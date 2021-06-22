Сергей Тронь: будущее в бизнесе за искусственным интеллектом и инновациями

Сергей Тронь — инвестор, имеющий опыт ведения бизнеса в достаточно разноплановых отраслях экономики. Ему удалось построить успешные проекты в финансовой, транспортной, энергетической и IT-сфере. Сейчас в сфере его бизнес-интересов, прежде всего, IT, энергетическое направление, недвижимость и инновационные проекты.

В интервью РБК-Украина Сергей Тронь рассказывает о сочетании классических и инновационных сфер бизнеса, правилах конкуренции, дата-центрах по всему миру и особенностях "зеленого" бизнеса.

— Как вы начали инвестировать в IТ-сферу? Почему именно это направление?

— В сферу IТ пришел не сразу, поскольку долгое время интересовался реальным сектором, "классическими" областями. Однако чем дальше в 2000-е двигался, тем четче понимал, что IТ-технологии захватывают мир и не считаться с ними — значит пасти задних. С этим осознанием пришла потребность, а за ней и инструменты, сочетание "консервативного" бизнеса с современными технологиями.

— Под "консервативным" имеете в виду материальный?

— Да, это классический бизнес, связанный с добычей, производством — транспортировкой, куплей-продажей, инвестициями. В моем случае это нефтегазовая отрасль, с которой, собственно, и начал предпринимательство в 2007 году.

— А как насчет "неклассического"? Откуда начинаете отсчет предпринимательства в IТ?

— IT-сферой занялся в 2016 году. Меня вдохновили успешные кейсы мировых компаний, опыт зарубежных стран. Значительное впечатление произвела поездка в Китай, мощности которого дали четкое осознание того, как должны работать современные технологии, Какой вид они могут приобретать. Собственно, сегодня Китай — компания Bitmain в частности, является нашим неизменным поставщиком оборудования для развития инфраструктуры дата-центров. Также в свое время мы с партнерами посетили крупнейший в Европе центр данных Facebook, который взяли за основу своих нынешних и будущих проектов.

— Как планируете монетизировать полученные знания?

— Планы амбициозные (улыбается). Создать своеобразный Amazon Восточной Европы.

— Если сегментировать глобальную сферу IТ-технологий, какими словами можете описать то, во что вы инвестируете, чем занимаетесь?

— Дата-центры, искусственный интеллект, рендеринг, центры потоковых вычислений, синергия классического и современного — скажем, логистики и IТ.

— Расскажите об опыте создания дата-центров: как работают, где находятся?

— В нашей адженде создание дата-центров по всему миру. Сейчас этому предшествуют разные процессы на разных этапах — в одной стране мы находимся на уровне идей, видения и ведения переговоров, где-то уже на этапе подписания договоров и покупки оборудования. Это дата-центры в Казахстане, Швеции, Канаде, США.

— Появится ли в этом списке Украина?

— Украинские проекты — одни из самых приоритетных. В планах — совместить отрасль высоких технологий с "зеленым" предпринимательством на наших просторах. В условиях, когда экологическая ситуация в стране далеко не самая лучшая, особого внимания заслуживают альтернативные источники энергии и имплементация их в современный бизнес. Энергоэффективность является одной из важнейших характеристик эталонных дата-центров мировых компаний. Наши проекты будут соответствовать этим стандартам.

— Какие альтернативные источники энергии будут использованы при реализации ваших запланированных украинских проектов?

— Они будут основаны на использовании гидроджерел и будут работать экологически, согласно всем международным нормам и стандартам. В Украине мощные возможности использования водных артерий как альтернативы невозобновляемым источникам энергии, которые сегодня реализуются достаточно поверхностно. "Зеленый" бизнес — сейчас сверхактуальный вопрос, ведь надо менять свои подходы ведения предпринимательской деятельности и учитывать экологическую составляющую.

К использованию возобновляемых источников энергии охотно прибегают и мировые лидеры отрасли. Например, солнечные батареи обеспечивают энергетические потребности дата-центра Apple более чем на 50%.

Чистая, безуглеродная гидроэнергетика способна полностью обеспечить работу дата-центра, оснащенного новейшим оборудованием. Нам удастся обойтись без использования невозобновляемых источников, с нулевым вредом для окружающей среды.

