Ревизор для монополий: какие задачи стоят перед новой главой АМКУ

Табачный рынок: спор за миллиарды

Один из самых затяжных кейсов АМКУ – расследования на табачном рынке. Еще в октябре 2015 года комитет занялся компанией "Мегаполис-Украина", которая, по версии ведомства, стала единственным покупателем сигарет у четырех производителей. И тем самым заняла монопольное положение на рынке дистрибуции с долей 99%.

Еще во времена Януковича АМКУ позволил "Мегаполис-Украина" сделку с табачными производителями, тем самым открыв дорогу к монополизации рынка. Разрешения от АМКУ на согласованные действия закрыли другим компаниям возможность быть дистрибуторами сигарет украинского производства. В комитете ранее указывали, что это стало одной из причин для роста цен на сигареты.

Уже в ноябре 2018 года комитет отменил ряд решений по "Мегаполису", принятые в 2011-2013 годах. На тот момент компания сменила название, став "Тедис-Украина". В 2019 году АМКУ признал, что на рынке были созданы условия, при которых дистрибуцией сигарет не мог заниматься никто другой, за исключением "Тедиса".

В октябре прошлого года комитет оштрафовал на 6,5 млрд гривен четырех крупнейших производителей сигарет и непосредственно этого дистрибутора за "согласованные антиконкурентные действия". Все они оспаривают этот штраф в судах, а АМКУ пытается принудительно взыскать с табачников долг и наложить арест на счета компаний.

Но штраф – далеко не единственный показатель эффективности АМКУ в этом кейсе. Комитету еще предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с ростом цен на сигареты и устранением "монопольной составляющей" в стоимости табачной продукции. Новому главе АМКУ нужно выяснить, связан ли рост цен на сигареты с ежегодным повышением акцизов и производственных расходов или же "монопольная маржа" все еще имеет место.

Фармацевты: игры с ценами

Не менее сложный рынок – фармацевтический. Здесь АМКУ еще в 2016-2018 годах оштрафовал несколько компаний за антиконкурентные действия и согласование цен, что вело к росту цены лекарств. Штрафы были наложены на фармкомпанию "Санофи-Авентис" (69,5 млн гривен) и ее двух дистрибуторов – "Оптима-Фарм" (40,8 млн гривен) и "БаДМ" (28,8 млн гривен).

АМКУ настаивал, что эти компании внедряли системы дистрибуции, которые создавали искусственные барьеры для конкуренции. Позже, впрочем, суд отменил эти штрафы. У комитета была претензия, что фармкомпания предоставляла скидки лишь подконтрольным дистрибуторам, через которых также стимулировала и навязывала продажу лекарств.

Комитет в конце 2018 года принял спецрекомендации для недопущения неконкурентных действий на этом рынке. Тем не менее, остались нерешенными ряд вопросов. Среди прочего, программы лояльности и бонусов для операторов рынка по-прежнему являются инструментами антиконкурентных практик со стороны производителей.

Еще одна проблема заключается в том, что производители субстанций в "воспитательных" целях отказываются осуществлять поставку продукции, чем принуждают зависящих от них производителей лекарств соглашаться на более высокие цены. Потребителей также все еще вводят в заблуждение относительно якобы "спасительных качеств" того или иного препарата или биологически активных добавок.

АМКУ под руководством Пищанской необходимо прояснить, удалось ли ведомству добиться стабилизации цен на важные для населения лекарства, а также нет ли признаков возвращения схем дистрибуции, ограничивающих конкуренцию, и не согласовывают ли фармкомпании цены на лекарства для их удорожания.

Энергорынок: прицел на ДТЭК

Непростой кейс ожидает АМКУ на энергорынке. Компанию ДТЭК подозревают в использовании монопольного положения в Бурштынском энергоострове. В предварительном заключении АМКУ указал, что "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" (аффилированы с ДТЭК) в июле-октябре 2019 года занимали монопольное положение на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки.

По информации АМКУ, с конца июля 2019 года компания "ДТЭК Западэнерго" не предлагала максимально возможные объемы электроэнергии в часы минимальной нагрузки. И это якобы приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

В Бурштынский энергоостров входят части Львовской и Ивано-Франковской области, а также Закарпатская область – они не соединены с единой энергосистемой Украины и получать электроэнергию могут или с принадлежащей ДТЭК Бурштынской ТЭС либо посредством импортных поставок.

А в июле-октябре 2019 года "ДТЭК Западэнерго", как полагают в АМКУ, устанавливала на рынке на сутки вперед в часы максимальной нагрузки экономически необоснованные цены на продажу электроэнергии. Такие действия, по мнению АМКУ, были бы невозможны при условиях существования конкуренции на рынке. Компанию могут оштрафовать на 10% выручки за последний год.

Конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии. "Вероятно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на Бурштынский энергоостров, не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности", – говорилось в сообщении АМКУ.

ДТЭК эти обвинения отвергал. В начале марта появилась информация, что помочь АМКУ в установлении истины может Европейское энергосообщество. Вероятно, АМКУ ждет мнения этого авторитетного органа.

