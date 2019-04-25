Сергей Левочкин: Зеленский обречен на конфронтацию с нынешним составом парламента

Год назад РБК-Украина публиковало интервью с одним из лидеров тогда "Оппозиционного блока", а ныне "Оппозиционной платформы "За жизнь" Сергеем Левочкином. Тогда, комментируя перспективы разных политиков победить на президентских выборах, он говорил, что "Тимошенко — лидер гонки, но Гриценко может победить любого из оппонентов во втором туре". Также Левочкин считал, что во втором туре может оказаться "единый кандидат от Юго-Востока в лице Юрия Бойко".

И его прогнозы были не так уж фантастичны. Согласно данным социологических служб, в случае выхода во второй тур Анатолий Гриценко побеждал "традиционных" участников выборов до последнего, а Юлия Тимошенко долгое время сохраняла лидерство в электоральных предпочтениях украинцев. Более того, в первом туре выборов Юрий Бойко набрал 11,68% голосов. Если бы не "развод" с группой Рината Ахметова и не баллотирование в президенты Александра Вилкула (4,15% в первом туре), Бойко мог бы побороться за выход во второй тур с Петром Порошенко (15,95% в первом туре).

Но все расклады сломал победитель гонки – Владимир Зеленский. Сначала он оттянул на себя основную массу избирателей Южных и Восточных регионов Украины, а во втором туре и вовсе выиграл выборы во всех областях, кроме Львовской.

Теперь страна вошла в период политической неопределенности. Новоизбранный президент до сих пор не объявил о своих первых кадровых назначениях после инаугурации. А ведь именно первые президентские назначения – главы администрации, секретаря СНБО и главы Генштаба – станут первым серьезным маркером и во многом предопределят политический вектор. Более того, в политикуме активно обсуждается вероятность роспуска Верховной рады и объявления досрочных парламентских выборов. В недавнем интервью для РБК-Украина Зеленский подтвердил, что думает о таком сценарии. Кроме того, новоизбранному президенту предстоит решать вопрос переназначения губернаторов и руководителей силовых структур, относящихся к вертикали главы государства.

Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

- Ну как, неожиданные для Вас результаты выборов?

- Абсолютно предсказуемые. У нас в этой кампании хорошо работали и социология, и прогнозирование, и параллельный подсчет.

- Вы довольны кампанией?

- На мой взгляд, в прошедшей кампании три победителя: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Игорь Смешко. Поэтому мы тут в штабе победителей (интервью записывалось в штабе "Оппозиционной платформы", - ред.).

Юрий Бойко набрал более 2 миллионов голосов, он занял первое место в Донецкой и Луганской областях. И это несмотря на использование против нас технических кандидатов, админресурса и чёрного пиара.

- Но похоже, что вам очень сильно "приклеила" рейтинг поездка Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву перед первым туром выборов.

- Ну "приклеила" не только поездка, важнейшими составляющими успеха стали последовательная политическая позиция и уникальная работоспособность Юрия Бойко, эффективная командная работа всех наших соратников, верная стратегия кампании.

На сегодня мы — единственная настоящая оппозиция нынешнему режиму, оппозиция идеологическая. Главные оппоненты Бойко - Порошенко, Тимошенко и Зеленский имели абсолютно тождественные программы. НАТО, томос, взгляды на историю, подходы к урегулированию военного конфликта на востоке - все их сентенции звучали как под суфлер.

– Как лично Вы оцениваете поездку Бойко и Медведчука в Москву?

– Это смелый и ответственный поступок, в первую очередь. Но главное - демонстрация Россией готовности к переговорам с Украиной, готовности взаимодействовать, восстанавливать экономическое сотрудничество, делать усилия по достижению мира на Донбассе. Встреча Бойко и Медведчука с руководителями РФ показала, что мы имеем потенциал для диалога. Я хотел бы, чтобы этот диалог стал результативным в ближайшее время. От него зависит безопасность и качество жизни людей не только на Донбассе, но и во всей Украине.

- По вашему мнению, каким президентом будет Владимир Зеленский?

- Надеюсь, что успешным. По сути, голосование за Владимира Зеленского стало результатом протеста людей против того, что происходило последние 5 лет. За это время было сделано огромное количество ошибок, часть - по злому умыслу, большая часть - из-за бездарности уходящей власти или бездействия. Их ошибки привели к экономическому ослаблению государства, обнищанию людей, деиндустриализации, утрате экспортного потенциала, транзитных перспектив. 75% избирателей поддержали вновь избранного президента, это огромные ожидания, которые налагают на него огромные обязательства. Это определяет очень высокую планку требований к действиям нового президента.

