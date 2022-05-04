Роман Фелик: Якщо Україна не прогавить свій шанс, ми можемо стати однією з провідних країн ЄС з розвитку

ІТ-підприємець, засновник інвестиційних та криптопроектів Роман Фелик в інтерв'ю РБК-Україна про роботу IT-індустрії під час війни, майбутнє криптовалюти та підтримку бізнесу з боку держави.

– Як IT-індустрія працює під час війни? На прикладі вашої компанії: чи вдалося пристосуватися до нової реальності, зробити релокейт в іншу країну, налагодити робочі процеси?

– IT-індустрія сьогодні не може бути збитковою, якщо працює на правильних ринках. Правильними ринками я вважаю ті, які не є форс-мажорними. Таким ринком, на жаль, зараз є Україна.

Якщо говорити про нашу компанію, то найчастіше ми створюємо проекти, які можна масштабувати на весь світ. І завдяки тому, що у нас були можливості вирішити всі логістичні проблеми, вивезти команду за кордон, війна в Україні не сильно позначилася на нашій продуктивності.

Всім моїм хлопцям в компанії я надав можливість виїхати з України, хто куди хотів: в Польщу, Чорногорію, Угорщину. Якщо людина не готова до війни, ніколи не служила, але вміє добре робити щось інше, і у нього є можливість це робити – нехай робить. Таким чином він зможе бути більш корисним державі, економіці, іншим громадянам.

– Як переїзд вплинув на роботу команди?

– Складно було тільки перший час, через те, що дуже багатьом треба було допомогти. Але ми працювали віддалено і до війни. В офісі фізично перебував тільки ті хто відповідає за медіа, соціальне просування тощо.

ІТ-фахівці – дуже специфічні люди, вони люблять свій простір. До них потрібно мати правильний підхід. Їх не можна змушувати приходити в офіс, працювати в якихось певних часових рамках. Вони працюють максимально продуктивно тоді, коли їм захочеться і коли у них є на це натхнення.

– На вашу думку, якісь додаткові стимули з боку держави могли б збільшити продуктивність айтішників зараз?

– Якщо говорити про мене, то я не намагаюся отримати якусь підтримку з боку держави або кого-небудь ще. Але моя позиція в тому, що держава завжди повинна піклуватися про бізнес. Не тільки про IT-сферу, і не тільки у важкий час.

Мета держави – створювати вигідні умови для бізнесу, щоб люди з різних сфер могли зручно вести справи в своїй країні. Якщо їх немає – бізнес їде в інші місця, там, де це є. Платять там податки, створюють робочі місця, розвивають економіку. А могли б робити те ж саме для своєї країни. Тому, коли держава не підтримує бізнес, а діє за принципом "щось від нього отримати" – це сильно позначається і на економіці, і на людях в цілому.

– В Україні з цим стала ситуація якось поліпшуватися останнім часом або все одно більше тиску, ніж стимулів?

– Я вважаю, що в Україні не найкращі умови для розвитку великих бізнесів. Особливо тих, які можна масштабувати. Як тільки ти стаєш трохи більше, успішніше, замість того щоб підтримати, тебе починають обмежувати або намагатися щось від тебе отримати. Сподіваюся незабаром це змінитися, так як для цього в Україні зараз є всі шанси, і багато успішних людей зможуть повернутися і разом відновити зовсім іншу країну.

Безумовно, певні стимули в останні роки стали трохи помітнішими, особливо в IT-сфері, але сама картина ставлення людини-підприємця до тієї системи, яка існує в Україні, сильно застаріла.

Світ дуже швидко змінюється, і незважаючи на те, що в Україні створюють свої проекти а-ля Кремнієвої долини в Києві чи Львові, які сприяють розвитку молодого покоління, на жаль, вони не змінюють в цілому загальну філософію взаємодії бізнесу і держави.

– В одному з недавніх інтерв'ю ви заявили, що особливо корисними країні під час війни можуть бути блокчейн-технології і криптовалюта. Яким чином?

