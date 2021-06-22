Сергій Тронь: майбутнє в бізнесі за штучним інтелектом та інноваціями

Сергій Тронь — інвестор, який має досвід ведення бізнесу в досить різнопланових галузях економіки. Йому вдалося побудувати успішні проекти у фінансовій, транспортній, енергетичній та IT-сфері. Зараз у сфері його бізнес-інтересів, перш за все, IT, енергетичний напрямок, нерухомість та інноваційні проекти.

В інтерв'ю РБК-Україна Сергій Тронь розповідає про поєднання класичних та інноваційних сфер бізнесу, правила конкуренції, дата-центри по всьому світу та особливості "зеленого" бізнесу.

— Як ви почали інвестувати в ІТ-сферу? Чому саме цей напрям?

— У сферу ІТ прийшов не одразу, оскільки тривалий час цікавився реальним сектором, "класичними" галузями. Однак чим далі у 2000-ні рухався, тим чіткіше розумів, що ІТ-технології захоплюють світ і не рахуватися з ними — означає пасти задніх. З цим усвідомленням прийшла потреба, а за нею й інструменти, поєднання "консервативного" бізнесу із сучасними технологіями.

— Під "консервативним" маєте на увазі матеріальний?

— Так, це класичний бізнес, пов’язаний з видобуванням, виробництвом — транспортуванням, купівлею-продажем, інвестиціями. У моєму випадку це нафтогазова галузь, з якої, власне, й розпочав підприємництво у 2007 році.

— А як щодо "некласичного"? Звідки починаєте відлік підприємництва в ІТ?

— IT-сферою зайнявся у 2016 році. Мене надихнули успішні кейси світових компаній, досвід зарубіжних країн. Значне враження справила поїздка до Китаю, потужності якого дали чітке усвідомлення того, як повинні працювати сучасні технології, якого вигляду вони можуть набувати. Власне, сьогодні Китай — компанія Bitmain зокрема, є нашим незмінним постачальником обладнання для розбудови інфраструктури дата-центрів. Також свого часу ми з партнерами відвідали найбільший у Європі центр даних Facebook, який взяли за основу своїх нинішніх і майбутніх проєктів.

— Як плануєте монетизувати здобуті знання?

— Плани амбітні (усміхається). Створити своєрідний Amazon Східної Європи.

— Якщо сегментувати глобальну сферу ІТ-технологій, якими словами можете описати те, у що ви інвестуєте, чим займаєтесь?

— Дата-центри, штучний інтелект, рендеринг, центри потокових обчислень, синергія класичного й сучасного — скажімо, логістики та ІТ.

— Розкажіть про досвід створення дата-центрів: як працюють, де знаходяться?

— У нашій адженді створення дата-центрів по всьому світу. Зараз цьому передують різні процеси на різних етапах — в одній країні ми знаходимося на рівні ідей, бачення та ведення переговорів, десь вже на етапі підписання договорів та купівлі обладнання. Це дата-центри в Казахстані, Швеції, Канаді, США.

— Чи з’явиться у цьому списку Україна?

— Українські проєкти — одні з найбільш пріоритетних. У планах — поєднати галузь високих технологій із "зеленим" підприємництвом на наших теренах. В умовах, коли екологічна ситуація в країні далеко не найкраща, особливої уваги заслуговують альтернативні джерела енергії та імплементація їх в сучасний бізнес. Енергоефективність є однією з найважливіших характеристик еталонних дата-центрів світових компаній. Наші проєкти відповідатимуть цим стандартам.

— Які альтернативні джерела енергії будуть використані під час реалізації ваших запланованих українських проєктів?

— Вони будуть засновані на використанні гідроджерел і працюватимуть екологічно, згідно з усіма міжнародними нормами і стандартами. В Україні потужні можливості використання водних артерій як альтернативи невідновлюваним джерелам енергії, які сьогодні реалізуються досить поверхнево. "Зелений" бізнес — наразі надактуальне питання, адже треба змінювати свої підходи ведення підприємницької діяльності та враховувати екологічну складову.

До використання відновлюваних джерел енергії охоче вдаються й світові лідери галузі. Наприклад, сонячні батареї забезпечують енергетичні потреби дата-центру Apple більш ніж на 50%.

