Реєстр збитків як перший крок у створенні механізму репарацій

На саміті Ради Європи в Ісландії було створено Міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку військового вторгнення. Про те, як цей реєстр допоможе у створенні механізму репарацій – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.
Міжнародний реєстр збитків буде відкритий для фізичних, юридичних осіб та для уряду України. У реєстрі фіксуватимуться факти про завдані збитки та вимоги про компенсацію.
Вважаю, що це не просто перший крок у формуванні механізму відшкодування збитків. Це символічна подія надзвичайної ваги. Вона свідчить про рішучу налаштованість цивілізованого світу покарати агресора і в такий спосіб показати всім, як сказав наш президент, "що агресія не вартує того, щоб навіть думати про неї".
Маємо подякувати всім, хто добився цього видатного результату і в першу чергу – робочій групі на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Це був тривалий і важкий шлях і він заслуговує на те, що пригадати його основні віхи:
Створення Реєстру збитків є першим компонентом майбутнього Міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним договором у співпраці з Україною. Надалі буде сформовано:
Компенсаційну комісію з розгляду претензій, яка безпосередньо розглядатиме претензії і присуджуватиме компенсації.
Компенсаційний фонд, який акумулюватиме кошти для виплати компенсацій, в тому числі і шляхом конфіскованих активів країни-агресору.
Окремо слід зазначити, що до Угоди про створення Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України приєднались 43 країни, у тому числі усі держави-члени G7. Така одностайність означає, що згодом ми станемо свідками й наступних кроків.
Обсяг збитків, що завдала Росія, є величезним. Тільки на початок 2023 року, за оцінкою уряду України, вони становлять близько 600-750 мільярдів доларів. І ця сума постійно збільшується внаслідок продовження воєнної агресії.
При цьому злочини країни-агресора не обмежуються зруйнованим житлом та екологічним середовищем, історико-культурними об'єктами та об’єктами інфраструктури.
До них також відноситься велика кількість інших злодіянь: вбивства мирного населення, тортури, сексуальні насильства, депортація, викрадення дітей тощо. Тому росія має не лише компенсувати всі матеріальні та не нематеріальні збитки, а й відповісти за всі злочини.
В цьому контексті великого символізму набуває той факт, що місцем розташування Реєстру визначено Гаагу. Без сумніву, саме тут незабаром у Міжнародному кримінальному суді судитимуть й вождів злочинної ідеології рашизму.