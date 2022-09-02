Сім'я на дві країни. Чи стало в Україні більше розлучень під час війни

За півроку повномасштабного вторгнення Росії з України за різними оцінками виїхало від 5 до 7 мільйонів людей. Переважна більшість із них – жінки та діти. Це накладає серйозний відбиток на стосунки з тими, хто залишився в Україні: у багатьох жінок, які втікали від війни за кордон, чоловіки залишилися вдома.

Психологи і адвокати кажуть, що за час війни кількість розлучень в Україні зросла фактично вдвічі. Тим часом у Мінюсті заявляють про рекордну кількість укладання шлюбів: за півроку війни українці одружувалися набагато частіше, ніж за той самий період рік тому.

РБК-Україна розбиралося, чи справді з моменту вторгнення Росії 24 лютого в Україні побільшало розлучень, і чому пари вирішують розірвати шлюб.

"Кількість запитів на розлучення зросла майже удвічі"

За перші шість місяців 2022-го в Україні зареєстрували вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року. Про це у коментарі РБК-Україна розповідає начальниця Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України Оксана Грязнова.

За її словами, за перші півроку в Україні уклали 103 903 шлюби, каже вона. Також зареєстрували 7 632 актові записи про розірвання шлюбу. За аналогічний період минулого року зареєстрували 85 960 шлюбів, а розлучень -13 153. Однак точної статистики того, скільки людей одружилося і розлучилося саме з моменту російського вторгнення, зараз немає.

"Водночас відповідно до частини третьої статті 115 Сімейного кодексу України, документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили. Виходячи із цього, Мін’юст не володіє статистичною інформацією про кількість розірвань шлюбів на підставі рішення суду", – зауважують у Мінюсті.

Нерідко пари розривають стосунки на відстані, не подаючи документи на офіційне розлучення. Через це нерідко офіційна статистика не збігається з реальним станом справ, каже у коментарі РБК-Україна психолог і психотерапевт Елліс Мурр.

"Зараз у моїй особистій практиці та у практиці колег ми фіксуємо більше намірів українців розлучитися. Жінки, які виїхали закордон, відчули дещо інше життя. Адже раніше певна частина сімей формувалося за фактом незнання один одного. Відповідно, відчувши свободу, побувши без пригнічення, скандалів та сварок, вони вирішили розійтися", – каже вона.

Фото: Деякі пари давно планували розлучення. Інші розійшлися, бо жінка переїхала в іншу країну, а чоловік лишився вдома (freepik.com)

Офіційну статистику по Україні, яка не показує реальний стан справ, експерт пояснює тим, що за кордоном не розлучають: пара формально розійшлася, однак це не зафіксовано на папері. За словами психолога, у таких випадках жінки чекають можливості приїхати та подати на розлучення вже офіційно.

"На цей момент офіційні дані щодо статистики розлучень станом на 2022 рік відсутні. Але з практики можу сказати, що кількість запитів на розлучення зросла майже у два рази порівняно з довоєнним часом", – розповідає РБК-Україна адвокат і старший юрист Адвокатського об'єднання "Expatpro" Катерина Затулко.

Судячи зі звернень, адвокат поділила б подружжя, які бажають розлучитися, на декілька категорій:

подружжя, які після шлюбу перший раз зіткнулося з важкою ситуацією (війна), з психологічним тиском, і побачили одне одного в іншому світлі;

чоловіки та дружини, які ніколи раніше не проводили багато часу разом, а на початку війни зіткнулося з 24-годинним перебуванням в одному будинку;

пари, які внаслідок війни були змушені роз’їхатися по різних регіонах чи країнах та зрозуміли, що вони в принципі не потрібні одне одному та почувають себе щасливими без другої половинки;

подружжя, в яких дружина змушена була поїхати за кордон з дітьми, а у чоловіка з’явилася в Україні коханка, або навпаки;

ті, хто вже давно планували розлучитися, але постійно відкладали цей важкий крок.

