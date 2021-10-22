Рекордный рост. Почему в Украине продолжает увеличиваться нелегальный рынок сигарет

В Украине продолжает расти торговля нелегальной табачной продукцией. Согласно результатам исследования Kantar Украина, в 2021 году доля теневого сектора выросла до 15,9%. Этот показатель – максимальный за последние 10 лет. В феврале нынешнего года он составлял 12,9%.

Для сравнения, в августе 2020 года доля нелегального сектора была всего 6,9%, а в 2017 и вовсе – 2,3%. С чем связан рост нелегального сектора, какие последствия от этого для государства и как бороться с контрабандой сигарет – подробнее в спецпроекте РБК-Украина.

Постоянный рост уровня нелегальной табачной продукции наблюдается последние четыре года. И сейчас "черный" рынок табака вырос до 7 млрд штук.

По словам генерального директора Kantar Украина Светланы Винославской, нелегальной в мониторинге определяется продукция с маркировкой производителей других стран или с акцизными марками других стран, которые незаконно реализуются на территории Украины. Кроме того, вошла в исследование продукция маркированная для Duty Free или для экспорта, которая также нелегально распространяется в Украине.

В Kantar Украина добавляют, что при таких объемах потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году могут быть на уровне 13,2 млрд грн.

Каналы распространения

Кроме очередного роста уровня нелегальной табачной продукции, еще одной особенностью 2021 года является то, что происходит изменение каналов распространения нелегальной продукции. Так, сейчас через киоски и магазины реализуется в три раза больше нелегальной табачной продукции, чем в 2020 году – а именно 67%.

Еще одна схема – фиктивная продажа продукции маркированной для Duty Free или для экспорта. По словам народного депутата Андрея Холодова только в Жулянах один из операторов Duty Free на каждого из пассажиров, фиктивно "продавал" по 23 (!) блока сигарет. На самом деле пассажиры и в глаза этих сигарет не видели – они пошли на продажу в нелегальные каналы сбыта. Эта схема дополняется также производством продукции якобы на экспорт (с иностранными указаниями на пачке, и конечно же, без акцизных марок и без уплаты налогов в Украине), и странным образом эта продукция не выезжает в страну назначения, а оседает на руках у продавцов на рынках, безлицензионных киосках и тому подобное.

Третья схема – изготовление и продажа контрафактной продукции в Украине на табачных фабриках, которые, по словам руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко, судя по всему, имеют "отдельный" режим содействия" от власти.

"Схема там тоже весьма примитивна — оборудование находится в аренде или субаренде, и когда силовики время от времени приходят с рейдами, то оборудование невозможно арестовать, так как оно юридически принадлежит другим лицам, а не тем, кого поймали на горячем. Через несколько недель производство восстанавливается, потому что "оборудование же не виновато", что на нем что-то не так делают", – отмечает Денисенко.

Так, по данным Кантар, 60% продукции, нелегально реализуемой в Украине, имеет отметку производства на Винниковской табачной фабрике. Наиболее распространенными марками этой группы нелегальной продукции является Compliment (с маркировкой для Duty Free) – 47%, а также Marshall, Marvel, Urta, Jin Ling, общая доля которых составляет 84%.

Среди контрабанды на первом месте стоит продукция табачных фабрик Беларуси — 49%. Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ.

Также согласно исследованию, 62% нелегальной продукции сосредоточено в семи областях Украины: Одесской (13%), Харьковской (13%), Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (6%), Хмельницкой (6%), Львовской (6%).

Как считают объемы нелегальных сигарет

Для идентификации подделок исследователи используют сравнительный анализ упаковок и марок акцизного налога, дополнительно привлекаются экспертные учреждения (КНИИСЭ).

"Каждый год проводится большое учредительное исследование для выявления доли и профиля курильщиков по всей Украине. Созданный профиль курильщиков становится основой для разработки квот для исследования рынка нелегальной торговли в Украине на каждый год исследования. В дальнейшем уже рассчитываются квоты по полу и возрасту курильщиков в каждой области и каждому типу населенного пункта. Отбор респондентов осуществляется по маршрутным методом с использованием квоты по полу и возрасту", – отмечает Светлана Винославская.

