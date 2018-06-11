Ноша не по плечу: почему глава Донецкой ВГА Павел Жебривский намерен уйти в отставку

Сегодня Павел Жебривский заявил о своем намерении оставить пост главы Донецкой военно-гражданской обладминистрации. Свою отставку он уже согласовал с президентом Петром Порошенко и получил согласие главы государства. Правительство рассмотрит отставку Жебривского на этой неделе. Впрочем, ни сам глава Донецкой области, ни собеседники издания в парламенте и Администрации президента не могут назвать официальных причин его ухода. По одной из версий, решение Жебривского продиктовано усталостью. По другой - увольнение главы Донецкой ВГА вряд ли можно назвать его собственной инициативой.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сегодня заявил о своем желании уйти в отставку. На странице в Facebook он сообщил, что заявление об уходе он подал президенту Петру Порошенко в субботу, 9 июня. "Президент мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин", - написал в соцсети руководитель Донецкой ВГА.

Рівно три роки тому Президент призначив мене головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної... Опубліковано Павлом Жебрівським 11 червня 2018 р.

Жебривский напомнил, что был назначен президентом на эту должность ровно три года назад. К своим заслугам он отнес реализацию проекта "Опорная школа", "Украинский донецкий куркуль", обеспечение жильем детей-сирот, ремонт дорог и возведение других объектов инфраструктуры. Выразив надежду на то, что его преемник продолжит начатую им работу, Жебривский завершил свое заявление фразой "Донбасс - это Украина!".

Впрочем, в своем посте чиновник не указал причины своей отставки. Получить комментарий Павла Жебривского и его первого заместителя Евгения Вилинского сегодня РБК-Украина не удалось - они не отвечали на телефонные звонки и сообщения. Вместе с тем, пресс-секретарь главы Донецкой ВГА Татьяна Игнатченко заверила издание, что Жебривский намерен покинуть пост по собственному желанию, уточнив, что о других мотивах такого решения ей ничего неизвестно.

По информации источника РБК-Украина в Администрации президента, одной из причин для увольнения Жебривского действительно могла стать усталость. Другие собеседники в окружении Петра Порошенко говорят, что на самом деле Жебривского попросили уйти из-за недовольства его работой. "Депутаты от БПП, которые регулярно посещают Донбасс, постоянно настаивали на увольнении Жебривского. По их словам, о его содействии коррупционным схемам в регионе трубят на каждом углу. Он не занимался областью, а занимался собой", - рассказал один из собеседников издания на правах анонимности. Еще один источник из команды президента заверил издание, что решение об отставке Жебривского "президент принял несколько месяцев назад, но ждал подходящего случая". Впрочем, объяснить, что послужило поводом для увольнения главы Донецкой ВГА именно сейчас, он не смог.

Павел Жебривский – заметная фигура украинской политики еще с начала 2000-х годов. В то время он был первым заместителем главы партии "Солидарность" Петра Порошенко, созданной после разрыва с СДПУ(о). В 2014 году с началом АТО Жебривский уехал на Донбасс. До назначения главой Донецкой ВГА руководил антикоррупционным управлением Генеральной прокуратуры. Имя Павла Жебривского также часто фигурировало в торговых войнах на фармацевтическом рынке. Его неоднократно обвиняли в лоббизме интересов своей семьи в парламенте. Его сестра - Филя Жебривская - совладелица одной из крупнейших украинских фармкомпаний "Фармак". Помимо производства лекарств, интересы семьи Жебривских лежат в сфере торговли нефтепродуктами и зерновыми.

Стоит отметить, что с момента реорганизации Донецкая облгосадминистрации в военно-гражданскую администрацию в марте 2015 года, Жебривский – уже третий ее глава. Его предшественники либо не справлялись с ситуацией, либо были неугодны правительству и президенту. Так Александр Кихтенко, который уступил свое кресло Жебривскому, был снят с поста "в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей". Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал уволить Кихтенко и назвал его "коллаборантом" в ответ на призыв последнего восстановить экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Позже межведомственная комиссия Кабинета министров, созданная специально для проверки деятельности Кихтенко, признала работу Донецкой военно-гражданской администрации неудовлетворительной, а президент объявил ему выговор.