"Певна частина українок знайде за кордоном пару і не повернеться додому"

Немало жінок за кордоном відчули себе на самоті, бо приїхали в нове невідоме середовище. Деяким насправді не часто телефонують з України, і у них може скластись враження, що їх там забули. Відповідно, вони шукають нове коло спілкування за кордоном, каже Тетяна Кириченко. Вона з початком повномасштабної війни виїхала до Франції.

"Коли я приїхала у Бордо (місто на південному заході країни), теж не знала там нікого. Спілкуюся переважно з українками-біженками, які ходять отримувати гуманітарну допомогу. Звісно, що на новому місці людина хоче соціалізуватися, знайти нове коло спілкування. Деякі вибудовують тут стосунки з чоловіками", – розповідає вона.

За спостереженнями українки, молоді дівчата з України активно знайомляться із французами і ходять з ними на побачення. Тетяна стверджує, що це стосується переважно самотніх дівчат, які в Україні не мають пари. "Допускаю, що певна частина на жінок знайде собі тут пару і не повернеться додому", – каже співрозмовниця.

Фото: Частина жінок, виїхавши з України через війну, ходять на побачення з іноземцями. Частина формують пари і залишаються жити в іншій країні (unsplash.com)

Втім, їй не траплялися випадки, коли б нову пару за кордоном собі шукала заміжня українка: "Звісно, десь таке буває. Але заміжні дівчата, з якими я тут спілкуюся, надзвичайно сумують за домом, за чоловіком, часто плачуть. Хочуть якнайшвидше повернутися. Знайома, яка виїхала сюди із Херсонської області, вже двічі їздила в Україну – побачитись із чоловіком. Він для цього приїхав у Львів на кілька днів", - згадує співрозмовниця.

У жінок, які виїхали за кордон, розмови з чоловіком в Україні проходять лише у вигляді дзвінків. Це накладає серйозний відбиток на стосунки, кажуть психологи. За словами фахівців, під час війни далеко не завжди розлучаються тому, що знайшли когось іншого. Часто – через те, що втратили колишній емоційний зв'язок.

Чоловіки за кордоном приділяють українкам більше уваги, зауважує психотерапевт Елліс Мурр: "Схильність романтизувати та перебільшувати дещо спотворила реальність, і вони почали закохуватись. Чоловіки у свою чергу через довгу відсутність партнерок почали створювати інші зв‘язки з жінками, які знаходяться поруч".

"Познайомлюся із дівчиною. Дружина виїхала за кордон"

Тетяна Кириченко у Франції чула історію про те, як чоловік "розпрощався" зі своєю дружиною дистанційно: просто сказав їй телефоном, що відстань дала своє, він більше не відчуває близькості з нею. Вона допускає, що таке під час війни стається дуже часто: просто далеко не всі готові розповідати про особисті проблеми публічно.

Деякі чоловіки в Україні реєструються на сайтах знайомств, не приховуючи свого сімейного статусу. Раніше ж частіше це приховували, розповідає РБК-Україна редактор рубрики про онлайн-знайомства і редактор сайту "Вікенд" Світлана Максимець.

"Одружені чоловіки завжди шукали пригод на "Тіндері" та в інших додатках для знайомств. А під час воєнного стану частіше стали відверто про це писати. Зараз можна зустріти такий опис профілю чоловіка: "Познайомлюся із дівчиною. Дружина виїхала за кордон", – каже вона.

Фото: Знайомлячись в інтернеті, деякі чоловіки не приховують, що одружені (unsplash.com)

За її спостереженнями, тепер чоловіки пишуть з певним викликом: "Дружина з дітьми за кордоном". "Звучить чи то як виправдання, чи як звинувачення на адресу дружини, яка покинула коханого в таких складних обставинах. І тепер інші жінки мають зрозуміти його страждання і потреби й допомогти у їхньому вирішенні. В таких повідомленнях чоловіки підкреслюють свою порядність, чесність та відкритість: міг би сказати, що неодружений, але ні. Відверто говорить, що має родину. Мабуть, це також має надати певну цінність його пропозиції", – розмірковує експерт.

