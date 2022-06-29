"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом

После нового нападения РФ на Украину все больше россиян, проживающих здесь, захотели сменить свое гражданство. Юридические ограничения и усиленные проверки, с которыми они столкнулись, понятны – у них на паспорте российский герб.

Однако избавиться от него – довольно сложная, а иногда и почти невозможная процедура. На данном этапе она несколько упрощена для тех, кто официально воюет на стороне Украины. Но такая опция возможна далеко не для всех.

"Боюсь задержания прямо на блок-посту"

Настя, гражданка РФ, проживает в Украине 8 лет

2014 год. Россия начала войну против Украины: оккупировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. Настя публично осудила действия российских властей, но ее никто не услышал. Тогда девушка приняла решение переехать в Киев.

"В Украине сильно ощущалась свобода. Здесь люди более свободные, более открытые по сравнению с Россией. Готовы поддержать друг друга", – говорит Настя.

Когда она приехала в Киев, то боялась заговорить по-русски, но не из-за "притеснений русскоязычных", которыми пугает кремлевская пропаганда. Девушке было стыдно перед украинцами за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Поэтому когда хотела узнать, как пройти на какую-то улицу, говорила с местными на английском языке.

Сегодня 8 лет, как Настя живет в Украине. Все это время она не отказывалась от российского паспорта, потому что считала, что ее обязанность голосовать на выборах и оставлять хотя бы один голос против Владимира Путина.

"Меня так приучили: твой голос важен, потому что его использует та же самая "Единая Россия". Поэтому для меня было важно сохранить российское гражданство, чтобы влиять на ситуацию хотя бы таким образом", – объясняет девушка.

Некоторые граждане РФ в Украине оставляли паспорта, чтобы голосовать на выборах (фото: twitter.com)

В Украине она занимается фрилансом и волонтерством. Помогает бойцам с 2014 года и по сегодняшний день, покупая необходимое снаряжение.

"Процесс получения украинского гражданства – это что-то нереальное. У меня не было и оснований его получить. Я в браке с украинцем три года и насколько понимаю, могу подавать на гражданство только после 5 лет брака", – рассказывает Настя.

Главный вопрос для девушки – это передвижение по территории Украины. С началом полномасштабной войны она переехала в Днепропетровскую область, из которой выезжать теперь боится.

"Из украинских документов имею только свидетельство о браке, поэтому хожу с ним по городу. Относительно переезда в Киев – муж боится, что меня задержат на блок-посту и депортируют", – говорит она.

Из разговора с военнослужащим, который стоит на блок-постах, РБК-Украина узнало, что граждан РФ действительно усиленно проверяют, но если после этого вопросов не возникает, то отпускают.

"В начале очень проверяли. Но если есть какие-то документы, которые подтверждают для чего человек в Украине и кто он, то пропускают. Россияне, которые здесь живут, это понимают", – рассказывает Иван.

По его словам, случаев задержания и депортации обычных граждан РФ не было. Для этого должны быть более серьезные основания, чем наличие российского паспорта.

Пресс-офицер Национальной гвардии Владимир Черняк рассказал изданию, что действительно были прецеденты, когда остановленные на блокпостах граждане РФ вели разведывательную деятельность. Однако большую часть таких "разведчиков" составляют жители временно оккупированных территорий: Крыма и ОРДЛО.

"Есть алгоритм, как установить во время проверки на блокпостах, представляет ли гражданин угрозу для нацбезопасности. Это не занимает много времени, поэтому нельзя сказать, что граждан РФ проверяют усиленно. Российские спецслужбы используют скорее не граждан РФ, а жителей оккупированных территорий или украинцев, имеющих родственников в РФ и недавно посещавших ее, или граждан, которые были недавно на заработках в РФ", – уточнил Черняк.

"Думаю, никогда не смогу получить гражданство Украины"

Виктор, гражданин РФ, живет в Украине 7 лет

Виктор захотел переехать в Украину еще до начала военных действий в 2014 году. Потом его желание только усилилось, но он был ребенком. Когда подрос, начал работать, чтобы собрать средства и осуществить эту мечту.