- По вашему мнению, насколько Зеленский самостоятелен?

- Считаю, он самостоятелен. Ему нести ответственность за то, что будет в стране и со страной.

- Но влияние одной из бизнес-групп на него присутствует?

- Вероятно, новая власть не будет конфронтировать с этой бизнес-группой. И это, я считаю, уже очень большим подарком, поскольку последние пару лет они прожили в настоящей войне с уходящим режимом. Это было не легко, режим использовал избирательное правосудие для борьбы с их бизнесом по политическим причинам.

К примеру, бизнес-группа Дмитрия Фирташа провела последние пять лет под сильнейшим давлением уходящего режима, несправедливо пострадала очень во многих вопросах: начиная от тарифов на транспортировку газа, которые специально устанавливались ниже себестоимости - так искусственно формировались долги, заканчивая демпингом импортных удобрений, который организовывался, чтобы закрыть украинские заводы Фирташа. Вы помните попытки отжима телеканалов, глушение телесигнала, борьбу с контентом, поджог и блокирования...

Потому хотелось бы, чтобы власть не политически мотивированно воевала с бизнес-группами, а устанавливала правила. И эти правила были бы прозрачными и честными для всех.

- Новоизбранный президент, как и предыдущий, столкнулся с кадровым голодом. Может, вы меня поправите, в стране есть две скамейки запасных: грубо говоря – "оранжевый" лагерь и "бело-голубой". Видимо, к "оранжевым" Зеленский не пойдёт, потому что они были при власти последние 5 лет. У него одна дорога - к вам.

- Владимир Зеленский может избрать две кадровые стратегии: инклюзивную либо эксклюзивную. Пример эксклюзивности - то как "Народный фронт" в 2014 заставил действовать Порошенко: исключить из госуправления всех, кроме своих и своих иностранцев. И сегодня мы видим, к чему это привело.

Для нового президента, на мой взгляд, предпочтительнее инклюзивность - включение в управление максимального количества сильных игроков. Необходимость заинтересовать всех без исключения в успехе, своём и страны.

Естественно Владимиру Зеленскому будет трудно "прикупать" союзников из команд БПП и "Народного фронта", которые последние пять лет были властью - они стали его главными оппонентами на прошедших выборах, но я и тут бы оставлял приоритетом профессионализм потенциальных партнеров, а не их политбэкграунд. Стране сегодня нужна максимальная концентрация сил и интеллекта для выхода из войны и кризиса. Поэтому я убеждён в необходимости инклюзивного подхода - новому президенту нужно приглашать профессионалов из всех команд, нужно привлечь всех в работу на успех украинского государства. У него сейчас есть для этого все возможности.

– Это не разрушит его рейтинг?

- Возможно, это отразится на его рейтинге, но непродолжительное время. По-настоящему рейтинг вновь избранного президента и его наследие разрушит неумелое и неэффективное управление. Это разрушит не только феномен Зеленского, но и надежды 75% людей, отдавших за него свои голоса.

- Скажите, вы есть в Зеленском?

- Я бы хотел, чтобы у него получилось. Чтобы он смог создать эффективное управления и благоденствие для украинцев.

– По вашему мнению, Зеленский способен договориться с Путиным?

- Я считаю, у новоизбранного президента нет никаких ограничений, ему нужно отбросить политконъюнктурные рамки и приложить усилия, политическое искусство, чтобы добиться максимальных результатов в самое короткое время. Тем, кто получил много доверия, обычно не отводится много времени, чтобы доказать компетентность.

Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

– В нынешнем парламенте вы видите коалицию под Зеленского?

– Нет.

– Ему дадут поменять министров?

– Кардинальные изменения возможны только в случае изменения структуры и состава правящей квазикоалиции, но тогда новому президенту нужно будет сообщить обществу, что он участвует в коалиции, в которую входят Яценюк и Порошенко, кого он больше всех критиковал в своей предвыборной кампании.

– То есть он не сможет принять ни одного решения?

– Решения "под президента", в том числе кадровые, будут ситуативными и единичными. Скорее всего, новый президент будет обречён на конфронтацию с нынешним составом парламента.