– Технологія блокчейн це певна революція. І завжди, якщо в світі є щось краще, рано чи пізно воно витіснить найгірше, як би цьому не чинити опір.

Саму технологію можна впроваджувати в багато структур і системи, чим можна сильно спрощувати і захищати їх. Якщо говорити про державу в цілому, то однією зі сфер, в яку я б спочатку впровадив блокчейн, було б правосуддя. У кожному законі є лазівки, які можна по-різному трактувати. Це передумови для того, хто сильніший або впливовіший, знайти вихід з тієї чи іншої ситуації. Але це несправедливо.

Якби в правій системі за допомогою блокчейн-технологій використовувалися смарт-контракти (документи, в яких можна прописувати будь-які правила, які не можна ніколи змінити) такого б не було. І ніякий людський фактор на це вплинути не зможе.

– Є країни, в яких блокчейн вже інтегрований таким чином?

– Поки ні. Але ми можемо бути візіонерами багатьох трансформацій. Після війни, яка, як ми всі сподіваємося, швидко закінчиться і закінчиться перемогою України, ми могли б дуже сильно розвинути нашу країну.

Адже нам сильно пощастило з країною: Україна дуже багата ресурсами, талантами і місцями, є абсолютно все для розвитку. І, до речі, дуже багато хто це зрозумів, коли вимушено виїхали за межі батьківщини.

Якщо ми не прогавимо той історичний шанс, який зараз отримала Україна ціною життя своїх героїв, жінок і дітей, ми дійсно можемо стати однією з провідних європейських країн з розвитку.

– 16 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, запустивши тим самим вихід криптосфери з "тіні". Помітний вже ефект від цього рішення?

– Багато хто намагається занижувати потенціал блокчейна і криптовалют, але це ті технології, які, крім усього іншого, спрямовані і на боротьбу з корупцією. Адже блокчейн може зробити багато сфер абсолютно прозорими. Відповідно, багато людей, які мали можливості приховувати що або, в хороших або поганих цілях, більше не зможуть робити цього. Блокчейн банально може зробити світ прозорішим.

Також я переконаний, що в найближчому майбутньому паперових грошей взагалі не буде. Це може наступити через 5, 10, 15 років, але ми точно в доступному для огляду майбутньому звільнимося повністю від грошей, якими користуємося зараз. Ера цифрових грошей неминуча.

– Який може бути контраргумент на те, що усі криптовалюти – це такий собі "мильний" міхур, за яким нічого конкретного не стоїть?

– Насправді, немає якихось аргументів, тому що за своєю суттю, це так і є. Але на сьогодні цей інструмент є дуже вигідним в плані зберігання, переміщення та обміну грошових коштів в будь-яких обсягах. А так само, як показує статистика, багато монет на дистанції завжди прибуткові, що і викликає великий інтерес до них. І оскільки цей ринок поки не настільки регульований, він буде розвиватися і рости.

Якщо говорити про якесь забезпечення, то в основному це віра людини. Але є дуже багато кріптоактівов, за якими створені багато корисних продуктів і сервісів, де вони відіграють важливу роль, чим і забезпечена їх вартість.

З доларом, до речі, ситуація теж почасти схожа. Він був підкріплений золотовалютними запасами до 1971 року. Після цього абсолютно все змінилося. Доларів друкували стільки, скільки вважали за потрібне, а потрібність вимірювалася іншими показниками, далеко не золотовалютним стандартом. Відповідно, цінність долара будується на тій же вірі людини.

– Криптоахто є хорошим способом вкладення? Чи варто в них зараз інвестувати кошти?

– Я б сказав так абсолютно будь-якій людині, яка цікавиться інвестиціями: якщо хочеш заробляти, – інвестувати потрібно для початку в себе і свою компетенцію, а вже потім туди, в чому ти розбираєшся. Криптовалюта-високоризикові інвестиції. Але якщо робити все грамотно, розуміти ринок, тоді це хороший спосіб заробити.