Примечательно, что сейчас ситуация в Бурштынском энергоострове в период активизации расследования АМКУ (весной этого года) была диаметрально противоположной – около 80% "рынка на сутки вперед" (это ценообразующий сегмент) занимали трейдеры, реализуя импортную электроэнергию. При этом по-прежнему раздавались недовольные голоса относительно цены.

Вероятно, АМКУ стоит системно подойти к решению вопроса о недопущении злоупотреблений монопольным положением в Бурштынском энергоострове, независимо от того, кто это может сделать – компания ДТЭК или не связанные с ней трейдерские структуры, импортирующие ток.

Нефтерынок: "приватный" интерес

Последние месяцы активно развиваются события на рынке нефти и нефтепродуктов. Здесь прослеживаются попытки лоббизма со стороны отдельных игроков, имеющих признаки монопольных производств и сбыта. Об этом ранее подробно писало РБК-Украина.

Производство

Подконтрольный неформальной группе "Приват" Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") в 2019 году произвел 89% от всего украинского дизтоплива. В первом полугодии 2020 года – 93%. В 2019 года завод произвел 83% автомобильных бензинов от всего производства в Украине, в первом полугодии 2020 года – 87%. В 2019 году и в первом полугодии 2020 года произвел 100% внутреннего производства авиационного керосина.

Розница

Группа "Приват" управляет розничной сетью, состоящей из более полутысячи АЗС, треть из них – под брендом "Укрнафта". Это примерно 20% от общего количества АЗС в Украине. Часто "приватовский" розничный бизнес упрекают в том, что станции ведут единую ценовую политику, имея один источник снабжения топливом.

АМКУ еще в 2016 году начал расследование злоупотреблений со стороны АЗС группы "Приват". Ответчиками по делу были 174 компании, среди которых и "Укрнафта". В июле 2018 году АМКУ составил предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы "Приват" предлагалось признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции. Им грозил штраф до 10% от оборота за 2017 год, а для "Укрнафты" – это 2,69 млрд гривен.

Заправка авто на АЗС (Фото: УНИАН)

Окончательное решение по этому делу ожидалось до декабря 2018 года. Но в ноябре того же года тогдашний глава АМКУ Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. По одному из исков "приватовских" компаний судья запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути, объяснял тогда Терентьев. Всего было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов. И до текущего момента действует судебный запрет на продолжение расследования.

Морские перевалки

Кроме того, группа "Приват" контролирует две крупнейшие в стране морские перевалки по приему нефтепродуктов – Одесский и Черноморский нефтеперевалочные комплексы. Их суммарная номинальная мощность превышает 70% всех перевалочных мощностей в стране.

В 2019 году в Украине повысили пошлину на дизтопливо, которое ввозится в страну не через морские перевалки, из-за чего цена дизтоплива выросла. Это, казалось бы, является нарушением антиконкурентного законодательства, но оно оказалось на руку "приватовским" структурам.

А теперь "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов олигарха Игоря Коломойского, добивается ведения спецпошлины на импортное дизтопливо (ДТ) в размере 8,5%. Если пошлина будет введена и распространена на все импортируемое ДТ, то импорт из РФ может прекратиться, из-за чего возникнет дефицит топлива на украинском рынке. Конечным итогом этой ситуации может стать рост цен на "дизель".

Новому руководству АМКУ, принимая во внимание перечисленное, придется эффективно воздействовать на группу "Приват", чтобы не допустить злоупотребления в производстве и розничной реализации дизтоплива и бензинов. И тут важно, как именно АМКУ это будет делать. Пока же даже непонятна позиция комитета в отношении попыток производителей повысить цену дизтполива при помощи введения спецпошлины на его импорт.

Рынок мобильной связи: 28-дневный месяц

Начиная с 2018 года три крупнейших мобильных оператора Украины – Kyivstar, Vodafone и lifecell – в некоторых тарифных планах вместо месячной тарификации ввели 4-недельную.

В марте 2019 года АМКУ признал незаконным взимание абонплаты с пользователей с такой периодичностью. Комитет открыл дело против операторов, потребовав вернуться к старым стандартам взимания абонплаты. В противном случае АМКУ грозил самостоятельно пересмотреть тарифы и оштрафовать всю тройку ведущих операторов страны. Но они не выполнили рекомендации комитета.

Учитывая начавшийся из-за карантина кризис в экономике, АМКУ в конце марта этого года рекомендовал мобильным операторам не повышать тарифы и принудительно не переводить абонентов на более дорогие пакеты. Операторы пока не отреагировали на эти рекомендации.

Уже при новом руководстве АМКУ предстоит найти путь, чтобы операторы мобильной связи прекратили нарушать закон и вернулись к прежним стандартам тарификации. Кроме того, пока непонятно, будет ли АМКУ штрафовать компании за их упорное нежелание выполнять нормы закона относительно периода тарификации услуг.

