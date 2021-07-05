Криминализация контрабанды. Как власть собирается бороться с нелегальными товарами

В этом году власть серьезно взялась за борьбу с контрабандой. Сначала на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинских контрабандистов. Позже президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду как неотложный законопроект о возвращении уголовной ответственности за товарную контрабанду, а также недостоверное декларирование товаров (№5420). В профильном комитете Рады отмечают, что парламент сможет рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время. РБК-Украина разбиралось, что предусматривает предложенный президентом законопроект, поможет ли уголовная ответственность в борьбе с контрабандой и как к идее ее криминализации относятся украинцы.

Инициатива президента

По словам президента Владимира Зеленского, контрабанда ежегодно наносит ущерб государственному бюджету почти на 300 млрд грн. Большую ее часть составляет подакцизная группа товаров – алкоголь, табак, топливо.

Поскольку действующий сегодня механизм борьбы с контрабандой не работает и не выполняет превентивную функцию, в Офисе президента предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми преступлениями – контрабанда товаров, контрабанда подакцизных товаров, недостоверное декларирование.

Так, для подакцизной контрабанды президентский законопроект предлагает установить штраф в 340-680 тыс. грн или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет для правонарушений, где общая стоимость предметов контрабанды составляет от 56,75 тыс. грн до 454 тыс. грн. Такое преступление предлагается расценивать как контрабанду в значительных объемах.

Если подакцизную контрабанду в значительных объемах совершает ранее судимое лицо, группа лиц по предварительному сговору или чиновник с использованием служебного положения, штраф возрастает до 1,27-2,04 млн грн или лишение свободы на срок 6-11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Недостоверное декларирование товаров, то есть внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений или непредоставление при оформлении достоверных сведений о товарах, что привели или могли привести к неправомерному уменьшению или освобождение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах наказывается штрафом от 10 тысяч до 17 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым или по предварительному сговору группой лиц предлагается наказывать штрафом от 45 тысяч до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Эти преступления будут подследственными Бюро экономической безопасности. Пока новый орган не заработал в штатном режиме (ожидается, что это произойдет уже осенью 2021 года, - ред.) эта функция будет возложена на органы Государственной фискальной службы.

Как отметил в комментарии РБК-Украина глава ГФС Вадим Мельник, возвращение уголовной ответственности за контрабанду – важная и неотъемлемая составляющая борьбы с "теневой" экономикой.

"Криминализация контрабанды подакцизной продукции поможет снизить объемы теневых рынков. По моему убеждению, для многих уголовная ответственность станет сдерживающим фактором", - считает глава фискальной службы.

На сегодня законопроект включен в повестку дня Верховной Рады и может быть принят в первом чтении уже в скором времени. Как сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в "Слуге народа" готовы поддержать президентский законопроект в первом чтении.

Как поможет в борьбе с контрабандой

Как рассказывают в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности, вернуться к идее криминализации контрабанды заставил, прежде всего, ее рост. Она достигла таких масштабов, что уже угрожает национальной безопасности государства.

По данным компании "Кантар", если в 2020 году доля нелегального рынка составляла 6,9%, то в феврале 2021 года она достигла 12,8%.

По словам главы комитета Дениса Монастрыского, возвращение уголовной ответственности за контрабанду имеет выгодные стороны с точки зрения эффективности следствия и разоблачения крупных преступных группировок.

В Государственной таможенной службе Украине также поддерживают идею криминализации контрабанды. Этот законопроект позволит расширить полномочия таможенников при документировании и доказательстве вины за преступление.

"В этом году было подано пять законопроектов, которые, по нашему мнению, нужно первоочередно принять для того, чтобы минимизировать уровень контрабанды в Украине. Один из них – возвращение криминальной ответственности. Криминализация контрабанды – действительно важный рычаг в борьбе контрабандой, но не единственный", – сообщил РБК-Украина директор департамента рисков ГТС Александр Щуцкий.

В таможенной службе поддерживают идею инициативу президента вернуть уголовную ответственность за контрабанду (фото: genplanua.com)

Бизнес в целом положительно оценил инициативу президента. В частности, в Европейской бизнес ассоциации отметили, что поддерживают установление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, особенно принимая во внимание ситуацию, которая сложилась на рынке табачных изделий в Украине.

"Международный опыт борьбы с контрабандой товаров свидетельствует о недостаточной эффективности применения исключительно экономических мер для противодействия их незаконному перемещению через таможенную границу, а потому распространенной является практика применения именно уголовной ответственности за такие правонарушения. В частности, уголовная ответственность за контрабанду табачных изделий предусматривается на уровне законодательства ЕС", - говорится в заявлении ассоциации.

В то же время в ЕБА обращают внимание, что законопроектом № 5420 предлагается установить слишком низкие пороговые значения для привлечения к уголовной ответственности за товарную контрабанду, а сугубо технические ошибки, например, ошибка при внесении определенных сведений в отдельные графы таможенной декларации может стать основанием привлечения лица к уголовной ответственности. По мнению бизнеса, этот момент однозначно требует доработки.

Не новая идея

Стоит отметить, что уголовная ответственность за контрабанду в Украине уже была. Декриминализировали ее в 2011 году. Подпись за отмену соответствующего закона поставил Виктор Янукович.

До этого решения за контрабанду был предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 грн) или конфискация товаров, а также конфискация транспортных средств, которые использовались для перемещения этих товаров, в том числе со всевозможными "тайниками".

После 2011 года уголовную ответственность сохранили только за незаконное перемещение через границу оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, радиоактивных материалов, отравляющих веществ, а также культурных ценностей и технических средств негласного снятия информации. Тогда же была усилена административная ответственность за контрабанду товаров, в частности подакцизных алкоголя, табачных изделий и т.д.

Однако в результате такой декриминализации только за 2019 год работники Государственной таможенной службы Украины составили более 1100 протоколов о нарушении таможенных правил относительно должностных лиц предприятий на сумму более 1,5 млрд гривен. В течение 2020 года – 1234 протокола о нарушении таможенных правил на сумму 1,96 млрд гривен.

В то же время в 2019 году на рассмотрение судов было направлено 984 дела указанной категории на сумму 348,22 млн гривен. По их результатам в 126 делах (12,8%) на сумму более 140 млн гривен (41%) судами были приняты решения о закрытии дел, в подавляющем большинстве на основании отсутствия состава правонарушения.

Во многом это было связано с тем, что таможенные органы не имеют достаточных полномочий и не в состоянии осуществить все необходимые мероприятия, направленные на документирование и доказательство обстоятельств совершенного правонарушения, что в дальнейшем делает невозможным привлечение виновных лиц к ответственности.

В Офисе президента надеются, что возвращение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование обеспечит уменьшение количества нарушений правил перемещения товаров через таможенную границу Украины, и будет способствовать прекращению схем незаконного перемещения товаров.

Примечательно, что 90% украинцев также согласны с тем, что за контрабанду подакцизных товаров в крупных и особо крупных размерах должна применяться уголовная ответственность, о чем свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного 14-18 июня.

Доля тех, кто поддерживает уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, самая высокая среди респондентов старшей возрастной группы (97%), а доля тех, кто не поддерживает, самая высокая среди респондентов младшей возрастной группы 18-29 лет (9%).

В любом случае ни у кого нет сомнения, что сейчас как никогда важно создать в Украине работающую и эффективную систему, которая будет защищать права законопослушного бизнеса и украинцев.