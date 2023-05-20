Реєстр збитків як перший крок у створенні механізму репарацій

На саміті Ради Європи в Ісландії було створено Міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку військового вторгнення. Про те, як цей реєстр допоможе у створенні механізму репарацій – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.

Міжнародний реєстр збитків буде відкритий для фізичних, юридичних осіб та для уряду України. У реєстрі фіксуватимуться факти про завдані збитки та вимоги про компенсацію.

Вважаю, що це не просто перший крок у формуванні механізму відшкодування збитків. Це символічна подія надзвичайної ваги. Вона свідчить про рішучу налаштованість цивілізованого світу покарати агресора і в такий спосіб показати всім, як сказав наш президент, "що агресія не вартує того, щоб навіть думати про неї".​​​​​

Маємо подякувати всім, хто добився цього видатного результату і в першу чергу – робочій групі на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Це був тривалий і важкий шлях і він заслуговує на те, що пригадати його основні віхи:

Рішення комітету міністрів Ради Європи від 15.09.2022 та 24.02.2023 щодо необхідності повного відшкодування збитків, заподіяних РФ в Україні.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 14.11.2022, якою визнано необхідність створення міжнародного механізму відшкодування завданих РФ збитків.

Рішення від 12 травня 2023 року, яким Комітет міністрів Ради Європи вирішив створити розширену часткову угоду про Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України та Статут, яким керуватиметься Реєстр.

Створення Реєстру збитків є першим компонентом майбутнього Міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним договором у співпраці з Україною. Надалі буде сформовано:

Компенсаційну комісію з розгляду претензій, яка безпосередньо розглядатиме претензії і присуджуватиме компенсації.

Компенсаційний фонд, який акумулюватиме кошти для виплати компенсацій, в тому числі і шляхом конфіскованих активів країни-агресору.

Окремо слід зазначити, що до Угоди про створення Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України приєднались 43 країни, у тому числі усі держави-члени G7. Така одностайність означає, що згодом ми станемо свідками й наступних кроків.

Обсяг збитків, що завдала Росія, є величезним. Тільки на початок 2023 року, за оцінкою уряду України, вони становлять близько 600-750 мільярдів доларів. І ця сума постійно збільшується внаслідок продовження воєнної агресії.

При цьому злочини країни-агресора не обмежуються зруйнованим житлом та екологічним середовищем, історико-культурними об'єктами та об’єктами інфраструктури.

До них також відноситься велика кількість інших злодіянь: вбивства мирного населення, тортури, сексуальні насильства, депортація, викрадення дітей тощо. Тому росія має не лише компенсувати всі матеріальні та не нематеріальні збитки, а й відповісти за всі злочини.

В цьому контексті великого символізму набуває той факт, що місцем розташування Реєстру визначено Гаагу. Без сумніву, саме тут незабаром у Міжнародному кримінальному суді судитимуть й вождів злочинної ідеології рашизму.