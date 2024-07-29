РПП во время войны. Как распознать проблему и избавиться от нее

О том, что такое расстройство пищевого поведения, как его распознать и лечить, и почему эта проблема обострилась у украинцев на фоне войны - в колонке психолога, члена Украинского Союза Психотерапевтов Елены Ильюк для РБК-Украина.
О том, что такое расстройство пищевого поведения, как его распознать и лечить, и почему эта проблема обострилась у украинцев на фоне войны - в колонке психолога, члена Украинского Союза Психотерапевтов Елены Ильюк для РБК-Украина.
Всемирная Организация Здравоохранения признала расстройство пищевого поведения (РПП) одним из самых распространенных психических расстройств среди подростков. Это третья по распространенности болезнь среди молодежи.
Большие стрессовые события: война с Россией, потеря близких людей, угроза жизни, финансовые трудности, потеря работы, невозможность общения с родными с оккупированных территорий, постоянное напряжение и ожидание неизвестности - с этим всем украинцы живут уже более двух лет и это не может не влиять на их психическое состояние.
Расстройства пищевого поведения можно разделить на три основных:
При нервной анорексии наблюдается понижение массы тела ниже минимальной нормы для определенного возраста и нормы массы тела. Также у человека с анорексией есть сильный страх прибавить в весе. Видение своего тела обезображено.
Нервная булимия характеризуется утратой контроля за потреблением пищи. После потребления большого количества пищи за один раз, человек чувствует стыд и вину и пытается избавиться от пищи нездоровыми способами, чаще всего - рвотой. Часто периоды потребления большого количества пищи сменяется соблюдением суровой диеты, затем снова срыв и потеря контроля за количеством потребленной пищи, и так по кругу.
Компульсивное переедание можно распознать по следующим критериям:
Хочу обратить внимание именно на компульсивное переедание как способ регулирования негативных эмоций и попытку справиться со стрессом. Последние исследования показывают, что большинство людей с компульсивным перееданием имеют по меньшей мере еще одно сопутствующее психиатрическое расстройство, причем наиболее распространенными являются расстройство настроения и тревоги.
Исследователи пришли к выводам, что эпизодам переедания предшествовало плохое настроение и печаль. Депрессивное настроение или глубокая печаль являются основными спутниками компульсивного переедания. Также у людей с приступами переедания наблюдался большой уровень напряжения и тревоги.
Такие эмоции как раздражение и гнев предшествовали эпизодам чрезмерного потребления пищи даже чаще, чем тревога и печаль. Ученые предполагают, что гнев является особенно важной эмоцией при переедании.
Люди с расстройством компульсивного переедания испытывают стрессовые факторы и эмоции, вызываемые ими, иначе, чем здоровые люди. Им тяжело переносить стресс и справляться со своими негативными эмоциями, такими как гнев, фрустрация, беспомощность, возмущение.
У людей с расстройством компульсивного переедания ежедневные заботы вызывали стресс и до войны, а теперь это все еще усугубилось неадекватными условиями существования во время войны. Кроме обычных человеческих проблем и переживаний, добавились еще постоянные обстрелы, тревоги, угнетающие новости, отключение света и прочее, все это обострило ситуацию с психическими расстройствами у населения.
Эффективное лечение РПП включает комплексный подход:
Расстройство пищевого поведения является серьезным заболеванием, требующим своевременной диагностики и комплексного лечения. Важно быть осведомленным об этих расстройствах, чтобы заблаговременно позаботиться о своем психическом здоровье или здоровье близких вам людей.