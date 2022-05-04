Роман Фелик: Если Украина не упустит свой шанс, мы можем стать одной из ведущих стран ЕС по развитию

IТ-предприниматель, основатель инвестиционных и криптопроектов Роман Фелик в интервью РБК-Украина о работе IT-индустрии во время войны, будущем криптовалюты и поддержке бизнеса со стороны государства.

– Как IT-индустрия работает во время войны? На примере вашей компании: удалось ли приспособиться к новой реальности, сделать релокейт в другую страну, отладить рабочие процессы?

– IT-индустрия сегодня не может быть убыточной, если работает на правильных рынках. Правильными рынками я считаю те, которые не являются форс-мажорными. Таким рынком, к сожалению, сейчас является Украина.

Если говорить о нашей компании, то чаще всего мы создаем проекты, которые можно масштабировать на весь мир. И благодаря тому, что у нас были возможности решить все логистические проблемы, вывезти команду за рубеж, война в Украине не сильно сказалась на нашей продуктивности.

Всем моим ребятам в компании я предоставил возможность выехать из Украины, кто куда хотел: в Польшу, Черногорию, Венгрию. Если человек не готов к войне, никогда не служил, но умеет хорошо делать что-то другое, и у него есть возможность это делать — пусть делает. Таким образом он сможет быть более полезным государству, экономике, другим гражданам.

– Как переезд повлиял на работу команды?

– Сложно было только первое время, из-за того, что очень многим надо было помочь. Но мы работали удаленно и до войны. В офисе физически находился только support, те кто отвечает за медиа, социальное продвижение и т. д.

IТ-специалисты — очень специфические люди, они любят свое пространство. К ним нужно иметь правильный подход. Их нельзя заставлять приходить в офис, работать в каких-то определенных временных рамках. Они работают максимально продуктивно тогда, когда им захочется и когда у них есть на это вдохновение.

– По вашему мнению, какие-то дополнительные стимулы со стороны государства могли бы увеличить производительность айтишников сейчас?

– Если говорить обо мне, то я не пытаюсь получить какую-то поддержку со стороны государства или кого-либо еще. Но моя позиция в том, что государство всегда должно заботиться о бизнесе. Не только об IT-сфере, и не только в тяжелое время.

Цель государства – создавать выгодные условия для бизнеса, чтобы люди из разных сфер могли удобно вести дела в своей стране. Если их нет – бизнес уезжает в другие места, там, где это есть. Платят там налоги, создают рабочие места, развивают экономику. А могли бы делать то же самое для своей страны. Поэтому, когда государство не поддерживает бизнес, а действует по принципу "что-то от него получить" – это сильно сказывается и на экономике, и на людях в целом.

– В Украине с этим стала ситуация как-то улучшаться в последнее время или все равно больше давления, чем стимулов?

– Я считаю, что в Украине не лучшие условия для развития больших бизнесов. Особенно тех, которые можно масштабировать. Как только ты становишься чуть больше, успешнее, вместо того чтобы поддержать, тебя начинают ущемлять или пытаться что-то от тебя получить. Надеюсь в скором времени это измениться, так как для этого в Украины сейчас есть все шансы, и многие успешные люди смогут вернуться и вместе восстановить совсем другую страну.

Безусловно, определенные стимулы в последние годы стали чуть заметнее, особенно в IT-сфере, но сама картина отношения человека-предпринимателя к той системе, которая существует в Украине, сильно устаревшая.

Мир очень быстро меняется, и несмотря на то, что в Украине создают свои проекты а-ля Кремниевой Долины в Киеве или Львове, которые способствуют развитию молодого поколения, к сожалению, они не меняют в целом общую философию взаимодействия бизнеса и государства.

– В одном из недавних интервью вы заявили, что особенно полезными стране во время войны могут быть блокчейн-технологии и криптовалюты. Каким образом?

– Технология блокчейн это определенная революция. И всегда, если в мире есть что-то лучшее, рано или поздно оно вытеснит худшее, как бы этому не сопротивляться.

Саму технологию можно внедрять в многие структуры и системы, чем можно сильно упрощать и защищать их. Если говорить о государстве в целом, то одной из сфер, в которую я бы изначально внедрил блокчейн, было бы правосудие. В каждом законе есть лазейки, которые можно по-разному трактовать. Это предпосылки для того, кто сильнее или влиятельнее, найти выход из той или иной ситуации. Но это несправедливо.

Если бы в правой системе с помощью блокчейн-технологий использовались смарт-контракты (документы, в которых можно прописывать любые правила, которые нельзя никогда изменить) такого бы не было. И никакой человеческий фактор на это повлиять не сможет.

– Есть страны, в которых блокчейн уже интегрирован таким образом?

– Пока нет. Но мы можем быть визионерами многих трансформаций. После войны, которая, как мы все надеемся, быстро закончится и закончится победой Украины, мы могли бы очень сильно развить нашу страну.

Ведь нам сильно повезло со страной: Украина очень богата ресурсами, талантами и местами, есть абсолютно все для развития. И, кстати, очень многие это поняли, когда вынужденно выехали за пределы родины.

