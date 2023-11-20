Що не так із зовнішньою торгівлею України і чим небезпечне зростання імпорту в країну

У матеріалі були використані публічні та ексклюзивні коментарі депутатів та експертів, ексклюзивна інформація джерел видання в уряді, дані Держмитслужби.

Ситуація із зовнішньою торгівлею в Україні погіршується другий рік поспіль. Причина в тому, що через війну, з лютого минулого року експорт почав скорочуватися швидшими темпами, ніж імпорт. 2023 року, коли ринок дещо адаптувався до нових умов, ситуація змінилася - імпорт почав зростати, але експорт продовжив падати. У результаті сальдо торговельного балансу майже за два роки збільшилось у рази.

Якщо дефіцит зовнішньої торгівлі за 10 місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зріс у 2,6 раза – з 2,69 до 7,05 млрд доларів, то у 2023 році вже в 3 рази – до 22,3 млрд доларів. Тобто за період війни сальдо торговельного балансу погіршилося майже у 8 разів .

У жовтні поточного року зовнішньоторговельний дефіцит виявився найгіршим з початку року, зазначив голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев, спираючись на дані Держмитслужби (ДМС). Дані Держстату із зовнішньої торгівлі на період війни закриті, тому аналізувати ситуацію можна лише за даними митниці.

Дані від ДМС - це оперативна інформація, зазначив депутат, тому вона дещо відрізнятиметься від фінальних даних НБУ та Держстату.

За жовтень імпорт збільшився до 5,64 млрд доларів (проти 5,36 млрд у середньому за третій квартал і 5,07 млрд - за першу половину року), експорт змінився не суттєво і був на рівні 2,68 млрд.

Якщо за підсумками вересня негативне сальдо з початку року становило 19,4 млрд доларів, то за підсумками жовтня - вже -22,4 млрд доларів.

За даними митниці, за 10 місяців експорт товарів знизився на 7 млрд доларів або на 19% - до 29,8 млрд доларів. Імпорт збільшився на 8 млрд доларів або на 18% - до 52,2 млрд доларів.

У Мінекономіки поки що не надали РБК-Україна коментар щодо ситуації із зовнішньою торгівлею. За аналізом Гетьманцева, високі темпи зростання імпорту ставить передусім продукція машинобудування та хімічної галузі. Експорт "залишається пригніченим" через погіршення логістики та ембарго з боку сусідніх країн, до яких зараз додалося блокування частини митних переходів з боку Польщі.

Зростання імпорту у жовтні прискорилося за рахунок продукції машинобудування – до 1,93 млрд доларів (1,73 і 1,48 млрд доларів у середньому відповідно у 3-му кварталі та першому півріччі).

"Це відображає попит на продукцію ВПК, подвійного призначення, частково вона може не класифікуватися та проходити по групі "інші товари", інвестиційний попит підприємств на машини та обладнання, і великий споживчий попит на автомобілі, електроніку тощо. Трохи сезонно у жовтні зріс імпорт паливно-енергетичних товарів - до 0,79 млрд доларів проти 0,7 млрд у третьому кварталі, 0,97 млрд - у першій половині року", - зазначив Гетьманцев у коментарі РБК-Україна.

Експорт товарів на 2,68 млрд доларів, за його оцінкою, відповідає рівню останніх трьох місяців.

Основним у структурі експорту залишається продовольство. Його постачання на зовнішній ринок знизилися за рік на 4% (0,7 млрд доларів) - до 17,7 млрд доларів. На другому місці - металопродукція, постачання якої скоротилося суттєвіше - на 38% - з 5,4 до 3,3 млрд доларів. Майже на третину скоротився продаж продукції машинобудування - з 3,6 до 2,5 млрд доларів.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков вважає, що ситуація у зовнішній торгівлі обумовлена виключно війною.

"Галузі, які визначали експорт, перебувають у жалюгідному стані як наслідок війни. Щодо металургії, то основні підприємства або розгромлені або не працюють з інших причин. По сільгосппродукції - проблеми з вивезенням", - зазначив експерт.

Він наголосив, що ситуація у поточному році погіршилася порівняно з минулим. На виробництві відбилися обстріли підприємств та енергосистеми, що розпочалися восени 2022 року, припинилася дія зернової угоди за участю Росії.

На думку Плотнікова, підстав очікувати на покращення ситуації у зовнішній торгівлі немає. А ймовірність погіршення безпосередньо залежить від обстрілів промислових, енергетичних та об'єктів інфраструктури.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук прогнозує, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зберігатиметься на історично рекордних рівнях і наступного року.

"Поступове відновлення споживчого попиту підтримуватиме імпорт товарів на відносно високому рівні, а стрімке відновлення експорту навряд чи можливе. Крім загальновідомих труднощів додався і фактор блокування транзиту на польському кордоні. Навіть якщо питання транспортування через Польщу буде тимчасово вирішено, залишатимуться ризики повторення блокади протягом 2024 року", - наголосив експерт.

Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі товарами є одним із ключових ризиків для макроекономічної стабільності, переконаний Ваврищук. "Частково дисбаланси могло б знизити поступове та контрольоване ослаблення гривні. Дуже небажане збереження дефіциту такого масштабу в наступних роках", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Гетьманців очікує, що сальдо торговельного балансу до кінця цього і в 2024 році продовжуватиме погіршуватися. “Такими темпами до "мінус" 28,5 млрд доларів за товарами (за статистикою ГТС) та близько 30-30,5 млрд доларів дефіциту буде за статистикою платіжного балансу НБУ. На наступний рік (за умови продовження війни) слід очікувати збереження поточних тенденцій”, - зазначив він у коментарі виданню.

Гетьманців теж каже про необхідність невеликої девальвації. “Під час помірної девальвації імпорт залишиться на поточному рівні. Можливе певне покращення в експорті товарів (але з урахуванням 60% агро у структурі експорту) фактичні показники залежатимуть від наступного врожаю, налагодження альтернативної логістики. НБУ прогнозує, що сальдо (товари та послуги) покращиться з "мінус" 38 млрд доларів до "мінус" 35 млрд доларів", – заявив депутат РБК-України.

Збільшення імпорту та негативного зовнішньоторговельного сальдо скорочує обсяги валюти у країні. Але поки що ситуація не має викликати особливих тривог.

Ймовірно, блокада постачання автотранспортом українських товарів через Польщу вплине і на експорт, і на імпорт товарів, повідомили РБК-Україна в НБУ. За попередніми підрахунками, проведеними регулятором за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту – 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ в коментарі виданню. "З огляду на те, що блокада кордонів з боку Польщі почалася 7 листопада, скорочення експорту та імпорту в листопаді буде менше, ніж наведені оцінки", - зазначили в Нацбанку.

Якщо подібна блокада розпочнеться у Словаччині, де вже повідомили про таку ймовірність, то загальний негативний ефект збільшиться незначно, оскільки через кордон із нею проходить близько 5% автомобільного транспорту, зазначили у НБУ.

Таким чином, навіть з огляду на втрату 600 млн доларів від заборони українського зерна в деякі країни ЄС рівень запасу валюти буде далеким від критичного. За останніми даними НБУ, золотовалютних резервів майже 39 млрд. доларів. Ця сума покриває понад 6 місяців імпорту, враховуючи, що небезпечним порогом є 3-місячний поріг.