За словами Світлани Максимець, трапляється й інша категорія чоловіків. Вони вказують, що "дружину люблять, розлучатися не планують, але близькості прагнуть".

"Я не маю конкретних цифр, які б характеризували це явище. Можу лише сказати, що гортаючи "тіндер" по своїх заданих параметрах, щотижня бачу десяток-півтора таких анкет. Від інших користувачок неодноразово чула про чоловіків, які й зараз шукають близькості на "Тіндері", приховуючи, що одружені. Але чи то чоловіки недостатньо уважні і впевнені користувачі, чи то жінки дуже вправні, але вони вираховують брехню дуже швидко", - зауважує вона.

Під час війни українці стали частіше одружуватися

Втім, є і позитивна тенденція у стосунках пар: під час війни українці стали частіше одружуватись. Про це свідчить та ж статистика Міністерства юстиції України: за перші півроку 2022-го узаконили свої стосунки 103 903 українські пари. Минулого року за такий самий період одружилися набагато менше – 85 960 пар.

Фото: В Україні під час війни реєструють більше шлюбів, ніж раніше (Getty Images)

"Шлюбів побільшало через те, що війна згуртувала і зблизила один до одного тих, хто залишився тут. Померти одруженими виявилось набагато ціннішим. Також є страх втратити кохану людину. Тому що мозок сприймає теперішній відрізок часу, як надто короткий та небезпечний. І тому пришвидшив процеси, які раніше могли розтягуватись на роки", – ділиться думкою психотерапевт Елліс Мурр.

Також у березні в Україні реєстрацію шлюбу значно спростили, нагадує РБК-Україна голова Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Києві Кирило Міненко.

"Молодятам не треба чекати місяць після подачі заяви. Можна зареєструвати шлюб у день звернення. Також, якщо пара з поважної причини не може з’явитись на заплановану, бажану дату, то реєстрація переноситься за письмовою заявою на інший день. Особливо процес спростився для тих, хто боронить рідну землю, військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії та інших", – звертає він увагу.

Укласти шлюб військовому можна тепер без їх фізичної присутності. Але треба обов'язково бути на відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з навіть з обома із них. Звісно, без згоди однієї зі сторін шлюб не зареєструють. Цікаво, що акт про укладання шлюбу може скласти безпосередньо командир на місці служби, каже голова управління.

Фото: Під час дії воєнного стану в Україні значно спростили процедуру укладання шлюбу військовими (Getty Images)

Щоб укласти такий шлюб, військовому треба:

Подати заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму командиру. Далі командир засвідчує справжність заяви. У ній мають міститися відомості про заявника та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові, дату народження, громадянство, відомості про обране прізвище. Акт про укладення шлюбу моде скласти безпосередньо командир (керівник) військовослужбовця. Його скріплюють гербовою печаткою відповідного органу. Такий акт треба передати до будь-якого ДРАЦСу, щоб відділ вніс дані до державного реєстру. Цей документ підтверджує, що шлюб вже зареєстровано. Відділ вносить його в реєстр, після чого подружжя може отримати свої свідоцтва про шлюб у відділі, яким складено актовий запис. Якщо вони не можуть отримати свідоцтво у цьому відділу, то отримують його у тому, де їм зручно.

Як бачимо, війна несе різні, часто протилежні наслідки на стосунки людей. Сімейне життя багатьох не витримало випробування війною. Для частини пар цей складний період пришвидшив процес розлучення, хтось до війни цього навіть не планував. Інших російське вторгнення надзвичайно згуртувало. Для багатьох пар саме війна стала головним фактором хороших змін у особистому житті. Багато хто зрозумів, що цей складний час їм набагато краще пережити разом – у довірі та взаємній підтримці.