Бизнесмен Сергей Тронь (фото из личного архива)

— Что имеете в виду, говоря об инвестициях в рендеринг — речь идет о программном обеспечении?

— Опять же, давайте разберемся, что такое рендеринг. Очень обобщая, можем объяснить одним словом — "визуализация". Вдаваясь в детали, это процесс перевода той или иной модели в общедоступный широкой публике формат видео или изображения.

Что предшествует такому переводу, или рендерингу? Правильно, инструменты: программное обеспечение, оборудование или материально-техническая база.

Я обеспечиваю материально-техническую базу для рендеринга. Это помещения, оборудование, мощные рабочие станции с высоким уровнем вычислительной способности. Словом, те же дата-центры для работы с мощным массивом данных, однако в случае создания визуализации — это высокомощные компьютерные кластеры.

— Как в таком случае рендеринг и искусственный интеллект можно применить, скажем, в классическом нефтяном бизнесе?

— Рендерить можно не только проекты 3D-моделей в изображения или видео. Рендеринг приобретает актуальность и в нефтегазовой промышленности, скажем, из-за применения эхо-локаций и вывода карт пород. Так же как эти процессы используются, например, в космической отрасли для проектирования рельефа местности.

Что касается искусственного интеллекта — то это элементарная автоматизация процессов и замена ручного труда человека, который всегда содержит львиную долю субъективизма и предусматривает погрешности через допущение ошибок, на автоматизацию и выполнение определенных процессов роботами. Словом, роботизация классических отраслей.

— Поговорим о рисках. Не было ли страха прогореть в совершенно неизвестном вам в то время бизнесе?

— Где вы видели бизнес без рисков (улыбается)? Я взял на себя значительные риски, проинвестировав на старте в оборудование примерно 20 млн долларов. Официально купил оборудование у производителей AMD и Nvidia и ввез его в Украину.

— Существует ли значительная конкуренция в этом секторе на наших просторах? Как оставаться в авангарде?

— Конкуренция — возможно, ожесточенные войны — нет. Вопросы могут возникать в ходе формирования команды, когда привлекаешь мощных специалистов из других компаний. Это свободный рынок, и нужно быть готовым к вызовам не сегодня-завтра. В общем же все просто: побеждает быстрее, упорнее и тот, кто имеет стратегию.

— Как работают ваши инвестиции в других отраслях? Приведите примеры успешных кейсов.

— Кроме технологий, сегодня вкладываю ресурсы в газовую и логистическую сферу. Среди актуальных проектов уже упоминавшиеся дата-центры в Украине, Казахстане, Швеции, Канаде и Америке, также логистический центр в Украине, инвестиция в крупную газовую компанию и в некоторые более мелкие, из которых уходят иностранные инвесторы.

Таких кейсов, к счастью, немало. Первое, что приходит на ум, это история с "Ситикомерцбанком", который достался мне с немалым долгом — в 65 млн долларов. Благодаря своевременному инвестированию в, казалось бы, провальный проект и правильном кризисному менеджменту удалось нарастить капитал, закрыть долги и увеличить мощности банка из 40 отделений до 170. Банк начал кредитовать предприятия, вести нормальный бизнес после такого рестарта, сместившись по показателям капитала с 83 места на 22 строчку.

— То есть своевременное инвестирование в определенной степени является спасительным кругом для бизнеса?

— Абсолютно, при условии, если ресурсами распоряжаться продуманно и рационально.

— С кем из мировых "китов" удалось поработать?

— Это прежде всего компании из "большой четверки" аудиторов. Также Nvidia, AMD, Bitmain, с которыми законтрактованы на покупку специализированного оборудования.

— Подводя итоги разговора, вы все-таки бизнесмен — новатор или консерватор?

— Если говорить о взглядах и подходах к жизни и бизнесу, я нахожусь где-то на грани. Если в предпринимательстве стараюсь идти в ногу с новинками и технологиями и понимаю, что будущее за искусственным интеллектом, то в фундаментальных вещах, таких как семья, ценности, я остаюсь уверенным консерватором.