"Укрзализныця": тарифная монополия

Будучи естественным монополистом, "УЗ" постоянно повышает тарифы на грузовые перевозки. Компания при этом ссылается на постановление Кабмина, в соответствии с которым тарифы должны ориентироваться на уровень инфляции в промышленности в предыдущем году.

К примеру, в 2019 году тариф на грузовые перевозки повысили на 14,2% потому, что в 2018 году цены производителей выросли на 14,2%. Если руководствоваться этой логикой, то в 2020 году тарифы на грузовые ж/д перевозки должны быть снижены. Ведь цены производителей в 2019 году снизились на 7,4%. Но "УЗ" тарифы не снижает, по сути, пользуясь монопольным положением. И даже, наоборот, пытается их поднять за счет так называемого "выравнивания классов перевозчиков".

Что такое "классы"? Если говорить о перевозке руды/угля – грузы 1-го класса, то для их перевозки задействовано лишь 15-20% общей протяженности ж/д путей. И практически не используются сортировочные станции с сотнями маневровых локомотивов и десятками тысяч сотрудников. Грузы отправляются прямыми маршрутами из одной станции "УЗ" на другую. Погрузка и выгрузка, и зачастую формирование составов, осуществляется на внутренних путях грузополучателей/грузоотправителей.

Тогда как зерно, которое относится ко 2-ому классу грузов, везется по всей Украине, c сотен станций, как и дизельное топливо, и металлолом (относятся к 3-ему классу). Перевозки грузов 2-го и 3-го класса очень затратные для "УЗ", а расходы на перевозку руды/угля значительно ниже. Но "УЗ" хочет сблизить классы, что повысит тариф на перевозку грузов 1-го класса. Позиция АМКУ в данном вопросе неясна, хотя она обязательно должна быть, учитывая, что "УЗ" – естественный монополист.

Кроме того, с 1 июля "УЗ" принудительно ввела т.н. "новый договор". Компания административно ограничила возможность грузоотправителей подавать заявки на перевозки. Дело в том, что кто не хотел подписывать договор, тому не подтверждали перевозки. И хотя редакция нового договора требовала доработки, о чем говорили грузоотправители, они вынуждены были его подписать, иначе не смогли бы перевозить грузы.

Бизнес указывал на то, что в доработке нуждается методика начисления платы за пользование собственными вагонами "УЗ". Сейчас она начисляется по прогрессивной тарифной сетке в зависимости от количества часов пользования вагоном. В новом договоре предлагается рассчитывать плату за использование вагонов в сутки. Это может увеличить расходы грузоотправителей более чем в 6-7 раз.

АМКУ рекомендовал "УЗ" воздержаться от внедрения нового договора до внесения всех замечаний грузоотправителей. По мнению комитета, некоторые условия договора содержат признаки злоупотребления монопольным положением и не учитывают интересы других игроков рынка грузовых перевозок. Но в "УЗ" проигнорировали рекомендации АМКУ.

И тут возникает вопрос: каким образом новое руководство АМКУ планирует противостоять злоупотреблению монопольным положением со стороны естественных монополистов, в частности "УЗ"? И планирует ли АМКУ добиться от ж/д-монополиста корректировки нового договора на перевозку грузов?

Не менее важный вопрос – поддерживает ли АМКУ создание независимого регулятора транспортной отрасли (НКРТ), создание которого должно ограничить возможности "УЗ" в части злоупотребления монопольным положением?

Рынок удобрений: погоня за Фирташем

АМКУ в сентябре 2019 года решил принудительно разделить группу Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн ​​гривен.

Комитет установил, что заводы "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и оптовая торговая компания "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляли монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов. Разделение активов должно было состояться в течение девяти месяцев.

АМКУ указывал на такие нарушения, как систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений. И это якобы привело к завышению стоимости удобрений. Еще одно нарушение – остановка заводов по производству минудобрений во время полевых работ в 2017 году, что создало дефицит на рынке и недопоставку товара аграриям, которые сделали предоплату.

Группа Ostchem обжаловала решение АМКУ в Хозсуде Киева, который признал недействительным разделение холдинга. А уже в 2020 году заводы Фирташа выступали за введение квот на импорт азотных минеральных удобрений. Если бы квоты были введены, на рынке образовался бы дефицит, что позволило бы Ostchem и "Днепроазоту", подконтрольному группе "Приват", извлекать дополнительную прибыль с монополизированного (в случае введения квот) рынка. Но Минэкономики отказалось вводить квоты.

И как минимум тут важна позиция АМКУ – будет ли комитет подавать апелляцию на решения суда, которым удалось отменить разделение группы Ostchem.

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Без претензии на полноту перечисления всех острых проблем, стоящих перед новым руководством АМКУ, стоит отметить, что глава антимонопольного органа получила очень серьезные профессиональные вызовы, от успешного решения которых зависит как успех посткризисного восстановление экономики, так и благосостояние украинцев, которые пока еще вынуждены переплачивать из-за монополизации ряда ключевых рынков.