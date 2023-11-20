Что не так с внешней торговлей Украины и чем опасен рост импорта в страну

В материале были использованы публичные и эксклюзивные комментарии депутатов и экспертов, эксклюзивная информация источников издания в правительстве, данные Гостаможслужбы.

Ситуация с внешней торговлей в Украине ухудшается второй год подряд. Причина в том, что из-за войны, с февраля прошлого года экспорт начал сокращаться более быстрыми темпами, чем импорт. В 2023 году, когда рынок некоторым образом адаптировался к новым условиям, ситуация изменилась - импорт начал расти, но экспорт продолжил снижаться. В итоге сальдо торгового баланса почти за два года увеличилось в разы.

Если дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 2,6 раза – с 2,69 до 7,05 млрд долларов, то в 2023 году уже в 3 раза – до 22,3 млрд долларов. То есть, за период войны сальдо торгового баланса ухудшилось почти в 8 раз.

В октябре текущего года внешнеторговый дефицит оказался наихудшим с начала года, отметил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, опираясь на данные Гостаможслужбы (ГТС). Данные Госстата по внешней торговли на период войны закрыты, поэтому анализировать ситуацию можно только по данным таможни.

Данные от ГТС - это оперативная информация, отметил депутат, поэтому она несколько будет отличаться от финальных данных НБУ и Госстатастата.

За октябрь импорт увеличился до 5,64 млрд долларов (против 5,36 млрд в среднем за третий квартал и 5,07 млрд - за первую половину года), экспорт изменился не существенно и был на уровне 2,68 млрд.

Если по итогу сентября отрицательное сальдо с начала года составило 19,4 млрд долларов, то по итогу октября - уже -22,4 млрд.

По данным таможни, за 10 месяцев экспорт товаров снизился на 7 млрд долларов или на 19% - до 29,8 млрд долларов. Импорт увеличился на 8 млрд долларов или на 18% - до 52,2 млрд долларов.

В Минэкономики пока не предоставили РБК-Украина комментарий по ситуации с внешней торговлей. По анализу Гетманцева, высокие темпы роста импорта задает, прежде всего, продукция машиностроения и химической отрасли. Экспорт “остается подавленным” из-за ухудшения логистики и эмбарго со стороны соседних стран, к которым сейчас добавилось блокирование части таможенных переходов со стороны Польши.

Рост импорта в октябре ускорился за счет продукции машиностроения – до 1,93 млрд долларов (1,73 и 1,48 млрд долларов в среднем соответственно в 3-м квартале и первом полугодии).

"Это отражает спрос на продукцию ВПК, двойного назначения, частично она может не классифицироваться и проходить по группе "другие товары", инвестиционный спрос предприятий на машины и оборудование, и большой потребительский спрос на автомобили, электронику и тому подобное. Немного сезонно в октябре вырос импорт топливно-энергетических товаров - до 0,79 млрд долларов против 0,7 млрд в третьем квартале, 0,97 млрд – в первой половине года", – отметил Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Экспорт товаров на 2,68 млрд долларов, по его оценке, соответствует уровню последних трех месяцев.

Основным в структуре экспорта остается продовольствие. Его поставки на внешний рынок снизились за год на 4% (0,7 млрд долларов) - до 17,7 млрд долларов. На втором месте - металлопродукция, поставки которой сократились существеннее - на 38% - с 5,4 до 3,3 млрд долларов. Почти на треть сократились продажи продукции машиностроения - с 3,6 до 2,5 млрд долларов.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников считает, что ситуация во внешней торговле обусловлена исключительно войной.

"Отрасли, которые определяли экспорт, находятся в плачевном состоянии как следствие войны. Что касается металлургии, то основные предприятия или разгромлены или не работают по другим причинам. По сельхозпродукции - проблемы с вывозом", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация в текущем году ухудшилась по сравнению с прошлым. На производстве отразились обстрелы предприятий и энергосистемы, начавшиеся осенью 2022 года, прекратилось действие зернового соглашения с участием России.

По мнению Плотникова, оснований ожидать улучшения ситуации во внешней торговле нет. А вероятность ухудшения напрямую зависит от обстрелов промышленных, энергетических и объектов инфраструктуры.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук прогнозирует, что дефицит внешней торговли товарами будет сохраняться на исторически рекордных уровнях и в следующем году.

"Постепенное восстановление потребительского спроса будет поддерживать импорт товаров на относительно высоком уровне, а стремительное возобновление экспорта вряд ли возможно. Кроме общеизвестных трудностей добавился и фактор блокирования транзита на польской границе. Даже если вопрос транспортировки через Польшу будет временно решен, будут оставаться риски повтора блокады в течение 2024 года", - отметил эксперт.

Рекордный дефицит внешней торговли товарами является одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности, убежден Ваврищук. "Частично дисбалансы могло бы снизить постепенное и контролируемое ослабление гривны. Очень нежелательно сохранение дефицита подобного масштаба в последующих годах", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Гетманцев ожидает, что сальдо торгового баланса до конца текущего и в 2024 году продолжит ухудшаться. “Такими темпами к "минусу" 28,5 млрд долларов по товарам (по статистике ГТС) и около 30-30,5 млрд долларов дефицита будет по статистике платежного баланса НБУ. На следующий год (при условии продолжения войны), следует ожидать сохранения текущих тенденций”, - отметил он в комментарии изданию.

Гетманцев тоже говорит о необходимости небольшой девальвации. “При умеренной девальвации импорт останется на текущем уровне. Возможно определенное улучшение в экспорте товаров (но с учетом 60% агро в структуре экспорта) фактические показатели будут зависеть от следующего урожая, налаживания альтернативной логистики. НБУ прогнозирует, что сальдо (товары и услуги) улучшится с "минус" 38 млрд долларов до "минус" 35 млрд долларов", – заявил депутат РБК-Украины.

Увеличение импорта и отрицательного внешнеторгового сальдо сокращает объемы валюты в стране. Но пока особых тревог ситуация вызывать не должна.

Вероятно, блокада поставок автотранспортом украинских товаров через Польшу повлияет и на экспорт, и на импорт товаров, сообщили РБК-Украина в НБУ. По предварительным подсчетам, проведенным регулятором по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", - отметили в в НБУ в комментарии изданию. “Учитывая, что блокада границ со стороны Польши началась 7 ноября, сокращение экспорта и импорта в ноябре будет меньше, чем приведенные оценки”, - отметили в Нацбанке.

Если подобная блокада начнется в Словакии, где уже сообщили о такой вероятности, то общий негативный эффект увеличится незначительно, поскольку через границу с ней проходит около 5% автомобильного транспорта, отметили в НБУ.

Таким образом, даже учитывая потерю 600 млн долларов, от запрета украинского зерна в некоторые страны ЕС, уровень запаса валюты будет далек от критического. По последним данным НБУ, золотовалютных резервов почти 39 млрд долларов. Эта сумма покрывает более чем 6 месяцев импорта, учитывая, что опасным порогом является 3-месячный порог.