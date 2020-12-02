Репетиція локдауну: як поліція готується до посилення карантину

Кабінет міністрів обговорює варіанти посилення карантину на новорічні свята. Остаточний формат і терміни досі не встановлені, але попередня підготовка до цього процесу вже йде. Одне з головних питань – як переконати або змусити людей дотримуватися нових обмежень.

Практика показує, що в окремих містах установки центральної влади можуть трактувати досить специфічно. "Карантинні бунти" в регіонах цієї осені Банкова і Кабмін пов'язували насамперед з місцевими виборами. Після завершення виборчої кампанії таких випадків дійсно поменшало. Але не факт, що новорічні заборони не призведуть до нової хвилі неслухняності.

Контроль за дотриманням карантину багато в чому ліг на плечі силовиків. Навесні, коли був введений тотальний локдаун, всьому державному апарату довелося, по суті, в процесі вчитися на своїх же помилках. Зараз же є шанс підготуватися заздалегідь. "Репетицією" локдауну став карантин вихідного дня.

Для боротьби з порушниками карантину, наприклад у Києві, в кожному районі виділили по 2-3 групи поліцейських, яким допомагають волонтери та "комунальники" з міської охорони. Спільні патрулі перевіряють заклади на своїй території і реагують на скарги. Іноді така інформація з'являється в ЗМІ і соцмережах, але часто люди самі телефонують на 102.

Згідно з правилами карантину, кафе і ресторанам не можна приймати відвідувачів після 22:00 в будні дні, а в останні три тижні всі вихідні працювати можна було тільки "на винос". Порушників закривають і штрафують. В один з таких нічних рейдів відправився кореспондент РБК-Україна.

"Спецоперація" починається з брифінгу в актовій залі Оболонського районного відділення поліції. Тут зібралося зо три десятки людей, до патрулів долучилися і співробітники Держспоживслужби. У цьому районі вистачає закладів, які не виконують карантинні обмеження.

Начальник райвідділу не приховує обурення, мабуть профілактичні заходи на порушників не подіяли. На запитання підлеглих: "МНС викликаємо?", жартівливо відповідає: "Всіх викликаємо! Включаючи кінологів і патологоанатома!". Останні приготування перед виходом – обговорюють плани оточення і "захоплення"

– Куди зараз? – запитую у дівчини в формі з шевроном "Муніципальна варта".

– Куди конкретно ми поїдемо, не можу сказати, "військова таємниця", – з посмішкою відповідає вона.

Траплялося, що хтось попереджав порушників і вони закривалися саме в день рейду. "Полювання" на такі заклади для перевіряючих вже схоже на спортивний інтерес.

Брифінг закінчується, план на вечір складено. Кілька поліцейських у цивільному зайдуть в ресторан після 22:00 і зроблять замовлення. Далі заклад "накриває" патруль. Завдання "муніципалів" утримувати периметр і вивести відвідувачів з будівлі, поки складається протокол. За законом, відповідальність повністю лягає на плечі адміністратора або власника.

Мене прикріпляють до машини "Муніципальної варти" – наша група повинна чекати сигналу від поліції. Чекати доводиться досить довго, перші два заклади, які були в черзі на контроль, виявилися закриті.

Мої попутники коротають час, обговорюючи проблему "аватарів на передовій" – пияцтва в бойових підрозділах на лінії фронту. Придумування найстрашніших покарань для них перериває рація. Третій заклад – піцерія "Mister Cat", відкритий і приймає відвідувачів.

На годиннику майже 23:00. Зовні заклад виглядає давно закритим. Щільна тканина на вікнах не дозволяє побачити, що відбувається всередині. Але "порушника* видали відвідувачі, які палили біля входу.

П'ять хвилин очікування і звучить команда оточувати приміщення. Частина групи перекриває чорний вхід, інші заходять через головний. Адміністратор піцерії панікує і намагається заблокувати двері, але здається. Становище й справді безвихідне: у двох великих залах близько ста відвідувачів.

Вони невдоволено косяться на правоохоронців, але не протестують, потихеньку розплачуються і залишають заклад. Найбільше обурюється адміністратор. Побачивши журналіста, починає скаржитися, але представлятися не поспішає.

– Люди прийшли до 22:00, їх попередили, що ми працюємо до десяти. Але вони сіли, сказали ми ненадовго... і тут відразу з'явилися ви. Все. Після 22 ми нікого не пускаємо, дуже важливо дотримуватися законів. Але не можемо ж ми вигнати людей", – журиться він.

Поки муніципальна охорона звільняє зали від людей, поліція і співробітники Держспоживслужби оформляють протокол. Відвідувачі поки чекають розрахунку теж не упускають можливості поскаржитися на правила карантину.

– Я не знала, що є таке обмеження, заклад був відкритий і ми зайшли, – розповідає одна з клієнток піцерії. – Захотіла з подружкою відсвяткувати день народження. Тут офіціантки в масках, все нормально, навіщо таке робити? Краще б наркоманів ловили, ніж такий фігньою страждати.

Нашу бесіду перериває охоронець: "Вибачте, зараз буде санітарна обробка залу. Вам потрібно звільнити приміщення". В заклад заходить співробітник ДСНС в білому захисному костюмі з розпилювачем і починає методично кропити підлогу у всіх залах рідиною з сильним запахом хлорки.

– У вас немає дозволу, я не знаю, що там за отрута, дайте документи! – адміністратор переходить на крик, але людина в білому мовчки продовжує "бій" з невидимим вірусом.

Нічний рейд триває. Наступний пункт призначення досить екзотичний. Патруль розсідається по машинах і головний групи бадьоро командує: "А тепер в стрип-клуб!".

Звернення в поліцію за цією адресою надходили і раніше. Клуб розташувався на першому поверсі житлового будинку, і навіть на шостому люди скаржаться на гучну музику вночі.

Заклад зустрічає нас одиноким охоронцем біля вхідних дверей і темрявою усередині. "Муніципали" обходять усі приміщення. У всіх кімнатах вимкнене світло, але на диванах лежать куртки, а на столах стоять склянки з недопитими напоями. Сам клуб більше схожий на велику і химерно обставлену квартиру, з кітчевими картинами на стінах. Тільки пілони для танців видають у ньому заклад з розвагами для дорослих.

Гостей і персонал клубу в підсумку виявили в "підсобці". Вони домовилися сидіти тихо в тісній кімнатці в надії, що таки не знайдуть, але не пощастило. Всіх виводять у велику залу, розсаджують по диванах і поліцейський береться за монотонну роботу – записувати пояснення.

На годиннику вже година ночі суботи, так що тут "джекпот" – одразу два порушення: робота після 22:00 і у вихідний день. Показання трохи різняться, але найчастіше говорять, що це корпоратив або "приватна квартира, вирішили відсвяткувати день народження тут".

– Ти скаржився, що не запам'ятав своє 30-річчя, але в цьому році свої 34 точно запам'ятаєш! – підколює хлопець свого товариша.

На дивані сидить дівчина в короткій спідниці і високих ботфортах. Помічає на собі погляди і сама коментує: "Ну так, ось вирішила хоч раз на півроку причепуритися, і що?". Патрульні мовчки посміхаються і продовжують збирати пояснювальні. З клубу виходимо вже близько двох годин ночі. На сьогодні рейд закінчений, але вікенд тільки починається.

За час дії карантину вихідного дня поліція в Києві перевірила більше чотирьох тисяч закладів. На порушників склали 939 адміністративних протоколів, а в трьох випадках навіть відкрили кримінальні справи. Статистика показує, що за останні вихідні порушень і правда стало менше.