет торговли товарами широкого потребления (бытовой импорт, топливо, продукты питания) и дальнейшей "продажи" такого кредита компаниям, которые хотят уменьшить свою налоговую нагрузку (как правило, экспортеры).

Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно или порядка 3-5 млрд гривен в месяц в зависимости от сезона. При этом все участники "скруток" видны в базах налоговой. Поэтому совершение фиктивных сделок невозможно без участия самих фискалов, которые должны "закрывать глаза" на эти операции.

Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление "скруток". Однако многочисленные расследования — как со стороны профильных журналистов, так и со стороны народных депутатов, в том числе и специально созданной временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений в фискальных органах, выявили, что на самом деле именно при Любченко схемы со "скрутками" стали работать еще активнее.

Более того, они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует нынешняя власть.

Алексей Любченко (фото: facebook.com/TaxUkraine)

"Король" скруток

Согласно отчету ТСК, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд гривен, в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем "скруток" составил 19,6 млрд гривен или порядка 2,5 млрд гривен ежемесячно. В период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд гривен.

В дальнейшем в прессе публиковали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность "скруток" не уменьшилась.

В частности, за период июнь-август 2021 было "скручено" около 9,5 млрд гривен. За эти три месяца "скрутки" были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области. Лидерами по таким фактам являются Львовская, Харьковская области и г. Киев, а также Донецкая и Киевская области.

По данным ТСК, в ряде регионов более половины сигналов о необходимости реагирования на скрутки, как выяснила комиссия, попросту игнорируются. Например, во Львовской области налоговики "отработали" только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской — 33%, в Харьковской — 45%.

По данным журналистов, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были "не замечать" участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, могут быть причастны и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем).

Также в схеме якобы задействованы помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса.

По данным авторов записки, Билоус, в частности, мог лично отбирал компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Знакомые лица

Несмотря на то, что в медиа фигурируют таблицы с тысячами компаний из разных регионов, источники в правоохранительных органах указывают на устоявшийся перечень бенефициаров схем с НДС. Среди них — преимущественно известные в узких кругах предприниматели, которые фигурируют в различных скандалах, например, связанных с контрабандой.

В частности, речь идет о причастности к "скруткам" структур Василия Костюка во Львове, Вячеслава Стрелковского в Киеве. Также в столичных схемах фигурировали предприниматель Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко.

В Днепропетровской области в перечень "скрутчиков", задействованных в схемах, в минувшие периоды вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

В Харьковской области был назван Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни — Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.

Примечательно, что у Минфина, который является "куратором" налоговых органов, претензий к работе Олейникова и его подчиненных нет. По словам главы ведомства Сергея Марченко, в ГНС "одна из самых профессиональных команд" в стране. При этом, недавно в одном из комментариев глава подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов прямо заявил, что конкурс на главу ГНС, в финал которого вышли Олейников и два его зама "был фиктивный и подстроен конкретно под него".

Хватаясь за соломинку

Несколько недель назад в правительстве и прессе появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался "продлить" свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны солидное вознаграждение. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги из области "полумифических", однако признают, что на Банковой уже появилась "усталость" от информскандалов с участием первого вице-премьера. Попытки чиновника "заглушить" эти скандалы волной положительных информповодов успехом особо не увенчались.

Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов.