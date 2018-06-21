Ревизор от президента: чего ждать от Павла Жебривского на должности аудитора НАБУ

В парламенте и в общественных организациях недовольны назначением Жебривского аудитором НАБУ из-за возможного конфликта интересов и недостаточного опыта для такой работы.

Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Это кадровое решение президента вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах и среди общественных антикоррупционных организаций. Во-первых, из-за приближенности Жебривского к Порошенко, во-вторых, из-за отсутствия у него опыта работы в международных организациях. Появление Жебривского среди аудиторов НАБУ, по мнению народных депутатов и активистов, в будущем может привести к увольнению главы НАБУ Артема Сытника, а также к утечке информации о расследованиях бюро. Подробнее - в материале РБК-Украина.

На этой неделе президент Петр Порошенко своим указом назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Неделей ранее Жебривский заявил о своей отставке после трех лет работы в Донецкой области.

Порошенко дольше остальных не мог определиться, кем заполнить свою квоту в аудиторы бюро. Напомним, согласно закону о НАБУ, независимый аудит деятельности бюро должна ежегодно проводить комиссия, в состав которой входят представители от парламента, правительства и президента.

Кабинет министров со своим аудитором определился первым. Им стал профессор кафедры международного права Киевского института международных отношений КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский.

Кандидатуру от Верховной рады депутаты утвердили в начале июня, проголосовав за Владимира Василенко, правозащитника, профессора Киево-Могилянской академии. Но перед этим антикоррупционный комитет парламента провел три конкурса, согласовывая претендентов.

Ранее в комментарии РБК-Украина народный депутат от фракции БПП, член профильного комитета Игорь Артюшенко пояснял, что на момент избрания аудитора от парламента президент со своей кандидатурой еще не определился. И якобы, по словам нардепа, Порошенко был готов рассматривать кандидатов, которых ему предложит Рада. Однако собеседники издания в международных организациях уверяют, что ожидали от главы государства назначения на должность аудитора иностранного специалиста, что добавило бы прозрачности процессу аудита в глазах западных партнеров.

Без опыта, но с конфликтом интересов

Жебривский стал активной фигурой украинского политикума с 2000-х годов. Он был заместителем главы партии Петра Порошенко "Солидарность". Перед назначением главой Донецкой ВГА Жебривский занимал должность начальника антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры. Его сестра - Филя Жебривская - генеральный директор одной из крупнейших украинских фармацевтических компаний "Фармак".

На своей странице в Facebook Жебривский поблагодарил президента за доверие, пообещал приложить максимум усилий, чтобы "достойно выполнять обязанности и оправдать ожидания общества на очищение власти и преодоление коррупции". Новоизбранный аудитор НАБУ видит свою задачу в том, чтобы сделать этот орган "максимально прозрачным и эффективным". "Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", - пообещал Жебривский.

Но в антикоррупционной организации Transparency International Ukraine считают, что это назначение не отвечает требованиям закона о НАБУ и допускают наличие потенциального конфликта интересов, поскольку Жебривский до недавнего времени занимал пост, подследственный Антикоррупционному бюро.

"Такое назначение произошло несмотря на то, что эту должность были готовы занять ряд всемирно известных международных экспертов с подтвержденным опытом проведения подобных аудитов и выдающимися достижениями в расследовании высокопоставленной коррупции. Это, в том числе, кандидатуры Карлоса Кастресаны, Джованни Кесслера, Роберта Сторча и Томаса Фаерстоуна. Но несмотря на очевидные преимущества и профессиональный опыт международных специалистов, их кандидатуры были отклонены (или не рассматривались) без каких-либо логических объяснений", - заявили в организации.

Совет общественного контроля НАБУ также "выразил обеспокоенность" назначением Жебривского. "Назначение аудитором НАБУ лица, не в полной мере отвечающего требованиям закона, ставит под угрозу судебного обжалования как сам процесс отбора, так и будущие результаты деятельности комиссии", - следует из заявления совета.

