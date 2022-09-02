Семья на две страны. Стало ли в Украине больше разводов во время войны

За полгода полномасштабного вторжения России из Украины по разным оценкам выехало от 5 до 7 миллионов человек. Подавляющее большинство из них - женщины и дети. Это накладывает серьезный отпечаток на отношения с теми, кто остался в Украине: у многих женщин, которые бежали от войны за границу, мужчины остались дома.

Психологи и адвокаты говорят, что за время войны количество разводов в Украине выросло фактически вдвое. Между тем в Минюсте заявляют о рекордном количестве заключения браков: за полгода войны украинцы женились гораздо чаще, чем за тот же период год назад.

РБК-Украина разбиралось, действительно ли с момента вторжения России 24 февраля в Украине стало больше разводов, и почему пары решают расторгнуть брак.

"Количество запросов на развод выросло почти вдвое"

За первые шесть месяцев 2022-го в Украине зарегистрировали вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом году. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает начальница управления информационной политики Министерства юстиции Украины Оксана Грязнова.

По ее словам, за первые полгода в Украине заключили 103 903 брака. Также зарегистрировали 7 632 актовые записи о расторжении брака. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали 85 960 браков, а разводов -13 153. Однако точной статистики того, сколько людей женились и развелись именно с момента российского вторжения, сейчас нет.

"В то же время в соответствии с частью третьей статьи 115 Семейного кодекса Украины, документом, удостоверяющим факт расторжения брака судом, является решение суда о расторжении брака, которое вступило в законную силу. Исходя из этого, Минюст не обладает статистической информацией о количестве расторжений браков на основании решения суда", – отмечают в Минюсте.

Нередко пары разрывают отношения на расстоянии, не подавая документы на официальный развод. Из-за этого нередко официальная статистика не совпадает с реальным положением дел, говорит в комментарии РБК-Украина психолог и психотерапевт Эллис Мурр.

"Сейчас в моей личной практике и в практике коллег мы фиксируем больше намерений украинцев расстаться. Женщины, уехавшие заграницу, почувствовали несколько иную жизнь. Ведь раньше определенная часть семей формировалось по факту незнания друг друга. Соответственно, почувствовав свободу, побыв без угнетения, скандалов и ссор, они решили разойтись", – говорит она.

Фото: Некоторые пары давно планировали развод. Другие разошлись, потому что женщина переехала в другую страну, а муж остался дома (freepik.com)

Официальную статистику по Украине, которая не показывает реальное положение дел, эксперт объясняет тем, что за рубежом не разводят: пара формально разошлась, однако это не зафиксировано на бумаге. По словам психолога, в таких случаях женщины ждут возможности приехать и подать на развод уже официально.

"На данный момент официальные данные по статистике разводов по состоянию на 2022 год отсутствуют. Но из практики могу сказать, что количество запросов на развод выросло почти в два раза по сравнению с довоенным временем", – рассказывает РБК-Украина адвокат и старший юрист адвокатского объединения "Expatpro" Екатерина Затулко.

Судя по обращениям, адвокат поделила бы супругов, желающих развестись, на несколько категорий:

супруги, которые после брака впервые столкнулись с тяжелой ситуацией (война), с психологическим давлением, и увидели друг друга в другом свете;

мужья и жены, которые никогда ранее не проводили много времени вместе, а в начале войны столкнулось с 24-часовым пребыванием в одном доме;

пары, которые в результате войны были вынуждены разъехаться по разным регионам или странам и поняли, что они в принципе не нужны друг другу и чувствуют себя счастливыми без второй половинки;

супруги, у которых жена вынуждена была поехать за границу с детьми, а у мужа появилась в Украине любовница, или наоборот;

те, кто уже давно планировали расстаться, но постоянно откладывали этот тяжелый шаг.

"Определенная часть украинок найдет за границей пару и не вернется домой"

Немало женщин за границей почувствовали себя в одиночестве, потому что приехали в новую неизвестную среду. Некоторым на самом деле не часто звонят из Украины, и у них может сложиться впечатление, что их там забыли. Соответственно, они ищут новый круг общения за рубежом, говорит Татьяна Кириченко. Она с началом полномасштабной войны уехала во Францию.

"Когда я приехала в Бордо (город на юго-западе страны), тоже не знала там никого. Общаюсь преимущественно с украинками-беженками, которые ходят получать гуманитарную помощь. Конечно, на новом месте человек хочет социализироваться, найти новый круг общения. Некоторые выстраивают здесь отношения с мужчинами", – рассказывает она.

По наблюдениям украинки, молодые девушки из Украины активно знакомятся с французами и ходят с ними на свидания. Татьяна утверждает, что это касается преимущественно одиноких девушек, у которых в Украине нет пары. "Допускаю, что определенная часть на женщин найдет себе здесь пару и не вернется домой", – говорит собеседница.

Фото: Часть женщин, уехав из Украины из-за войны, ходят на свидания с иностранцами. Неокторые формируют пары и остаются жить в другой стране (unsplash.com)

Впрочем, ей не попадались случаи, когда бы новую пару за границей себе искала замужняя украинка: "Конечно, где-то такое бывает. Но замужние девушки, с которыми я здесь общаюсь, очень скучают за домом, за мужем, часто плачут. Хотят поскорее вернуться. Знакомая, которая выехала сюда из Херсонской области, уже дважды ездила в Украину – повидаться с мужем. Он для этого приехал во Львов на несколько дней", – вспоминает собеседница.

У женщин, уехавших за границу, разговоры с мужем в Украине проходят только в виде звонков. Это накладывает серьезный отпечаток на отношения, говорят психологи. По словам специалистов, во время войны далеко не всегда расстаются потому, что нашли кого-то другого. Часто – из-за того, что потеряли прежнюю эмоциональную связь.

