Сектор обороны и ВПК Украины. Как идет развитие при Зеленском

Финансирование

Сухие цифры государственного бюджета в 2020 и 2021 годах подтверждают заявления властей, что мы имеем самый большой бюджет на сектор госбезопасности и обороны в истории независимой Украины. Власть не сократила военные расходы даже в кризис – угроза со стороны России никуда не исчезла.

С учетом Главного управления разведки Минобороны финансирование украинской армии в 2021 году выросло. Также увеличены расходы на другие силовые структуры. В декабре было принято решение увеличить и государственный оборонный заказ-2021.

Президент Владимир Зеленский довольно часто посещает подразделения украинской армии и спецслужб и заявляет, что для него важны военнослужащие и их мотивация. Так ли это на самом деле? По данным главнокомандующего ВСУ, солдат на фронте, на первой линии обороны, получает около 32 тыс. грн. Офицеры – больше. Для повышения мотивации в прошлом году на дополнительные выплаты Минобороны направило около четверти миллиарда.

Как утверждают в Минобороны, на согласовании в разных ведомствах находится пакет документов для проведения комплексной реформы системы денежного обеспечения. В результате общие выплаты в армии должны вырасти на 30%. А это повлияет и на военные пенсии. Добровольцы тоже должны знать, что в случае новой масштабной агрессии государство о них позаботится. Со времени принятия в декабре 2019 года изменений в законодательство, статус участника боевых действий получили 670 добровольцев, которые ждали этого несколько лет.

Стратегические документы

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины. В документе описана общемировая ситуация, перечислены угрозы, стоящие перед страной – от коррупции и монополий, до демографических и экологических вызовов. Четко подчеркивается, что "РФ как государство-агрессор является источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины". Описаны также нюансы, включая милитаризацию Крыма и системное наращивание войск на границах Украины, подрывную деятельность российских спецслужб и масштабную пропаганду – как внешнюю, так и внутри Украины.

Идеология противодействия угрозам построена на трех столпах. Сдерживание – комплексное усиление секторов обороны и безопасности, чтобы сделать агрессию против нашей страны чрезвычайно дорогой или даже невозможной. Устойчивость – впервые в стратегических документах Украины уделяется внимание этому понятию, которое определяет большой пласт работы государственного аппарата.

Речь о способности общества и органов власти адаптироваться к изменениям среды безопасности и продолжать развиваться, минимизируя внутренние и внешние угрозы. И тут чувствуется участие в разработке международных экспертов, ибо понятие "устойчивость" давно применяется в успешных странах. И последний пункт – партнерство – означает развитие стратегических отношений с ЕС, НАТО, их странами-членами, и прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями.

Власть заявила, что на этой базе идет работа над разработкой 15-ти новых стратегий и программ во всех сферах: человеческого развития, ВПК, общественной, военной, экономической, энергетической, экологической, биологической, продовольственной, информационной и кибербезопасности, разведки, а также внешнеполитической деятельности и интегрированного управления границами.

Усиление разведки и реформа СБУ

Гибридный характер угроз требует новых подходов, поэтому существенный рост финансирования спецслужб, очевидно, оправдан. По сравнению с 2019 годом суммарный бюджет трех разведывательных органов Украины на 2021 увеличен на 62% (с 5,85 до 8,23 млрд грн). В сентябре 2020 года Зеленский подписал новый закон "О разведке".

Теперь важно получить повышение эффективности их работы. А вот с этим – огромные проблемы. К примеру, реформа СБУ назрела и перезрела уже очень давно. Ибо в последние годы спецслужба сама превратилась в угрозу для развития страны, когда ключевой составляющей ее "работы" стало издевательство над бизнесом по заказу или выбивание взяток.

ВПК, реформа "Укроборонпрома"

Создание должности вице-премьера и министерства стратегических отраслей было логичным и оправданным. Отрасли, где Украина еще сохранила и может развивать серьезные технологии, должны получить системную государственную поддержку. С другой стороны, скандал со сбором подписей во фракции правящей партии "Слуга народа" за отставку вице-премьера и министра стратегических отраслей, частично ставит реформу на паузу.

В то же время, в рамках уголовных производств нанесенный государству ущерб только предприятиями "Укроборонпрома" за последние несколько лет был оценен почти в миллиард гривен. К 2019 году только 18% продукции госконцерна закупалось в рамках оборонного заказа. Изношенность фондов достигла 96%. Для спасения доведенных до банкротства заводов пришлось даже менять законодательство.

Позитивный сигнал – в декабре 2020 года председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" избран академик Владимир Горбулин. Кроме того, в конце прошлого года стартовал новый этап преобразований концерна. В текущем году 65 самых перспективных предприятий объединят в два новых крупных государственных оборонных холдинга.

В состав первого с предварительным названием "Оборонительные системы Украины" войдут шесть меньших холдингов, в которых предприятия-производители будут объединены по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимии, авиаремонтные системы.

