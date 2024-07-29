РХП під час війни. Як вчасно розпізнати проблему і позбутись її

Про те, що таке розлад харчової поведінки, як його розпізнати та лікувати, й чому ця проблема загострилась в українців на фоні війни - у колонці психологині, членкині Української Спілки Психотерапевтів Олени Ільюк для РБК-Україна.
Про те, що таке розлад харчової поведінки, як його розпізнати та лікувати, й чому ця проблема загострилась в українців на фоні війни - у колонці психологині, членкині Української Спілки Психотерапевтів Олени Ільюк для РБК-Україна.
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я визнала розлад харчової поведінки (РХП) одним із найпоширеніших психічних розладів серед підлітків. Це третя за поширеністю хвороба серед молоді.
Великі стресові події сьогодення: війна з Росією, втрата близьких людей, загроза життю, фінансові труднощі, втрата роботи, неможливість спілкування з рідними з окупованих територій, постійна напруга та очікування невідомості - з цим всім українці живуть вже понад два роки і це не може не впливати на їхній психічний стан.
Розлади харчової поведінки можна поділити на три основних:
При нервовій анорексії спостерігається зниження маси тіла нижче мінімальної норми для певного віку та норми маси тіла. Також у людини з анорексією є сильний страх набрати вагу. Бачення свого тіла спотворене.
Нервова булімія характеризується втратою контролю над споживанням їжі. Після споживання великої кількості їжі за один раз, людина відчуває сором та провину та намагається позбутися їжі нездоровими способами, найчастіше через блювання. Часто періоди споживання великої кількості їжі змінюється дотриманням суворої дієти, потім знов зрив та втрата контролю над кількістю спожитої їжі, і так по колу.
Компульсивне переїдання можна розпізнати за такими критеріями:
Хочу звернути увагу саме на компульсивне переїдання як спосіб регулювання негативних емоцій та спробу впоратися зі стресом. Останні дослідження показують, що більшість людей з компульсивним переїданням мають щонайменше ще один супутній психіатричний розлад, причому найпоширеніші серед них є розлад настрою та тривоги.
Дослідники дійшли висновків, що епізодам переїдання передував поганий настрій та сум. Депресивний настрій чи глибокий сум є основними супутниками компульсивного переїдання. Також у людей з нападами переїдання спостерігався великий рівень напруги та тривоги.
Такі емоції як роздратування та гнів передували епізодам надмірного споживання їжі навіть частіше, ніж тривога та сум. Вчені припускають, що саме гнів є особливо важливою емоцією при переїданні.
Люди з розладом компульсивного переїдання відчувають стресові фактори та емоції, які вони викликали, інакше, ніж здорові люди. Їм важко переносити стрес та справлятися зі своїми негативними емоціями, такими як гнів, фрустрація, безпомічність, обурення.
У людей з розладом компульсивного переїдання щоденні клопоти викликали стрес і до війни, а зараз це все ще посилилось неадекватними умовами існування під час війни. Окрім звичайних людських проблем та переживань, додались ще постійні обстріли, тривоги, гнітючі новини, відключення світла та інше, все це загострило ситуацію з психічними розладами у населення.
Ефективне лікування РХП включає комплексний підхід:
Розлад харчової поведінки є серйозним захворюванням, яке потребує своєчасної діагностики та комплексного лікування. Важливо бути обізнаним про ці розлади, щоб завчасно попіклуватися про своє психічне здоров’я чи здоров’я близьких вам людей.