Мужчины за рубежом уделяют украинкам больше внимания, замечает психотерапевт Эллис Мурр: "Склонность романтизировать и преувеличивать несколько исказила реальность, и они начали влюбиться. Мужчины в свою очередь из-за долгого отсутствия партнерш начали создавать другие связи с женщинами, которые находятся рядом".

"Познакомлюсь с девушкой. Жена уехала за границу"

Татьяна Кириченко во Франции слышала историю о том, как муж "распрощался" со своей женой дистанционно: просто сказал ей по телефону, что расстояние дало свое, он больше не чувствует близости с ней. Она допускает, что такое во время войны происходит очень часто: просто далеко не все готовы рассказывать о своих проблемах публично.

Некоторые мужчины в Украине регистрируются на сайтах знакомств, не скрывая своего семейного статуса. Раньше же чаще это скрывали, рассказывает РБК-Украина редактор рубрики об онлайн-знакомствах и редактор сайта "Уикенд" Светлана Максимец.

"Женатые мужчины всегда искали приключений на "Тиндере" и в других приложениях для знакомств. А во время военного положения чаще стали откровенно об этом писать. Сейчас можно встретить такое описание профиля мужчины: "Познакомлюсь с девушкой. Жена уехала за границу", – говорит она.

Фото: Знакомясь в интернете, некоторые мужчины не скрывают, что женаты (unsplash.com)

По ее наблюдениям, сейчас мужчины пишут с неким вызовом: "Жена с детьми за границей". "Звучит то ли как оправдание, то ли как обвинение в адрес жены, которая покинула любимого в таких сложных обстоятельствах. И теперь другие женщины должны понять его страдания и нужды и помочь в их решении. В таких сообщениях мужчины подчеркивают свою порядочность, честность и открытость: мог бы сказать, что холост, но нет. Откровенно говорит, что есть семья. Видимо, это также должно придать определенную ценность его предложению", – рассуждает эксперт.

По словам Светланы Максимец, случается и другая категория мужчин. Они указывают, что "жену любят, разводиться не планируют, но к близости стремятся".

"У меня нет конкретных цифр, которые бы характеризовали это явление. Могу лишь сказать, что листая "Тиндер" по своим заданным параметрам, каждую неделю вижу десяток-полтора таких анкет. От других пользовательниц неоднократно слышала о мужчинах, которые и сейчас ищут близости на "Тиндере", скрывая, что женаты. Но то ли мужчины недостаточно внимательны и уверены, то ли женщины очень искусны, но они высчитывают ложь очень быстро", – замечает она.

Во время войны украинцы стали чаще жениться

Впрочем, есть и положительная тенденция в отношениях пар: во время войны украинцы стали чаще жениться. Об этом свидетельствует та же статистика Министерства юстиции Украины: за первые полгода 2022-го узаконили свои отношения 103 903 украинские пары. В прошлом году за такой же период поженились гораздо меньше – 85 960 пар.

Фото: В Украине во время войны регистрируют больше браков, чем раньше (Getty Images)

"Браков стало больше из-за того, что война сплотила и сблизила друг к другу тех, кто остался здесь. Умереть женатыми оказалось гораздо ценнее. Также есть страх потерять любимого человека. Потому что мозг воспринимает нынешний отрезок времени как слишком короткий и опасный. И поэтому ускорил процессы, которые раньше могли растягиваться на годы", – делится мнением психотерапевт Эллис Мурр.

Также в марте в Украине регистрацию брака значительно упростили, напоминает РБК-Украина глава Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в городе Киеве Кирилл Миненко.

"Молодоженам не нужно ждать месяц после подачи заявления. Можно зарегистрировать брак в день обращения. Также если пара по уважительной причине не может явиться на запланированную, желаемую дату, то регистрация переносится по письменному заявлению на другой день. Особенно процесс упростился для тех, кто защищает родную землю, военнослужащих Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии и других", – обращает он внимание.

Заключить брак военному можно теперь без их физического присутствия. Но нужно обязательно быть на видеосвязи с тем из молодоженов, кто отсутствует, или даже с обеими из них. Конечно, без согласия одной из сторон брак не будет зарегистрирован. Интересно, что акт о заключении брака может составить непосредственно командир с места службы, говорит глава управления.

Фото: Во время действия военного положения в Украине значительно упростили процедуру заключения брака военными (Getty Images)

Чтобы заключить брак, военному нужно:

Подать заявление о государственной регистрации брака своему командиру. Далее командир свидетельствует о подлинности заявления. В ней должны содержаться сведения о заявителе и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, имя и отчество, дату рождения, гражданство, сведения об избранной фамилии. Акт о заключении брака может составить непосредственно командир (руководитель) военнослужащего. Его скрепляют гербовой печатью соответствующего органа. Такой акт нужно передать в любой ЗАГС, чтобы отдел внес данные в государственный реестр. Этот документ подтверждает, что брак уже зарегистрирован. Отдел вносит его в реестр, после чего супруги могут получить свои свидетельства о браке в отделе, которым составлена ​​актовая запись. Если они не могут получить свидетельство в этом отделе, то получают его в том, где удобно.

Как видим, война несет разные, часто противоположные последствия на отношения людей. Семейная жизнь многих не выдержала испытания войной. Для части пар этот сложный период ускорил процесс развода, кто-то до войны этого даже не планировал. Других российское вторжение чрезвычайно сплотило. Для многих пар именно война стала главным фактором хороших перемен в личной жизни. Многие поняли, что это сложное время им гораздо лучше пережить вместе – в доверии и взаимной поддержке.