Репетиция локдауна: как полиция готовится к ужесточению карантина

Кабинет министров обсуждает варианты ужесточения карантина на новогодние праздники. Окончательный формат и сроки до сих пор не установлены, но предварительная подготовка к этому процессу уже идет. Один из главных вопросов – как убедить или заставить людей придерживаться новых ограничений.

Практика показывает, что в отдельных городах установки центральной власти могут трактовать весьма специфически. "Карантинные бунты" в регионах этой осенью Банковая и Кабмин связывали прежде всего с местными выборами. После завершения избирательной кампании таких случаев действительно поубавилось. Но не факт, что новогодние запреты не приведут к новой волне непослушания.

Контроль за соблюдением карантина во многом лег на плечи силовиков. Весной, когда был введен тотальный локдаун, всему государственному аппарату пришлось, по сути, в процессе учиться на своих же ошибках. Сейчас же есть шанс подготовиться загодя. "Репетицией" локдауна стал карантин выходного дня.

Для борьбы с нарушителями карантина, например в Киеве, в каждом районе выделили по 2-3 группы полицейских, которым помогают волонтеры и "коммунальщики" из городской охраны. Совместные патрули проверяют заведения на своей территории и реагируют на жалобы. Иногда такая информация появляется в СМИ и соцсетях, но часто люди сами звонят на 102.

Согласно правилам карантина, кафе и ресторанам нельзя принимать посетителей после 22:00 в будние дни, а в последние три недели все выходные работать можно было только "на вынос". Нарушителей закрывают и штрафуют. В один из таких ночных рейдов отправился корреспондент РБК-Украина.

"Спецоперация" начинается с брифинга в актовом зале Оболонского районного отделения полиции. Тут собралось с три десятка человек, к патрулям присоединились и сотрудники Госпотребслужбы. В этом районе хватает заведений, которые не выполняют карантинные ограничения.

Начальник райотдела не скрывает возмущения, видимо профилактические меры на нарушителей не подействовали. На вопрос подчиненных: "МЧС вызываем?", с долей шутки отвечает: "Всех вызываем! Включая кинологов и патологоанатома!". Последние приготовления перед выходом – обсуждают планы окружения и "захвата"

– Куда сейчас? – спрашиваю у девушки в форме с шевроном "Муниципальная варта".

– Куда конкретно мы поедем, не могу сказать, “военная тайна”, – с улыбкой отвечает она.

Случалось, что кто-то предупреждал нарушителей и они закрывались именно в день рейда. "Охота" на такие заведения для проверяющих уже сродни спортивному интересу.

Брифинг заканчивается, план на вечер составлен. Несколько полицейских в гражданском зайдут в ресторан после 22:00 и сделают заказ. Дальше заведение "накрывает" патруль. Задача "муниципалов" удерживать периметр и вывести посетителей из здания, пока составляется протокол. По закону, ответственность полностью ложится на плечи администратора или владельца.

Меня определяют в машину "Муниципальной варты" – наша группа должна ждать сигнала от полиции. Ждать приходится довольно долго, первые два заведения, которые были в очереди на контроль, оказались закрыты.

Мои попутчики коротают время, обсуждая проблему “аватаров на передовой” – пьянства в боевых подразделениях на линии фронта. Придумывание самых страшных наказаний для них прерывает рация. Третье заведение – пиццерия "Mister Cat", открыто и принимает посетителей.

На часах почти 23:00. Внешне заведение выглядит давно закрытым. Плотная ткань на окнах не позволяет увидеть, что происходит внутри. Но "нарушителя* выдали курящие у входа посетители.

Пять минут ожидания и звучит команда окружать помещение. Часть группы перекрывает черный вход, остальные заходят через главный. Администратор пиццерии паникует и пытается заблокировать дверь, но вскоре сдается. Положение и правда безвыходное: в двух больших залах около ста посетителей.

Они недовольно косятся на правоохранителей, но не протестуют, потихоньку расплачиваются и покидают заведение. Больше всех возмущается администратор. Завидев журналиста, начинает жаловаться, но представляться не спешит.

– Люди пришли до 22:00, их предупредили, что мы работаем до десяти. Но они сели, сказали мы на чуть-чуть… и тут сразу появились вы. Все. После 22 мы никого не пускаем, очень важно соблюдать законы. Но не можем же мы выгнать людей", – сокрушается он.

Пока муниципальная охрана освобождает залы от людей, полиция и сотрудники Госпотребслужбы оформляют протокол. Посетители пока ждут расчета тоже не упускают возможности пожаловаться на правила карантина.

– Я не знала, что есть такое ограничение, заведение было открыто и мы зашли, – рассказывает одна из клиенток пиццерии. – Захотела с подружкой отпраздновать день рождения. Здесь официантки в масках, все нормально, зачем такое делать? Лучше бы наркоманов ловили, чем такой фигней страдать.

Нашу беседу прерывает охранник: "Извините, сейчас будет санитарная обработка зала. Вам нужно освободить помещение". В заведение заходит сотрудник ГСЧС в белом защитном костюме с распылителем и начинает методично обрызгивать пол во всех залах жидкостью с сильным запахом хлорки.

– У вас нет разрешения, я не знаю, что там за яд, дайте документы! – администратор переходит на крик, но человек в белом молча продолжает "сражение" с невидимым вирусом.

Ночной рейд продолжается. Следующий пункт назначения довольно экзотичен. Патруль рассаживается по машинам и главный группы бодро командует: "А теперь в стрип-клуб!".

Обращения в полицию по этому адресу поступали и раньше. Клуб расположился на первом этаже жилого дома, и даже на шестом люди жалуются на громкую музыку ночью.

Заведение встречает нас одиноким охранником возле входной двери и темнотой внутри. "Муниципалы" обходят все помещения. Во всех комнатах выключен свет, но на диванах лежат куртки, а на столах стоят стаканы с недопитыми напитками. Сам клуб больше похож на большую и причудливо обставленную квартиру, с китчевыми картинами на стенах. Только пилоны для танцев выдают в нем заведение с развлечениями для взрослых.

Гостей и персонал клуба в итоге обнаружили в "подсобке". Они договорились сидеть тихо в тесной комнатке в надежде, что таки не найдут, но не повезло. Всех выводят в большой зал, рассаживают по диванам и полицейский берется за монотонную работу – записывать объяснения.

На часах уже час ночи субботы, так что тут "джекпот" – сразу два нарушения: работа после 22:00 и в выходной день. Показания немного разнятся, но чаще всего говорят, что это корпоратив или "частная квартира, решили отпраздновать день рождения здесь".

– Ты жаловался, что не запомнил свое 30-летие, но в этом году свои 34 точно запомнишь! – подкалывает парень своего товарища.

На диване сидит девушка в короткой юбке и высоких ботфортах. Замечает на себе взгляды и сама комментирует: "Ну да, вот решила хоть раз в полгода принарядиться, и что?". Патрульные молча улыбаются и продолжают собирать объяснительные. Из клуба выходим уже около двух часов ночи. На сегодня рейд закончен, но уик-энд только начинается.

За время действия карантина выходного дня полиция в Киеве проверила больше четырех тысяч заведений. На нарушителей составили 939 административных протоколов, а в трех случаях даже открыли уголовные дела. Статистика показывает, что за последние выходные нарушений и правда стало меньше.