"После переезда понял, что сделал правильное решение. Начал учиться в университете. Украина стала моим домом, хотя я и не имею права так говорить. Хотел пойти в АТО, служить, хотя бы как-то загладить вину, но меня не брали. Россию ненавижу больше, чем сами украинцы. Ее просто не должно существовать", – уверен парень.

С начала полномасштабной войны Виктор, имея медицинское образование, снова начал обращаться в различные воинские подразделения с готовностью быть медиком или помогать хотя бы с приготовлением пищи. Отказались. Затем он пошел в волонтерскую организацию, в которой до сих пор работает.

Парень постоянно говорит, что заслуживает негативного отношения, потому что он гражданин страны-агрессора. Даже случай, когда из-за российского паспорта правоохранитель его выгнал из метро (в период когда его использовали как убежище), считает заслуженным.

"У меня заблокированы карта, Счет, в "Дия" не отображается вид на жительство, хотя должен. На работу официально не берут. Имею только справку из университета, в котором учусь, и волонтерскую", – рассказывает Виктор.

Он считает, что никогда не получит гражданство Украины, потому что он не здесь родился и даже не имеет родственников. Впрочем, как сообщили РБК-Украина в миграционной службе, основания приобретения лицом гражданства Украины определяются индивидуально, в зависимости от его места рождения, происхождения, проживания, родственных связей и тому подобного.

Для россиян, воюющих за Украину, упростили получение украинского гражданства (фото: censor.net)

Как написано в законодательстве, получение украинского гражданства предусматривает следующие условия:

признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины, что удостоверяется лицом в поданном в установленном порядке заявлении о принятии в гражданство Украины; представление обязательства прекратить иностранное гражданство или декларации об отказе от иностранного гражданства; непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет; получение разрешения на иммиграцию; владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения; наличие законных источников существования.

Но есть еще одна задача: прекращение иностранного гражданства для получения украинского. В прошлом году Верховная рада упростила этот процесс для части россиян. В частности, для тех, кто подверглись политическому преследованию, и воюют за Украину.

Эти люди, в частности, должны подать заявление о приобретении гражданства Украины. А также – документ о прекращении иностранного гражданства. Но если его не могут получить, то подают соответствующую декларацию уже в украинскую структуру.

Виктор – не служит в ВСУ и не подвергся политическому преследованию. Он волонтер, который помогает армии, но по закону этого недостаточно.

"Оформляют в ВСУ, надеюсь это поможет получить паспорт"

Настя, гражданка РФ, военный медик

Настя переехала в Украину после убийства российского политика Бориса Немцова. Тогда она поняла, что не хочет жить в стране, где происходят такие репрессии. До этого у нее была должность шефа-сомелье в дорогом ресторане, но после высказываний в поддержку Украины девушке посоветовали "собирать вещи".

"7 апреля 2015 года я поехала в Украину. До отъезда успела снять видео, как собирают массовку на "торжественный митинг по случаю "возвращения Крыма", включая момент выдачи денег счастливым митингующим", – вспоминает Настя.

В 2015 году она прошла курс инструктора тактической медицины, поработала ним, а потом решила дальше занималась вином, только уже в Украине. Была совладельцем винной школы и руководила винным баром до нового вторжения РФ.

"С 6 марта я стала добровольным инструктором по такмеду, 2 месяца была и.о. начальника медицины одного из батальонов, а сейчас оформляюсь в ВСУ, собираю бумаги для подписания контракта и продолжения службы", – рассказывает девушка.

Украинского гражданства Настя до сих пор не имеет, даже несмотря на фактическую службу в Вооруженных силах. За время жизни в Украине девушка неоднократно обращалась в миграционную службу, но ей отказывали. Доходило даже до судов, но гражданство так и не дали.

"Очень надеюсь, что этот вопрос наконец решится, после заключения контракта в Вооруженные силы", – резюмирует она.

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Даже, несмотря на упрощение предоставления гражданства Украины россиянам, которые служат в рядах ВСУ, этот процесс до сих пор остается непростым. Десятки, а то и сотни бойцов на фронте воюют против страны-агрессора, с ее гербом на паспорте. В Украине живут граждане РФ, которые волонтерят для украинской армии. Но с точки зрения закона для них это ничего не меняет.