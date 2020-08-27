Реформа с грифом секретно: как власть планирует изменить СБУ

После Революции достоинства все правоохранительные органы Украины были или перезагружены (к примеру, полиция и прокуратура), или созданы с нуля, как НАБУ и ГБР. Все, кроме Службы безопасности Украины.

Западные партнеры неоднократно и настойчиво призывали украинские власти начать реформу спецслужбы. Чтобы ускорить этот процесс, еще в январе 2016 года была создана международная совещательная группа. В нее вошли эксперты из представительства НАТО и Консультативной миссии Европейского союза.

Они помогли подготовить концепции реформирования СБУ, но свое практическое воплощение в виде готового проекта закона эти идеи нашли только в 2020 году. Соратник президента Владимира Зеленского Иван Баканов, возглавивший спецслужбу в 2019 году, заявил, что его ведомство готово к реформированию.

Законопроект, разработанный в СБУ и Офисе президента, Зеленский внес в парламент 10 марта. Но документ сразу же стал объектом критики. Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" говорит, что международные партнеры были крайне недовольны текстом проекта, который, по их мнению, не только не убирал сверхполномочия СБУ, а в некоторых аспектах даже расширял их.

В итоге 20 мая Верховная рада отказалась принимать президентский законопроект и отправила его на доработку в профильный комитет парламента. Над проектом трудится рабочая группа под руководством депутата от СН Марьяны Безуглой (замглавы комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, – ред.).

В комментарии РБК-Украина она рассказала, что внесенный президентом проект закона почти доработан и "существенно изменен". Она допускает, что в первом чтении он будет принят в сентябре, а в целом – до конца текущего года.

Многие замечания, на которых настаивают иностранные эксперты, будут учтены, уверяет Безуглая. При этом она заверила, что критика международников не была основанием для возвращения законопроекта на доработку. Такой "план действий" якобы был согласован всеми участниками процесса изначально.

Борьба за полномочия

Основные претензии западных партнеров касались того, что СБУ сейчас не является спецслужбой в чистом виде. Она, как и обычные правоохранительные органы, ведет досудебные расследования по широкому спектру дел, в том числе и тех, которые касаются экономической сферы.

Именно сотрудников СБУ предприниматели часто обвиняли в "атаках" на свой бизнес. Фигурантами журналистских расследований в этой связи становились, в частности, руководитель антикоррупционного управления СБУ Павел Демчина и экс-начальник управления контрразведки в сфере экономики Сергей Семочко.

"СБУ не должна заниматься организованной преступностью, экономическими преступлениями, борьбой с коррупцией и контрабандой", – заявляла Консультативная миссия Европейского Союза в мае 2019 года.

Вариант реформы СБУ от Зеленского пришлось переписывать (фото: ssu gov ua)

Но в президентском законопроекте эти пожелания не учли. Согласно ему, СБУ может заниматься как борьбой с организованной преступностью, так и "контрразведывательной защитой экономического благосостояния Украины".

Спикер реформы от СБУ, начальник Центра международного сотрудничества спецслужбы Сергей Пунь объяснил РБК-Украина, что для его ведомства крайне важно иметь возможность пресекать угрозы во всех без исключения сферах жизни государства.

"Мы живем с вами в условиях гибридной войны и на первый взгляд обычное коррупционное преступление может на самом деле нанести серьезный ущерб безопасности государства", – заявил он.

Пунь добавил, что следователи СБУ на самом деле расследуют небольшое количество "экономических" преступлений и делают это в "исключительных случаях". В ведомстве говорят, что по факту бизнес жалуется на неправомерные действия СБУ гораздо меньше, чем на действия других правоохранительных органов, а обвинения в коррупции – чаще всего надуманы.

"Распространено мнение, что подразделения "К" и КЗЭ (контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, – ред.) Службы безопасности полностью коррумпированы. Это принципиально неправильный подход и один из элементов информационных войн", – сказал Пунь.

По его мнению, ликвидация управления "К" (Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, – ред.) не решит проблему с коррупцией в стране.

В свою очередь, Марьяна Безуглая уверяет, что реформа однозначно предусматривает ликвидацию одиозного управления "К" в СБУ. В то же время у спецслужбистов останется право собирать информацию о тех или иных экономических процессах и передавать предостережения уполномоченным госорганам.

"Мы оставляем СБУ только право вести работу на упреждение", – объяснила замглавы комитета по нацбезопасности и обороне.

Доработку реформы со стороны Рады возглавляет Марьяна Безгулая (фото: УНИАН)

Иностранные эксперты предлагали и вовсе лишить СБУ функции следствия. О сомнительной конституционности таких полномочий у подконтрольного президенту правоохранительного ведомства заявило и Главное научно-экспертное управление Верховной рады.

Но это предложение ни руководство спецслужбы, ни провластное большинство в парламенте не поддерживает. Безуглая считает, что СБУ нельзя лишать функции досудебного следствия, но ее можно ограничить.

Предполагается, что в результате реформы Служба безопасности сможет расследовать уголовные производства только в трех сферах: контрразведка, защита национальной государственности и охрана гостайны. В СБУ заявляют, что так просто не намерены расставаться с правом вести досудебные расследования.

