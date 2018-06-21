Ревізор від президента: чого чекати від Павла Жебрівського на посаді аудитора НАБУ

У парламенті і у громадських організаціях незадоволені призначенням Жебрівського аудитором НАБУ через можливий конфлікт інтересів і недостатній досвід для такої роботи.

Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро. Це кадрове рішення президента викликало неоднозначну реакцію в політичних колах і серед громадських антикорупційних організацій. По-перше, через наближеність Жебрівського до Порошенка, по-друге, через відсутність у нього досвіду роботи в міжнародних організаціях. Поява Жебрівського серед аудиторів НАБУ, на думку народних депутатів і активістів, в майбутньому може привести до звільнення глави НАБУ Артема Ситника, а також до витоку інформації про розслідування бюро. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

На цьому тижні президент Петро Порошенко своїм указом призначив екс-голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро. Тижнем раніше Жебрівський заявив про свою відставку після трьох років роботи в Донецькій області.

Порошенко довше за інших не міг визначитися, ким заповнити свою квоту в аудитори бюро. Нагадаємо, згідно із законом про НАБУ, незалежний аудит діяльності бюро повинна щорічно проводити комісія, до складу якої входять представники від парламенту, уряду і президента.

Кабінет міністрів зі своїм аудитором визначився першим. Ним став професор кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко Михайло Буроменський.

Кандидатуру від Верховної ради депутати затвердили на початку червня, проголосувавши за Володимира Василенка, правозахисника, професора Києво-Могилянської академії. Але перед цим антикорупційний комітет парламенту провів три конкурсу, погоджуючи претендентів.

Раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат від фракції БПП, член профільного комітету Ігор Артюшенко пояснював, що на момент обрання аудитора від парламенту президент зі своєю кандидатурою ще не визначився. І нібито, за словами нардепа, Порошенко був готовий розглядати кандидатів, яких йому запропонує Рада. Однак співрозмовники видання в міжнародних організаціях запевняють, що очікували від глави держави призначення на посаду аудитора іноземного фахівця, що додало б прозорості процесу аудиту в очах західних партнерів.

Без досвіду, але з конфліктом інтересів

Жебрівський став активною фігурою українського політикуму з 2000-х років. Він був заступником голови партії Петра Порошенка "Солідарність". Перед призначенням головою Донецької ВЦА Жебрівський обіймав посаду начальника антикорупційного управління Генеральної прокуратури. Його сестра - Філя Жебрівська - генеральний директор однієї з найбільших українських фармацевтичних компаній "Фармак".

На своїй сторінці в Facebook Жебрівський подякував президентові за довіру, пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб "гідно виконувати обов'язки і виправдати очікування суспільства на очищення влади і подолання корупції". Новообраний аудитор НАБУ бачить своє завдання в тому, щоб зробити цей орган "максимально прозорим та ефективним". "Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань і підтекстів", - пообіцяв Жебрівський.

Але в антикорупційній організації Transparency International Ukraine вважають, що це призначення не відповідає вимогам закону про НАБУ і допускають наявність потенційного конфлікту інтересів, оскільки Жебрівський до недавнього часу обіймав пост, підслідний Антикорупційному бюро.

"Таке призначення відбулося незважаючи на те, що цю посаду були готові зайняти ряд всесвітньо відомих міжнародних експертів з підтвердженим досвідом проведення таких аудитів та видатними досягненнями в розслідуванні високопосадової корупції. Це, в тому числі, кандидатури Карлоса Кастресани, Джованні Кесслера, Роберта Сторча і Томаса Фаерстоуна. Але незважаючи на очевидні переваги та професійний досвід міжнародних фахівців, їх кандидатури були відхилені (або не розглядалися) без будь-яких логічних пояснень", - заявили в організації.

Рада громадського контролю НАБУ також "висловила стурбованість" призначенням Жебрівського. "Призначення аудитором НАБУ особи, яка не повною мірою відповідає вимогам закону, ставить під загрозу судового оскарження як сам процес відбору, так і майбутні результати діяльності комісії", - випливає з заяви ради.

