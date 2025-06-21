Санкции, нефть и теневой флот: сможет ли ЕС задушить экономику России

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Что может войти в 18-й санкционный пакет?

Почему ЕС не готов снижать ценовой потолок для российской нефти?

Кто в ЕС против усиления нефтяных санкций?

Подготовка 18-го санкционного пакета в ЕС началась практически сразу после утверждения 17-пакета ограничений, который был довольно слабым. Новый пакет анонсировался как серьезный ответ России на отказ от перемирия. Однако Дональд Трамп дал понять, что пока не намерен усиливать давление на Москву, все-таки надеясь на какой-то результат переговоров. В этой ситуации, без поддержки США, ЕС может не рискнуть на самостоятельные действия.

Что планировали и что оставили

Новый санкционный пакет должен охватить энергетический, финансовый секторы, поставки товаров и технологий двойного назначения. В нем предложено ввести запрет на любые транзакции в отношении обоих газопроводов "Северный поток", а также расширить список теневого флота, который использует РФ для перевозки нефти, добавив в него 77 нефтяных танкеров.

Кроме того, предлагается запретить импорт в третьи страны нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. И главное – в пакете закладывали снижение потолка цены на нефть, продаваемую РФ – с 60 до 45 долларов за баррель.

Изначальной идеей всего пакета было сокращение доходов РФ от реализации энергоресурсов и усиление финансовой изоляции страны-агрессора. Новый пакет санкций должен был стать одним из самых жестких из уже действующих.

"Сила – единственный язык, который понимает Россия", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя содержание будущего пакета санкций 11 июня.

G7 пока не готово усиливать санкции

Снижение потолка цены нефти, который является самым эффективным инструментом для сокращения доходов России, должно быть принято совместно странами G7. Но на саммите "Большой семерки", который прошел на текущей неделе в Канаде, решение о снижении потолка цен так и не было согласовано. Против выступили США, а представители ЕС и Великобритания пока не рискнули взять на себя такую инициативу.

Заседание G7 в Канаде (фото: Getty Images)

Кроме того, препятствием для снижения нефтяного ценового потолка стала война между Израилем и Ираном, на фоне которой цена нефти выросла.

За последние две недели марка Brent подорожала на 10 долларов. Сейчас она стоит почти 77 долларов за баррель. Российская нефть марки Urals выросла с 60,6 до 74,7 долларов.

Таким образом, одобрение нового потолка цен на нефть в 45 долларов за баррель в ЕС пока не выглядит реальным. Если этого все-таки не произойдет, то идея "удушить" доходы Москвы фактически провалится.

Почему не удается снизить потолок

Новая граница потолка цены нефти в 45 долларов, конечно, может существенно снизить доходы РФ от нефти, но не обнулит их.

Полностью нерентабельной нефтеторговлю РФ может сделать установление предельной цены в 30 долларов, что предлагала Украина. Это как раз близко к средней предельной себестоимость добычи нефти на месторождении. С учетом ее транспортировки до порта и перевалки, в среднем цена будет уже 45 долларов.

"Прайс-кэп (ограничение цены, - ред.) на уровне 30 долларов – это выше средних затрат на добычу. При таком потолке добыча для российских компаний все еще будет выгодна, в то же время бюджет почти ничего не будет получать. А не экспортировать россияне не смогут, потому что и так не откуда деньги брать (валюту - ред.)", – заявил в комментарии РБК-Украина уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Он отметил, что для обхода действующего ценового потолка в 60 долларов РФ сформировала теневой флот, и это позволяет ей продавать нефть по цене и выше "потолка". Обход санкций, по его данным, приносит России не менее 16 млрд долларов в год.

Сейчас теневой флот – это 650+ судов, которые не нуждаются для работы в услугах стран G7. "Теневой флот – не российское изобретение. Он работает и для иранской, и для венесуэльской нефти. 21% судов, работающих с иранской нефтью, также работают с российской нефтью", – отметил Власюк.

Под санкциями США, Канады, Великобритании или ЕС (хотя бы кого-то одного из них - ред.) 500+ танкеров, и это позволяет "удалить" с рынка для РФ около 40-50% "теневых" суден. Но остальные продолжают курсировать между портами России и Индии, Китая, Турции и других стран. Кроме того, РФ привлекает новые танкеры для транспортировки нефти, что позволяет ей сохранять объемы экспорта, отметил Власюк.

Как достичь максимального эффекта от нефтяных санкций

Чтобы эффект от ценовых ограничений был максимальным, нужно существенно снизить возможности для использования теневого флота. "Для того, чтобы снижение прайс-кэпа дало результаты, нужно выжимать теневой флот и контролировать, чтобы белый флот не нарушал прайс-кэп. Иначе эффект будет нулевым, какой бы ни был потолок цен", – заявил Власюк в комментарии изданию.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По его данным, если 25% российской нефти, которая на сегодняшний день перевозится белым флотом, продавать по новому прайс кепу в 45 долларов за баррель, то за год Россия потеряет дополнительно 6,3 млрд долларов доходов.

"С уменьшением доли теневого флота в перевозках российской нефти до 50%, 25%, 0% и соблюдением прайс-кэпа, убытки РФ будут расти до 12,6, 18,9 и наконец 25,2 млрд долларов в год", – отметил уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

ЕС медлит со снижением цены

Почему ЕС не принимает предложение Украины по ограничению цены нефти в 30 долларов за баррель, а рассматривает лишь 45 долларов? Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что причина в том, что ряд стран экономически заинтересованы в транспортировке российской нефти.

"Я думаю, есть определенные экономические интересы ряда стран ЕС, например, Греции, Кипра, Мальты. Возможно, еще каких-то, где есть крупные компании, занимающиеся или связанные с морскими перевозками. Для решения ЕС по ценовому потолку нужен консенсус всех стран, которого нет в ЕС", – сказал Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Кстати, Греция, Кипр и Мальта еще с 2022 года выступали против ограничения транспортировки российской нефти. "Эти страны были против и когда вводился ценовой потолок в 60 долларов за баррель в 2022 году. Они боялись, что такие ограничения серьезно ударят по их доходам от предоставления транспортных и логистических услуг", – отметил Рябцев.

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Если ЕС все же решится осуществить все намеченные планы, невзирая на отсутствие поддержки США, то Россия может получить, конечно, не убийственный, но все же довольно сильный удар по своей экономике. Грань рецессии, которую уже признают в РФ официально, наверняка, будет перейдена. И тогда возникнут риски остановки не только металлургических предприятий, о чем уже предупредил глава "Северстали", но и существенное сокращение по другим отраслям, что неминуемо сократит госдоходы, необходимые России для продолжения войны.