Если мы не упустим тот исторический шанс, который сейчас получила Украине ценой жизни своих героев, женщин и детей, мы действительно можем стать одной из ведущих европейских стран по развитию.

– 16 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, запустив тем самым выход криптосферы из "тени". Заметен уже эффект от этого решения?

– Многие пытаются занижать потенциал блокчейна и криптовалют, но это те технологии, которые, помимо всего прочего, направлены и на борьбу с коррупцией. Ведь блокчейн может сделать многие сферы абсолютно прозрачными. Соответственно, многие люди, которые имели возможности скрывать что либо, в хороших или плохих целях, больше не смогут делать этого. Блокчейн банально может сделать мир прозрачней.

Также я убежден, что в ближайшем будущем бумажных денег вообще не будет. Это может наступить через 5, 10, 15 лет, но мы точно в обозримом будущем освободимся полностью от денег, которыми пользуемся сейчас. Эра цифровых денег неизбежна.

– Какой может быть контраргумент на то, что все криптовалюты – это такой себе "мыльный" пузырь, за которым ничего конкретного не стоит?

– На самом деле, нет каких-то аргументов, потому что по своей сути, это так и есть. Но на сегодня этот инструмент является очень выгодным в плане хранения, перемещения и обмена денежных средств в любых объемах. А так же, как показывает статистика, многие монеты на дистанции всегда прибыльны, что и вызывает большой интерес к ним. И поскольку этот рынок пока не столь регулируемый, он будет развиваться и расти.

Если говорить о каком-то обеспечении, то в основном это вера человека. Но есть очень много криптоактивов, за которыми созданы много полезных продуктов и сервисов, где они играют важную роль, чем и обеспечена их стоимость.

С долларом, кстати, ситуация тоже отчасти похожа. Он был подкреплен золотовалютными запасами до 1971 года. После этого абсолютно все изменилось. Долларов печатали столько, сколько считали нужным, а нужность измерялась другими показателями, далеко не золотовалютным стандартом. Соответственно, ценность доллара строится на той же вере человека.

– Криптоактивы – хороший способ вложения? Стоит ли в них сейчас инвестировать средства?

– Я бы сказал так абсолютно любому человеку, интересующемуся инвестициями: если хочешь зарабатывать, – инвестировать нужно для начала в себя и свою компетенцию, а уже потом туда, в чем ты разбираешься. Криптовалюты –высокорисковые инвестиции. Но если делать все грамотно, понимать рынок, тогда это хороший способ заработать.

Если вы только начинаете погружаться в мир криптовалют, мой совет – не тратьте на это больше 10–15% от своих активов. Купите топовые криптоактивы и подержите их какое-то время, не пытайтесь ими торговать. История этого рынка показывает, что на длительной дистанции Вы сможете приумножить свои средства.

– Можно ли прогнозировать подобный рост и в ближайшие годы?

– Да, я думаю, что позитивная динамика роста криптовалют продолжиться. И так будет еще до тех пор, пока мир не начнет применять для крипторынка какие-то регулирующие правила.

– Как ситуация в стране изменила ваши планы по развитию бизнеса, запуску новых проектов? На чем сейчас сфокусированы?

– Мы не ставили ничего на паузу, но замедлились немного в наших планах. Во многом из-за того, что было много более важных моментов: помощь родным, близким, поддержка знакомых. Мы все немного выпали из обычных рабочих процессов за эти два месяца. Но сейчас уже почти все в рабочем режиме, и мы продолжаем наращивать темп.

– На каких проектах сейчас будут сосредоточены основные ресурсы?

– Сейчас наш основной проект – это целый финансовый агрегатор, единое решение для всех типов фиатных и криптоактивов. Мы хотим дать как пользователям, так и профессионалам быстрое и простое взаимодействие с финансовыми рынками.

Проект состоит из экосистемы CeFi и DeFi продуктов: мерчанты для фиатных и крипто активов, обмены, кроссчейн обмены, кредитование под залог криптовалют, децентрализованная криптокредитная платформа, агрегатор ликвидности, автоматическая Market Making система, поддержка популярных блокчейн-сетей, IDO платформа, а также привязка и расчет банковскими картами по всему миру.

Также в экосистеме есть собственный служебный токен, использование которого дает много преимуществ, а также возможность участвовать в специальных предложениях и бонусных программах. Стоимость токена от пресейла выросла в более чем 10 раз и продолжает расти.

– Как давно занимаетесь этим проектом?

– Мы работаем над этим проектом уже второй год и на сегодня у нас уже более 60 тысяч активных пользователей несмотря на то, что мы еще не реализовали очень много функционала с дорожной карты проекта.

– У вас есть конкуренты в этой нише? Насколько это востребовано сейчас?

– И да, и нет. С одной стороны, то, что мы делаем – не является чем-то новым. Отдельный функционал, который мы аккумулировали в нашем агрегаторе – уже представлен на рынке, нередко с очень хорошей экспертизой. Но чего-то одного, где был бы собран весь наш функционал, я не видел. Поэтому я считаю это очень полезным продуктом.