Опрос проходит в формате личного интервью, в ходе которого исследователи предлагают респонденту отдать/обменять упаковку сигарет, которую он курит и имеет при себе на момент опроса. В течение интервью курильщика спрашивают, где он приобрел упаковку и сколько она стоила.

По результатам идентификации упаковок определяется, к какой группе продукции она относится: легальная, контрабандная продукция маркирована для Duty Free или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине или поддельная продукция.

В агентстве объясняют, что количество упаковок перечисляется в количество сигарет за год на основе данных о среднем потреблении сигарет в день каждым респондентом. Среднее количество умножается на 365. Далее рассчитывается процент каждой группы продукции от количества сигарет за год.

Факторы "тени"

К главным факторам укрепления нелегального рынка исследователи относят законодательные и экономические условия, которые способствуют его развитию. Прежде всего — чрезмерно высокий темп повышения акцизов на сигареты, в результате чего цена за пачку сигарет растет непропорционально увеличению доходов потребителей.

В результате спрос на относительно дешевую контрабандную продукцию начинает расти. А с ростом спроса растет и предложение — в результате получается замкнутый круг, который стимулирует рост "теневой" торговли.

"В 2021 году Украина столкнулась с парадоксальной ситуацией: акциз на сигареты продолжил свой ежегодный рост на 20%, но, по данным Госказначейства, за первую половину 2021 года доходы госбюджета от табачного акциза упали аж на 7,1% или на 1,65 млрд гривен", — объясняет кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения Татьяна Кощук.

Второй фактор — недостаточно активные действия властей по противодействию контрабандистам.

Как известно, в 2011 году в Украине декриминализировали контрабанду. В украинских реалиях отсутствие серьезного наказания превратилось фактически в индульгенцию на участие в контрабандных схемах.

"Сейчас государство якобы борется с контрабандой сигарет. В августе 2017 года была принята "Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года", но она оказалась мертворожденной и, судя по всему, никто в правительстве ее всерьез не рассматривал", — говорит руководитель Украинского института будущего.

Эксперты и участники рынка надеются, что возвращение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование обеспечит уменьшение количества нарушений правил перемещения товаров через таможенную границу Украины, и будет способствовать пресечению схем незаконного перемещения товаров.

Поэтому одобренный в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды (предельная санкция – до 11 лет лишения свободы) был в целом положительно оценен рынком, пусть и с потребностью определенной коррекции, например, в поднятии нижнего порога уголовной ответственности. Второе чтение проекта закона ожидается до конца этого года, когда будут проведены все необходимые консультации в профильных комитетах.

В то же время по словам Вадима Денисенко, сейчас в парламенте кулуарно происходит глобальное сопротивление этому решению, несмотря на публичные декларации о необходимости его принятия.

"Схватка в Раде идет за контрабандный рынок примерно в 100 млрд гривен. И криминализация этой самой товарной контрабанды не является волшебной таблеткой, которая все решит. Но явно может осложнить жизнь контрабандистам, при появлении политической воли. И поэтому это голосование очень важно, как минимум, чтобы понять: есть ли эта политическая воля бороться с контрабандой, или это только декларации", – убежден эксперт.

Пример предыдущей стратегии правительства, добавляет Денисенко, показывает, что эффективность таких инструментов "без контроля сверху" приближается к нулю. Поэтому прежде всего нужно, чтобы Офис президента и лично Владимир Зеленский признали проблему и взяли под контроль борьбу с нелегальным рынком.

"К сожалению, пока у нас существует только один относительно действенный механизм – решение СНБО, которое будет предусматривать персональные санкции против ключевых игроков в этих схемах, с одной стороны, и дальнейшие "мирные шаги", которые должно утвердить правительство. Несмотря на это, собственно СНБО и мог бы стать тем органом, который контролирует выполнение плана по борьбе с нелегальным рынком", – резюмирует исследователь.

В целом же, по оценкам экспертов, если ситуация не изменится, уже в 2022 году можно ожидать новый рекорд – "теневая" доля табачного рынка может вырасти до 20-25%. Остановить такой рост нелегального рынка можно только совместными действиями парламента и правоохранительных органов.