До этого меньше года Донецкой ОГА руководил бизнесмен, и сейчас уже народный депутат, Сергей Тарута. Его назначение на должность в начале марта 2014 года произошло на фоне растущего напряжения на Востоке страны в преддверии российской агрессии. Ожидалось, что он как авторитетная фигура на Донбассе сможет удержать ситуацию в области от сепаратистских волнений. Но этого не произошло. Кроме того, его позиция как руководителя области по многим вопросам шла в разрез с центральными органами власти. Это привело к отставке Таруты с должности главы Донецкой ОГА.

В июне 2015 года, представляя активу нового главу Донецкой области Павла Жебривского, Порошенко поставил перед ним несколько задач - обеспечить оборону региона и провести "честные местные выборы". Впрочем, назначенные на 25 октября того же года выборы в Мариуполе, Красноармейске были сорваны из-за отказа избирательной комиссии регистрировать бюллетени, а в некоторых случаях из-за того, что участки для голосования так и не открылись. Жебривскому пришлось отсрочить проведение выборов до 29 ноября.

В области Жебривский отметился также своей инициативой по "украинизации" городов. Глава Донецкой ВГА пообщел 30 млн гривен населенному пункту, который полностью переведет все указатели и рекламные надписи на украинский язык. На конец мая этого года полностью "украинизированными" стали Дружковка, Покровск, Угледар и Мирноград, получив дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Еще одним вопросом, которому Жебривский обещал уделить внимание, было строительство опорных школ. Ранее председатель Донецкой ВГА озвучивал цифры в 21 учреждение до конца 2016 года, однако в эти сроки он не вложился. Как сообщил сам Жебривский, сейчас в области открыто 12 отремонтированных опорных школ, до сентября откроется еще 12, а до конца года их должно быть уже 30.

Кроме того, Жебривскому удалось восстановить разрушенные боевиками мосты в Семеновке, в Закотном и Северске, завершить строительство обещанного Авдеевского газопровода, обустроить более ста футбольных площадок, урегулировать вопросы с электроснабжением Зайцева, подключив населенный пункт к энергетической сети на подконтрольной территории.

Но не во всех районах области стабильная ситуация с электро-, водо- и газоснабжением. "По электроснабжению мы все перевели на автономное обеспечение, и все населенные пункты на линии разграничения, кроме двух, где обстрелы постоянные", - заявил Жебривский в мае этого года. По газу проблемы также не решены окончательно. "Это Авдеевка и семь населенных пунктов Ясиноватского района. Я думаю, что мы "дожмем" облгаз и пустим в ближайшее время газ в эти населенные пункты ... И Марьинка, и Красногоровка, где мы восстановили газоснабжение с контролируемой украинской властью территории, но это не удается из-за боевой ситуации", - уточнил он.

По словам Жебривского, катастрофической остается ситуация с водоснабжением. "Водопровод начинается – первый подъем это Николаевка под Славянском – идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодня мы вынуждены поставлять полностью по этому водопроводу воду . Больше 3 млрд гривен они нам должны по старым тарифам, еще довоенными. И сегодня в достаточно тяжелой ситуации компания "Вода Донбасса". Остановить воду, как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушский районы", - уточнил глава Донецкой ВГА. Он также отметил, что к решению этой проблемы привлечены ОБСЕ и ЮНИСЕФ, но результата добиться пока не удается.

Пока остается неясным, найдется ли у президента для Павла Жебривского другая должность, если Кабмин примет его отставку. Собеседники РБК-Украина не исключают, что "Жебривского освободили под выборы", и, мол, БПП снова задействует его в работе во время предвыборной кампании. Не исключает того, что Жебривский займется политикой и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Впрочем, уточнить, кто может возглавить после Жебривского он не смог, предположив, что новый руководитель у области появится уже на текущей неделе.

При этом, в СМИ уже прозвучала информация, что новым руководителем Донецкой области может стать другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий - Юрий Грымчак. В комментарии ТСН он заявил, что, "если это необходимо, возможно, я бы согласился".

Впрочем, собеседники РБК-Украина в АП возможность такого назначения пока отрицают.