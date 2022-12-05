Руйнування енергосистеми. Як Україна пережила 8 хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру

Вже майже два місяці Росія регулярно завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. За цей час понад три сотні ракет та дронів атакували об’єкти енергетики по всій країні.

Росіяни б'ють по відкритих розподільчих пристроях, трансформаторах, перемикачах, щоб станції, які можуть виробляти електроенергію, було неможливо з'єднати з об'єднаною енергосистемою.

Ключові цілі – це трансформаторні високовольтні підстанції національної енергетичної компанії "Укренерго" та обладнання видачі потужності на теплових електростанціях. Українські енергетики впевнені, що російські військові консультуються з російськими енергетиками, які допомагають їм обирати цілі для атак.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ворожих обстрілів було виведено з ладу 40-50% енергосистеми.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення і позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв’язку", – зазначив прем’єр.

Всього з початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила більш ніж 400 об’єктів енергетичної та теплової інфраструктури України.

Найбільше пошкоджень зазнали об’єкти у Харківській, Київській та Донецькій областях. Лише за останній місяць були обстріляні десятки підстанцій "Укренерго", більш ніж 10 об'єктів генерації, а деякі з них по кілька разів.

Через постійні атаки "Укренерго" вимушена часто застосувати стабілізаційні відключення енергопостачання в різних регіонах України, внаслідок чого українці змушені щодня тимчасово сидіти без світла.

Загалом були уражені майже всі сектори енергетики. Обстрілів зазнають як атомні, теплові та гідроелектростанції, так і розподільчі підстанції та лінії електропередачі. Більш того, 23 листопада вперше в історії України всі атомні енергоблоки були повністю зупинені через обстріл енергосистеми. Того дня росія вкотре підтвердила свій статус країни-ядерного терориста.

Також в середині листопада була атакована газовидобувна інфраструктура державного "Нафтогазу" на сході України. Внаслідок цієї атаки зруйновано декілька об’єктів газовидобувної інфраструктури.

5 грудня ворог здійснив чергову, вже 8-му хвилю ракетного терору по усій країні. За даними уряду, були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. У деяких регіонах екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Але Шмигаль підкреслив, що при цьому енергосистема країни функціонує та залишається цілісною.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що Україна це перша країна у світі, яка зіштовхнулась з такою атакою на свою енергетичну систему, а з кожною новою атакою тримати обмеження дефіциту електроенергії в графіках стає все складніше.

"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу – під вогнем опинились об'єкти по всій країні", – зазначив він.

В умовах постійних обстрілів у енергетиків немає можливості повністю відновити електропостачання до того рівня якості, як було до початку масованих обстрілів. Вони не можуть провести повну заміну обладнання, оскільки це потребує багато часу, а найголовніше, цього обладнання дуже не вистачає.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, внаслідок російських ракетних ударів компанія вже зазнала збитків у сотні мільйонів доларів, а нове обладнання знайти дуже важко.

"Обладнання, яке необхідне для ремонту станцій, дороге, виготовляється довго і знайти його не так просто. Один вимикач коштує від 110 тис. євро, а один трансформатор – десятки мільйонів. А нам тільки вимикачів потрібно понад 20 штук. І це лише на одну чи дві станції", – підкреслив він.

Такі проблеми є не тільки у ДТЕК. "Укренерго", також не може придбати нове обладнання. Навіть якби у компанії були кошти, нові підстанції все одно доведеться чекати щонайменше 6-18 місяців, оскільки це важкий у виробництві механізм, який виробляється індивідуально під конкретні задачі. А після виготовлення підстанції її ще потрібно привезти в Україну та встановити, на що також знадобиться багато часу.

Україна, звісно, звернулася по допомогу до західних партнерів, але, на жаль, частина європейського та американського енергетичного обладнання не підходить для роботи в українській енергосистемі. Зокрема американське обладнання працює на частоті 60 герц, тоді як українське – на 50 герц. А європейське обладнання має інший клас напруги, ніж українське. За таких умов наші партнери можуть нам допомагати, але їх можливості в цьому обмежені.

Своєю чергою єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич вважає, що ситуація з руйнуванням енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Євросоюз постійно працює над тим, щоб допомогти забезпечити постачання електроенергії", – сказав він.

Вчора завдяки блискучій роботі протиповітряної оборони та Збройних сил України ворогу не вдалось завдати значної шкоди енергосистемі України, але навіть ті декілька влучань в енергетичну інфраструктури мали значний вплив на електропостачання, через що в країні вкотре почались відключення електроенергії. В одній лише Київській області енергетики були вимушені обмежити споживання електроенергії на 40%.

Грудень тільки почався, попереду нас чекає найважча зима в історії країни і за таких умов абсолютно будь-яка допомога від західних партнерів, влади, або волонтерів може врятувати комусь життя та не дати йому замерзнути в себе вдома. Навіть мінімальна допомога допоможе енергетикам забезпечити більшу кількість людей світлом, теплом та водою.