Якщо ви тільки починаєте занурюватися в світ криптовалюта, моя порада-не витрачайте на це більше 10-15% від своїх активів. Купіть топові кріптоактіви і потримайте їх якийсь час, не намагайтеся ними торгувати. Історія цього ринку показує, що на тривалій дистанції ви зможете примножити свої кошти.

– Чи можна прогнозувати подібне зростання і в найближчі роки?

– Так, я думаю, що позитивна динаміка зростання криптовалюта продовжитися. І так буде ще до тих пір, поки світ не почне застосовувати для крипторинку якісь регулюючі правила.

– Як ситуація в країні змінила ваші плани з розвитку бізнесу, запуску нових проектів? На чому зараз сфокусовані?

– Ми не ставили нічого на паузу, але сповільнилися трохи в наших планах. Багато в чому через те, що було багато більш важливих моментів: допомога рідним, близьким, підтримка знайомих. Ми всі трохи випали зі звичайних робочих процесів за ці два місяці. Але зараз вже майже все в робочому режимі, і ми продовжуємо нарощувати темп.

– На яких проектах зараз будуть зосереджені основні ресурси?

– Зараз наш основний проект – це цілий фінансовий агрегатор, єдине рішення для всіх типів фіатних і криптоактивів. Ми хочемо дати як користувачам, так і професіоналам швидку і просту взаємодію з фінансовими ринками.

Проект складається з екосистеми CeFi і DeFi продуктів: мерчанти для фіатних і крипто активів, обміни, кроссчейн обміни, кредитування під заставу криптовалют, децентралізована криптокредитна платформа, агрегатор ліквідності, автоматична Market Making система, Підтримка популярних блокчейн-мереж, IDO платформа, а також прив'язка і розрахунок банківськими картами по всьому світу.

Також в екосистемі є власний службовий токен, використання якого дає багато переваг, а також можливість брати участь в спеціальних пропозиціях і бонусних програмах. Вартість токена від пресейла зросла в більш ніж 10 разів і продовжує зростати.

– Як давно займаєтеся цим проектом?

– Ми працюємо над цим проектом вже другий рік і на сьогодні у нас вже більше 60 тисяч активних користувачів незважаючи на те, що ми ще не реалізували дуже багато функціоналу з дорожньої карти проекту.

– У вас є конкуренти в цій ніші? Наскільки це затребуване зараз?

– І так, і ні. З одного боку, те, що ми робимо – не є чимось новим. Окремий функціонал, який ми акумулювали в нашому агрегаторі – вже представлений на ринку, нерідко з дуже хорошою експертизою. Але чогось одного, де був би зібраний весь наш функціонал, я не бачив. Тому я вважаю це дуже корисним продуктом.

– Є ще проекти, яким ви приділяєте уваги?

– Агрегатор – це тільки один з проектів в цьому ринку. Зараз ми працюємо над запуском власного банку, на який вже отримали ліцензію. Також ми розробляємо алгоритми для торгівлі на Forex і фондовому ринку. У Швейцарії у нас виробництво медичного канабісу. До речі, в цьому бізнес ми готуємо всю вертикаль – від вирощування і переробки до кінцевої продукції на полицях.

– IT, банк, крипта, форекс, канабіс – дуже різні сфери. За яким принципом обираєте бізнеси?

– Насправді, все просто: це ті сфери, в яких багато грошей і які можна легко масштабувати. Той же канабіс – дуже високомаржинальний бізнес, і ще дуже молодий в Європі. Собівартість вирощування приблизно 150-200 франків (залежить від якості продукції), а продукт на полиці – 6-8 тисяч франків. Маржинальність можете порахувати самі. У США цим почали займатися років 10-15 тому, в Європі тільки зараз починають. До речі, це не єдина сфера, де ми зі штатами йдемо в розрізі 10-15 років.

– Крім усього перерахованого вище, у вас ще недавно запустився бізнес пов'язаний з нафтоперевезеннями? Розкажіть, в чому його суть?