В "Центре противодействия коррупции", в свою очередь, обращают внимание на то, что Павел Жебривский не имеет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон о НАБУ. Активисты не исключают возможного судебного обжалования этого назначения.

Народный депутат, экс-глава антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев (фракция "Самопомич") считает, что подать иск о вопросе законности назначения Жебривского можно, но выиграть дело будет сложно. "Большинство судей не являются независимыми, и это будет большая проблема найти судью, который будет выносить решение именем Украины", - говорит Соболев. Нардеп считает, что назначение Жебривского – это "попытка подорвать независимость Антикоррупционного бюро, договориться с его руководством, шантажируя отрицательным заключением и угрозой увольнения".

Народный депутат Иван Крулько (фракция "Батькивщина") говорит, что аудитором НАБУ должен был стать украинский или международный специалист - независимый человек, опытный юрист. "Парламент определился относительно Владимира Василенко, который был судьей в международном суде, который был послом в Великобритании, Бельгии. Человек, которого знает и уважает весь мир и Украина как эксперта - он может осуществить такой аудит. А когда увольняют человека, руководителя Донецкой военно-гражданской администрации, бывшего народного депутата и назначают аудитором НАБУ, я считаю, что это проявление того, что никакой независимости при проведении аудита президент не хочет. Он хочет получить информацию, какие дела расследует НАБУ ", - отмечает Крулько.

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма не берется прогнозировать, к чему приведет назначение Павла Жебривского одним из аудиторов НАБУ. "Я не знаю, что задумал президент. Он назначил человека, он несет ответственность за его деятельность и все действия, которые будут позже в деятельности Жебривского", - говорит парламентарий. Шурма также отметил, что знает Павла Жебривского с 2002 года, но не может охарактеризовать его ни с плохой, ни с хорошей стороны.

Риски для Сытника

Народный депутат Леонид Емец ("Народный фронт") отмечает, что аудит НАБУ должен вызывать доверие у общества. Однако, по его мнению, назначение Павла Жебривского, бывшего главы областной администрации, не будет воспринято обществом как путь к объективному и независимому аудиту.

Кроме того, Емец подчеркивает, что теперь многие говорят о вероятности увольнения Артема Сытника с должности главы НАБУ: "Если аудит будет положительный, то все скажут, что Сытник "лег" под президента, и за это ему дали положительный аудит. Если аудит будет отрицательный, то скажут, что это было политическое влияние и давление на Сытника. Но я не вижу случая, где скажут, что аудит был объективен. Это можно было получить только, если бы были назначены лица, максимально отдаленные от политической вертикали", - рассказал РБК-Украина депутат.

Депутаты из президентской политической силы смотрят на решение Порошенко несколько иначе, чем их коллеги по парламенту, призывая не драматизировать по этому поводу. "В первую очередь, аудитор НАБУ должен быть независимым от директора НАБУ, - отмечает народный депутат, член антикоррупционного комитета Олег Барна (БПП). - Суть аудитора - должным образом, скрупулезно, непредвзято к каждой мелочи проверить законность деятельности НАБУ. И эти выводы, нарушения и преступления не скрыть, а выявить, дать им публичность. И результаты этого аудита должны уже будут изучаться, правы они или не правы".

Разговоры о предвзятости Жебривского и о том, что его выводы могут привести к увольнению главы НАБУ Артема Сытника Барна называет "абсурдом и враньем". Как отметил собеседник, снятие с должности директора НАБУ будет осуществляться "только на основании выявления нарушений, преступлений относительно деятельности.

По его словам, никаких других причин не может быть. "Объективность изучения деятельности НАБУ будет проводиться аудиторской службой под жестким контролем представителей мирового сообщества и международных антикоррупционных организаций, под контролем нашего профильного комитета по противодействию коррупции. То есть, эти выводы, которые будут сделаны аудитором НАБУ, могут быть основанием для увольнения, но это не означает, что обязательно уволят", – полагает депутат БПП.