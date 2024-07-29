РПП во время войны. Как распознать проблему и избавиться от нее

Что нужно знать о расстройстве пищевого поведения

Всемирная Организация Здравоохранения признала расстройство пищевого поведения (РПП) одним из самых распространенных психических расстройств среди подростков. Это третья по распространенности болезнь среди молодежи.

Большие стрессовые события: война с Россией, потеря близких людей, угроза жизни, финансовые трудности, потеря работы, невозможность общения с родными с оккупированных территорий, постоянное напряжение и ожидание неизвестности - с этим всем украинцы живут уже более двух лет и это не может не влиять на их психическое состояние.

Расстройства пищевого поведения можно разделить на три основных:

нервная анорексия

нервная булимия

компульсивное переедание

При нервной анорексии наблюдается понижение массы тела ниже минимальной нормы для определенного возраста и нормы массы тела. Также у человека с анорексией есть сильный страх прибавить в весе. Видение своего тела обезображено.

Нервная булимия характеризуется утратой контроля за потреблением пищи. После потребления большого количества пищи за один раз, человек чувствует стыд и вину и пытается избавиться от пищи нездоровыми способами, чаще всего - рвотой. Часто периоды потребления большого количества пищи сменяется соблюдением суровой диеты, затем снова срыв и потеря контроля за количеством потребленной пищи, и так по кругу.

Компульсивное переедание можно распознать по следующим критериям:

прием большого количества пищи за определенное время

потеря контроля за употреблением пищи

процесс потребления пищи происходит гораздо быстрее обычного, вплоть до состояния дискомфортного переполнения желудка

употребление большого количества пищи без ощущения голода

желание уединиться при употреблении пищи, чтобы никто не видел сколько человек ест

ощущение вины и отвращения к себе после эпизода переедания

Как переедание "помогает" справиться со стрессом

Хочу обратить внимание именно на компульсивное переедание как способ регулирования негативных эмоций и попытку справиться со стрессом. Последние исследования показывают, что большинство людей с компульсивным перееданием имеют по меньшей мере еще одно сопутствующее психиатрическое расстройство, причем наиболее распространенными являются расстройство настроения и тревоги.

Исследователи пришли к выводам, что эпизодам переедания предшествовало плохое настроение и печаль. Депрессивное настроение или глубокая печаль являются основными спутниками компульсивного переедания. Также у людей с приступами переедания наблюдался большой уровень напряжения и тревоги.

Такие эмоции как раздражение и гнев предшествовали эпизодам чрезмерного потребления пищи даже чаще, чем тревога и печаль. Ученые предполагают, что гнев является особенно важной эмоцией при переедании.

Люди с расстройством компульсивного переедания испытывают стрессовые факторы и эмоции, вызываемые ими, иначе, чем здоровые люди. Им тяжело переносить стресс и справляться со своими негативными эмоциями, такими как гнев, фрустрация, беспомощность, возмущение.

У людей с расстройством компульсивного переедания ежедневные заботы вызывали стресс и до войны, а теперь это все еще усугубилось неадекватными условиями существования во время войны. Кроме обычных человеческих проблем и переживаний, добавились еще постоянные обстрелы, тревоги, угнетающие новости, отключение света и прочее, все это обострило ситуацию с психическими расстройствами у населения.

Какие существуют методы лечения и профилактики заболевания

Эффективное лечение РПП включает комплексный подход:

психотерапия: поможет изменить негативные мысли, выявить глубинные предубеждения, вызывающие у вас состояние тревоги, страха и невозможности адаптироваться к вызовам жизни. Также благодаря психотерапии вы сможете лучше понимать себя и свои эмоции, и вам не нужно будет их заедать

поможет изменить негативные мысли, выявить глубинные предубеждения, вызывающие у вас состояние тревоги, страха и невозможности адаптироваться к вызовам жизни. Также благодаря психотерапии вы сможете лучше понимать себя и свои эмоции, и вам не нужно будет их заедать медикаментозное лечение: в сложных случаях, которые продолжаются годы и привели к резкому ухудшению здоровья и качеству жизни человека, к психотерапии нужно добавить медикаменты, которые припишет психиатр после тщательного обследования

в сложных случаях, которые продолжаются годы и привели к резкому ухудшению здоровья и качеству жизни человека, к психотерапии нужно добавить медикаменты, которые припишет психиатр после тщательного обследования работа с нутрициологом: эксперт составит диету, благодаря которой стабилизируется вес и придет в норму. Но важно помнить, что снижение веса без психотерапии дает временный эффект и может вызвать срывы, при которых вес возвращается или набирается еще больше. РПП - это психологическая проблема, и работать в первую очередь надо с головой

эксперт составит диету, благодаря которой стабилизируется вес и придет в норму. Но важно помнить, что снижение веса без психотерапии дает временный эффект и может вызвать срывы, при которых вес возвращается или набирается еще больше. РПП - это психологическая проблема, и работать в первую очередь надо с головой поддержка семьи и друзей: окружение и социум играет немаловажную роль в выздоровлении человека при любых расстройствах психики. Человеку с социальной изоляцией трудно справиться самостоятельно с недугом, поэтому привлечение близких и друзей является важной опцией для достижения положительного результата

Расстройство пищевого поведения является серьезным заболеванием, требующим своевременной диагностики и комплексного лечения. Важно быть осведомленным об этих расстройствах, чтобы заблаговременно позаботиться о своем психическом здоровье или здоровье близких вам людей.