– Це вийшло зовсім випадково, і з причини війни в Україні. Я був завжди за свою країну, люблю І буду любити Україну, тому, коли почалася війна, я відчував, ніби зі мною відбувається щось погане. У той же час я відчував велику відповідальність і мені хотілося чимось допомогти. Ми скидали багато грошей для ЗСУ, на передові. У мого близького друга тато командир ракетної бригади, тому ми дуже сильно їм допомагали.

Потім мій друг запропонував проект. Як відомо, в Україні зараз не вистачає нафтопродуктів. Ми знайшли можливість займатися поставками з Європи. І я вирішив, якщо ми можемо хоч якимось чином допомогти Україні – це потрібно робити. Ми почали все дізнаватися, зв'язався з іншими хлопцями, які займаються поставками, отримали перші контракти і почали роботу.

Ми привезли в Україну вже 2,4 тисячі тонн дизеля і газу. Ця цифра могла б бути набагато більшою, якби не було проблем з логістикою.

– Це один з найшвидших бізнесів, які ви запускали?

– Я б сказав, що це самий спонтанний проект, від цього він вийшов і дуже швидким. Я виступив більше в ролі інвестора.

Дай Бог, щоб війна в Україні швидше закінчилася, а країна більше не потребувала такої допомоги. Я зайшов у цю сферу з метою допомоги, а не заробітку чи конкуренції. Тому, швидше б весь цей жах закінчився, як і цей бізнес.

– Один з найвідоміших ваших проектів – Instime. Як сьогодні розвивається цей сервіс?

– Ми не приділяємо багато уваги цьому проекту зараз, так стало важко працювати з постійними змінами алгоритмів роботи Instagram, але, коли ми почали його, це був певного роду бум і ми отримали дуже багато відгуків клієнтів практично моментально. Вже в перший місяць проект приніс понад 600 тисяч доларів. Це була всього лише місячна підписка на 58 доларів, яку сплатили понад 10 тисяч осіб. А на піку дохід від проекту перевищував 3 млн доларів місяць. Цю модель і концепцію можна накласти на будь-який інший бізнес, продукт, соцмережа.

– Зараз все більше популярності набирає Tik-Tok. На вашу думку, наскільки виправданий інтерес до нього?

– Ніколи не дивився TikTok. Замість того щоб використовувати цей інструмент як просування бізнесу, він став додатком "покажи найбільшу дурість, на яку ти здатний". За останні два десятки років світ дуже змінився і цей технологічний прогрес призвів до ослаблення націй в цілому. Поява безлічі різних додатків сильно розслабило людей. Через кількість місць, де можна відволіктися від реального життя, багато хто дійсно втратив зв'язок з реальністю.

У великих кількостях соцмережі псують, дестабілізують людство, тому що замість того, щоб зайнятися чимось корисним, люди просто скролять стрічку.

Я не хочу сказати, що месенджери або соцмережі – це погано. Це унікальний і швидкий спосіб донесення інформації світу. Тільки уявіть, як було складно щоб про тебе або твоєму бізнесі дізнався весь світ всього лише кілька десятків років тому і які прості дії для цього потрібно зробити зараз.

– Як би ви порадили користуватися соціальними мережами, щоб вони приносили більше користі?

– Я вважаю, що у кожної людини повинна бути певна пристрасть в житті, яка змушує його щось робити. Поки людина не зрозуміє, чого він хоче, він не зможе вичавлювати вигоду з усього, що з ним відбувається або з тих інструментів, які його оточують.

Людей з амбіціями дуже мало, і мені б дуже хотілося, щоб їх ставало більше. Це складно, але, абсолютно переконаний: якщо у людини буде певна пристрасть, певне бажання що-небудь отримати, він з усього буде брати тільки те, що йому потрібно. І коли у нього буде таке ставлення до світу, до себе, тоді він зможе не тільки безцільно гортати стрічку, а використовувати Instagram, TikTok і будь-які інші інструменти з користю. Без сумніву, спочатку потрібно розібратися в собі, а потім вже починати комунікувати з цим світом.