Чиста, безвуглецева гідроенергетика здатна повністю забезпечити роботу дата-центру, оснащеного новітнім обладнанням. Нам вдасться обійтися без використання невідновлюваних джерел, з нульовою шкодою для довкілля.

Бізнесмен Сергій Тронь (фото з особистого архіву)

— Що маєте на увазі, говорячи про інвестиції в рендеринг — йдеться про програмне забезпечення?

— Знову ж таки, давайте розберемося, що таке рендеринг. Дуже узагальнюючи, можемо пояснити одним словом — "візуалізація". Вдаючись у деталі, це процес переведення тої чи іншої моделі в загальнодоступний широкому загалу формат відео або зображення.

Що передує такому переведенню, або рендерингу? Правильно, інструменти: програмне забезпечення, обладнання або матеріально-технічна база.

Я забезпечую матеріально-технічну базу для рендерингу. Це приміщення, устаткування, потужні робочі станції з високим рівнем обчислювальної здатності. Словом, ті ж дата-центри для роботи з потужним масивом даних, однак у випадку створення візуалізації — це високопотужні комп’ютерні кластери.

— Як в такому разі рендеринг і штучний інтелект можна застосувати, скажімо, у класичному нафтовому бізнесі?

— Рендерити можна не лише проєкти 3D-моделей в зображення чи відео. Рендеринг набуває актуальності й у нафтогазовій промисловості, скажімо, через застосування ехо-локацій і виведення карт пород. Так само як ці процеси використовуються, для прикладу, у космічній галузі для проєктування рельєфу місцевості.

Щодо штучного інтелекту — то це елементарна автоматизація процесів та заміна ручної праці людини, яка завжди містить левову частку суб’єктивізму і передбачає похибки через допущення помилок, на автоматизацію та виконання певних процесів роботами. Словом, роботизація класичних галузей.

— Поговорімо про ризики. Чи не було страху прогоріти у абсолютно невідомому вам на той час бізнесі?

— Де ви бачили бізнес без ризиків (усміхається)? Я взяв на себе значні ризики, проінвестувавши на старті в обладнання приблизно 20 млн доларів. Офіційно купив устаткування у виробників AMD і Nvidia та ввіз його в Україну.

— Чи існує значна конкуренція в цьому секторі на наших теренах? Як залишатися в авангарді?

— Конкуренція — можливо, запеклі війни — ні. Питання можуть виникати у ході формування команди, коли залучаєш потужних спеціалістів з інших компаній. Це вільний ринок, і потрібно бути готовим до викликів не сьогодні-завтра. Загалом же все просто: перемагає швидший, завзятіший і той, хто має стратегію.

— Як працюють ваші інвестиції в інших галузях? Наведіть приклади успішних кейсів.

— Окрім технологій, сьогодні вкладаю ресурси у газову та логістичну сферу. Серед актуальних проєктів вже згадувані дата-центри в Україні, Казахстані, Швеції, Канаді й Америці, також логістичний центр в Україні, інвестиція в крупну газову компанію та в деякі дрібніші, з яких відходять іноземні інвестори.

Таких кейсів, на щастя, чимало. Перше, що спадає на думку, це історія з "Сітікомерцбанком", який дістався мені з чималим боргом — у 65 млн доларів. Завдяки вчасному інвестуванню у, здавалося б, провальний проєкт і правильному кризовому менеджменту вдалося наростити капітал, закрити борги і збільшити потужності банку із 40 відділень до 170. Банк почав кредитувати підприємства, вести нормальний бізнес після такого рестарту, змістившись за показниками капіталу з 83 місця на 22 сходинку.

— Тобто вчасне інвестування певною мірою є рятівним колом для бізнесу?

— Абсолютно, за умови, якщо ресурсами розпоряджатися продумано і раціонально.

— З ким зі світових "китів" вдалося попрацювати?

— Це передусім компанії з "Великої четвірки" аудиторів. Також Nvidia, AMD, Bitmain, з якими законтрактовані на купівлю спеціалізованого обладнання.

— Підбиваючи підсумки розмови, ви таки бізнесмен-новатор чи консерватор?

— Якщо говорити про погляди та підходи до життя й бізнесу, я знаходжуся десь на межі. Якщо у підприємництві намагаюся йти в ногу з новинками й технологіями і розумію, що майбутнє за штучним інтелектом, то у фундаментальних речах, таких як сім’я, цінності, я залишаюся впевненим консерватором.