"Мы готовы отдать функцию досудебного расследования, но пусть то же самое сделают другие правоохранительные органы. Тогда можно будет обеспечить баланс правоохранительной системы", – говорит Сергей Пунь.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун видит существенную проблему в нежелании нынешнего руководства Службы лишить ведомство правоохранительной функции. По его мнению, СБУ должна быть кардинально реформирована и преобразоваться в классическую спецслужбу по лучшим западным образцам.

"Они (действующие руководители СБУ, – ред) просто очень хотят сохранить правоохранительные функции. Ведь если эти функции забрать, то желание там (в СБУ, – ред.) оставаться у всех этих приспособленцев отпадет", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Ягун подчеркивает, что "настоящая" спецслужба работает интеллектуально, а не устраивает "маски-шоу", используя стандартный набор рядовых правоохранителей: обыски, задержания, аресты.

Реформа как угроза нацбезопасности

Еще одним камнем преткновения в ходе реформы стало предполагаемое сокращение количества сотрудников. А также их демилитаризация, то есть исключение военной составляющей работы спецслужбы.

"Есть два ключевых аспекта реформы, которые мы не можем на 100% реализовать в СБУ в сегодняшних реалиях. Первое, это полностью демилитаризовать СБУ, потому что, как минимум, в двух статьях Конституции прописано, что СБУ является военным формированием. Второе – лишение СБУ правоохранительных функций. В Основном законе четко предусмотрено, что государственную безопасность обеспечивают правоохранительные органы и военные формирования ", – объяснил начальник Центра международного сотрудничества СБУ Сергей Пунь.

Сергей Пунь в СБУ стал "спикером реформы" (фото: пресс-служба СБУ)

В ведомстве указывают на продолжающуюся российскую агрессию на Донбассе и в Крыму. И на активное противодействие ей со стороны именно военнослужащих СБУ. Пунь считает, что советы международников не всегда учитывают это обстоятельство. В то же время Марьяна Безуглая уверена, что частичная демилитаризация СБУ неизбежна.

"Военными останутся только те подразделения, которые просто не могут быть невоенными – спецназ "Альфа" и Военная контрразведка. Все, что может быть не военным, перейдет на спецзвания и станет гражданским", – пояснила глава рабочей группы.

Также неизбежно, по ее словам, и постепенное сокращение численности Службы безопасности Украины. Сейчас максимальный предусмотренный штат спецслужбы – 31 тысяча сотрудников, а реальный около 27 тысяч. В ходе реформы он будет сокращен почти в два раза.

"Сейчас идут еще дискуссии – будет максимальная численность 15 или 20 тысяч сотрудников. Но это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ", – сказала Безуглая. При этом она уверяет, что сокращение коснется штабных структур, а не оперативного состава Службы.

Генерал-майор Ягун, со ссылкой на имеющуюся у него информацию, сообщил РБК-Украина, что сокращать будут сотрудников старше 55 лет. По его данным, таким сотрудникам "настоятельно рекомендуют" уже сейчас воспользоваться правом выхода на пенсию.

Сергей Пунь уверен – советы иностранных экспертов по сокращению состава, уменьшению функций и демилитаризации СБУ не направлены на ослабление спецслужбы-конкурента.

"По моему убеждению, ошибочной является позиция, что иностранные партнеры или иностранные эксперты рекомендуют Украине какие-то вещи, направленные на подрыв обороноспособности страны или возможностей СБУ. Просто их рекомендации основаны на европейских реалиях, а они не всегда соответствуют сфере безопасности и правовым реалиям, которые есть в Украине", – добавил представитель СБУ.

Подразделение "Альфа" должно сохранить свои функции после реформы (фото: ssu.gov.ua)

Депутат Марьяна Безуглая считает, что реформа только усилит СБУ, особенно в сфере контрразведывательных возможностей. Планируется, что перестройка украинской спецслужбы будет длиться три года, начиная с 2021-го. Для этого необходимые законодательные изменения должны быть приняты уже этой осенью.

"Мы надеемся, что осенью будет принят закон и это даст дополнительный импульс практической имплементации реформы СБУ. Но без надлежащих ресурсов мы эту реформу реализовать не сможем. И мы бы очень хотели, если этот закон будет принят осенью, чтобы госбюджет на следующий год предусматривал необходимые для реформы финансовые ресурсы", – уточнил Пунь.

Безуглая объяснила, что "необходимые финансовые ресурсы" – это около 20 млрд гривен, что почти в два раза больше, чем было выделено СБУ на текущий год.

При этом она заверила, что реформа уберет политическое влияние на руководителей СБУ и пропишет новые квалификационные требования непосредственно к главе ведомства. В то же время говорить о смене Ивана Баканова на посту председателя после принятия закона еще рано.

"Там (в законопроекте, – ред.) не предусматривается смена главы СБУ, но ко второму чтению возможны изменения, это еще вопрос консультаций", – отметила депутат от "Слуги народа".

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Долгое время Служба безопасности Украины была закрытой системой. Настойчивые призывы западных партнеров реформировать СБУ преимущественно оставались без ответа со стороны украинских властей. Но уже этой осенью ситуация имеет все шансы измениться. Только насколько кардинально – вопрос до сих пор открытый.