Реальная угроза: почему РФ близка к захвату рынка химудобрений Украины

Металлолом или основа будущих урожаев?

Сегодня главным источником притока валюты в страну является продажа зерна. И к счастью, урожаи год от года растут. Однако есть четкая зависимость, что для получения десятков миллионов тон зерна нужны миллионы тонн удобрений.

При этом специалисты отрасли не раз говорили, что у Украины есть все шансы даже удвоить свои нынешние урожаи в 60-70 млн тонн зерна в ближайшие 10-15 лет, что потребует даже не удвоить, а увеличить в три-пять раз количество вносимых в почву минеральных удобрений.

“И вот именно за этот будущий рынок удобрений в 7 - 12 млн тонн сегодня и идет борьба. Для примера - объем этого рынка в Украине, по прогнозам, практически будет равен показателям рынка химудобрений России в недалеком будущем”, - отмечает вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

В РФ эту математику хорошо понимают, а потому в 2014 году вместе с российскими танками через нашу границу полезла и новая волна российских удобрений. Снабженные дешевым газом олигархи Путина запустили заводы на полную мощность и привезли в Украину продукцию по демпинговым ценам, чтобы деньги от расходов на покупку удобрений наших аграриев поддержали не бюджет Украины, а бюджет РФ, а украинские заводы химудобрений - закрылись.

Чтобы остановить экономическую агрессию Украина ответила новой волной заградительных пошлин. На российскую селитру они были повышены до 20 - 36%. После этого 3-4 года, даже учитывая перепады цен на газовом рынке, который очень влияет на цену удобрений в стане, украинские заводы нормально работали и производили продукцию, оставаясь защищенными от искусственного банкротства со стороны компаний РФ.

Но экономические стратеги Путина, рассаженные в кресла крупных коммерческих и государственных компаний, планы экспансии не оставили. За последние 4-5 лет предприятия из РФ купили химические предприятия или вошли в их акционерный капитал в странах Балтии, Беларуси, Польше, Грузии и по всей Восточной Европе.

“Уже в этом году, Украина получила новую атаку, в принципе, российских удобрений. Только теперь они запакованы в мешки с логотипами других наших торговых партнеров. При этом механизм атаки хорошо известен в корпоративном мире. Например, компания из РФ поставляет на близкий себе завод в Польше сырье по “внутрикорпоративным ценам”. Или разрешает руководству этого завода убрать ряд затрат на производство в отчетах куда-то в сторону или перенести на будущие периоды. По итогу получается, что в Польше или Балтии производится партия очень дешевых удобрений из российского сырья, которая и завозится в Украину, чтобы подрывать позиции местных производителей”, - отмечает представитель украинских производителей минеральных удобрений.

При этом естественно никакие украинские заградительные пошлины на товар из ЕС не влияют. Хотя, в принципе, если разобраться, то это российская селитра. Экономическое оружие, цель которого - не снабдить наши агрохолдинги, а уничтожить конкурентов в Украине совершенно противозаконными в экономической борьбе методами.

Украинскую нефтепереработку уничтожили точно так же

То, что сегодня происходит на рынке химических удобрений в точности напоминает историю того, как 15-20 лет назад конкуренты из РФ уничтожили украинскую нефтепереработку. Вначале — россияне повысили цену нефти для украинских НПЗ и оставили низкой для своих. Потом начали поставлять больше горючего из РФ.

Когда же украинская сторона начала вводить ограничительные пошлины на топливо, то лоббисты РФ спровоцировали в Украине волну недовольства аграриев и промышленников, которые хотели покупать российскую солярку чуть дешевле, чем украинскую.

“Итог истории оказался печальным - Украина потеряла возможность обеспечивать себя моторным топливом. Так же захватившие наш рынок конкуренты, получая прибыль, получили возможность модернизировать свои нефтезаводы. И удвоить выход качественной продукции с тонны нефти. И позже около 70-80% горючего начало завозиться в Украину из РФ и союзной с ней Беларуси. Чему поставить заслон в виде тех же заградительных пошлин удалось только недавно, благодаря усилиям новой власти и правительства”, - привел пример успешной российской экспансии и борьбы с ней на рынке Украины Игорь Гольченко.

В результате, когда с началом войны с РФ Украина попыталась выпускать больше топлива на своих заводах, чтобы не зависеть от врага, то переработка нефти на немодернизированных производствах оказалась малорентабельной. А сама модернизация заводов стоит сотни миллионов долларов и найти их в трудные для страны времена конечно же непросто.

Хотя надо сказать, когда 15 лет назад одна за другой останавливались установки на украинских НПЗ, то часть граждан радовалась. А отдельные политические деятели даже делали на этом карьеру - выпрыгивая в депутаты или на должности органы власти.

Ведь они чувствовали и кричали о своей победе - им удалось поломать бизнес олигархов. Купить солярку в РФ дешевле и нанести убытки тем, кого они считали своими политическими врагами. Но через год-два, когда украинские НПЗ порезали на металлолом, а РФ подняла цена на новые партии горючего — выражение лиц изменилось.

Всем стало понятно, что победив предприятия отечественных промышленников, правдорубы и борцы начала 2000-х, просто увеличили доходы путинских нефтяных олигархов.

Химические заводы и военная мощь

История промышленности так складывалась, что там, где возникало какое-то химическое производство, очень быстро разрастался целый химический кластер. Так, если посмотреть историю украинских или химзаводов в других странах за последние 50 лет, то мы увидим, что буквально каждые в два, три, пять лет, возле НПЗ или производителя удобрений возникали новые химические бизнесы.

И это легко объяснимо. Ведь предприятию, у которого уже есть 500 профильных инженеров и специалистов, совсем не трудно купить еще один агрегат по выпуску какой-то специализированной продукции и его запустить, так как инфраструктура химпромышленности на месте уже есть.

Так с годами рядом с производителями дизеля и аммиака возникли сотни производств красок, растворителей, специальных пластиков и медикаментов. И не редко доходы этих смежных производств с годами начинали превышать прибыль предприятия-основателя.

В то же время часто вся эта линейка в тысячи наименований химпродуктов возможна лишь до того момента, пока существует основное производство. И практика это доказала - на месте, где порезали на металл украинские НПЗ - химических кластеров не просматривается.

Но важно понять, что эти сопутствующие химические производства - это один из столпов военно-промышленного комплекса страны. Ведь выпускать в Украине тысячи видов резин, пластиков, клеев, красок необходимо и для создания военной продукции. Если же мы лишимся химзаводов, как до этого потеряли НПЗ, то о независимом, мощном ВПК страны можно будет забыть.

В то же время Россия, заполучив еще и украинский рынок удобрений, получит возможность развить сопутствующие производства на своих химзаводах. И Военно-промышленный комплекс России получит все возможности и инвестиции для снабжения армии РФ всеми запланированными новыми видами военной техники и оружия.

И оплатят это оружие украинцы с доходов от своего урожая, когда порежут на металлолом свои химпредприятия, чтобы полностью зависеть от РФ еще и в области поставок удобрений.