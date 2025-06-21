Санкції, нафта і тіньовий флот: чи зможе ЄС задушити економіку Росії

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Що може увійти до 18-го санкційного пакета?

Чому ЄС не готовий знижувати цінову стелю для російської нафти?

Хто в ЄС проти посилення нафтових санкцій?

Підготовка 18-го санкційного пакета в ЄС почалася практично відразу після затвердження 17-пакета обмежень, який був досить слабким. Новий пакет анонсувався як серйозна відповідь Росії на відмову від перемир'я. Однак Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки не має наміру посилювати тиск на Москву, усе-таки сподіваючись на якийсь результат переговорів. У цій ситуації, без підтримки США, ЄС може не ризикнути на самостійні дії.

Що планували і що залишили

Новий санкційний пакет має охопити енергетичний, фінансовий сектори, поставки товарів і технологій подвійного призначення. У ньому запропоновано ввести заборону на будь-які транзакції щодо обох газопроводів "Північний потік", а також розширити список тіньового флоту, який використовує РФ для перевезення нафти, додавши до нього 77 нафтових танкерів.

Крім того, пропонується заборонити імпорт у треті країни нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. І головне - у пакеті закладали зниження стелі ціни на нафту, яку продає РФ - з 60 до 45 доларів за барель.

Початковою ідеєю всього пакета було скорочення доходів РФ від реалізації енергоресурсів і посилення фінансової ізоляції країни-агресора. Новий пакет санкцій мав стати одним із найжорсткіших із уже чинних.

"Сила - єдина мова, яку розуміє Росія", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи зміст майбутнього пакета санкцій 11 червня.

G7 поки що не готова посилювати санкції

Зниження стелі ціни на нафту, яка є найефективнішим інструментом для скорочення доходів Росії, має бути ухвалено спільно країнами G7. Але на саміті "Великої сімки", який відбувся цього тижня в Канаді, рішення про зниження стелі цін так і не було погоджено. Проти виступили США, а представники ЄС і Великобританія поки що не ризикнули взяти на себе таку ініціативу.

Засідання G7 у Канаді (фото: Getty Images)

Крім того, перешкодою для зниження нафтової цінової стелі стала війна між Ізраїлем та Іраном, на тлі якої ціна нафти зросла.

За останні два тижні марка Brent подорожчала на 10 доларів. Зараз вона коштує майже 77 доларів за барель. Російська нафта марки Urals зросла з 60,6 до 74,7 доларів.

Таким чином, схвалення нової стелі цін на нафту в 45 доларів за барель у ЄС поки що не виглядає реальним. Якщо цього все-таки не станеться, то ідея "задушити" доходи Москви фактично провалиться.

Чому не вдається знизити стелю

Нова межа стелі ціни нафти в 45 доларів, звісно, може істотно знизити доходи РФ від нафти, але не обнулить їх.

Повністю нерентабельною нафтоторгівлю РФ може зробити встановлення граничної ціни в 30 доларів, що пропонувала Україна. Це якраз близько до середньої граничної собівартісті видобутку нафти на родовищі. З урахуванням її транспортування до порту і перевалки, в середньому ціна буде вже 45 доларів.

"Прайс-кеп (обмеження ціни, - ред.) на рівні 30 доларів - це вище середніх витрат на видобуток. За такої стелі видобуток для російських компаній все ще буде вигідний, водночас бюджет майже нічого не отримуватиме. А не експортувати росіяни не зможуть, тому що і так нізвідки гроші брати (валюту - ред.)", - заявив у коментарі РБК-Україна уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що для обходу чинної цінової стелі в 60 доларів РФ сформувала тіньовий флот, і це дає їй змогу продавати нафту за ціною і вище "стелі". Обхід санкцій, за його даними, приносить Росії не менше 16 млрд доларів на рік.

Зараз тіньовий флот - це 650+ суден, які не потребують для роботи послуг країн G7. "Тіньовий флот - не російський винахід. Він працює і для іранської, і для венесуельської нафти. 21% суден, які працюють з іранською нафтою, також працюють з російською нафтою", - зазначив Власюк.

Під санкціями США, Канади, Великої Британії або ЄС (хоча б когось одного з них - ред.) 500+ танкерів, і це дає змогу "видалити" з ринку для РФ близько 40-50% "тіньових" суден. Але решта продовжують курсувати між портами Росії та Індії, Китаю, Туреччини, а токож інших країн. Крім того, РФ залучає нові танкери для транспортування нафти, що дозволяє їй зберігати обсяги експорту, зазначив Власюк.

Як досягти максимального ефекту від нафтових санкцій

Щоб ефект від цінових обмежень був максимальним, потрібно суттєво знизити можливості для використання тіньового флоту. "Для того, щоб зниження прайс-кепу дало результати, потрібно вичавлювати тіньовий флот і контролювати, щоб білий флот не порушував прайс-кеп. Інакше ефект буде нульовим, якою б не була стеля цін", - заявив Власюк у коментарі виданню.

Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

За його даними, якщо 25% російської нафти, яка на сьогоднішній день перевозиться білим флотом, продавати за новим прайс кепом у 45 доларів за барель, то за рік Росія втратить додатково 6,3 млрд доларів доходів.

"Зі зменшенням частки тіньового флоту в перевезеннях російської нафти до 50%, 25%, 0% і дотриманням прайс-кепу, збитки РФ зростатимуть до 12,6, 18,9 і нарешті 25,2 млрд доларів на рік", - зазначив уповноважений президента України з санкційної політики.

ЄС зволікає зі зниженням ціни

Чому ЄС не приймає пропозицію України щодо обмеження ціни нафти в 30 доларів за барель, а розглядає лише 45 доларів? Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що причина в тому, що низка країн економічно зацікавлені в транспортуванні російської нафти.

"Я думаю, є певні економічні інтереси низки країн ЄС, наприклад, Греції, Кіпру, Мальти. Можливо, ще якихось, де є великі компанії, що займаються або пов'язані з морськими перевезеннями. Для рішення ЄС щодо цінової стелі потрібен консенсус усіх країн, якого немає в ЄС", - сказав Рябцев у коментарі РБК-Україна.

До речі, Греція, Кіпр і Мальта ще з 2022 року виступали проти обмеження транспортування російської нафти. "Ці країни були проти і коли запроваджувалася цінова стеля в 60 доларів за барель у 2022 році. Вони боялися, що такі обмеження серйозно вдарять по їхніх доходах від надання транспортних і логістичних послуг", - зазначив Рябцев.

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Якщо ЄС все ж таки наважиться здійснити всі намічені плани, незважаючи на відсутність підтримки США, то Росія може отримати, звісно, не убивчий, але все ж таки доволі сильний удар по своїй економіці. Грань рецесії, яку вже визнають у РФ офіційно, напевно, буде перейдено. І тоді виникнуть ризики зупинки не тільки металургійних підприємств, про що вже попередив глава "Северстали", а й істотне скорочення в інших галузях, що неминуче скоротить держдоходи, необхідні Росії для продовження війни.