У "Центрі протидії корупції", у свою чергу, звертають увагу на те, що Павло Жебрівський не має досвіду роботи в правоохоронних або судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон про НАБУ. Активісти не виключають можливого судового оскарження цього призначення.

Народний депутат, екс-голова антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") вважає, що подати позов про питання законності призначення Жебрівського можна, але виграти справу буде складно. "Більшість суддів не є незалежними, і це буде велика проблема знайти суддю, який буде виносити рішення іменем України", - каже Соболєв. Нардеп вважає, що призначення Жебрівського – це "спроба підірвати незалежність Антикорупційного бюро, домовитися з його керівництвом, шантажуючи негативним висновком і загрозою звільнення".

Народний депутат Іван Крулько (фракція "Батьківщина") говорить, що аудитором НАБУ повинен був стати український або міжнародний фахівець - незалежна людина, досвідчений юрист. "Парламент визначився щодо Володимира Василенка, який був суддею в міжнародному суді, який був послом у Великобританії, Бельгії. Людина, яку знає та шанує весь світ і Україна як експерта - він може здійснити такий аудит. А коли звільняють людину, керівника Донецької військово-цивільної адміністрації, колишнього народного депутата, і призначають аудитором НАБУ, я вважаю, що це прояв того, що ніякої незалежності при проведенні аудиту президент не хоче. Він хоче отримати інформацію, які справи розслідує НАБУ ", - зазначає Крулько.

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма не береться прогнозувати, до чого призведе призначення Павла Жебрівського одним з аудиторів НАБУ. "Я не знаю, що задумав президент. Він призначив людину, він несе відповідальність за його діяльність і всі дії, які будуть пізніше в діяльності Жебрівського", - говорить парламентарій. Шурма також зазначив, що знає Павла Жебрівського з 2002 року, але не може охарактеризувати його ні з поганого, ні з гарного боку.

Ризики для Ситника

Народний депутат Леонід Ємець ("Народний фронт") зазначає, що аудит НАБУ повинен викликати довіру у суспільства. Однак, на його думку, призначення Павла Жебрівського, колишнього голови обласної адміністрації, не буде сприйнято суспільством як шлях до об'єктивного та незалежного аудиту.

Крім того, Ємець підкреслює, що тепер багато говорять про ймовірність звільнення Артема Ситника з посади голови НАБУ: "Якщо аудит буде позитивний, то всі скажуть, що Ситник "ліг" під президента, і за це йому дали позитивний аудит. Якщо аудит буде негативний, то скажуть, що це був політичний вплив і тиск на Ситника. Але я не бачу випадку, де скажуть, що аудит був об'єктивний. Це можна було отримати лише, якщо б були призначені особи, які максимально віддалені від політичної вертикалі", - розповів РБК-Україна депутат.

Депутати з президентської політичної сили дивляться на рішення Порошенка дещо інакше, ніж їхні колеги по парламенту, закликаючи не драматизувати з цього приводу. "У першу чергу, аудитор НАБУ повинен бути незалежним від директора НАБУ, - зазначає народний депутат, член антикорупційного комітету Олег Барна (БПП). - Суть аудитора - належним чином, скрупульозно, неупереджено до кожної дрібниці перевірити законність діяльності НАБУ. І ці висновки, порушення та злочини не приховати, а виявити, дати їм публічність. І результати цього аудиту повинні вже будуть вивчатися, праві вони чи не праві".

Розмови про упередженість Жебрівського і про те, що його висновки можуть призвести до звільнення глави НАБУ Артема Ситника Барна називає "абсурдом і брехнею". Як зазначив співрозмовник, зняття з посади директора НАБУ буде здійснюватися на підставі виявлення порушень, злочинів щодо діяльності.

За його словами, ніяких інших причин не може бути. "Об'єктивність вивчення діяльності НАБУ буде проводитися аудиторською службою під жорстким контролем представників світового співтовариства і міжнародних антикорупційних організацій, під контролем нашого профільного комітету з протидії корупції. Тобто, ці висновки, які будуть зроблені аудитором НАБУ, можуть бути підставою для звільнення, але це не означає, що обов'язково звільнять", – вважає депутат БПП.