– Не станет ли Зеленский авторитарным президентом?

– Не думаю. Хотя сейчас при ограниченных полномочиях и конфронтации с парламентской квазикоалицией у нового президента практически нет рычагов влияния на ситуацию, в первую очередь экономическую. За последние четыре месяца рост задолженности населения по тарифам составил 29 миллиардов гривен, она выросла на 74%, и в целом теперь превысила 69 миллиардов гривен. Люди просто не могут платить нынешние тарифы. Бюджет по общему фонду недовыполнен на 8% за первый квартал – это 16,1 миллиардов гривен. Все это происходит на фоне продолжающейся войны и огромного внешнего долга. В этом году Украина должна выплатить 7,5 миллиардов долларов с пиками платежей в мае и сентябре.

Дефицит Пенсионного фонда составляет 55 миллиардов гривен, который на фоне недовыполнения бюджета по доходам также выглядит угрожающим. Налицо все признаки глубочайшего экономического кризиса. Это то, чем нужно заниматься новому президенту, не имеющему на то реальных полномочий и инструментов.

– Сейчас формируется сразу несколько новых политических проектов. Премьер Владимир Гройсман, скорее всего, пойдет отдельно, УДАР тоже. Как вы считаете, они будут делить все то же поле 15% Порошенко, или у них есть перспективы роста как независимых политсил?

– Виталий Кличко со своим УДАРом обладает большим политическим потенциалом. Сейчас он сосредоточен на Киеве, но, несомненно, у него есть хорошие перспективы вернуться в общенациональный проект.

Что касается Владимира Гройсмана, то парламентский рейтинг его партии, и это подтверждают социологи, превышает барьер. Думаю, премьер может завести в новый парламент собственную фракцию.

– У Порошенко есть политические перспективы?

– Результаты последних пяти лет в экономике – это рост курса доллара, цены, тарифы, стоимость жизни людей, миллионы трудовых мигрантов, вопрос внешнего долга. Миллионы украинцев сейчас живут за чертой бедности. За это придется отвечать Порошенко и его партии во время парламентской кампании. Сейчас они преодолевают барьер, но что будет с ними происходить за время до старта избирательного процесса - уравнение со многими неизвестными.

– По вашему мнению, рейтинг Порошенко сгрызла эмиграция?

– Нет, режим Порошенко сгрызла поверхностность и коммерциализация власти. По сути "донецких-2010" сменили "винницкие и черновицкие-2014", которые разбавились неумелыми иностранцами.

Иностранцы в украинской власти - вообще отдельная тема, вреда от них получилось больше, чем пользы. Как стало понятно, главное, зачем их приглашали – поработать ширмой для корыстолюбивой эксклюзивной власти. Но эта затея провалилась. Полагаю, что "иностранная карта" не сработает и у Владимира Зеленского. Поскольку рекрутируемые в Украину иностранцы, в подавляющем большинстве, не очень качественные с профессиональной точки зрения, и поэтому невостребованные в своих странах. Ответственности за свою деятельность тут они не несут – собрались, и укатили как парень, что командовал "Укрзализныцей". Необходимо собирать профессионалов украинских.

– Вы готовы к досрочным парламентским выборам?

- У нас хороший результат, нынешняя социология даёт нам еще больше, мы будем бороться за первое место. Результаты президентских выборов дали четкий сигнал о том, что повестка, с которой идет наша партия, имеет поддержку людей. Главный пункт этой повестки – мир.

– С Ринатом Ахметовым вы ведете переговоры об объединении?

– С Ринатом Ахметовым переговоров не веду, но философски я сторонник объединения, поскольку в его группе люди, которые разделяют нашу идеологию и позиции в вопросах мира и войны, невмешательства в дела церкви, права говорить и слышать на родном языке. У нас нет идеологических противоречий. Все противоречия, которые были, связаны с тем, что их группа поддерживала президента Порошенко.

– Расскажите о ваших отношениях с Виктором Медведчуком.

– Виктор, по сути, выполняет четыре роли: посла Украины в России, посла России в Украине, личного переговорщика президентов и участника переговорной группы в Минске. Он способен решать многие вопросы двусторонних отношений. Это ресурс, имеющий большое значение. Мы сегодня вместе строим мощную партию, способную что-то изменить к лучшему. Посмотрим, что из этого получится.

– Между вами есть конфликт?

– Нет у нас конфликта.