– Есть еще проекты, которым вы уделяете внимания?

– Агрегатор – это только один из проектов в этом рынке. Сейчас мы работаем над запуском собственного банка, на который уже получили лицензию. Также мы разрабатываем алгоритмы для торговли на Forex и фондовом рынке. В Швейцарии у нас производство медицинского каннабиса. Кстати, в этом бизнес мы готовим всю вертикаль – от выращивания и переработки до конечной продукции на полках.

– IT, банк, крипта, форекс, каннабис – очень разные сферы. По какому принципу выбираете бизнесы?

– На самом деле, все просто: это те сферы, в которых много денег и которые можно легко масштабировать. Тот же каннабис – очень высокомаржинальный бизнес, и еще очень молодой в Европе. Себестоимость выращивания примерно 150–200 франков (зависит от качества продукции), а продукт на полке – 6–8 тысяч франков. Маржинальность можете посчитать сами. В США этим начали заниматься лет 10–15 назад, в Европе только сейчас начинают. Кстати, это не единственная сфера, где мы со штатами идем в разрезе 10–15 лет.

– Помимо всего вышеперечисленного, у вас еще недавно запустился бизнес связанный с нефтеперевозками? Расскажите, в чем его суть?

– Это получилось совершенно случайно, и по причине войны в Украине. Я был всегда за свою страну, люблю и буду любить Украину, поэтому, когда началась война, я чувствовал, как будто со мной происходит что-то плохое. В то же время я чувствовал большую ответственность и мне хотелось чем-то помочь. Мы скидывали много денег для ВСУ, на передовые. У моего близкого друга папа командир ракетной бригады, поэтому мы очень сильно им помогали.

Потом мой друг предложил проект. Как известно, в Украине сейчас не хватает нефтепродуктов. Мы нашли возможность заниматься поставками из Европы. И я решил, если мы можем хоть каким-то образом помочь Украине — это нужно делать. Мы начали все узнавать, связался с другими ребятами, которые занимаются поставками, получили первые контракты и начали работу.

Мы привезли в Украину уже 2,4 тысячи тонн дизеля и газа. Эта цифра могла бы быть намного больше, если бы не было проблем с логистикой.

– Это один из самых быстрых бизнесов, которые вы запускали?

– Я бы сказал, что это самый спонтанный проект, от этого он получился и очень быстрым. Я выступил больше в роли инвестора.

Дай Бог, чтобы война в Украине быстрее закончилась, а страна больше не нуждалась в такой помощи. Я зашел в эту сферу с целью помощи, а не заработка или конкуренции. Поэтому, скорее бы весь этот ужас закончился, как и этот бизнес.

– Один из самых известных ваших проектов – Instime. Как сегодня развивается этот сервис?

– Мы не уделяем много внимания этому проекту сейчас, так стало трудно работать с постоянными изменениями алгоритмов работы Instagram, но, когда мы начали его, это был определенного рода бум и мы получили очень много отзывов клиентов практически моментально. Уже в первый месяц проект принес более 600 тысяч долларов. Это была всего лишь месячная подписка на 58 долларов, которую оплатили более 10 тысяч человек. А на пике доход от проекта превышал 3 млн долларов месяц. Эту модель и концепцию можно наложить на любой другой бизнес, продукт, соцсеть.

– Сейчас все больше популярности набирает Tik-Tok. По вашему мнению, насколько оправдан интерес к нему?

– Никогда не смотрел TikTok. Вместо того чтобы использовать этот инструмент как продвижения бизнеса, он стал приложением "покажи самую большую глупость, на которую ты способен". За последние два десятка лет мир очень изменился и этот технологический прогресс привел к ослаблению наций в целом. Появление множества разных приложений сильно расслабило людей. Из-за количества мест, где можно отвлечься от реальной жизни, многие действительно потеряли связь с реальностью.

В больших количествах соцсети портят, дестабилизируют человечество, потому что вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, люди просто скролят ленту.

Я не хочу сказать, что мессенджеры или соцсети – это плохо. Это уникальный и быстрый способ донесения информации миру. Только представьте, как было сложно чтобы о тебе или твоем бизнесе узнал весь мир всего лишь несколько десятков лет назад и какие простые действия для этого нужно сделать сейчас.

– Как бы вы посоветовали пользоваться социальными сетями, чтобы они приносили больше пользы?

– Я считаю, что у каждого человека должна быть определенная страсть в жизни, которая заставляет его что-то делать. Пока человек не поймет, чего он хочет, он не сможет выжимать выгоду со всего, что с ним происходит или с тех инструментов, которые его окружают.

Людей с амбициями очень мало, и мне бы очень хотелось, чтобы их становилось больше. Это сложно, но, абсолютно убежден: если у человека будет определенная страсть, определенное желание что-либо получить, он из всего будет брать только то, что ему нужно. И когда у него будет такое отношение к миру, к себе, тогда он сможет не только бесцельно листать ленту, а использовать Instagram, TikTok и любые другие инструменты с пользой. Без сомнения, сначала нужно разобраться в себе, а потом уже начинать коммуницировать с этим миром.