Три другие холдинга – "Антонов", авиационных двигателей и ракетно-технический центр "Южный" – войдут в состав второй крупной государственной холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины".

Руководство Минобороны заявляет, что Украина за последние два года начала производить десятки образцов нового оружия и техники. Ставка – на собственное производство. В оборонном заказе на 2021-2022 годы доля украинских поставщиков составит почти 90%. Среди приоритетов – ракетное вооружение, высокоточное оружие, пилотируемая и беспилотная авиация, бронетехника, надводные корабли, артиллерия и боеприпасы. Если в 2020 году оборонный заказ концентрировался на текущих потребностях армии, то в 2021 году внимание – на новейших образцах вооружения.

В первую очередь речь о ракетной программе. Еще в прошлом году начато выполнение контракта на поставку мощного ракетного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами. Первый дивизион должен быть поставлен в войска до конца текущего года. Продолжаются испытания новых реактивных систем "Ольха-М" и "Ураган", целой линейки реактивных снарядов "Тайфун", модернизированных ракет для комплекса "Точка-У". Закупка комплекса "Ольха-М" также запланирована на 2021.

Еще в 2019 украинская армия приняла на вооружение 122-мм отечественную систему залпового огня "Верба", комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А" (первая поставка в войска запланирована на текущий год), радар контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3". В 2020 году в украинскую армию поступили РЛС типа "Пеликан", высокомобильные радары "Малахит", а также новая бронетехника, в том числе - 45 БТР-4Е. Продолжается модернизация фрегата "Гетьман Сагайдачный", испытания десантных катеров "Кентавр" и среднего разведывательного корабля по проекту "Лагуна".

Впервые в истории Украины Минобороны подписало договор на поставку трех современных отечественных военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р.

Международное сотрудничество

Конец 2020 года ознаменовался всплеском оборонного сотрудничества Украины с иностранными партнерами. Ключевыми были два визита президента Зеленского – в Великобританию и Турцию. В Британии подписано соглашение на 1,25 млрд фунтов для усиления украинского флота. В первую очередь речь идет о современных ракетных катерах. Часть – будет произведена в Великобритании, остальные – уже в Украине. Важно, что мы сможем модернизировать производственные мощности украинских судостроителей. При поддержке Великобритании и США начинается строительство также двух военно-морских баз.

С Турцией Украина планирует совместно производить корветы, морские катера, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО. Уже в декабре были подписаны конкретные соглашения. В 2021 году Украина планирует закупить еще 5 комплексов ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2 в модернизированной версии. Но производство беспилотников и новых корветов по турецким технологиям также планируется локализовать на украинских предприятиях.

Для корветной программы выбран николаевский завод "Океан", где до 2028 года запланировано построить четыре корвета типа ADA. Это современный боевой корабль с возможностями противолодочной борьбы, построенный по стелс-технологиям, что делает его малозаметным для радаров противника.

В прошлом году нового уровня достигло и сотрудничество с НАТО. Украина не только получила статус партнера Альянса с расширенными возможностями, но и провела совместно с ним в сентябре 2020 широкомасштабные учения. На текущий год также запланировано участие украинской армии в 8-ми международные военных учениях.

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Помощь в сфере обороны со стороны США тоже растет. Пакет предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медоборудования, подготовку наших военнослужащих. В июне прошлого года поступила первая партия противотанковых комплексов "Джавелин", в начале этого – 20 бронированных джипов для сил спецопераций и 84 малых катера для ВМСУ. Украинскому флоту – наибольшее внимание.

Соединенные Штаты должны подготовить для передачи Украине шесть скоростных современных патрульных катеров класса Марк VI (первая партия - в 2022 году). Еще 10 подобных катеров наша страна планирует закупить. В конце 2019 США передали нашей стране два катера класса "Айленд" и еще три готовятся на американских верфях для передачи в 2021 году.

При поддержке США, Великобритании и Турции Украина создает мультифункциональный "москитный" флот, способный противостоять более мощной группировке противника. Но несмотря на все эти усилия, пока у нас несопоставимые военные потенциалы с Россией.

По словам Владимира Горбулина, в 2020 году наблюдался беспрецедентный рост агрессии по всему периметру наших границ – впервые со времен Иловайска и Дебальцева.

"Россия не только не устала от намерения перекроить Украину на свой лад, но и тщательно оттачивает все имеющиеся инструменты", – сказал он в августе прошлого года, незадолго до нашумевших учений "Кавказ-2020".

По его мнению, нашим ассиметричным ответом должно стать усиление разведки и контрразведки, противодействие российской пропаганде и информационному террору, а также построение высокотехнологичных вооруженных сил. Впервые за последние 20 лет стало возможным создание треугольника "наука-промышленность-армия". Важно, чтобы власть последовательно и настойчиво реализовывала эти планы.